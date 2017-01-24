Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 января 2017

СРОЧНО: Горящий танк Т-90 в Сирии — ИГИЛ публикует кадры из провинции Алеппо (ВИДЕО)

Медиа-крыло террористов ИГИЛ опубликовало ролик, на котором показан якобы подбитый ПТУРом танк Т-90 в районе Ханассер в провинции Алеппо, где Сирийская армия на днях начала наступление в направлении Ракки. На видео танк стоит в защитной траншее и у него горит часть башни в районе пулемета и люка. Интересно, что в ролике не показан момент попадания ракеты ПТРК, как это всегда делают боевики, фиксируя свои террористические атаки для отчета перед спонсорами. Отметим наиболее важные детали для визуального определения характера повреждений танка. Через второй открытый люк не вырывается пламя и не идет дым, в то же время в месте воспламенения видны микровзрывы и искры, вероятнее всего — это детонирует боекомплект пулемета НСВТ или КОРД. Кроме того, в районе люка и пулемета могут гореть посторонние предметы, которые очень любят возить с собой арабские танкисты. На многочисленных кадрах войн в Сирии и Ираке на бронемашинах часто можно увидеть непонятные мешки или другие вещи. Наиболее вероятно, что танк незначительно пострадал от термического воздействия взрыва гранаты из РПГ или ракеты из ПТРК, в результате чего воспламенились возимые на башне предметы, что и привело к горению боекомплекта башенного пулемета. Кроме того, над башней Т-90 развевается желтый флаг, который некоторые безапелляционно уже назвали знаменем «Хезболлы», но по обнародованным кадрам точно сделать такой вывод невозможно. Вероятнее всего, флаг принадлежит иракскому шиитскому ополчению «Харакат-ан-Нуджба», которое также воюет в Сирии под иранским кураторством. Читайте также: Битва за Дейр Зор: Армия САР при поддержке ВКС РФ переходит в контрнаступление и отбрасывает ИГИЛ (ВИДЕО, КАРТА) *запрещенная в России террористическая организация

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Сирийская оппозиция высказалась о роли РФ на переговорах в Астане

Оппозиция Сирии считает положительной атмосферу на консультациях с российской стороной в Астане, хотя еще несколько месяцев назад никто не мог допустить мысль о заседании с представителями РФ.

Об этом заявил член делегации вооруженной оппозиции Сирии Насер аль-Харири, пишет РИА Новости.

«Еще несколько месяцев назад никто из сирийской оппозиции не мог допустить мысль о заседании с русскими», — сказал аль-Хариди.

По его словам, «сегодня мы видим, что от российской стороны исходит положительная атмосфера».

«Мы пытаемся извлечь пользу из этой положительной атмосферы. Отношения РФ и Сирии не новые, мы пытаемся извлечь пользу и вернуть их на прежний уровень», — отметил оппозиционер.

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Зачем Россия шлёт в Сирию «белых лебедей». Виктор Баранец

Деир эз-Зор — последний оплот Асада на востоке страны, это «жемчужина пустыни»

В последние дни российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 (которые еще называют «белыми лебедями» за их особое антибликовое покрытие) вновь дважды наведались в небо Сирии. Причем стаями — сразу по пять-шесть машин — и ракетами бьют по ИГИЛ (структура запрещена в РФ – ред.) в районе города Деир эз-Зор.

А боевиков там скопилось, как голодных крыс у курятника — раза в три больше, чем удерживающих город войск Башара Асада. Причем, игиловцы там не выглядят вооруженным сбродом — у них танки, они сумели полностью окружить группировку Асада, отрезать ее от аэродрома, по которому защитники Деир эз-Зора получали подкрепление.

По сути, Деир эз-Зор — последний оплот Асада на Востоке Сирии. Если террористы его захватят, это будет «хук» для Асада еще похлеще, чем в Пальмире. Игиловцы вгрызаются в город зубами. Для них Деир эз-Зор — стратегическое место по многим причинам.

Там рядом жирные нефтяные поля. И это центр нефтедобывающей промышленности.

Там огромные куски плодородной земли (а это — еда). Это центр сельскохозяйственного района.

