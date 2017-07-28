А оно против

Если власть запускает какую-либо хорошую и полезную для русского народа инициативу, то это означает, что ситуация в общественном сознании накаляется. Или созревает?!Но также может свидетельствовать о том, что в некоторых ветвях прогнившей либероидной властной структуры РФ появляются очаги здравого смысла и наличия совести!Именно это мы и наблюдаем в предложениях Минздрава о недопустимости рекламы табака и алкоголя в фильмах и телепередачах. И не только самого спиртного, но и товаров, имитирующих алкоголь.Например таких, как на картинке ниже: обратите внимание на форму бутылки с шипучим яблочным безалкогольным напитком для детей; на название, прямо ассоциирующееся с шампанским; на фужеры; на чокающихся детей, имитирующих поведение взрослых.



*

Кино подведут под «сухой закон»

Ведомство планирует ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции в фильмах и ТВ-программах

Вот, смотрите:Корчаго.против законопроекта.И ещё некто Ботко, кто не понимает – зачем же в фильмах пропаганду распития спиртного ограничивать? Так что и этотоже против:.А почему обапротив?. Верхнеекрутится в иудейской среде, состоящей практически полностью из, о ком речь ниже.И второетоже полностью зависит отже. Мелкие его представители на картинке ниже.Наглядный пример упомянутой пропаганды алкоголя в исполнении трёх иудейскихОднако главное несогласное – это председатель Союза потребителей России, а по основной должности - член общественного совета Российского еврейского конгресса, бывший „яблочник”, вовремя перебежавший в ЕР П. Шелищ.И вроде бы из приличной семьи этот последний – папа изобретатель…Так что за портрет пресловутого „оно” вырисовывается? Кто не желает изменять сегодняшную губительную для здоровья и нравственности ситуацию с безудержной пропагандной алкоголя и табака на телеэкранах и в кинотеатрах?Это,, крутящиеся в иудейской профессиональной среде люди с менталитетом хохла (), либо сами иудеи. И ведь я ничего не подтасовывал, не передёргивал: перечислены, опубликованные в предлагаемом сообщении „Известий”.

Минздрав предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, при которой спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, телевизионных передачах и в печатных иллюстрациях.



Также под определения подобной рекламы подпадают и упоминания о качестве напитков.



Эти предложения содержатся в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую ведомство согласовывает с другими министерствами. Ранее Минздрав предлагал ограничить показ в фильмах сигарет и их брендов.

— Стратегия формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года включает в себя одну из задач, целью которой в перспективе является ограничение скрытой рекламы алкогольной продукции, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минздрава.

Проект появился в начале 2017 года, и сейчас с экспертами и заинтересованными органами федеральной власти обсуждается вторая его редакция.

В качестве примера такой рекламы в Минздраве назвали имитационные товары (когда продукция явно ассоциируется со спиртным, но им не является), а также технологию скрытой рекламы — так называемый «продакт плейсмент».



При применении последнего механизма продвижения демонстрируется либо продукт, которым пользуются герои в фильмах, телевизионных передачах, в печатных иллюстрациях и так далее, либо его логотип, или упоминается качество напитка, добавили в министерстве.

Закон «О рекламе» запрещает рекламу алкогольной продукции в теле- и радиопрограммах с 2013 года. Кроме того, законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» установлены дополнительные требования к распространению информационной продукции посредством ТВ и радио — например, действует полное ограничение на передачу в эфир с 4.00 до 23.00 фактуры, способной вызвать желание употребить наркотические средства, психотропные и одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию либо принять участие в азартных играх и т.д. Исключения составляют лишь программы, доступ к которым осуществляется на платной основе.

Однако любой показ процесса употребления спиртного в художественном произведении вовсе не означает, что это вызовет желание совершить аналогичное действие, тем более нельзя говорить и о том, что все сцены распития алкоголя являются скрытой рекламой, сказал в разговоре с «Известиями» председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин не согласен с этим, он уверен, что демонстрация алкоголя может квалифицироваться как информация, которая провоцирует к его потреблению.

— По телевизору идут фильмы со сценами возлияний, и никто на это внимания не обращает, — сказал Павел Шапкин, отметив, что «необходимо запретить подобную демонстрацию».

Кинорежиссер Владимир Бортко заявил «Известиям», что предложение Минздрава неуместно.

— Герой, например, хочет выпить. Где он это должен сделать, за кадром? А если он специально пьет с девушкой дорогое шампанское и хочет, чтобы она знала, что он купил именно этот напиток, как быть? — недоумевает он.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ сказал, что не видит смысла в ограничении показа алкоголя в фильмах, когда это необходимо для реализации художественного замысла. Тем более, при таком жестком запрете телевизионные каналы останутся без эфиров, а что делать со старыми классическими лентами — неясно.

В Минсвязи на запрос «Известий» не ответили. В Минкультуры подчеркнули, что предложение Минздрава находится вне их компетенции.

Ранее в Министерстве здравоохранения уже предложили аналогичный шаг — запрет на скрытую рекламу табачных изделий. Также ведомство считает необходимым отменить господдержку производства отечественных фильмов, в которых демонстрируются сигареты.