Минздрав предложил ограничить всю рекламу фастфуда и сладостей

Концептуал СМИ Минздрав предложил ввести ограничения на рекламу вредных продуктов

О запрете говорится в доработанном варианте стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.

В частности, в документе указывается, что ограничить следует все формы рекламы «пищевых продуктов с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, трансжиров, сахара или соли, таких как сладкие, особенно, газированные напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики и колбасные изделия», передает RNS.

Отметим, что в прошлом варианте стратегии, которая была отправлена на доработку, говорилось только об ограничении продолжительности и времени показа рекламы чипсов, фастфуда, сладостей и газировки по ТВ.

Кроме того, в доработанном варианте стратегии говорится о запрете использования в общественных местах электронных сигарет и вейпов, а также запрете продажи их тем, кому не исполнился 21 год.

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