В День рождения Владимира Ильича Ленина

Ровно 147 лет назад, 22-ого апреля 1870-го года – родился Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – величайший гений человечества, российский революционер, создатель и организатор первого в мире социалистического государства, выдающийся советский государственный деятель, создатель и организатор партии большевиков.

На ленинских принципах построения партии базируются все современные российские партии. На мой взгляд, Владимир Ильич совершил не только социальную революцию в России, нет, он совершил еще и философскую, социальную, экономическую, морально-этическую и политическую революцию во всем мире, разработав учение, которое, как теоретически, так и практически повлияло на всю дальнейшую историю человечества.

Почитайте, что говорили о Ленине его современники, великие ученые, писатели, философы, политики, т.е. состоявшиеся люди, мыслители, известные всему человечеству. И сравните с теми людьми, которые сегодня нападают на Ленина, оскорбляют, вбрасывают фальшивки и нелепые домыслы, корчат из себя значимых политиков, историков, общественных деятелей – это никто и звать их никак, их забудут через полгода после их смерти. А имя Ленина будет жить в веках, его будут помнить и через 200 и через 500 лет.

В честь дня рождения Владимира Ильича, я предлагаю вам вспомнить, что о нем говорили его современники:

Махатма Ганди – идеолог национально-освободительного движения Индии:

«Идеал, которому посвятили себя такие титаны духа, как Ленин, не может быть бесплодным. Благородный пример его самоотверженности, который будет прославлен в веках, сделает этот идеал еще более возвышенным и прекрасным.»

Иосиф Сталин – российский революционер, советский государственный деятель:

«Логика в речах Ленина – это какие-то всесильные щупальца, которые охватывают тебя со всех сторон клещами и из объятий которых нет мочи вырваться: либо сдавайся, либо решайся на полный провал.»

«Что касается Ленина и Петра Великого, то последний был каплей в море, а Ленин – целый океан»

Антонио Грамши – итальянский философ и политический деятель:

«Ленин, по свидетельству всех, кто с ним когда-либо сталкивался, показал себя величайшим государственным деятелем современной Европы, человеком, пользующимся безграничным влиянием в массах, зажигающим в народах энтузиазм, пробуждающим в них чувство сознательной дисциплины; человеком, который благодаря своему могучему уму способен повести за собой все мировые социальные силы, могущие быть использованными на благо революции; человеком, легко распознающим и парализующим самые изощренные козни буржуазных государственных деятелей.»

Карл Каутский – немецкий экономист, историк и публицист, теоретик марксизма:

«Наши разногласия не должны делать нас слепыми к величию усопшего. Он был колоссальной фигурой, каких мало в мировой истории. Между правителями великих государств нашего времени имеется только один, который хоть сколько-нибудь приближается к нему по своей силе. Это был Бисмарк. Конечно, их цели были диаметрально противоположны. У одного — торжество династии Гогенцоллернов в Германии, у другого — торжество пролетарской революции. Это такая же противоположность, как между водой и огнем. Цель Бисмарка была мелка, цель Ленина — колоссальна.»

Альберт Эйнштейн – немецкий физик, математик:

«Я уважаю в Ленине человека, который с полным самоотвержением отдал все свои силы осуществлению социальной справедливости… Люди, подобные ему, являются хранителями и обновителями совести человечества».

Лев Троцкий – российский революционер, советский государственный деятель:

«Подмечать и указывать главное, основное, самое нужное – этот дар свойственен Ленину в высшей степени. И те, кому, как мне, суждено было в этот период близко наблюдать работу Владимира Ильича, работу его мысли, те не могли не относиться с прямым и непосредственным восторгом – я повторяю: именно с восторгом – к этому дару проницательной, сверлящей мысли, которая отметает все внешнее, случайное, поверхностное, намечая основные пути и способы действия. Только тех вождей рабочий класс научается ценить, которые, открыв путь развития, идут непоколебимо, хотя бы даже предрассудки самого пролетариата становились временами препятствиями на этом пути.»

Бертран Рассел – английский математик, философ, и общественный деятель:

«Наш век войдет в историю веком Ленина и Эйнштейна, которым удалось завершить огромную работу синтеза, одному – в области мысли, другому – в действии. Ленин казался мировой буржуазии разрушителем, но не разрушение сделало его известным. Разрушить могли бы и другие, но я сомневаюсь, нашелся ли бы хотя еще один человек, который смог бы построить так хорошо заново. У него был стройный творческий ум. Он был философом, творцом системы в области практики…

Государственные деятели масштаба Ленина появляются в мире не больше, чем раз в столетие, и вряд ли многие из нас доживут до того, чтобы видеть равного ему…»

И.В. Сталин: Принципиальная политика есть единственно правильная политика, – это та самая формула, при помощи которой Ленин брал приступом новые позиции, завоёвывая на сторону революционного марксизма лучшие элементы пролетариата.