Город стоит на реке Евфрат и своими гидротехническими сооружениями может регулировать подачу воды и в Сирию, и в Ирак. А вода в здешней пустыне — дороже золота и нефти!

Сами сирийцы не зря называют Деир эз-Зор «Жемчужиной пустыни».

Начальник главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Сергей Рудской уже назвал обстановку в Дейр-эз-Зоре «сложной» и подтвердил, что у боевиков в этом районе «подавляющее численное превосходство».

— В случае взятия города террористами его жителей ждет настоящий геноцид. Население Дейр эз-Зора может быть полностью истреблено, — заявил он.

Вот чтобы этого не произошло, наши дальние бомбардировщики и взлетают с российских аэродромов, и снова берут курс на Сирию.

Слишком дорога цена боев под Дейр эз-Зором.

Виктор Баранец, «Комсомольская правда»

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МОЛНИЯ: Вооруженная оппозиция не подпишет итоговый документ мирных переговоров в Астане

Официальный представитель делегации вооруженной оппозиции на переговорах в Астане Яхья аль-Ариди заявил, что оппозиция не подпишет итоговое коммюнике встречи в Астане. «Подписания не будет», — цитирует ТАСС представителя вооруженной оппозиции. Документ, по словам аль-Ариди, вероятно распространят страны-гаранты нынешнего переговорного процесса: Россия, Турция и, возможно, Иран. Напомним, переговоры в Астане по межсирийскому урегулированию начались вчера и завершатся сегодня, 24 января. Читайте также: Представители Асада и вооружённой оппозиции впервые встретились за столом переговоров (ФОТО, ВИДЕО)

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Сирийская оппозиция готова в дальнейшем продолжать переговоры в Астане

Переговоры по сирийскому урегулированию в Астане могут продолжиться в среду, 25 января.

Об этом заявил представитель делегации оппозиции САР Усама Абу Зейд, пишет RT.

«Если страны-гаранты скажут, что потребуется дополнительное время, день, то мы согласимся. Мы не приехали сюда просто на два дня, у нас есть цель, которой надо достичь», — говорится в сообщении.

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Сирийские власти и оппозиция впервые посмотрели друг другу в глаза

В Астане прошел первый день переговоров по закреплению перемирия в Сирии

В Астане прошел первый день переговоров между сирийскими властями и оппозицией, гарантом которых выступают Россия, Турция и Иран. Изначально планировалось, что стороны конфликта и международные посредники соберутся, чтобы закрепить соглашение о перемирии от 29 декабря 2016 года, но на практике переговорная площадка в казахской столице стала пока лишь новым полем боя — на этот раз словесного — среди дипломатов и кулачного — среди арабских журналистов, которые не поделили место для телекамер во время пресс-подхода постпреда Сирии при ООН Башара аль-Джаафари, возглавляющего правительственную делегацию. Впрочем, по мнению экспертов, сам факт встречи уже является большим достижением.

Присутствие за одним столом переговоров представителей властей в Дамаске и вооруженной оппозиции стало важным этапом на пути урегулирования кризиса в Сирии. Об этом «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов, комментируя итоги первого дня конференции в Астане.

— Встретились стороны, воевавшие друг с другом более пяти лет. Они не сидели в разных комнатах, как это было в Женеве, и при посредничестве мировых и региональных игроков, а также ООН начали обсуждать конкретные вопросы. Таким образом, цель первого дня достигнута. Теперь сторонам необходимо договориться о продолжении режима прекращения огня. Кроме того, эти переговоры должны быть продолжены на более высоком уровне в Женеве, с привлечением политической оппозиции, — считает сенатор.

Открытая часть переговоров предсказуемо проходила в напряженной атмосфере.

— Мы прибыли в Астану, чтобы закрепить выполнение соглашения от 29 декабря. Мы работаем и опираемся на это соглашение, — заявил Башар аль-Джаафари. — Некоторые участники — делегации террористических групп — дают свою интерпретацию данного документа, это создает проблемы для всех участников.

