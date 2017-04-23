Репрессии набирают обороты. Степан Сулакшин [2017, Итоги недели]

«Итоги недели со Степаном Сулакшиным». 21 апреля 2017 г. Репрессии в России набирают обороты. Протестные настроения, захватывают все больше городов нашей страны. Даже при тотальных запретах на выражения своего мнения в этой тоталитарной стране, люди находят законные способы для протестов. При этом власть пытается запугать население и продлить свое паразитическое существование.

Так же в этой части речь пойдет о выступлении премьера Дмитрия Медведева, давлении на Навального и другие новости. Источник , Оф.канал «Центра Сулакшина» - http://rusrand.ru

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Будут преследовать одного, другого, третьего. Елена Рохлина [Политические репрессии]

На днях гражданские активисты, правозащитники, юристы, адвокаты и представители средств массовой информации собрались для обсуждения очень острой темы — темы политических репрессий и преследований россиян по политическим мотивам.

Обсуждался скандал с избиением в колонии активиста «болотной» Ильдара Дадина, громкие процессы против народного лидера Светланы Лады-Русь и ее соратницы Марины Герасимовой и других гражданских активистов, против активистов ИГПР «ЗОВ», лишение правозащитников и правозащитных организаций финансирования, признание их иноагентами, использование против них административных ресурсов. Организаторами конференции выступили движение «За Ладу-Русь» и «За Справедливость», которые на своем опыте убедились, что ситуация в современной России больше напоминает 1937-ой год, нежели 2016. Злободневная для России тема заинтересовала в том числе представителей иностранных средств массовой информации. Подробнее: http://za.ladu-rus.ru

Узнай правду! «Обманутая Россия» - независимые расследования самых запретных тем...

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В рамках проекта «Обманутая Россия» вышло два фильма об авторе проекта Светлане Пеунове (Ладе-Русь). Узнаете, как живется гению в своей стране. Познакомьтесь с уникальным человеком, русским гением - Светланой Ладой-Русь. http://обманутая-россия.рф - смотри все фильмы проекта...

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