Я не знаю другого революционера, который так глубоко верил бы в творческие силы пролетариата и в революционную целесообразность его классового инстинкта, как Ленин.

Ленин был рождён для революции. Он был поистине гением революционных взрывов и величайшим мастером революционного руководства.

Гениальная прозорливость, способность быстро схватывать и разгадывать внутренний смысл надвигающихся событий – это то самое свойство Ленина, которое помогало ему намечать правильную стратегию и ясную линию поведения на поворотах революционного движения.

М. Горький: Ненависть мировой буржуазии к нему обнажённо и отвратительно ясна, её синие, чумные пятна всюду блещут ярко. Отвратительная сама по себе, эта ненависть говорит нам о том, как велик и страшен в глазах мировой буржуазии Владимир Ленин – вдохновитель и вождь пролетариев всех стран.

И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была ещё более густа – всё равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который так, как он, действительно заслужил в мире вечную память.

Дж. М. Серрати (деятель Итальянской компартии, редактор газеты «Аванти») о Ленине (1920 г.):

Мы не поклонники фетишей, и с нашей, коммунистической точки зрения отдельные личности в исторических событиях играют роль путеводных вех, но не главных движущих сил. Но когда, как заметил Энгельс по случаю смерти Карла Маркса, эти личности воплощают разум эпохи и надежды класса, они делаются священными для человечества и для истории.

Ленин олицетворяет эпоху пролетарской революции и борьбу между угнетёнными и угнетателями. В его имени заключается протест, борьба, освобождение…

Буржуазная война не имела такого человека. Пролетарская революция выдвинула его из своей среды. Поэтому война представляет собой разрушительное прошлое, а революция – созидательное будущее.

Ромэн Роллан: Он, как никто другой, воплощает в себе тот исторический час человеческой деятельности, каким является пролетарская революция. Ничто не отвлекает его: ни личная забота, ни минуты отдыха для ума, ни дилетантизм мысли. Ему не свойственны ни колебания, ни сомнения. Отсюда его сила и торжество дела, которое он воплощал.

С.М. Киров: Что больше всего поражает и восхищает в Ленине – революционере, учёном и государственном деятеле?

Мне представляется, что в первую очередь это, пожалуй, дар предвидения. Предвидения того, как события общественной жизни будут развиваться, в каком направлении они пойдут, как будут эволюционировать различные классы, а с ними и партии и т. д.

Это был не просто дар гениального человека. Ленинское предвидение являлось результатом титанического, самоотверженного труда. Оно было качеством одновременно и революционера и учёного, который с позиций передового класса анализирует происходящие явления общественной жизни и умеет делать из них правильные заключения и выводы как стратегического, так и тактического порядка.

Клара Цеткин: На личности Ленина лежит печать гармоничного слияния величия вождя и человека. Благодаря этой особенности личность Ленина навсегда пустила корни в великом сердце мирового пролетариата, а это есть то, что Маркс называл славным жребием борца за коммунизм.

Анри Барбюс: Когда произносится это имя, мне кажется, что одним этим уже сказано слишком много и нельзя осмеливаться высказывать свою оценку о Ленине. Я ещё слишком во власти того остро-тяжёлого чувства, которое охватило меня при известии об исчезновении этого великого человека. Ленин является для меня одной из самых широких, одной из самых полных личностей, которые когда-либо существовали. Он в полном смысле этого слова выше всех осуществителей вековых усилий человечества.

Махатма Ганди: Идеал, которому посвятили себя такие титаны духа, как Ленин, не может быть бесплодным. Благородный пример его самоотверженности, который будет прославлен в веках, сделает этот идеал ещё более возвышенным и прекрасным.

Бернард Шоу: Он был тем, кто нанёс рассчитанный, решающий удар, преобразивший в октябре 1917 года облик всего мира и изменивший течение мировой истории. На карте мира среди капиталистического хаоса возникла социалистическая страна. Если другие последуют методам Ленина, то перед нами откроется новая эра, нам не будет грозить крушение и гибель, для нас начнётся новая история, история, о которой мы теперь не можем даже составить себе какого-либо представления.

Антонио Грамши: Ленин, по свидетельству всех, кто с ним когда-либо сталкивался, показал себя величайшим государственным деятелем современной Европы, человеком, пользующимся безграничным влиянием в массах, зажигающим в народах энтузиазм, пробуждающим в них чувство сознательной дисциплины; человеком, который благодаря своему могучему уму способен повести за собой все мировые социальные силы, могущие быть использованными на благо революции; человеком, легко распознающим и парализующим самые изощрённые козни буржуазных государственных деятелей.

