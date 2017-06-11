Новости Украины и Новороссии 11 июня 2017
- 03:00 Как я стал русским человеком. Из антирусского.
- 01:31 Что ждет украинцев после получения «безвиза»?.
- 00:41 Как Юля страну сдавала, подписав те самые соглашения.
- 00:36 Ваше любимое.
- Вчера 23:19 Помощь матерям Зайцево от инициативной группы «Вместе».
- Вчера 22:43 «Прощай, немытая Россия!» — Порошенко в экстазе процитировал Лермонтова (ВИДЕО).
Как я стал русским человеком. Из антирусского
Журналист Андрей Бабицкий в материале Лайф — о своей истории перерождения из либерала в патриота и обретении внутренней гармонии.
Меня постоянно просят объяснить, что произошло, как получилось, что я изменил свои взгляды, будучи в период «до» отчаянным критиком России и её властей, а «после» став бескомпромиссным защитником Русского мира, русских ценностей, русского положения вещей.
Интерес этот понятен, поскольку всегда хочется разобраться в том, каковы основания метаморфозы, представляющейся невозможной, но я хотел бы сказать в этой связи, что репутация пламенного либерала не вполне мною заслужена.
Это скорее тот портрет, который был нарисован российскими медиа и политиками в тот период, когда они воспринимали меня как врага нынешней российской государственности, стремящегося всеми способами подорвать её основы.
Этот образ был не стопроцентно верен, а если говорить прямо, то я назвал бы его абсолютной липой. Да, действительно, претензий к российским властям, в частности к президенту Путину, которого я считал продолжателем дела его предшественника, у меня было немало, но, собственно, антироссийской моя позиция быть не могла в принципе.
Как мыслящий человек я был сформирован ещё в советские времена патриотической, христианской средой, и привитые ею ценности оставались неизменными в течение всей последующей жизни, хотя на тех или иных этапах несколько тускнели, уступая приоритет гневу и раздражению, вызванному наличным состоянием дел в России.
Да, в какой-то момент я стал держаться либерального взгляда, полагая, что свобода и права личности — это фундамент, на котором должно покоиться здание общественного и государственного быта России.
Этот наивный и романтический подход как раз и водил моей рукой, выводившей строки о нарушении этих самых прав российскими властями и покушении на различные свободы.
Тем не менее оценка происходящего в России постепенно менялась. К примеру, я с удивлением обнаружил, что Владимир Путин, избрание которого на первый срок было во многом отражением колоссального общественного недовольства реформами, разграблением страны, произволом чиновников, стал действовать, скажем так, крайне аккуратно, не следуя строго в фарватере крайне недемократического настроя своего же электората.
Выбирая бывшего сотрудника КГБ правителем своей страны, народ сознательно шёл на размен, отказываясь от хаоса, который прежняя власть считала достигнутыми гражданскими свободами, и рассчитывая вместо него обрести порядок, управляемость и жёсткую чистку потерявшего берега, претендовавшего на полную власть над страною олигархата.
Путин не пошёл по пути, который диктовала сама логика событий, он не стал выполнять заказ на массовые репрессии, которые не просто ему готовы были простить, народ ожидал их, лелея надежду, что наконец Россия после долгих лет безвременья будет управляться жёсткой рукой.
В представлении общества новый президент должен был заткнуть рот прессе, разогнав к чёртовой матери либеральный пул журналистов, призвать к ответу разграбивших страну олигархов, взявших в последний ельцинский срок под контроль российские политические активы, начать массовые аресты чиновников, распродававших Россию оптом и в розницу, прищучить национальные окраины, загребавшие в направлении максимальной суверенизации.
По сути дела, все проблемы, обозначенные этими чаяниями, Путину удалось решить, но не отправкой эшелонов с репрессированными в места не столь отдалённые, а точёными акциями, очень постепенно, выдерживая баланс, чтобы не опрокинуть в тяжёлый политический кризис.
Аналогичные вопросы пришлось решать Михаилу Саакашвили, когда он возглавил Грузию.
Грузинский лидер избрал совершенно иной способ — он сделал ставку на политическую полицию, на управление государством посредством репрессий и страха.
Вот эта удивительная разница между двумя руководителями, одного из которых называли маяком демократии, а другого — кровавым тираном, как раз и показала мне всю фальшь западного взгляда на происходящее в России.
Я видел, что политических свобод, включая пресловутую свободу слова, в моей стране неизмеримо больше, чем в той же Грузии, да и, пожалуй, в большинстве республик на постсоветском пространстве, что по параметрам демократического устройства Россия может дать если не сто, то значительное количество очков вперёд всем с точки зрения Запада молодым и подающим надежды постсоветским демократиям.
