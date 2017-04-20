В России заложен первый боевой ледокол

На петербургском судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" заложили уникальный корабль для российского военного-морского флота, первый боевой ледокол.

Речь идет об "Иване Папанине" проекта 23550 – первом боевом ледоколе. Его основными задачами станут патрулирование северных границ нашей страны, эскорт других кораблей через льды. А при необходимости он сможет работать буксиром.

Известно о новом ледоколе немного. В официальных источниках говорится только, что он способен пробивать лед толщиной до полутора метров. По неофициальным данным, длина корабля будет более 100 метров, ширина – около 20, водоизмещение – примерно 7 тысяч тонн.

Судя по фотографии макета "Ивана Папанина" на сайте министерства обороны России, ледокол вооружен артиллерийской установкой, а также у него есть посадочная площадка и ангар для вертолета. Существует мнение, что боевой корабль может быть оснащен еще и ракетным комплексом "Калибр".

Всего российские ВМС заказали два корабля проекта 23550. Их должны передать военным до 2020 года, поэтому строительство второго боевого ледокола, который назовут в честь полярника Николая Зубкова, стартует в ближайшее время.

Корабли проекта 23550 уникальны не только для российского флота. Они во всем мире редкость. Например, у ВМФ Норвегии есть "Свальбард", но боевым его можно назвать только с некоторой натяжкой. Так как из оружия у него есть только мелкокалиберная пушка и многоцелевой вертолет.

Командующий флотом Владимир Королёв лично крепит закладную табличку к первым секциям будущего боевого ледокола. Этот патрульный корабль уже называют сюрпризом ВМФ. Просто таких в России еще не строили, способных быстро идти сквозь толщу льда и при этом стрелять из пушек, скажем, при температуре воздуха минус 60 градусов.

Владимир Королёв, командующий ВМФ РФ, адмирал: «У нас до сих пор не было тех надводных кораблей, которые бы могли служить Родине в Арктике. Поэтому для нас это очень знаменательно. Мы ожидаем, что все эти тактико-технические задания, которые заложены в проект, будут полностью реализованы».

Представить, каким он будет, можно, глядя на макет. Красивый корабль в холодной арктической раскраске. На борту два катера, вертолет и так называемая пушка-невидимка. Артустановка, выполненная по технологии стеллс, для радиолокаторов малозаметная. Зато темп стрельбы — 125 выстрелов в минуту. Снаряды достанут противника на расстоянии в 16 километров. Это новинка флота.

Александр Шляхтенко, генеральный директор АО «ЦМКБ „Алмаз“»: «Устанавливаемое на такой корабль вооружение достаточно мощное. Он отвечает самым высоким требованиям боевого корабля. У него очень хорошие характеристики проходимости. Он будет проводить караваны судов и обеспечивать военно-морской флот проводкой боевой техники».

Такой арктический патруль сможет проходить полутораметровый лед на скорости более 10 узлов. Для сравнения: обычные ледоколы в этих же условиях идут со скоростью в 2 узла. Боевой корабль может и сам грузы перевозить, и буксировать, и спасать. Но главная задача — охрана страны со стороны северных морей и ледовитого океана.

Недавно Министерство обороны показало, как выглядит военная база «Арктический трилистник» на земле Франца Иосифа — самая северная военная база в мире. Девять лет строительства позади, сейчас там 1-я дивизия ПВО Северного флота.

В 2019 года нести службу в Арктике начнет и первый российский патрульный ледокол. Назвать его решено именем знаменитого советского полярного исследователи Ивана Папанина. За три года в России появятся два таких боевых ледокола. Этого достаточно, учитывая, что как раз следом за ними через льды могут караваном идти и другие военные корабли.

Источник: nnm.me