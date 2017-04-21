Индивидуализм – вот подлинный источник коррупции

Точное название проблемы дает путь к точному решению этой проблемы. В России никогда не было коррупции. Были взяточничество, мздоимство, казнокрадство. С ними боролись в царское время, подобных персон отправляли в суд в советский период. А потом пришла «свобода и демократия» и появилась коррупция. Слово не русское и потому точного смысла не имеющее. Не вдаваясь в лингвистику: в чем отличие сегодняшней коррупции от советского взяточничества и даже казнокрадства царского периода? В возможности для преступника убежать в Лондон и там строить из себя «жертву режима». В царский период наши геополитические противники не могли открыто поддерживать борцов с Россией, хотя даже тогда англичане не выдавали террористов и революционеров. В советский период жуликам было по понятным причинам сложно и даже невозможно перевезти украденное через границу. Сейчас все выглядит иначе.



И коррупция становится отличным поводом для разрушения других государств. Хотя победить ее, что называется, в мировом масштабе, вовсе не сложно. Надо только сделать так, чтобы… жуликам и ворам бежать было некуда и некуда прятать свои деньги. Кто у нас в мире громче всего говорит о борьбе в коррупцией? США, Великобритания – Запад. Основные оффшорные зоны под чьей юрисдикцией? Великобритании. Куда бегут коррупционеры? Китайские в США, все остальные в Британию. Стоит закрыть оффшоры и выдавать всех жуликов, как коррупция в мировом масштабе сразу исчезнет. Но она нужна Западу не только как предлог для санкций и «беспокойства», не только как предлог для раскачивания внутренней ситуации. Это ещё и удобнейший инструмент управления, а значит, его нужно сохранять и ни в коем случае не ликвидировать.

Предлагаю вашему вниманию статью постоянного автора ресурса nstarikov.ru Евгения Чернышева из Донецка, который с неожиданного, но очень правильного ракурса посмотрел на проблему коррупции.

«Коррупция начинается не с власти, а с собственного индивидуализма

Недавно сенатор Елена Мизулина заявила, что в ряде школ Санкт-Петербурга проводятся уроки против коррупции: «Детям предлагают рисовать картинки, где страны расположены в иерархическом порядке по уровню коррупции, и Россия оказывается далеко-далеко внизу». Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова эту идею горячо поддержала, заявив, что «если школьники хотят гордиться своей некоррумпированной страной, то почему это не патриотично? Пытаться определить, почему Россия в таком положении, — это и есть патриотизм». Ясно, что это мягкий способ воспитания презрительного отношения к родной стране, хотя заявлена цель весьма благая – искоренить коррупцию.

Ведь как часто мы слышим: искорените сначала коррупцию, чтобы можно было любить «эту страну». Или: что вы защищаете власть, вы что, коррупции не видите? Или же: вы что, предлагаете любить здесь «эту коррупцию»? (По умолчанию, конечно, считается, что в России она больше, чем где бы то ни было.)

Это ставит важные вопросы: как же искоренить коррупцию? И как можно любить Отечество, в котором ТАКАЯ коррупция? Однако главнейший вопрос все же другой: а что такое коррупция, в которой обвиняют Россию, и откуда она берется? Вот на что нужно ответить. Потому что, если честно (только честно!) ответить на этот вопрос, то желание обвинять Россию и российскую власть пропадет.

А ответить очень просто. В основе слова «коррупция» лежит латинский глагол «rumpere» — нарушать. В английском языке есть слово «rupture» — разрывать, разрушать (или разрыв, разрушение). Таким образом, корень слова означает разрушение, но не через рассечение или расслоение, а через растягивание в разные стороны – через разрывание. Совместное осуществление этого описывается приставкой «со-», которая по-русски читается как «ко-». Отсюда и получается слово «коррупция». Аналогично образуются слова «кооперация», «конспирация», «конфронтация», «корреляция» и др. Они образуются от глагола и приставки, обозначающей совместное действие.

