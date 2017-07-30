Корабли под новые задачи: как Россия планирует укреплять лидерство в Мировом океане

30 июля Россия отмечает День ВМФ. Главный военно-морской парад прошёл в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В праздничных мероприятиях в северной столице принял участие президент России Владимир Путин. Впервые парад в честь Дня ВМФ прошёл в сирийском Тартусе. Накануне праздника Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года. О новых проектах и перспективах развития ВМФ — в материале RT.

Reuters

Военно-морской флот России прошёл очень сложный путь. Россия — континентальная держава, и развитию ВМФ не всегда уделялось необходимое внимание. Отношение к нему коренным образом изменилось в период холодной войны, когда СССР обрёл флот, способный конкурировать с американскими ВМС за мировое лидерство. Сегодня в задачи ВМФ Российской Федерации не входит завоевание глобального превосходства. Согласно доктринальным документам, Военно-морской флот России должен обеспечивать надёжную защиту национальных интересов и прочное присутствие в Мировом океане. Потребность в усилении ВМФ связана с обострившейся в 2014 году конфронтацией с Западом и начавшейся осенью 2015 года сирийской операцией. По мнению экспертов, ВМФ России нуждается в появлении крупных надводных кораблей и модернизации атомного подводного флота.

С большой вероятностью находящаяся в стадии обсуждения государственная программа вооружений (ГПВ) на 2018—2025 годы будет подразумевать строительство двух универсальных десантных кораблей (УДК), нескольких эсминцев, десятков корветов, фрегатов, вспомогательных судов и субмарин, в том числе атомных.

С новыми силами

Структура ВМФ России включает пять оперативно-стратегических объединений: Северный флот, Балтийский флот, Черноморский флот, Тихоокеанский флот и Каспийскую флотилию. В состав Военно-морского флота входят надводные и подводные силы, морская и палубная авиация, войска береговой обороны и морская пехота.

Из открытых данных следует, что российский флот состоит из 211 надводных боевых кораблей (включая тральщики) и 72 подлодок. Общий тоннаж российских кораблей и субмарин водоизмещением не менее 2 тыс. тонн составляет почти 800 тыс. тонн. По этому показателю РФ занимает третье место в мире после США и КНР.

В ВМФ служат около 150 тыс. человек (18% от общей численности Вооружённых сил РФ). Главнокомандующим флотом с апреля 2016 года является адмирал Владимир Королёв, который ранее командовал Черноморским флотом, Северным флотом и Объединённым стратегическим командованием «Север».

Инфраструктура ВМФ насчитывает 23 пункта базирования и девять военно-морских баз. В ближайшем будущем российский флот должен обрести полноценные пункты базирования в сирийском Тартусе, в Арктике и на Курильских островах. Зарубежные СМИ предполагают, что Россия будет пользоваться пунктами снабжения в портах Ливии и Египта.

AFP



Расширение военной инфраструктуры в Средиземном море — одна из самых насущных задач ВМФ, возникших в связи с сирийской операцией. Сегодня Москва может сосредоточить у берегов САР до 20 боевых кораблей, субмарин и судов обеспечения. На постоянном боевом дежурстве в Средиземном море находятся как минимум два-три боевых корабля.

Помимо сирийской кампании, необходимость укрепления ВМФ вызвана возросшей в несколько раз разведывательной активностью НАТО вблизи морских рубежей РФ. Морская авиация РФ регулярно осуществляет перехваты американских самолётов-разведчиков.

С этой целью Минобороны проводит мероприятия по укреплению береговой обороны и возрождает морскую авиацию. На вооружение принимаются противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», флот получает корветы, катера, дизель-электрические субмарины, вертолёты и истребители.

В 2017 году ВМФ должен получить 40 кораблей различного класса и 20 единиц авиационной техники.

Согласно данным Минобороны за второй квартал 2017 года, ВМФ были переданы 60 крылатых ракет «Калибр», 42 торпеды, три подводные лодки, два рейдовых катера, большой противодиверсионный катер и тяжёлый причал проекта 15163 .

20 июля Тихоокеанский флот получил корвет «Совершенный» проекта 20380. 28 июля в Санкт-Петербурге были заложены две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» — «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский». В тот же день в Северодвинске была заложена атомная подлодка «Ульяновск» проекта «Ясень-М».

Авианосцы, эсминцы, ледоколы

Согласно анонсированным Минобороны планам, российские верфи продолжат строить корабли ближней морской зоны (до 500 миль от побережья), но приоритет будет отдан кораблям, способным выполнять боевые задачи в дальней морской зоне и на просторах Мирового океана.

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Первоочередное внимание будет уделено строительству универсальных десантных кораблей типа «Прибой». Фактически речь идёт о замене двух УДК типа «Мистраль», которые в 2015 году Франция отказалась передавать России. Вертолётоносцы будут возводиться на трёх предприятиях: «Северная верфь», «Балтийский завод» и «Севмаш».

ВМФ России должен получить два «Прибоя» до 2025 года. К этому моменту Минобороны планирует заключить контракт на строительство авианосца проекта 23000 «Шторм», которое может быть завершено в 2030 году. Зарубежные СМИ утверждают, что Россия спустит на воду как минимум два «Шторма».

Ввод в строй новых авианосцев потребует увеличения количества кораблей первого и второго ранга (водоизмещением свыше 3 и 4 тыс. тонн). Шансы на то, чтобы попасть в государственную программу вооружения (ГПВ) на 2018—2025 годы, есть у двух проектов эскадренных миноносцев: 21956 и 23560 «Лидер».