Также сирийский дипломат обвинил оппонентов Дамаска в попытке «сорвать переговоры в Астане». Такие выпады последовали после того, как глава делегации вооруженной оппозиции Мухаммед Аллуш заявил, что оппозиция готова как к мирному урегулированию, так и к продолжению боевых действий.

Впрочем, основные переговоры проходили за закрытыми дверями и, как заявили в правительственной делегации, носили сугубо организационный характер.

Камнем преткновения на пути к закреплению договоренностей о прекращении огня остается прежде всего ситуация в долине Вади Барада, расположенной примерно в 10 км к северо-западу от Дамаска. Там находилась насосная станция, которая обеспечивала население сирийской столицы питьевой водой. Однако боевики «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в России) серьезно повредили ее, тем самым лишив воды, по разным оценкам, от 5 до 7 млн человек в Дамаске.

Сирийские власти направили в район долины войска с целью уничтожения боевиков. Однако действия по борьбе с группировкой, признанной на уровне ООН террористической, вызвали шквал критики со стороны вооруженной оппозиции, которая обвинила сирийские власти в нарушении перемирия.

— Не может не удивлять позиция главы делегации от оппозиции, лидера «Джейш аль-Ислам» Мухаммеда Аллуша, который защищает группировки, либо отказавшиеся приехать в Астану, либо признанные международным сообществом террористическими, — сказал «Известиям» сирийский политолог Талеб Зайфа. — Хочется надеяться, что открытая часть переговоров первого дня станет последним эпизодом, когда мы слышим такого рода заявления, и страны, поддерживающие вооруженную оппозицию, окажут на нее давление, чтобы диалог все-таки увенчался какими-то практическими результатами.

Андрей Онтиков, газета «Известия»

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Специалисты из РФ разминировали еще 69 гектаров в Алеппо

Российские саперы за сутки разминировали в восточном Алеппо территорию общей площадью более 69,8 гектара, 68 зданий и обезвредили 686 взрывоопасных предметов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

«Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают гуманитарное разминирование домов, улиц и социально значимых объектов восточного Алеппо. В течение суток российскими саперами разминирована территория общей площадью более 69,8 гектар, 68 зданий и 11,3 километров дорог, обезврежено 686 взрывоопасных предметов, в том числе 479 самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении.

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В Астане продолжились переговоры по Сирии

Переговоры по Сирии в Астане с участием делегаций правительства и оппозиции, России, Турции, Ирана, спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и посла США в Казахстане Джорджа Крола в качестве наблюдателя возобновились в Астане.

«Встречи возобновились, работа продолжается, — сообщил де Мистура. — Мы настроены, как всегда, оптимистично».

Правительство и оппозиция Сирии во вторник продолжат обсуждение через посредничество де Мистуры механизмов поддержания перемирия в Сирии, пишет ТАСС. Участники также намерены завершить согласование документа, закрепляющего режим прекращения огня и настрой участников встречи на урегулирование конфликта в Сирии.

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Горящий Т-90 в районе Ханассера

Пропаганда ИГИЛ опубликовала видео, где запечатлен якобы пораженный из ПТРК Т-90 в районе Ханассера, где САА уже несколько дней ведет наступление.Наступление ведется как сирийскими частями, так и различными про-иранскими формированиями. Основные цели – выход к административным границам провинции Ракка. В перспективе – продвжение в направлении авиабазы Табка.Темпы продвижения умеренные, противник ведет сковывающие действия и медленно отходит на восток. Собственно, где-то в этих боях по всей видимости и произошел эпизод с видео ниже.Судя по флагу, танк принадлежит либо отрядам "Хэзбаллы", либо "Лива-Фатимиюн" (афганские шииты воюющие в Сирии по иранской линии). И те и другие юзают как иранское, так и российское вооружение.UPD: В комментариях читатели указывают, что это были иракские шииты из "Харакат-ан-Нуджба".Сразу обращает на себя внимание, что на видео не демонстрируется попадание из ПТРК по танку, а так же тот факт, что через второй открытый люк не наблюдается дыма и огня. Больше похоже на то, что горит боекомплект пулемета.В целом, трудно сказать был ли танк лишь незначительно поврежден или же повреждения носили терминальный характер.UPD: Не исключено, что в районе пулемета, горит ковер или какие-то мешки, который арабские танкисты частенько возят на башнях своих танков.Ну а пожар мог в свою очереди привести к детонации БК пулемета.

