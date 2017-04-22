Киров о Ленине

Киров С.М. Ленин и рабочий класс. Речь на открытии партийного клуба Бакинской организации 22 апреля 1924 года

С праздником, товарищи!

К 147-й годовщине со Дня рождения Владимира Ильича Ленина.Сергей Миронович Киров о роли Ленина в мировой истории и истории России. Выступление Кирова было приурочено к первому дню рожденения Ленина, которое отмечалось после его смерти.Товарищи! Вы знаете, что говорить о жизни незабвенно­го Ильича — это то же, что говорить о жизни и движении русского пролетариата. Так тесно переплелась вся личная жизнь Владимира Ильича с судьбами русского рабочего движения.Ровно 54 года тому назад на берегах великой русской реки родился человек, которому суждено было потрясти весь мир. В это время рождался также застрельщик мировой революции — русский рабочий класс.Ленин рано обнаружил данные вождя мирового пролетариата. Уже с ранней юности он проникается теми идеями, которым отдал всю свою жизнь.Есть интересные воспоминания Марии Ильиничны о том, что, когда был казнен старший брат Ленина, эта роковая весть потрясла его. И не потому, что это был его старший брат. Он видел ошибки в деятельности народовольцев — партии, к которой принадлежал казненный. Но эта казнь не могла не повлиять на выработку мировоззрения Ильича. Получив эту весть, он сказал: «Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти».Уже в то время он намечал новые методы революцион­ной борьбы пролетариата. К 25 годам Ильич так знал Маркса, как мы еще не знаем его и до сих пор.Уже тогда путь и исход борьбы были для него ясны — этот путь говорил, что только захватом власти революци­онным пролетариатом начнется перестройка человеческого общества на новых, коммунистических началах. Но 30 лет тому назад еще никто так не думал и когда появились первые книга Ильича, многим стало ясно, что в будущем он развер­нет все силы своего обширного ума.Уже с тех пор Ильич начал завоевывать прочное руководящее положение в революционной среде. Он был гений пре­жде всего. Он был гений и в отношении силы воли. Трудно найти равного ему по характеру.И своей дорогой он шел уж не так «просто». В оценке же окружающих его людей он был беспощаден.Постепенно он вырастает в вождя мирового пролетариа­та. Если проследить историю партии, то видно, как давно уже он приобрел авторитет.Маркса он знал от корки до корки. Он всегда и неизменно возвращался к великому учению и в нем он черпал свои силы и свои откровения. Он был великим последователем Маркса.Целая эпоха отделяет друг от друга этих людей. При Марксе только зарождалась борьба с капиталом. Ленин же жил в эпоху, когда революционный пролетариат уже сложился в класс. Ленин развил учение Маркса. В применении марксизма он сочетал широту русской натуры с американским практицизмом.Когда Ленин руководил 150-миллионным народом, в особенности крестьянством, ему помогал его практицизм.Сочетание глубочайшего теоретика с не менее глубоким практиком сделало из него огромного, необычайного революционера, какого еще не видал мир.Ленин прекрасно знал этапы развития капитализма в России. Он видел небольшую кучку пролетариата и огром­ную массу крестьянства. Уже в 1905 году, когда многие из нас теряли голову при развертывавшейся буржуазной революции, Ильич ясно поставил вопрос о крестьянстве. И мы поняли, что у нас должно быть государство рабоче-крестьянское. Не­обходимость рабоче-крестьянского союза глубоко врезалась в наше сознание. Ильич не сомневался ни на одну минуту, что подлинными носителями социализма могут быть только рабочие, вместе с тем он пришел к выводам, что пролетари­ат не может один совершить революцию, что он может ее осуществить в союзе с крестьянами.В деятельности Владимира Ильича следует отметить его интерес к угнетенным национальностям Востока. И в вопросе об угнетенных национальностях Ильич нам дал не меньше откровений, чем в других областях.Если русский мужик называет Ленина отцом, то люди желтой, черной и всех рас с неменьшим правом также на­зывают его отцом. В масштабе мировой борьбы за социа­лизм он учел огромную армию Востока.