На сегодняшний день в составе ВМФ присутствуют более 50 крупных надводных кораблей: один авианесущий крейсер, три атомных ракетных крейсера, три ракетных крейсера, десять больших противолодочных кораблей, шесть эскадренных миноносцев, 19 больших десантных и девять сторожевых кораблей.

Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал Кузнецов" (на первом плане) и СКР "Адмирал Григорович" в Средиземном море у берегов Сирии.

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Средний возраст кораблей первого и второго ранга — примерно 25 лет. По этому показателю Россия уступает США (19 лет) и Китаю (12 лет). Иными словами, в ВМФ назрела необходимость смены поколения крупных ударных кораблей, и, по всей видимости, эта задача будет решаться с утверждением новой ГПВ.

Наряду с модернизацией боевого компонента ВМФ значительное обновление ожидает минно-тральные силы и вспомогательный флот. В течение 15 лет в состав ВМФ должны войти 40 тральщиков проекта 12700 «Александрит», а до 2020 года — 61 судно обеспечения.

Важное направление развития ВМФ — увеличение ледокольного флота. Сегодня Россия обладает 40 ледоколами различной мощности и назначения и серьёзно опережает по количеству таких кораблей западные государства, претендующие на господство в Арктике.

Однако поставленные задачи по хозяйственному и военному освоению Арктики требуют строительства новых судов, способных пробивать четырёхметровую толщу льда. В скором времени ВМФ получит универсальный атомный ледокол «Арктика» (самый мощный в мире), неатомные ледоколы «Александр Санников» и «Виктор Черномырдин».

Атомоходы и подлодки пятого поколения

Важнейшей функцией подводного флота РФ является стратегическое сдерживание США. Эта задача возложена на 13 атомных подводных крейсеров, вооружённых баллистическими ракетами. Пять грозных атомоходов входят в состав Тихоокеанского флота, восемь — в состав Северного флота.

В последние годы были построены три подводных крейсера проекта 955 «Борей»: К-535 «Юрий Долгорукий» (2012), К-550 «Александр Невский» (2013), К-551 «Владимир Мономах» (2014).

С 2012 по 2016 год состоялась закладка ещё пяти подлодок, которые должны укрепить морской компонент Стратегических ядерных сил РФ. Согласно текущим планам, к 2022 году группировка подводных крейсеров обновится как минимум наполовину.

Б-265 «Краснодар» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка»

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Для выполнения задач в ближней и дальней морских зонах Минобороны сделало ставку на менее дорогие неатомные подводные лодки. В приоритете — проекты 636.3 «Варшавянка» и 667 «Лада».

С 2010 по 2016 год АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) передало Черноморскому флоту шесть подлодок, отличающихся бесшумностью и малозаметностью. Аналогичное число субмарин до 2022 года должен получить Тихоокеанский флот.

Ситуация с реализацией проекта 667 более сложная. АО «Адмиралтейские верфи» поставило Северному флоту лишь одну подлодку (Б-585 «Санкт-Петербург»), которая с 2010 года из-за недостатков воздухонезависимой энергетической установки находится в опытной эксплуатации. Строительство Б-586 «Кронштадт» в 2009 году было приостановлено.

На сегодняшний день петербургское предприятие ведёт строительство «Кронштадта», который будет передан ВМФ в 2020 году, и подлодки «Великие Луки», передача которой запланирована на 2021 год. В ГПВ на 2018—2025 годы вошли ещё две субмарины, по которым Минобороны обещало подписать контракт.

Корректировка планов по вводу в строй новых подлодок коснулась проекта 885 «Ясень» по выпуску многоцелевых атомоходов с крылатыми ракетами. 17 июня 2014 года, после 20 лет строительства, испытаний и доработки, ВМФ была передана головная субмарина К-560 «Северодвинск».

Экипаж атомного подводного ракетоносеца "Александр Невский" (проект 955, "Борей") на церемонии встречи в пункте постоянной дислокации ЗАТО Вилючинск на Камчатке.

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Первоначальные планы Минобороны включали строительство 30 подлодок типа «Ясень». В настоящее время строятся шесть субмарин, включая заложенный 28 июля «Ульяновск». О дальнейших планах Минобороны пока ничего неизвестно.

Все стоящие на вооружении и строящиеся подлодки ВМФ относятся к третьему и четвёртому поколениям. С 2013 года ЦКБ «Рубин» ведёт работу над проектом подводной лодки пятого поколения «Калина», которая будет постепенно вытеснять нынешние неатомные подлодки. На смену четвёртому поколению атомоходов должен прийти проект «Хаски».

Фундамент для рывка

По прогнозам аналитических центров, Россия не сможет догнать по тоннажу растущий огромными темпами китайский флот. ВМФ сохранит текущие позиции благодаря модернизации атомного подводного флота и наличию высокоточного оружия (ракет «Калибр»), которое нивелирует преимущества крупных кораблей потенциального противника.

По мнению основателя портала Military Russia Дмитрия Корнева, фундаментом технического рывка России станет развитие береговой инфраструктуры (модернизация доков, причалов и пирсов), инвестиции в конструкторские бюро, верфи и судоремонтные заводы.

Эксперт считает, что ВМФ необходимо увеличить число крупных надводных кораблей.

«Однако не стоит гнаться за количественными показателями. Важнее наладить качество обслуживания боевого компонента военно-морских сил и привести в итоге в норму коэффициент оперативного напряжения, который отражает время нахождения корабля в море и пункте базирования», — резюмировал Корнев в комментарии RT.

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https://russian.rt.com/russia/article/413728-den-vmf-rossiya-flot