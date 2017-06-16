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А всё потому что губернатор зависит от Путина, но не от избирателей!

17:56. 16 июня 2017 Просмотров - 55 Один комментарий Опубликовал:

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Путин очередной раз в ходе своей ежегодной прямой линии помог нескольким людям, решив их жгучие проблемы. Практически все эти проблемы должны решаться на уровне не выше губернаторского.

Почему же не решались?

Ну ладно, нерадивые чиновники не докладывали губеру.

Но почему ни один губер не организовал у себя в регионе телемост по образу и подобию путинского? Узнал бы много интересного!

Но нет. Такой региональной практики у нас не существует даже близко. Как поется в песне, «один раз в год сады цветут». И все. В губерниях не только раздача слонов руками губернаторов, но и всякий открытый контакт с так называемыми людьми исключены.

Но почему?

Вот, на мой взгляд, возможные причины:

- На хрен не нужно. Меня снимает и назначает Путин, а не народ.

- Не хочу затмевать Путина и конкурировать с ним. Не по-аппаратному это.

- Не было указания.

- Нет подходящего помещения, а на площади холодно/жарко и комары кусают.

- Люди освищут. Боюсь потерять лицо.

- Молодая жена дома ждёт.

- Другое.

 

Все-таки удивительный люди – эти наши губернаторы! Пока при власти, молчат как в рот воды набрав, отделываются какими-то дежурными речами по бумажке. И только попав в СИЗО, начинают откровенничать через их адвокатов: как им тяжко было работать, как их подсиживали, как под них копали, как они страдали за народ…

А раньше-то чего молчали? Рассказали бы народу о своих страданиях, о тяжкой нужде брать из-под полы чисто на восстановление «храмов и промышленности». Глядишь, народ и вышел бы за них на площади, как за Навального – святые ж люди, жертвы обстоятельств!

Но нет! За все 15 лет путинских линий ни один из этих рабов местных галер так и не рискнул уподобиться рабу галеры федеральной!

 

 

По материалам bulochnikov
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/33/19119/-

Метки: политика, экономика
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Один комментарий»

  • 14699 6723
    Ursus 16 июня 2017 в 18:08 Ссылка Пометить
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    Ничего удивительного. Негативный отбор в действии. Отрицательная селекция. В *****ской вертикали одни навыки у руководителей востребованы, другие нет.

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