Мы видим громадное движение в странах Востока, где капитализм только развивается. Только гениальный Ильич мог предвидеть, что Восток может стать революционным. В этом его огромная заслуга.Все, кто знал Ильича, могут констатировать факт, что империалистическая война сильно повлияла на развитие его мировоззрения. В то время социал-соглашатели Гиль­фердинг, Каутский и другие утверждали, что война оправ­дается, что она создаст какую-то новую эпоху для демо­кратии. И только Ильич отнесся глубоко отрицательно к этой мерзкой бойне. Он определенно заявил, что капита­лизм хочет утопить в крови революционное движение ев­ропейских рабочих. Тогда его голос был одинок. Но уже в Циммервальде он находит сторонников. Никто, как Ильич, не разоблачал эту войну. Он делал все возможное, чтобы она была последней. Он говорил: мир погибнет, если не повернет своих штыков против своих угнетателей.От этого у меньшевиков волосы становились дыбом. Но воля Ильича не знала препятствий. Теперь мы видим, что его гениальная тактика была плодотворна. Уже тогда, уходя с меньшевистских дискуссий, Ильич говорил, что в момент захвата власти пролетариатом меньшевики будут по ту сто­рону баррикад. Он не ошибся. Тогда же создавались гнусные легенды о германском золоте, запломбированном вагоне и т. д. Но Ильич твердо ковал свои заповеди против войны и вы­ковал то, что называется III Интернационалом.История нашей партии есть история жизни и деятельно­сти Ильича. В деле создания Российской коммунистической партии (большевиков) он показал себя как великий организа­тор. Наши враги, соглашаясь, что у Ленина светлый ум, от­нимали у него организаторские способности.Его уменье предвидеть, огромная энергия и настойчи­вость его непримиримость в борьбе с оппортунизмом дали ему возможность организовать величайшую в мире пар­тию. Наши враги за границей отлично учитывают, что са­мый злейший враг их — это наша организация.В нашей партии много твердых людей, но таких, как Ле­нин, не было. Вступавшим в Коминтерн он диктовал жесткие условия. Он сумел создать колоссальный авторитет нашей партии.Настанет пора, когда извлекут из архивов документы, где зафиксирована гигантская работа Ильича. Но есть и другие документы, говорящие об Ильиче, как о великом провидце. Он предсказал империалистическую войну и Февральскую революцию. Когда же настал февраль, Ильич писал, что на­зревает другая революция, которая поведет рабочих и кре­стьян против английского и французского капитала. Он не ошибся.Можно сказать, что изучение международного революционного движения — это есть изучение самого Ленина.Скажу несколько слов о Ленине как о человеке. Более сердечного человека никто из нас не встречал. Он был много-гранен. Он находил ключи к сердцу каждого из нас. Был ли такой член партии, который не знал бы его сердечности!В кругу товарищей он видел всех насквозь, но этого не показывал. Он всегда был доступен и общителен. С рабочи­ми и крестьянами он подолгу мог говорить о мелочах. Даже наши враги были очарованы Ильичем.Никто не знал так человечество, как он, и только этим можно объяснить его революционную смелость.Ленин умер. Но уйдя от нас в могилу, он только вчерне успел закончить гигантскую работу.Он заложил фундамент будущего социалистического строя. Каждый из нас, выросший в коммунистической пар­тии, чувствует руководящую руку Ильича.И если мы сумеем сохранить в партии душу Ильича, то мы доведем его постройку до конца. Нам все же теперь уже легче. У нас надежный, проверенный партийный компас, и мы дорогу найдем.Ильич говорил нам: идите вперед и вперед, чтобы зверский капитализм больше не бросал на поля сражений рабо­чих и крестьян.Из его наследства мы создадим ленинизм. Только один путь к будущему — изучение ленинизма.Проникнемся же вдохновением нашего вождя, возне­навидим всеми фибрами нашей души все, что порабощает и оскорбляет человека.Сергей Миронович Киров. 1924 год.Продолжающиеся споры о роли Ленина, как бы говорят нам, насколько актуален оказался тезис, что Ленин всегда живой. Человек умер, но продолжает жить в тех идеях, которые изменили Россию и весь мир.И в этом подлинное историческое величие человека, который родился 147 лет назад, чтобы как писал Есенин "потрясти шар Земной".

Источник: colonelcassad.livejournal.com