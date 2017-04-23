Кто вы, господа-товарищи? "Рабы на галерах" или "скованные одной (золотой) цепью" временщики?

По идее, и как мечтали о том великий Платон, социалисты-утописты "времён очаковских и покоренья Крыма" или романтики раннего СССР, так оно и должно быть! "Рабы на галерах", "слуги народные" должны оправдывать это своё название и всамделишно, "не щадя живота своего", а не понарошку служить трудовому народу!

Всматривайтесь, друзья, в фильмы советской эпохи! Всматривайтесь и вдумывайтесь в те высокие смыслы, которые они в себе несут! Ибо это стоит того! Это нынешними убогими поделками-сериалами можно пренебречь, поскольку – пусты и никчемны!

Но не относится это к фильмам эпохи социализма! Вспомним "Любовь земная", её главного героя Захара (чуть было не написал Нагульного – но это не было бы существенной ошибкой, это практически бы не меняло смысла!)

Дерюгина, произнесшего слова, которые должны быть золотым шрифтом отгравированы в зале заседаний ГД и в любом кабинете сановника: "Пока самый последний колхозник не имеет нового дома (читай: достойного жилья), мы с тобой (жене) будем жить в старой избе"!

И это, как вы понимаете, касается не только и не столько жилья, сколько всех сторон жизни! Что же имеем т. с. "в реале", в наличии? Очередной хапуга-губернатор арестован, очередной адепт секты клептоманов им. Сердюкова-Васильевой под следствием.

Премьер, после выхода в свет то ли правдивого, то ли сфабрикованного материала - фильма Навального, - затаил глубокомысленное (презрительное?) молчание. Что-то там по его указке выдавил из себя А. Усманов, но слишком уж невнятно и "белыми нитками" шито.

Если поклёп на "доброе и честное имя", то почему не начато разбирательство (судебное или одним из комитетов ГД)? Значит в основном - правда… Да, и неудивительно! В наше время лихое, в наши дни окаянные и не такому поверишь!..

Так кто вы, господа-товарищи? "Рабы на галерах" или "скованные одной (золотой) цепью" временщики? Дайте ответ, не храните гробовое молчание… Это всегда успеете…

И, потом, как любят все эти "рабы на галерах" пинать советское наше прошлое, иногда (по Фрейду?) проговариваясь, как тот же премьер, когда живописал о чуть ли не прорыве в экономике страны "в условиях жёсткой блокады санкций и существенного падения цен на нефть"(!), не упустив добавить, что, скажем, при таком положительном факторе, как повышение продолжительности жизни россиян, "однако, до обеспечения достойной старости ещё далеко"!

Но, простите, в СССР было "не далеко", с этим было всё в порядке! Какое же вы имеете право обгаживать, то чего сами не способны или не желаете создать? Это, по меньшей мере, бестактно, некрасиво и неблагородно!

Вот такие они у нас "рабы на галерах", такие вот "слуги народа". Нагульнов с Дерюгиным (а сомнения нет, что у этих литературных героев было немало прототипов!) не задумываясь отдали свои жизни за людей, за Отечество своё, а наши, похоже, и монеты достоинством в десять рублей пожалеют нищему на паперти!

Они, тем более их отпрыски, уже смирились с нищетой большинства народонаселения, привыкли к бедности и разрухе вокруг. А и то!

Ведь не связывают они свою жизнь с родными, но убогими просторами, а рассчитывают на тёплые, аккуратные и прилизанные заморские края, где не придётся им вкалывать, как рабам на галерах, а расслаблено и легко жить! Словом, время рождает своих героев, своих рабов…

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