Но нас интересует коррупция. Она означает разрушение через совместное разрывание, растягивание в разные стороны. Что это такое? Это когда каждый тянет одеяло на себя, разрывая Отечество своими собственными интересами и представлениями. Как это называется? Индивидуализм! Таким образом: Индивидуализм – вот подлинный источник коррупции. Кода человек говорит: я знаю, как нужно для всех. Или: я живу, как хочу, и отстаньте от меня все. Или же: я живу для себя и никому ничего не должен. Кто он? Он – коррупционер, ибо своими эгоистичными взглядами разрушает, разлагает Отечество.

Примеры можно продолжить. Допустим, человек отрицает тысячелетнюю веру русского народа и говорит: да что вы со своим православием, долой его, оно мне не нужно, на дворе XXI век. Что это такое? Это коррупция. Потому что он тянет одеяло на себя, пытаясь не себя соотнести со страной и народом, а страну подвести под свои эгоистичные представления. Ведь они эгоистичные: мне так удобно, значит, тысячелетняя православная Россия неправильная. То есть он разрывает традиционную духовную жизнь народа своим индивидуализмом. Он СВОИ личные представления предлагает для всего НАРОДА, когда утверждает, что стране православие не нужно. Вот где коррупция! И когда мы это увидим, то поймем, что коррупция – это не только взяточничество, как многие думают. Коррупция – это эгоизм, а эгоизм начинается с духовных, мировоззренческих, идеологических вопросов. В конверте коррупция лишь завершается. Происхождение же коррупции – это когда свои интересы кто-то ставит выше народных интересов. И свои взгляды выше народных взглядов. И своя вера выше веры народа. А я сам, конечно, выше страны и народа. Ведь не я же для страны, а она для меня. И чуть что не так – виновата «отсталая Россия».

Человеческий рассудок требует в рассуждениях о благе народа опираться, прежде всего, на представления народа. Но так ли мы считаем на самом деле? Ели мы честно ответим себе на этот вопрос, то увидим, что коррупция среди нас повсюду и в каждом из нас. Она начинается с собственной души. Только тот, кто не хочет очищать собственную душу, ищет виноватых среди властей, перекладывая на них ответственность за коррупцию СВОЕЙ же души. Власть у них виновата всегда, а они не виноваты никогда. Власть всегда не права, а они всегда правы. Вот что такое коррупция.

Но власть, поскольку она власть, распространяется на всю страну. Поэтому обвинение властей ВСЕГДА ведет к обвинению страны и народа. Разве вы не замечали, как некоторые часто презрительно произносят: «С нашим народом…», «в нашей стране…»? Потому что тот, кто начинает с ненависти к власти, неизбежно приходит к ненависти и к стране, и к народу. Он и есть коррупционер. Он тянет в свою сторону, разрывая тысячелетние веру и ценности народа своими шкурными взглядами-новоделами.

А ежедневные обвинения власти в коррупции? Это же обвинения в свою сторону. Если человек негодует, что чиновники живут только своими представлениями и интересами, а на самом деле правильными являются лишь его представления и его интересы, то он тем самым признает, что чиновники, лишь воплощают его идеалы, ставя во главу угла СВОЕ, шкурное.

В чем разница? В подобном случае мы видим только одну разницу: она в том, что чиновник уже дорвался до власти, а критик ещё нет и сожалеет об этом. Так дай ему власть – он будет поступать так же. Потому что у него в голове коррупция – индивидуализм. То есть все, что должно делаться, должно делаться ДЛЯ МЕНЯ. А ненависть к олигархам, облекаемая в форму справедливости, зачастую имеет такой подтекст: почему он, а не я? Разве это не коррупция?

Чтобы победить зло в самих себе, нужно не бороться с ним, а не совершать его, ибо зло – это отсутствие добра. Так говорит православная вера. Чтобы победить коррупцию в России, нужно не бороться с нею, а не разрушать под благими лозунгами страну, презирая её за несоответствие своим представлениям. А коррупция возникает всякий раз, когда человек свои собственные представления считает правильнее тысячелетних народных. До каких пор мы будем ставить России условия, чтобы её полюбить? Что же мы любим – Россию или свой взгляд на Россию? Чаще всего последнее. Это и есть подлинный источник коррупции.

Евгений Чернышёв, Донецк https://vk.com/e_chernyshev».

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Источник: nstarikov.ru