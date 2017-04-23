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Репрессии набирают обороты. Степан Сулакшин [2017, Итоги недели]

16:10. 23 апреля 2017 Просмотров - 88 2 коммент. Опубликовал:

fp

«Итоги недели со Степаном Сулакшиным». 21 апреля 2017 г. Репрессии в России набирают обороты. Протестные настроения, захватывают все больше городов нашей страны. Даже при тотальных запретах на выражения своего мнения в этой тоталитарной стране, люди находят законные способы для протестов. При этом власть пытается запугать население и продлить свое паразитическое существование.
Так же в этой части речь пойдет о выступлении премьера Дмитрия Медведева, давлении на Навального и другие новости. Источник , Оф.канал «Центра Сулакшина» - http://rusrand.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Будут преследовать одного, другого, третьего. Елена Рохлина [Политические репрессии]

На днях гражданские активисты, правозащитники, юристы, адвокаты и представители средств массовой информации собрались для обсуждения очень острой темы — темы политических репрессий и преследований россиян по политическим мотивам.

netpol

Обсуждался скандал с избиением в колонии активиста «болотной» Ильдара Дадина, громкие процессы против народного лидера Светланы Лады-Русь и ее соратницы Марины Герасимовой и других гражданских активистов, против активистов ИГПР «ЗОВ», лишение правозащитников и правозащитных организаций финансирования, признание их иноагентами, использование против них административных ресурсов. Организаторами конференции выступили движение «За Ладу-Русь» и «За Справедливость», которые на своем опыте убедились, что ситуация в современной России больше напоминает 1937-ой год, нежели 2016. Злободневная для России тема заинтересовала в том числе представителей иностранных средств массовой информации. Подробнее: http://za.ladu-rus.ru

 

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2 коммент.»

  • 14291 9298
    Ликвидатор 23 апреля 2017 в 16:28 Ссылка Пометить
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    Ураааа!!!!!! дождались!!! всех этих слушателей эха мацы репресировать!!!!

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  • 3818 1624
    юстас 23 апреля 2017 в 16:31 Ссылка Пометить
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    Первого, кого надо расстрелять– это Сулакшина и его центр. Проплаченный Западом ублюдок.

    Идёт раскачка ситуации в России , бардак в России ( а лучше гражданская война)по-зарез нужен Западу . Напасть напрямую стрёмно , поэтому через своих агентов и всякие НКО ведётся дестабилизация обстановки в стране , накачиваются протестные настроения по любому поводу.

    Это же очевидные вещи.

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