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«Русский мир» покоя не дает патриотке Ницой: верните нашу мову!

14:15. 23 апреля 2017 Просмотров - 279 3 коммент. Опубликовал:

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Маразм по-киевски… Украинская писательница Лариса Ницой, озабоченная распространением мовы и перевоспитанием русскоязычных граждан Украины, испытала очередной шок: с ней отказались говорить на украинском языке в конфетном магазинчике. Если помните, нежелание общаться на мове один раз стоило ее мужу развлечения на праздники. Теперь же конфет…

Сотрудница киевского магазинчика «Кенди шоп» буквально ударила по больному: не захотела розмовляти, да еще и полицию вызвала для успокоения агрессивной покупательницы. Представьте себе всю глубину разочарования и обиды украинской патриотки, уже строчившей в прошлом кляузу на эту продавщицу. Тогда сотрудница магазина причислила ее к фашистам, заявив, что она коренная киевлянка и не обязана знать мову.

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«Украинцы, не спите, просыпайтесь. Вы понимаете, что русский мир не будет подчиняться никаким принятым Вами законам? Они будут нас загонять в этот дурдом глубже и глубже, навязывая нам мысль о нашей паранойе…. Думаете какой-то другой закон поможет, если Вы сами ничего не делаете? Никто, кроме вас, не выметет дом».

Ницой капитально прорвало. И где же, как не в социальных сетях, найти ей справедливость? «Украина начинается с тебя» - так заканчивает свой истерический русофобский опус патриотка, призывающая украинцев к агрессии против носителей русского языка. Это ли не расизм? Не призывы к сегрегации по этническому принципу?

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И вот это безобразие промывает украинским детишкам мозги своими нелепыми книжонками, попутно призывая убрать со станции киевского метро «Университет» бюсты ученого Михаила Ломоносова, поэта Александра Пушкина и писателя Максима Горького. Зачем познавать мир литературы, приобщаясь к творениям Александра Сергеевича, когда Ницой планирует запустить в продажу свою «нетленку» об украинских мурашах?

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Кто не в курсе, книжка про АТО и ее героев в правильном изложении ярой националистки: трудолюбивые мураши – украинцы и злобные русскоязычные, в книжке т.н. муравьиные львы. И ни слова о том, какие преступления творят на Донбассе «доблестные» ВСУшники и бойцы нацбатов. Зачем деткам правду говорить? Если лгать им с малолетства, потом любое вранье будет воспринято как истина в последней инстанции.

И если «русский мир» ей так не угодил, что историю желает перечеркнуть, то, к какому миру она относит себя? К западной цивилизации? Сомневаюсь. «Потолок» для украинцев в то время был только один – бесправная прислуга для польских и литовских панов. В бытность Львова польским городом максимум для украинцев был только один - прислуга. Если кто хотел подняться выше, то отрекался от языка и собственных корней.

Так что мы хотим от носительницы таких генов? Ей комплексы покоя не дают, вот и отыгрывается на русских, пока еще может. Нет сомнений и в том, что сменись на Украине власть и будь налажен позитивный диалог с Россией, Лариса Ницой первой переметнется на сторону победителей, пытаясь доказать лояльность новой власти. По-другому ведь никак: кто ж книжки покупать станет? Так и сладкая жизнь закончиться может… на литературной ниве.

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Метки: Война на Украина, националисты, новости / россия / украина, русский мир, русский язык
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3 коммент.»

  • 14289 9300
    Ликвидатор 23 апреля 2017 в 15:14 Ссылка Пометить
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    вас украми дурят.
    НАС ПРОДАЛИ. НОВЕЙШИЕ САМОЛЁТЫ ПОСТАВЯТ НЕ СВОЕЙ АРМИИ А ФИЛИАЛУ США:
    ДОКУМЕНТАЦИЯ УЖЕ В ШТАТАХ. министр передал.
    http://tass.ru/armiya-i-opk/4198728
    МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с ОАЭ о поставке нескольких десятков самолетов Су-35. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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    Мантуров добавил, что в ближайшее время власти ОАЭ должны озвучить свою реакцию на предложение”

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  • 66 46
    Карабас 23 апреля 2017 в 15:16 Ссылка Пометить
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    Ну , я думаю, тачка и кирка на рудниках Таймыра евойную дуру образумит.

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  • 66 46
    Карабас 23 апреля 2017 в 15:26 Ссылка Пометить
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    Укрогабонцы прока ….ли свою страну. Нет ни укогабонии, ни Незалежной украины.

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