Понимание всего этого приходило постепенно, не было никаких внезапных озарений, накапливание критических деталей шло как бы само собою, чтобы в какой-то момент вдруг становилось предельно ясно: вот в этой области оценки западного сообщества российских реалий лукавы и заведомо неверны. Но перелом всё же произошёл. Не во взглядах: к моменту, когда заполыхал Майдан, я уже был последовательным критиком либерального подхода.
Коллизия оказалась связана с необходимостью выбора: я должен был или сохранить работу на «Радио Свобода», или жить в ладу с собственной совестью.
Совместить то и другое не получилось бы, поскольку, условно говоря, Запад, естественно и мои работодатели тоже, однозначно выступили в поддержку государственного переворота на Украине и с осуждением аннексии Крыма. События в Донбассе однозначно оценивались как агрессия России против Украины.
А для меня было очевидным, что к власти в Киеве пришли пронацистские силы, что волеизъявление людей, проживающих в Крыму и Донбассе, выступивших против национализма и путча, — это абсолютно демократический акт, который должен быть принят как свободный выбор граждан, имеющих полное право оградить своё существование от влияния слепой и радикальной стихии националистической революции.
Но нет, либеральный хор — как внутри России, так и за её пределами — требовал, не считаясь с интересами конкретных людей, следования нормам международного права, неоднократно нарушавшегося тем же Западом, настаивал на соблюдении абстрактного принципа целостности Украины.
Здесь и произошёл разрыв. События, последовавшие далее, были неизбежны. Я заявил, что считаю действия Владимира Путина по защите населения Крыма оправданными и необходимыми, за что поплатился должностью главного редактора одного из филиалов «Радио Свобода».
Потом я поехал в Донбасс и прислал в редакцию кадры эксгумации тел людей, расстрелянных бойцами нацистского батальона «Айдар».
Этого нежные души моих начальников перенести были не в состоянии — и меня уволили.
Вот, собственно, вкратце история моего перерождения без ретуши и попыток оправдаться за прошлое. В нём было много неверного, но это уже следующая история. Уже почти три года я живу в Донецке и обрёл самое главное — внутреннюю гармонию.
Читайте также: «Путин ввел на Донбасс войска якутов и испанцев», — ужас украинских пропагандистов (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Что ждет украинцев после получения «безвиза»?
Граждане Украины в ночь на воскресенье получат право путешествовать в страны Европейского союза без виз. Украине понадобилось 10 лет для того, чтобы завершить процесс либерализации визового режима с ЕС, киевские власти расценивают этот шаг как большую победу страны на пути евроинтеграции.
Президент Петр Порошенко назвал решение Евросоюза об отмене виз «последним „прощай“ советской и Российской империям».
Украинские туроператоры ожидают увеличения туристического потока украинцев в Европу. В то же время эксперты считают, что в связи со сложным экономическим положением не многим украинцам будут по карману европейские путешествия.
На фоне отмены визового режима с ЕС ряд политических партий на Украине заговорили о необходимости введения виз для России.
Свои инициативы они объясняют желанием «защитить Европу» от РФ. В Москве уже предупредили, что Россия предпримет зеркальные меры в случае введения Украиной виз для россиян.
Долгий путь
Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.
Первоначально Украина рассчитывала получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос в связи с необходимостью согласования механизма приостановки безвизового режима в случае проблем с миграцией и безопасностью.
Власти Украины неоднократно заявляли, что предоставление безвизового режима Киеву свидетельствует о «стратегической правильности» европейского выбора страны и необратимости курса на интеграцию в Европу.
«Украина возвращается в европейскую семью. Украина говорит последнее „прощай“ советской и Российской империям», — заявлял президент Украины Петро Порошенко. По его словам, Киев только в рамках визовой либерализации с ЕС провел 144 реформы, и заверил, что «Украина совершенно решительно настроена на реформирование страны» в дальнейшем.
По мнению главы украинского МИД Павла Климкина, отмена виз с Европейским Союзом — не повод для празднования, а сигнал для Украины двигаться дальше. По его мнению, сейчас целью Украины должно быть вступление в Европейский Союз и получение «всех преимуществ четырех свобод».
Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).
Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу и учебу в странах Евросоюза.
Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников. В марте был принят механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.
Вместе с тем, комиссар по политике соседства и вопросам расширения Евросоюза Йоханнес Хан, считает, что Украине не нужно переживать, что безвизовый режим с ЕС может быть приостановлен, если страна продолжит двигаться по пути реформ.
