Озадачился Гром камнем. Это на котором Медный Всадник стоит. В Питере. Я понимаю, что никто его при Екатерине Великой не из какой Лахты ни в какой Санкт Петербург не тащил, это сказка. Но стала интересна официальная версия того как его тащили по воде. Решил сделать расчеты. Цифры и прочие данные брал вот с этой статьи

< ![CDATA[ ]]> http://к-я.рф/Portfolio/101/< ![CDATA[]]>

и из википедии

< ![CDATA[ ]]> https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D…< ![CDATA[]]>

Итак гром камень.

Цитата из википедии

В своём первоначальном виде камень весил около 2000 тонн, имея размеры порядка 13 м в длину, 8 м в высоту и 6 м в ширину. Позднее часть его была стёсана. Отсечённые части камня прикрепили к основному монолиту, дабы впоследствии использовать согласно художественному замыслу Фальконе для «удлинения» пьедестала. Вместе с двумя отколотыми кусками, позже состыкованными с основным монолитом во фронтальной и тыловой частях, совокупный перемещаемый вес Гром-камня составлял 1500 тонн.

Кто не понял что такое 1500 тонн, то это 25 железнодорожных цистерн. Целый поезд, причем не маленький. И все эти 25 цистерн давят точечно на очень небольшой пятачок. И, самое главное, что в отличии от поезда, этот камень имеет некие округлые формы, то есть легко может свалиться на бок.

Что нам говорят о корабле, вернее о барже, на котором этот камушек якобы перевозили.

Цитата

«Для этой новой операции было построено судно в 180 футов (55 м) длины, 60 футов (18 м) ширины и 17 футов (5 м) вышины… В середине его была устроена крепкая палуба, на которую хотели поставить камень. Но при всем том тяжесть нужно было так разместить, чтобы судно не могло касаться дна Невы, глубина которой при устье только 8 футов (2,4 м).

Про устье Невы мы еще поговорим позже. Просто запомним что такая цифра озвучена.

Итак, нам даны некие условия задачи с известными размерами. Форма баржи нам неизвестна, но пусть это будет прямоугольник, вернее параллелепипед. И считать легче, и объем максимальный.

Какова толщина стен у этого параллелепипеда? Должна быть не малая, ведь выдержать он должен 25 железнодорожных цистерн, причем с некой точкой максимальной нагрузки. То есть в этом месте нужна некая конструкция распределяющая давление камня на плоскость, либо некая подушка (например песок или щебенка), что собственно даст еще дополнительный вес. Нам говорят что баржа была деревянной. Пусть для такого размера баржи толщина стен будет 1 метр. Всех стен, и дна тоже. Не хочу заниматься сопроматом, мне сейчас важен просто порядок цифр. Итак мы имеем параллелепипед с заданными размерами и толщиной стен в 1 метр. (18м х 5м х 1м) х2 + (55 м х 5м х 1м)х2 + 18м х 55м х1м = 1720 куб метров. Это объем дна и бортов баржи. Сколько это весит. Вот табличка плотности древесины.

Мы видим что плотность в пределах 0,5-0,6. Пусть будет 0,5, возьмем самую легкую. И легче считать. 1720 х 0,5 = 860 тонн. Это вес коробки судна. Нам правда говорят что внутри баржи была специальная “крепкая палуба”, однако ни формы, ни размера её мы не знаем. А по сему давайте про неё забудем. Ну не было её, пусть она на воздушных шариках держалась.

Теперь к полученным 860 тоннам прибавим вес камня, то есть 1500 тонн. В сумме 2360 тонн. Теперь полученный общий вес поделим на площадь баржи. 2360: 990 = 2,4 метра. Это вытесненный объем воды, проще говоря осадка судна до некой нулевой плавучести.

