Высадку Аполлонов на Луну таки снимал Стенли Кубрик

Прославленный космонавт Алексей Леонов, лично готовившийся к участию в советской программе освоения Луны, опроверг многолетние слухи, что американские астронавты не были на Луне, а кадры, транслировавшиеся по телевидению во всем мире, якобы смонтированы в Голливуде.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости в преддверии 40-летия отмечаемой 20 июля первой в истории человечества высадки астронавтов США Нейла Армстронга и Эдвина Олдрина на поверхность спутника Земли.

Корреспондент: Так были или не были американцы на луне?

“Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди. И, к сожалению, вся эта нелепая эпопея о якобы сфабрикованных в Голливуде кадрах, началась именно с самих американцев. Кстати, первый человек, который начал распространять эти слухи, был посажен в тюрьму за клевету”, - отметил в этой связи Алексей Леонов.

Прославленный космонавт Алексей Леонов

Корреспондент: Откуда пошли слухи?

“А началось все с того, что когда на праздновании 80-летия знаменитого американского кинорежиссера Стенли Кубрика, создавшего по книге фантаста Артура Кларка свой блестящий фильм “Одиссея 2001 года” журналисты, встретившиеся с женой Кубрика,попросили рассказать о работе ее мужа над фильмом в студиях Голливуда. И она честно сообщила, что на Земле есть всего два реальных лунных модуля – один в музее, где никогда никаких съемок не велось, и даже запрещено ходить с фотоаппаратом, а другой находится в Голливуде, где для развития логики происходящего на экране и производились досъемки высадки американцев на Луну”, - уточнил советский космонавт.

Корреспондент: Зачем применялась студийная досъемка?

Алексей Леонов пояснил, что для того, чтобы зритель смог видеть на киноэкране развитие происходящего от начала до конца, в любом кино применяются элементы досъемки.

“Нельзя же, например, было снять реальное открытие Нейлом Армстронгом люка спускаемого корабля на Луне – с поверхности это же просто некому было снять! По той же причине нельзя было снять и спуск Армстронга на Луну по лесенке из корабля. Вот эти моменты, действительно доснятые Кубриком в студиях Голливуда для развития логики происходящего, и положили начало многочисленным сплетням о том, что вся высадка якобы была смоделирована на съемочной площадке”, - объяснил Алексей Леонов.

Корреспондент: Где начинается правда и заканчивается монтаж?

“Реальная съемка началась, когда Армстронг, впервые ступивший на Луну, немного освоился, установил остронаправленную антенну, через которую осуществлялась трансляция на Землю. Его напарник Базз Олдрин тогда уже тоже вышел из корабля на поверхность и начал снимать Армстронга, а тот в свою очередь снимал его перемещение по поверхности Луны”, - уточнил космонавт.

Так ли это?

Зададимся вопросом: каков объем доснятых снимков в павильоне Кубрика?

На Луне и на околоземной орбите нет атмосферы, чтобы рассеивать солнечный свет. Поэтому тени совершенно темные, а небо черное, даже когда светит Солнце. Резкое освещение создает поразительный эффект.



Солнце и вид Земли с орбиты, Аполлон 11; AS11-36-5293. Image Collection: 70mm Hasselblad; Lens Focal Length: 80 mm; Film Width: 70 mm.



Фотография сделана астронавтом Грегори Харбау. На фотографии изображен его коллега Джозеф Таннер во время второго выхода в космос, связанного с обслуживанием космического телескопа им. Хаббла в феврале 1997 года. На фотографии также видна кормовая часть космического челнока Дискавери и Солнце, висящее над тонким серпом лимба Земли. В левой руке Таннер держит контрольный листок, а в шлеме его скафандра отражается Харбау. НАСА

Так должно быть. При этом на поверхности “луны” используется Hasselblad с фокусным расстоянием 60 mm, чем на верхнем снимке Аполлон 11. Это означает, что объекты на снимках будут на 25% меньше, в частности, Солнце. Однако, на снимках пребывания человека на Луне 1969-1972 года всё иначе - вокруг солнца оптический венец и ореол, угловые размеры “солнца” 10 градусов! Это в двадцать раз больше реального размера 0,5 градусов (видимый размер Солнца в окрестности Земли). Ниже приведен ряд снимков.



Вид солнца вблизи места посадки ЛМ. Аполлон 12. AS12-46-6739





Вид солнца в 100 метрах от места посадки ЛМ. Аполлон 12. AS12-46-6763





Вид солнца в 300 метрах от места посадки ЛМ. Аполлон 14. AS14-64-9177





Вид солнца в 4 км от места посадки ЛМ. Аполлон 15. AS15-87-11745





Вид солнца вблизи места посадки ЛМ. Аполлон 15. AS15-85-11367





Вид солнца в 300 м от места посадки ЛМ. Аполлон 16. AS16-109-17856





Вид солнца в 100 м от места посадки ЛМ. Аполлон 17. AS17-134-20410





Вид солнца в 50 м от места посадки ЛМ. Аполлон 17. AS17-147-22580. Image Collection: 70mm Hasselblad; Lens Focal Length: 60 mm; Sun Elevation: 16°; Description: STA ALSEP; Film Width: 70 mm.

