Гром камень или подводная лодка в степях Украины?

Эта тема мне очень близка.

Город я изучил вдоль и поперек и сверху вниз( крыши и подвалы).

Сейчас любимое занятие - это Питерские дворики - где каждый двр - это целый мир....

У меня есть стойкое убеждение (правда пока нет веских доказательств), что Исакиевский это электростанция по аккумулированию атмосферного электричества, в что связано с религией - является новоделом. Александрийская колонна создавана над и вокруг города защитное поле и враждебно настроенные люди не мог попасть в город .....

С уважением ко всем,

Аккерманец.

Всем известный Александр Сергеевич Пушкин в поэме "Медный всадник" стал автором нескольких заблуждений.

Почему медный? Он же бронзовый, но как говориться "верь написанному, ибо не вырубить его топором".

В авторском примечании к своей строке "в Европу прорубить окно" он прямо ссылается на первоисточник - французские слова Франческо Альгаротти: "Петербург — это окно, через которое Россия смотрит в Европу", но источники массовых знаний типа школьных учебников и пресловутой Википедии, поддерживаемые официальными историками всех мастей и рангов, упорно вещают, : "В Европу прорубить окно" — крылатая фраза из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник», характеризующая основание Петром I города Санкт-Петербурга — первого морского порта Московского государства", хотя морского порта в городе во времена Петра I так и не появилось. Единственный настоящий морской порт как был, так и по сей день остается в Кронштадте на острове Котлин. Из-за участка мелководья длиной 27 морских миль (47 км.) Петербургу было отказано в праве именоваться "дверью" (port - ворота, дверь), на то время он оставался всего лишь "форточкой в Европу".

Ещё одно заблуждение:

В пятом примечании к поэме "Медный всадник" Пушкин ссылается на стихотворение Мицкевича. А строки из стихотворения "Памятник Петра Великого" в буквальном переводе звучат так:

"Первому из царей, который создал эти чудеса,

Другая царица поставила памятник.

Уже царь, отлитый в образе великана,

Сел на бронзовый хребет Буцефала

И искал места, куда въехать верхом.

Но Петр не может стать на своей земле..."

Мицкевич почему-то упоминает имя любимого коня Александра Македонского, хотя было известно, что любимой лошадью Петра была Лизета, из которой впоследствии сделали чучело.

Цензором поэмы "Медный всадник" выступал сам царь Николай I. Он почему-то запретил применение слова "кумир" по отношению к Петру I.

Может быть царь знал, что всадник на коне (но не Петр) действительно был когда-то народным кумиром?

Вот ещё одно совпадение.

Пётр I держит руку так, что в неё легко вложить копьё, оно вполне гармонично там бы смотрелось.

Конь наступил на змею задней правой ногой, всё как книжка пишет. А положение руки и головы не так уж и сложно подредактировать. Не всех памятниках присутствует плащ (накидка) времён А. Македонского. А это уже совсем другой герой

Георгий Победоносец

... а вот вам "петровский" алтын (три копейки).

А вот это копейка Ивана V Васильевича Грозного.

А вот тут всем известная по википедии печать печать Ивана III.

1497 год.

Интересен ещё один факт: авторство модели конной статуи Петра приписано историками скульптору Этьену Фальконе в 1768—1770., но саму голову Петра лепила ученица этого скульптора, Мари-Анна Колло... К чему бы это?

Смущает и выдуманная экскурсоводами легенда о попадании молнии в камень. Само название Гром-камень появилось, якобы, по причине удара молнии. Точнее, молнией объясняют переднюю гранитную приставку к постаменту, которая как бы образует очень замысловатую трещину.

Удивительно, но трещина проходит точно по границе различных цветовых (химических и кристаллических) структур гранита, причем полоса укрупненных вкраплений также резко и неестественно обрывается на этой границе.

И самое главное... У памятника такой гранитный вкладыш не один, их два, спереди и сзади. Смотрим сюда Историческая версия гласит: Лежал себе камень, ударила по нему молния, и тут, как в сказке, пробежавшая трещина изменила цвет, структуру, ориентацию кристаллов, даже размер зерна… Верите? Если – да, то и вся выдуманная история строительства города тоже правда. Добавленный фрагмент больше похож на результат реставрации после разрушения передней и задней частей постамента памятника. Весь вид постамента, его обработка и уложенные вокруг него волнистые плиты указывают на то, что он когда-то изображал гребень волны, а не просто дикую скалу, но был разрушен.

Возможно, изначально он выглядел как-то так:

Резкий скол камня спереди выглядит очень неестественно рядом с плавными чертами основания, они больше смахивают на морскую волну без гребня.

К тому же змея под копытом выглядит скорее комично, а не символично.

Крупная чешуя - ближе драконам.

Да и голова без чешуи смотрится вообще неестественно.

