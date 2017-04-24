Черная жемчужина. Опубликована карта ночной Земли

Любой, кто видел хотя бы несколько кадров или таймлапсов, сделанных во время пролета МКС над ночной стороной Земли, наверняка обращал внимание на хорошо заметные огни земных городов. Помимо эстетической красоты, подобные ночные изображению имеют и вполне определенную практическую пользу. Благодаря наблюдениям за уровнем освещенности можно отслеживать миграцию населения, общий уровень экономической активности, последствия стихийных бедствий, войны и т.д.



В 2012 году NASA опубликовало первую глобальную карту ночной Земли. Она была составлена учеными из Центра космических полетов Годдарда на основании данных, собранных при помощи радиометра VIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), установленного на спутнике Suomi NPP. Чтобы создать карту, специалистам пришлось немало потрудиться и учесть множество факторов, начиная от того, как свет отражается от различных типов поверхностей, и заканчивая фазами от Луны.











Найдите три отличия. Индия в 2012 году.





И в 2016.





А теперь Чикаго. 2012 год.





И 2016 год (подсказка – основное отличие, это достроенный участок шоссе).



В пресс-релизе агентства также сообщается, что до конца текущего года исследователи из Годдарда собираются значительно ускорить процесс создания ночных изображений. Идея заключается в том, что они будут публиковаться буквально в течение несколько часов после получения.









Вот еще несколько фрагментов карты за 2016-й год.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com