Ореол и венец вокруг солнца на снимке Аполлон 12, 14, 15, 16 и 17 свидетельствуют о наличии атмосферы. Подробно < ![CDATA[ ]]> о гало и оптических явлениях< ![CDATA[]]>. Ниже снимки ореола и венца источников света на Земле при наличии атмосферы.



Солнце и ореол вокруг него для земных условий.



Лучи и венец от солнца для земных условий



Венцы Солнца.





Ореол и венцы уличных фонарей

1. Оптические явления связаны с преломлением и дифракцией на капельках воды атмосферы.

Диаграмма показывает, как две точки на поверхности капли могут рассеивать свет и действовать в качестве источников расходящейся сферической волны. Свет увеличивается, где гребни волн совпадают или одного и того же знака. Интенсивность света уменьшается, где волны имеют разные амплитуды. Рассеянный свет от всей поверхности капли плюс вклад отраженной и прошедшей волны объединяются в дифракционной картине – короне.

На первом рисунке показана корона от дифракции света на маленьких частицах. Каждая точка освещенной поверхности является источником рассеянных расходящихся сферических волн (принцип Гюйгенса-Френеля). Расходящиеся волны взаимно пересекаются, там где складываются дают области повышенного блеска, а где вычитаются – темные области.

На втором рисунке показано рассеяние только от двух точек вдоль центральной оси, направление падающего света, гребни из двух рассеянных волн всегда совпадают с формой области с яркой интенсивностью света.

На третьем рисунке показана сумма всех корон от каждого спектра и каждой частицы.

Все снимки Аполлонов с оптическими явлениями от солнца полностью укладываются в рамках преломления и дифракции на капельках воды атмосферы.

2. Увеличение угловых размеров “Солнца”

В случае вакуума угловые размеры солнца, как и любого источника света, остаются прежними. При наличии атмосферы дело обстоит иначе.

Любая световая волна рассеивается на электронах, атомах и молекулах атмосферы. Причем интенсивность рассеянного света обратно пропорциональна четвертой степени длины световой волны. Из-за этого каждая частичка становится источником света, особенно для синих лучей. Это примерно как расходящаяся волна от поплавка, после прохождения по нему главной волны. В итоге, из-за наличия атмосферы молекулы излучают свет во всех направлениях, особенно ярко вблизи источника света. При очень высокой яркости и экспозиции приводит к засветке на пленке и увеличению угловых размеров источника света. Пример приведен ниже.



Электрическая дуга; размер примерно 5 миллиметров. За счет рассеяния света на молекулах воздуха размер светового шара в десятки раз больше, чем размер плазменного канала дуги.

Наконец, при незначительном покрытии источника света из-за рассеяния света в атмосфере сохраняется ореол. Это мы видим на снимках Аполлонов. В реальном вакууме подобных оптических явлений нет.



Аполлон 14. AS14-66-9305

3. Причиной оптических явлений на Луне является пыль.

На Земле мы часто видим размытое солнце, например, сквозь облако. Это рассеяние солнечных лучей на аэрозолях (туман, дым, пыль). Их объем в земной атмосфере составляет не больше 0,1 % от объёма газов, из которых состоит атмосферный воздух. Аналогично, можно предположить для Луны. Это значит, что для наблюдения хотя бы приблизительно тех же оптических явлений (корона, венец и рассеяние света), общая масса частиц на Луне в единице объема должна быть не ниже 1 г/м³. Это огромное количество частиц и равносильно существованию аэрозольной атмосферы на Луне. До сих пор ничего подобного не было обнаружено.

ОБСУЖДЕНИЕ

Мы имеем более 5% объема снимков пребывания человека на Луне 1969-1972 года с изображением ореолов, венцов Солнца и рассеяния света, что указывает на наличие атмосферы. Учитывая, что 5% снимков входят в панорамы местности, можно твердо утверждать, что 30% снимков от всего объема фотоматериалов или более 70% пребывания астронавтов на поверхности “Луны” сделаны при наличии атмосферы.



Панорама Аполлон 12 (a12pan1162447) состоит из более двух десятков фотографий, два из которых с Солнцем.

Более 70% фотодокументов – это доснятые снимки Стенли Кубрика! Заявление прославленного космонавта Алексея Леонова в поддержку пребывания американцев на Луне и о незначительной студийной досъёмке несостоятельное.

Кроме этого, все снимки взаимосвязаны в библиотеки: 1) выходы экспедиций, 2) номера снимков, 3) аудиоразговоры, 4) видео Аполлонов на официальном сайте «Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства» (NASA). А это значит, что снимки земного происхождения вместе с аудиоразговорами к ним НАСА выдаёт за документы пребывание человека на Луне.

Заключение: Это фальсификация пребывания человека на Луне, которая на протяжении более 40 лет поддерживается на высшем официальном уровне.

+ Блики и оптические эффекты от “солнца” для Аполлон 11.

Первое, что важно отметить, это наличие до 10 разных оптических осей (оптическая ось – это линза) и отсутствие одной оси источника света (в данном случае – Солнца) на снимках.