Прорисовать детали лошади и всадника смогли филигранно, а со змеёй халтура вышла, может змея это всё, на что у Фальконе хватило сил? Хотя, история говорит, что даже змею он не отливал, её изготовил Фёдор Гордеев. Из официальных источников: Модель конной статуи Петра выполнена скульптором Этьеном Фальконе в 1768—1770. Голову Петра лепила его ученица, Мари-Анна Колло. Змею по замыслу Фальконе вылепил Фёдор Гордеев. Отливка статуи осуществлялась под руководством мастера Емельяна Хайлова и была закончена в 1778 году. Архитектурно-планировочные решения и общее руководство осуществлял Ю. М. Фельтен.

До 1844 года вобще никто не знал, что этот памятник Екатерина подарила Петру I, на картине Воробьева Н.М. никакой надписи нет в помине.

Удивляет ещё один нюанс. Пётр на этом памятнике, впрочем, как и на другом, который мы рассмотрим ниже, сидит без штанов, в римской тоге, а таких одежд ни российская знать, ни корабельных дел мастера никогда не носили. Положение руки "Медного всадника" тоже кажется знакомым.

только это Марк Аврелий в Риме.

Зачем государю-императору такой прикид? Негоже Самодержцу Российскому без портков щеголять! Мало того, Пётр сидит на коне без стремени, а что говорит история: стремя было изобретено в IV в. Отсюда можно сделать однозначный вывод, что этот всадник жил не позднее IV в, и статуя тоже должна быть отлита намного раньше, чем в 18 веке.

И когда это государь таким оружием баловался?

Во времена Петра 1 на вооружении армии мечей не было, были сабли.

Отсюда вопрос: кто вооружил медного всадника мечом?

Вам стойка Буцефала ничего не напоминает?

Так всегда изображали именно А. Македонского на коне.

А вот вам памятник Александру Македонскому в Скопье

Меч, конь, плащ, сбруя на коне, да и сама одежда всадника вам ничего не напоминает?

А вот реальный Пётр 1,

именно в таком виде он должен был сидеть на своей любимой кобыле Лизетте.

Стишок от автора

"Медный всадник" под другим углом зрения.

(не Пушкин, точно)

Блистая бронзой над Невою,

И тучам чресла теребя,

Он сыт водою дождевою,

Чужая тут ему земля.

Зудят гранитные оковы,

Вдали от вражеских колонн...

И Македонский Саша снова

Идёт на древний Вавилон.

Из записей Бакмейстера Ивана Григорьевича, библиографа Екатерины Великой, "у неё уже был изваян образ ПЕТРА Великого", который и поныне еще хранится, однако же, оный не удовлетворил желаемому намерению. Обыкновенное подножие, на коем большая часть подобных изваяний утверждены, не означает ничего и не способно возбудить в душе зрителя новой благоговейной мысли. Памятник, ЕКАТЕРИНОЮ воздвигнутый, долженствовал соответствовать достоинству благороднейшим и величественнейшим образом. Избранное подножие к изваянному образу российского ироя должен быть дикий и неудобовосходимый камень, на котором представлен он скачущим на коне с распростертою правою рукою. Новая, дерзновенная и много выражающая мысль! Камень сам себе украшением должен напоминать о тогдашнем состоянии державы и о трудностях, кои творец оной при произведении своих намерений преодолевать был должен. Сколь прекрасно сходствует избранная аллегория со своим предметом, доказывается тем, что ПЕТР Великий имел печать, на коей он был изображен во образе каменосечца, высекающего из камня статую женской особы, то есть Россию. Спокойное положение всадника изображает неустрашимое мужество и дух ироя, величество свое чувствующего и никакой опасности не ужасающегося. Скач яростного коня, достигающего вершины каменной горы, показует скорость его дел и благополучный успех в произведенных неутомимым своим трудом в державе своей переменах. Правая распростертая рука есть знак повелевающего, верных своих подданных благословляющего и о благосостоянии своих владений пекущегося Отца Отечества. " - это цитата из "Исторического известия о изваянном конном изображении Петра Великаго сочиненное коллежским ассессором и библиотекарем Имп. Академии наук Иваном Бакмейстером / Переведено Николаем Карандашевым. — СПб.: Тип. Шнора, 1786". Первоначальный текст был на немецком.

О чём говорит данный текст, он говорит о том, что памятник по всей видимости наклонился (или вообще упал), как говорится находился в аварийном состоянии, из-за чего был отправлен на реставрацию, в результате которой был подвержен небольшой переделке, а именно: голову и правую руку отпилили, и припаяли к нему уже совершенно новые детали, другой формы.