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США готовы к сотрудничеству с Россией для борьбы с ИГИЛ

США готовы к сотрудничеству с любой страной, включая РФ, в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ), заявил на первом регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.





Журналисты задали ему вопрос о возможности сотрудничества США с РФ и проведении совместных военных операций против террористов в Сирии.

«Как ясно дал понять наш президент (Дональд Трамп), мы готовы к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ИГИЛ, если это соответствует нашим национальным интересам», — заявил он, отвечая на этот вопрос.

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Совместные операции

https://ria.ru/syria/20170123/1486311739.h tml – цинк http://www.rbc.ru/rbcfreenews/588646ba9a 7947500e090907 – цинкГод назад подобное развитие событий выглядело бы абсолютно нереалистично, а сейчас это уже воспринимается в порядке вещей. Это более чем наглядное свидетельство того, как сражения 2016 года изменили военно-стратегическую обстановку в Сирии.На фронте под Аль-Бабом турки продолжают стягивать кольцо вокруг Кабайсина и ведут позиционные бои с Халифатом к западу от Аль-Баба. Сирийские войска продолжают наступление к северу от Кувейриса, постепенно приближаясь к Аль-Бабу с юга. За последние два дня противник потерял еще несколько населенных пунктов и постепенно "черные" вынуждены оттягиваться к Аль-Бабу, где и будет оказано более упорное сопротивление. До города по прямой от передовых позиций сирийцев порядка 11-13 километров. Как только сирийцы подойдут к городу с юга, вольготная жизнь для Халифата тут закончится.Поврежденный М-60 Sabra захваченный Халифатом. Танк был подбит в декабре и судя по опубликованному видео, его вместе с поврежденным броневиком "Кобра" боевики утащили в Аль-Баб.Пленный эмир.Разбитая БМП Халифата.Уничтоженная тачанка Халифата.На привале.Обед.Палатка под Аль-Бабом.PS. И совсем коротко по Дейр-эз-Зору (более подробно завтра).Сирийцы в районе 137-й базы и в райне развязки идущей к базе "Панорама" в целом отмахались от боевиков и те не смогли добиться желаемых целей. В свою очередь, САА так и не смогли добиться соединения частей рассеченнкого анклава. В районе кладбища и в прилегающих к трассе городских кварталах продолжились бои, которые не дали существенных результатов одной из сторон. Видимо стороны изрядно выдохлись после многодневных боев и им требуется некоторая перегруппировака для продолжения активных действий. Черные ожидают подхода дополнительных подкреплений из Ирака, сирийцы ждут переброски подкреплений по воздуху. Ситуация остается тяжелой, но пока не безнадежной. Активные операции в районе Алеппо и Хомса должны способствовать увеличению проблем для Халифата, чтобы он не мог заниматься атаками на анклав пользуясь относительно спокойной ситуацией на фронтах против САА.Переброска подкреплений в Дейр-эз-Зор через Камышли.Активные бомбардировки и переброска подкреплений, достаточно ясно дают понять, что командование САА продолжает делать все возможное для удержание анклава.

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Сирия: около двух миллионов жителей Алеппо отрезаны от водоснабжения после аварии

Около 1,8 млн жителей сирийского города Алеппо с 14 января отрезаны от центрального водоснабжения в результате аварии на насосной станции, расположенной в районе, контролируемом бандами террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.





«Около 1,8 млн жителей Алеппо отрезаны от центрального водоснабжения с 14 января из-за технического сбоя на станции Аль-Хафси. Станция расположена в сельской местности к востоку Алеппо, контролируемой ИГИЛ. По поступающим сообщениям, группировка не позволяет ремонтным бригадам восстановить нормальную работу водонасосной станции», — сказал Дюжаррик.



По его словам, ООН вместе с партнерами и коммунальными службами Алеппо доставляет в город воду на автоцистернах, распространяет средства для очистки воды, устанавливает резервуары и восстанавливает глубоководные колодцы.



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