Согласно законам Оптики все блики на оптических осях для одного источника света сходятся в одной точке. Этого нет ни на одной фотографии Аполлон 11 при пребывании их на поверхности Луны.

В то же время для снимков с орбиты Аполлон 11 мы видим одну оптическую ось источника света, Солнца, так же заметно отсутствие огромного количества световых эффектов, в частности, отсутствие оптического гало.

На несколько источников света на небе на “Луне” для Аполлон 11 так же указывает двоение тени лунного модуля.



Ниже снимки



Несколько осей источника света. Аполлон 11, AS11-40-5872HR. Image Collection: 70mm Hasselblad; Film Width: 70 mm



Три оси источника света. Аполлон 11, AS11-40-5935HR. Image Collection: 70mm Hasselblad; Film Width: 70 mm

Данные закономерности очевидны для других снимков с оптическими бликами.

Ниже приведены блики от Солнца в той же камере Hasselblad Аполлон 11:



Вид Земли с орбиты, Аполлон 11; AS11-36-5293. Image Collection: 70mm Hasselblad; Lens Focal Length: 80 mm; Film Width: 70 mm.



Вид Земли с орбиты; Аполлон 11, AS11-36-5299. Image Collection: 70mm Hasselblad; Lens Focal Length: 80 mm; Film Width: 70 mm

Мы видим одну оптическую ось источника света, Солнца, так же заметно отсутствие огромного количества световых эффектов, в частности, отсутствие оптического гало.

На несколько источников света на небе на “Луне” для Аполлон 11 так же указывает двоение тени лунного модуля:



















Двоение теней от лунного модуля указывают на несколько источников света над поверхностью Луны. AS11-37-5463, AS11-37-5475, AS11-37-5476 и с увеличенной контрастностью, яркостью. Image Collection: 70mm Hasselblad; Magazine: 37; Description: LUNAR MODULE SHADOW ON SURFACE; Film Width: 70 mm.

Две тени точно повторяют контур лунного модуля и детали: антенну для дальней связи и для радиопереговоров астронавтов, систему вспомогательных двигателей, другое. И это не один случайный снимок, не три снимка, а серия фотографий Magazine 37 – около 20 снимков!

Можно было бы предложить, что На Луне всегда две тени – одна от Солнца, другая от огромного и яркого серпа Земли!

Однако, смотрите – это Земля на снимках Аполлон 11:



Вид лунного модуля и Земли для Аполлон 11; AS11-40-5923, AS11-40-5924. LUNAR MODULE; EARTH.

Сравните с яркостью Солнца (см. снимки выше). В целом Солнце, далеко не самая мощная звезда из всех существующих, но оно находится относительно близко к Земле и поэтому светит очень ярко — в 500 000 раз ярче полной Луны и в 5 000 раз ярче полной Земли при наблюдении с Луны. Наша планета светит на несколько порядков ниже! Кроме этого учтите, что Земля находится в зените. И какая от Земли тень?! Под Вами!

Всё вместе – это несуразности НАСА и недостаток знаний.

Но даже после обнародования этого факта, что снимки Аполлон 11 пребывания на “Луне” указывают на наличие нескольких источников света в небе и это фальсификация,защитники НАСА упорствуют в своём: “Американцы ступали по Луне”. Удивительная природа спорщиков!

Данное замечание о нескольких источниках света в небе на “Луне” не касается бликов для остальных миссий пребывания: Аполлон 12, Аполлон 14, Аполлон 15, Аполлон 16, Аполлон 17. Для снимков этих миссий – мы имеем одну ось источника света. И здесь надо заметить, что условия съемки те же – низкое положение Солнца над горизонтом, оптическая аппаратура та же – камера Hasselblad, техника съемки та же, снимок такой же как для Орлов… Однако, ось источника света единственная. Фотографии Аполлонов 11 выпадают из общей закономерности. Наверное, НАСА в “первом” полете на Луну не хватало мощности одного прожектора.

Так же можно отметить второстепенные “странности” бликов на оптике Аполлон 11, в целом миссии Аполлон:

наличие равноудаленных закрученных спиралей в блике, как в прожекторе дальнего действия;

несимметричность элементов блика, которая возможна если сам источник света не имеет симметрии;

блики от наличия капельки жидкости на объективе (переотражение на поверхности капли);

ореол и венец (корона) вокруг солнца для Аполлон 12, Аполлон 14, Аполлон 15, Аполлон 16, Аполлон 17, что возможно только при наличие атмосферы;

что возможно только при наличие атмосферы; другие.



Ореол и венец вокруг солнца на снимке Аполлон 17 (AS17-147-22580) свидетельствует о наличии атмосферы. Подробно < ![CDATA[ ]]> о гало и оптических явлениях< ![CDATA[]]>. Image Collection: 70mm Hasselblad; Lens Focal Length: 60 mm; Sun Elevation: 16°; Description: STA ALSEP; Film Width: 70 mm.

Заключение: перед нами несколько источников света освещают поверхность “Луны” для астронавтов Аполлон 11. Это указывает на мистификацию НАСА лунных условий в павильоне на Земле.

Олейник О.Г.