Вот версия выдуманная для потомков, так удачно вписавшаяся в академический труд

Отрывок из письма Фальконе Екатерине II:

Автор Каганович А. Медный всадник. История создания монумента. - 2-е изд., доп. - Л.: Искусство, 1982. стр.150. Вполне "подходящий документ" для потомков, у которых могут возникнуть всяческие вопросы по наличию шва в районе головы и плеча на цельной отливке памятника...

Текст под этим рисунком тоже говорит сам за себя.

Постамент тоже нуждался в восстановлении, требовалось обновить отвалившиеся части, большой кусок спереди и меньший сзади.

Меня сильно озадачил ещё один казус, смотрите сами

Императору российскому более подошла бы его знаменитая треуголка, лавровых венков он не только не носил, но и не допускал при жизни картин со своим изображением в таком виде.

Так на коне Пётр или не Пётр?

Кого до сих пор во всём мире любят так изображать?

(кадр из всем известного фильма)

Не могу пройти мимо ещё одного рисунка

Так называемый Св.Геогий.

Георгий Победоносец. Скульптор. Н. С. Пименов. 1856 г. Эрмитаж.

Вам ничего не напоминает постамент к памятнику?

Будучи школьником, мне в руки попалась книжка по истории, вернее исторический роман, где автор пытался, взяв за основу легенду о пропавшем золотом памятнике Александру Македонскому отыскать его след (золотым он был не весь, только доспехи, шлём и копьё, остальные части из бронзы). Закончилось там тем, что памятник при перевозке из Вавилона, утонул где то в районе о. Мальта. А может доплыл? Зачем его туда везли? Кто его вёз? В книге было сказано, что перевозчиками были рыцари Ордена Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийского креста). Случилось это в аккурат под конец 17 века.

Вспомним историю: В 1798 году, когда Наполеон I во время экспедиции в Египет захватил Мальту, рыцари ордена обратились к российскому императору Павлу I с просьбой принять на себя сан Великого магистра ордена Св. Иоанна Иерусалимского, на что последний согласился. В самом конце 1798 года, российский император Павел I был провозглашён Великим магистром Мальтийского ордена. Так вот, к чему я веду: в конце 17 века пропадает памятник А.Македонскому, а в середине 18 появляется обновлённый памятник Петру 1. А может до обновления он выглядел именно так, как на рисунке выше? Ещё один нюанс, этот воин в римских доспехах убивает не змея, как мы привыкли, а грифона - символ Великой Тартарии.

К чему бы это?

Остатки стройматериала, что использовались при ремонте ещё не убраны.

История и не скрывает этого: голову Петра лепила ученица скульптора Э.Фальконе, Мари Анн Колло. Змею по замыслу Фальконе вылепил Фёдор Гордеев. Отливка фрагментов статуи осуществлялась под руководством мастера Емельяна Хайлова и была закончена в 1778 году. Архитектурно-планировочные решения и общее руководство осуществлял Ю. М. Фельтен... и снизу подпись: Автор памятника Этьен Фальноне. Интересно, да?

Фальконе, которому никогда прежде не приходилось самому выполнять подобные работы, отказался делать доводку памятника самостоятельно и ожидал приезда французского мастера Б. Эрсмана. Литейщик в сопровождении трёх подмастерьев прибыл 11 мая 1772 года, имея при себе для гарантии успеха всё необходимое: «землю, песок, глину…». Однако долгожданный мастер не смог выполнять требования скульптора и скоро, по настоянию Фельтена, был уволен. Эрсман просто отказался заниматься поставленной перед ним задачей. С этого момента все подготовительные работы к отливке осуществлял сам Фальконе. Чтобы оценить напряжённость обстановки и отношений действующих лиц, нужно привести письмо скульптора от 3 ноября 1774 года Екатерине II, взывавшего к её покровительству: «Всемилостивейшая государыня, в начале прошлого месяца г. Бецкой велел мне через Фельтена написать требования мои относительно завершения отливки (тут следует читать "переделки") статуи, хотя формальность эта показалась мне излишнею, тем не менее я немедленно отправил письмо, с которого прилагаю при сём копию, с тех пор я не получал ответа. Без августейшего покровительства Вашего я нахожусь во власти человека, который с каждым днём более меня ненавидит, и если Вашему Величеству не угодно лицезреть меня более, то мне пришлось бы здесь жить хуже, чем всякому пришельцу, который под конец находит покровителя…»

Вот что писал по поводу памятника сам Фальконе: «Монумент мой будет прост… Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, был и тем и другим. Гораздо выше личность созидателя-законодателя…». Тут на счёт "великого полководца, и победителя" Фальконе явно проговорился. Для достоверности замысла на одной из складок плаща "Медного всадника" скульптор выгравировал надпись «Лепил и отливал Этьен Фальконе парижанин 1778 года».

Вот такие тогда бушевали страсти, но попытка фальсификации происхождения памятника, благодаря одноимённой поэме Пушкина удалась на все СТО процентов.