«Мы не должны спекулировать относительно использования положения о приостановке безвизового режима. Сейчас нет для этого никаких причин. Я надеюсь, они и не появятся… Если реформы и дальше будут продолжаться, то я не думаю, что будут причины о применении положения о приостановке», — сказал Хан.
Достаточно паспорта
Чтобы пересечь границу Евросоюза, украинцам необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого. У туриста также могут попросить копию обратного билета, брони гостиничного номера и показать наличные или выписку из банковской карты.
По состоянию на 24 мая 2017 года биометрические паспорта для выезда за границу получили около 3,5 миллиона граждан Украины — это около 8% всего населения страны. При этом за последний месяц биометрические паспорта получили около 100 тысяч человек.
По данным украинских СМИ, если еще в начале мая в центрах по выдаче биометрических паспортов ажиотажа не было, то за последние две недели украинцам приходится занимать очередь для оформления паспортов с самого утра. К моменту открытия паспортных сервисов у дверей собираются до сотни человек. В связи с ажиотажным спросом время на оформление документа выросло с 15–20 минут до нескольких часов.
Несмотря на продолжающийся военный конфликт в Донбассе, жители неподконтрольных Киеву территорий также смогут получить биометрические паспорта. Однако, помимо паспорта гражданина Украины, им придется предоставить дополнительные документы, подтверждающие личность.
По словам главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка, ему известно о так называемых турах из Донецка для оформление биометрических паспортов на подконтрольную Киеву территорию.
«Но в этих регионах не наблюдается огромного спроса. Самый большой ажиотаж на получение биометрического паспорта в Киеве и Киевской области, Харькове, Днепре, немного во Львове», — сказал он.
Киев отпразднует отмену виз
Украинская столица готовится с размахом отпраздновать старт безвизового режима с ЕС. По словам организаторов, на центральной улице Крещатик будут обустроены несколько локаций, на которых будут представлены разные страны ЕС.
В день отмены визового режима с Европейским союзом терминал «D» международного аэропорта «Борисполь» превратится в зону розыгрышей, флешмобов и квестов. Развлекательная программа начнется с отправки пассажиров специальными рейсами в Брюссель и Вильнюс.
Президент Украины Петр Порошенко вместе с лидером соседней Словакии Андреем Киской примут участие в символической церемонии на словацко-украинской границе по случаю введения безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны.
В пунктах пропуска в этот день будет усилен режим работы, а также привлечены дополнительные сотрудники. Вместе с украинскими пограничниками на пунктах пропусках в период с 10 по 22 июня будут дежурить офицеры Европейского агентства по охране внешних границ ЕС (Frontex), также будет усилена работа консульских служб.
Представители государственной пограничной службы усилят информирование населения в аэропортах относительно порядка пересечения границы в рамках безвизового режима.
В связи с началом действия безвизового режима с Евросоюзом, в государственной фискальной службе Украины прогнозируют, что пассажиропоток через государственную границу Украины увеличится к концу года на 30%.
Украинцы пакуют чемоданы
Украинские туроператоры ожидают, что после введения безвизового режима может увеличиться туристический поток украинцев в Европу и сократиться количество поездок в Турцию и Египет.
По данным туроператора Join UP!, потенциально турпоток в европейские страны увеличится в первую очередь за счет жителей западной Украины, которые не поедут на курорты в пределах страны, а беспрепятственно отправятся в Европу.
Самым большим спросом у украинцев после введения безвизового режима будут пользоваться курортные страны ЕС — Греция, Испания и Италия.
Положительный эффект либерализации визового режима смогут ощутить самостоятельные украинские туристы, которые не организовывают свой отдых с операторами.
Генеральный директор автобусного перевозчика «Busfor Украина» Александр Павлович прогнозирует, что за три-четыре года туристический поток вырастет на 50%. Единственное условие — рост качества и сервиса перевозок.
«Учитывая, что безвизовый режим не дает разрешения на трудоустройство за границей, основной целью поездок останется туризм. В любом случае Европа стала ближе для каждого, кто раньше не мог позволить себе поездку из-за сложностей с получением визы», — считает он.
По словам генерального директора аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина, перевозчики увеличивают полетную программу в этом году на 22–24%. Например, если весной крупнейший украинский хаб отправлял на вылет 100–110 рейсов в сутки, то летом частота вырастет до 140–150 рейсов.
Вместе с тем, эксперты отмечают, что в связи со сложным экономическим положением не многим украинцам будут по карману европейские путешествия.