Идем дальше. Мы видим, что в общем вес баржи почти в двое меньше чем вес камня. Любое малейшее шевеление камня или его смещение относительно центра масс приведет к крену судна или даже опрокидыванию. Как этого избежать. Только уравновесив массы. А еще лучше увеличив массу судна как можно больше. А для этого нам волей не волей придется сделать балласт, причем по всей плоскости баржи. Чем дальше от центра – тем больше эффект рычага и судно устойчивее. Не будем перегружать баржу, пусть общий вес судна сравняется с камнем. То есть подсыпем чуточку песочку, и отпустим воздушные шарики на которых крепилась “крепкая палуба”. То есть общий вес конструкции пусть будет минимум 3000 тонн. Это теоретически позволяет осуществить некую транспортировку камня неким судном по относительно спокойной водной глади. В этом случае осадка судна составит 3000 : 990 = пусть 3 метра.

Мы прекрасно понимаем, что в ходе перевозки судна его будет качать. В силу тысяч причин. Все кто хоть раз в жизни ловил рыбу с лодки знает что лодка всегда качается. От волны, от ветра, от течения и т.д. Учитывая размеры баржи, её вес, вес камня по центру судна, нужно допустить, что неизбежная качка конструкции будет в амплитуде никак не менее полуметра. Скорее всего больше. Ну пусть пол метра. Допустим что по углам баржи висят воздушные шарики и они гасят колебательные движения.

Что мы в общем имеем. Мы имеем набор фактов и цифр, по которым возникает теоретическая возможность перевозки камня баржой с условными исходными данными по водоему с глубиной никак не менее 3,5 метров. Если допустить, что толщина стен или дна баржи была больше чем взятая для расчетов, если допустить что у конструкции баржи были некие ребра жесткости или иные конструктивные элементы утяжеляющие конструкцию, если допустить что баржа не была строго прямоугольной, если допустить на барже некие движители (паруса, паровой двигатель, …) и т.д. – то минимально проходимая глубина водоема будет только увеличиваться.

Давайте теперь посмотрим, какие все же глубины в тех местах. Помните в начале статьи цитата указывает что в устье Невы глубина всего 2,4 метра.

Смотрим схему как везли Гром камень.

А вот карта глубин Невской губы. Проложим мысленно по ней нарисованный выше маршрут.

Как мы видим, первые 800 метров от берега глубины менее 2 метров, из них первые 600 метров глубины менее 1 метра. Затем еще порядка 3,5 километров глубины от 2 до 3 метров. Глубины более 3 метров начинаются только с Петровского фарватера. Он допускает проход судов с осадкой до 4,2 метров (согласно карт навигации). Правильнее сказать что сейчас допускает, как было 200-250 лет назад я не знаю. Так же я не знаю, был ли вообще этот фарватер в то время. Если у кого то есть информация, пожалуйста поделитесь. Логика мне подсказывает что его прорыли вместе с основным фарватером от Кронштадта в конце 19 века, иначе смысла в нем никакого нет. Вокруг Петровского фарватера глубины в районе 2 метров, ближе к устью Малой Невы обширная отмель с глубинами менее 2 метров. В самой Малой Неве не менее 3 участков с глубинами менее 4 метров. На входе в Большую Неву глубины так же не более 4 метров. Карты по ссылкам

< ![CDATA[ ]]> http://www.fishingpiter.ru/maps/zaliv/3leningrad&K…< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> http://www.rspin.com/img/maps/atlas/gulf_of_finlan…< ![CDATA[]]>

А еще нужно учесть тот факт, что скорость течения в Неве порядка 1 метра в секунду. Каким образом против течения тащили такую махину требует отдельного анализа. Нам говорят что тащили два парусных судна. Что-то мне подсказывает что это тоже невозможно.

Какие выводы. А выводы очень простые. Простой анализ цифр показывает что перевозка Гром камня на тех условиях которые нам официально преподносят по тому маршруту который нам официально показывают – невозможна. Либо камень весил меньше, либо баржа была больше, либо море было глубже, либо … Либо ничего этого не было и всё это красивая сказка. Лично я в последнем уверен. Гром камень стоял здесь задолго до основания Питера Петром I.

А это тогда что? Нам говорят что обрубок Гром камня.

По всей видимости это один из камней которых по берегу Финского залива великое множество. И к Гром камню он имет отношение ничуть не большее чем любой другой камень.