Уильям Галлахер: Думая о Ленине, я не мог думать ни о чём, кроме революции и необходимости двигать её вперёд, чего бы это ни стоило. По-моему, это было основное качество великого ленинского гения: он никогда не думал о себе, он был живым воплощением борьбы, и где бы он ни оказывался, он всюду приносил с собой вдохновение великой убеждённости.

Поль Вайян-Кутюрье: У этого гиганта мысли и воли не могло быть места душевным драмам. Железное здоровье революционной мысли, твёрдая уверенность в правоте своего дела, ни одного колебания, отклонения от раз намеченной цели.

Вильям Т. Гуд: В течение своей жизни я встречался в разных странах с людьми, которых называли великими. Ни об одном я не сказал бы того, что с полным правом могу сказать про Ленина:

Он человек был подлинный; ни в ком

Марсель Кашен: Никто до Ленина не вёл человечество через более важный этап исторического развития. Теперь даже в лагере противников ленинизма не оспаривают той истины, что этот великий государственный деятель был выдающейся личностью.

Сунь Ятсен: За многие века мировой истории появились тысячи вождей и учёных с красивыми словами на устах, которые никогда не проводились в жизнь. Ты, Ленин, исключенье. Ты не только говорил и учил, но претворил свои слова в действительность. Ты создал новую страну. Ты указал нам путь.

Д. Неру: Прошло немного лет после его смерти, а Ленин уже стал неотъемлемой частью не только его родной России, но и всего мира. И по мере того, как идёт время, величие его растёт, он теперь один из тех немногих мировых деятелей, чья слава бессмертна… Ленин продолжает жить, причём не в памятниках и портретах, а в своих колоссальных свершениях и в сердцах сотен миллионов рабочих, которых вдохновляет его пример, вселяя надежду на лучшее будущее.

А. Эйнштейн: Я почитаю в Ленине человека, который, употребив все силы, подчинил свою личность делу осуществления идеалов социальной справедливости… Такие люди как он оберегают и обновляют совесть человечества.

К.А. Тимирязев: Большевики, проводящие ленинизм,— я верю и убеждён,— работают для счастья народа и приведут его к счастью. Я всегда был ваш и с вами… Передайте Владимиру Ильичу моё восхищение его гениальным разрешением мировых вопросов в теории и на деле. Я считаю за счастье быть его современником и свидетелем его славной деятельности. Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы об этом все знали…

Дж. Бернал: Он принадлежит не только Советскому Союзу, но и всему человечеству. Ленин — вдохновляющий пример для нас; мы живём и боремся под непосредственным воздействием его идей.

Ленин был величайшим среди крупнейших учёных своего времени по интеллектуальной силе своего мышления, по широте своего кругозора. Там, где другие великие люди видели тот или другой аспект действительности, он видел всё. Он видел действительность не как нечто статическое, а в движении; он понял силы, которые определяли это движение, и научился управлять ими.

Если бы Ленин не был одним из величайших мировых политических вождей, то его интеллектуальные дарования были бы признаны благодаря его вкладу в политическую экономию и философию… Как теоретик и как творец нового общества, Ленин занимает исключительное место в человеческой истории.

К. Янагида: В чём сила Ленина, которая совершила в моём сознании духовную революцию? Сила эта, на мой взгляд, заключается в том, что по своему характеру, способностям, уму, знаниям Ленин далеко отстоит от нас, обычных людей, и в то же время он с нами. Ленин – отец, учитель, товарищ… Когда я думаю о Ленине, я забываю, что он русский: Ленин близок всем.

К помощи Ленина я прибегаю во все трудные минуты жизни, и он всегда наполняет меня магической силой, способной преодолеть любые преграды.

Хо Ши Мин: У нас во Вьетнаме есть легенда о парчовой суме. Столкнувшись с трудностями, раскрывают эту суму, чтобы найти в ней способ их решения. Ленинизм – такой же дивный кладезь мудрости… Ленин – великий учитель пролетарской революции. Это человек самой высокой морали, он учит нас трудолюбию, бережливости, чистоте, прямоте. Заветы Ленина будут жить вечно.

К.Э. Циолковский: Ленин начал такое дело, которое со временем охватит всю Землю, всё её население. Чем дальше, тем величие Ленина будет расти… Никто так не верил в творческие силы масс, и никто так верно и цельно не выражал заветных дум и стремлений народа. Он чист сердцем, глубок разумом, безгранично справедлив и ясновидящ… Ленин самый большой из всех, когда-либо живших гениев человечества и его я без всяких оговорок называю великим.

Теодор Драйзер: Русский народ, освобождённый Лениным, никогда не допустит, чтобы его снова превратили в раба. Он будет бороться, проникнутый духом Ленина. В исходе этой борьбы я не сомневаюсь. Ленин, его Советское государство восторжествуют.