«Будут более доступны европейские короткие вояжи в Европу, а для направлений массового туризма пока нет такого потенциала финансового у украинцев, чтобы туроператоры смогли запустить большие чартерные программы на европейское направление», — считает глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.
В движении «Украинский выбор — право народа», лидером которого является Виктор Медведчук, считают, что большинство украинцев не воспользуются безвизовым режимом с Евросоюзом из-за низкого уровня доходов.
«Это означает, что в условиях тотальной нищеты и голода, ни пенсионеры на пенсию около 50 долларов, ни студенты на стипендию около 41,5 доллара, ни десятки миллионов работающих на минимальную зарплату около 120,8 доллара и не мечтают о том, что когда-нибудь выедут на отдых в страны ЕС», — считают в движении.
При этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отмечает, что украинцы, столкнувшись с проблемами при въезде в ЕС после введения безвизового режима, быстро разочаруются в нем.
«Я думаю, что впечатления (от действия безвизового режима — ред.) будет через месяц-другой. Мы услышим много разных жалоб от людей, которые столкнулись с разными неприятностями», — сказал Погребинский РИА Новости.
Введут ли визы для РФ?
Отмена визового режима с ЕС спровоцировала в украинском политике новый виток инициатив по введению виз для российских граждан.
После окончательного решения Совета Европы, который поддержал предоставление права на безвизовые поездки для украинских граждан, глава парламентской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак призвал власти ввести визовый режим между Украиной и РФ. Он объяснил это якобы необходимостью «защитить Европу».
В минюсте Украины также считают актуальным визовый режима с РФ.
По словам министра Павла Петренко, принятие этого решения сдерживает только тот факт, что у многих украинцев есть родственники в России, «чтобы не создать для них много некомфортных вещей». При этом он подчеркнул, что введение визового режима было бы правильным решением с точки зрения безопасности страны.
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не против введения визового режима с Россией, но нужен четкий подход и видение того, что будет дальше.
Впрочем, это решение напрямую зависит о президента Украины Петра Порошенко, который определяет внешнюю политику страны. По информации СМИ, пока глава государства не готов предпринимать радикальные шаги в этом направлении. Кроме этого, идея введения виз с РФ не пользуется популярностью в украинском обществе.
Согласно последним соцопросам, более половины украинцев не поддерживают отмену безвизового режима с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.
Читайте также: «Путин ввел на Донбасс войска якутов и испанцев», — ужас украинских пропагандистов (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как Юля страну сдавала, подписав те самые соглашения
Все не так однозначно с этими контрактами?
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
Sharij.net – http://sharij.net/
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Ваше любимое
От нормальных людей 560
Исключительно (!) по желанию: Яндекс: 410011924394697, PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Помощь матерям Зайцево от инициативной группы «Вместе»
Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной
Иинициативная группа «Вместе» передала в поселок Зайцево гуманитарную помощь, собранную жителями России.
Иинициативная группа «Вместе» выразила благодарность за предоставленную помощь для матерей н.п. Зайцево.
«Спасибо, что привезли, организовали, доставили в поселок Зайцево для самых маленьких деток, наших зайчат до одного годика памперсы и детское питание. Хочу сказать спасибо не только от себя, но и от мамочек, которые нуждаются в это трудное время в этой гуманитарной помощи. Очень многие потеряли работу, нет денежных средств и вы сами знаете прекрасно сколько это все стоит и это большая помощь для мамочек Зайцево, я очень Вам благодарна. Спасибо» — сказала глава поселкового совета Ирина Дикун.
К оглавлению | Источник: news-front.info
«Прощай, немытая Россия!» — Порошенко в экстазе процитировал Лермонтова (ВИДЕО)
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что безвизовый режим с Европейским Союзом знаменует окончательный разрыв Украины с «авторитарным русским миром».
Об этом Порошенко сказал во время торжественных мероприятий по случаю введения безвизового режима для Украины со стороны ЕС сегодня в Киеве.
«На самом деле это гораздо больше, чем начало нового года, потому что мы с вами, украинский народ и вся Украина, вступаем в другую историческую эпоху. Это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным русским миром», — отметил с восторженной интонацией украинский президент.
«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», — процитировал Порошенко русского поэта Михаила Лермонтова.
Читайте также: «Путин ввел на Донбасс войска якутов и испанцев», — ужас украинских пропагандистов (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
loading...
Когда настоящие Украинцы – Евро- интеграторы покинут Украину до последнего, Тогда на Украине останется только русские, потому что там русских не ждут. Тогда В Украине мир и спокойствие остановиться.