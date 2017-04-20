«Декоммунизация» украинской энергетики. Александр Роджерс

Вместо эпиграфа приведу слова заместителя директора украинского научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева:

По большому счету, у нас сокращается потребление газа не потому, что растет энергоэффективность или кто-то экономит, а вследствие того, что промышленное производство ложится. У нас закрываются предприятия большой химии, металлургические предприятия, предприятия по производству металлопродукции. То же касается и угля. Если мы ничего не будем предпринимать со своей энергетикой до 2020 года, то после 2020 года у нас может развалиться объединенная энергосистема на отдельные «энергоострова», и на границах этих «энергоостровов» будут серые зоны, не обеспеченные ни теплом, ни энергией…

Как говорил Иешуа: «ты сказал».

Не видел расчётов пана Рябцева, почему он называет переломным срок «после 2020», на мой взгляд, распад может наступить и раньше. Точную дату вам никто не скажет ввиду слишком большого количества переменных и наличия человеческого (если «бандерлогов» можно так назвать) фактора.

Поэтому не буду строить из себя «Предсказамуса», а просто постараюсь изложить как можно больше фактов относительно украинской энергетики. Поехали.

Общую картину деградации украинской энергетики можно видеть уже из этой таблицы:

Год Выработка ЭЭ Потребление ЭЭ Добыча газа Потребление газа Добыча угля 2015 157 118 20 33 39 2014 181 134 20 42 64 2013 193 147 20 50 83 2012 198 150 20 54 85

Как видим, все показатели (кроме добычи газа внутри Украины) стабильно падают последние три года.

В структуре энергогенерации есть несколько составляющих:

– тепловая (уголь и газ);

– атомная;

– гидро;

– альтернативная (ветряки и солнечные батареи).

Альтернативная занимает в украинской энергетике менее одного процента от общего числа, поэтому рассматривать её отдельно не имеет смысла. Поэтому начнём с тепловой.

Уголь и газ

В свете того, что Украина третий год «воюет» с Россией, узурпаторское правительство Порошенко, чтобы не покупать «агрессивный» газ у «ворогив» (ведь газ по реверсу всё равно остаётся российским, даже если он «чешский» или «польский»), всячески старается сократить потребление газа.

Не говоря уже о том, что газ по реверсу значительно дороже, чем напрямую. Для сравнения: если «Газпром» газом торговал в прошедшем сезоне в среднем по цене 155 долларов за тысячу кубометров, то реверсный газ обходился «Нафтогазу» уже свыше 200 долларов за тысячу кубометров. А такой существенный разрыв в цене значительно повышал себестоимость любой украинской промышленной продукции, делая её заведомо неконкурентоспособной.

В том числе в рамках борьбы за снижение потребления газа заявляется намерение перевести часть ТЭС с газа на использование угля. Однако проблема этой «гениальной» стратегии заключается в том, что с углём на Украине тоже проблемы.

Если до госпереворота в феврале 2014 года в Украине ежегодно добывалось свыше 85 миллионов тонн угля, то после начала гражданской войны добыча снизилась вдвое, и теперь ежегодно добывается всего около 39 миллионов тонн.

Что, кстати, отображает и реальное падение ВВП, который за три года также упал в два раза. Вообще падение производства и падение потребления энергии тесно связаны, ведь без энергии ничего произвести невозможно (даже программистского кода, ведь компьютеры тоже питаются от электросети).

В общем, от энергетического коллапса «спасает» только почти полная остановка металлургической, химической и машиностроительной промышленности. Но это крайне сомнительная «перемога».

По состоянию на 10 апреля (более свежих данных пока попросту нет) запасы угля на Украине составляют 1,8 миллиона тонн. И если общая цифра запасов почти не падает, то запасы антрацита за неделю упали на 10,4%. Запасы антрацита составляют 400 тысяч тонн, запасы углей газовой группы – 1,4 миллиона тонн. При этом больше половины наличного антрацита находится на Луганской ТЭС.

Эта ситуация привела к тому, что на сегодня полностью остановились 5 ТЭС (из 6) – Славянская, Приднепровская, Криворожская, Трипольская и Змиевская.

Опять же, остановка пяти ТЭС – это не просто сокращение энергогенерации. Это ещё и проблемы с зарплатами у работающего на них персонала – на время простоя их и без того нищенские зарплаты будут урезаны на треть.

«Правительство» Гройсмана, конечно же, заявляет, что всё это временно и через месяц они привезут уголь из ЮАР. Но южноамериканский уголь:

– в два раза дороже местного;

– хуже качеством;

– 500 тысяч тонн хватит только на две недели;

– закупается исключительно за дефицитную валюту.

Можно, конечно, топить и долларовыми банкнотами, но долго ли?

А поставки угля из Австралии или США, о которых бредят Порошенко и Гройсман, будут ещё дороже – за счёт дальнейшего увеличения транспортного плеча. Более того, уголь нужен на постоянной основе, нужны контракты на регулярные поставки, а это нереально по целому ряду причин.

Глава НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что пиковые нагрузки в ОЭС Украины пока покрываются за счет генерации блоков ТЭС, работающих на угле газовой группы, а также ГЭС и ГАЭС. При этом поставки антрацита на электростанции Украины должны начаться не позднее мая для обеспечения стабильной работы энергосистемы, иначе возможны ограничения потребителей. Или, попросту говоря, веерные отключения электричества (пока говорится о семи областях).

Как видим, проблемы с углём системны, их решение требует значительных финансовых трат, как разовых (для переоборудования ТЭС на другие виды угля), так и постоянных (на закупку дорогого иностранного угля).

Чтобы проиллюстрировать ситуацию с газом, процитирую украинских специалистов:

«Еще перед началом отопительного сезона эксперты предупреждали, что в подземных хранилищах накоплен рекордно низкий объем газа – 14,7 млрд куб. м газа. Однако эти риски удалось впоследствии нивелировать ранней весной и продолжающимся падением промышленности».

Ранняя весна – это просто повезло (и фраза «удалось нивелировать» к этому факту неприменима), а падение промпроизводства – это, мягко говоря, очень сомнительное достижение.

Даже не знаю, что ещё можно добавить к этому для полноты картины.

Гидроэнергетика

Казалось бы, реки текут, турбины крутятся – какие тут могут быть проблемы? Но нет, и тут не всё гладко.

Последние три года уровень наполнения украинских рек не дотягивает до стандартного уровня на 20% и более.

У этого явления много причин (в том числе и хозяйственная деятельность человека), но самая главная – это отсутствие должной заботы о реках. Чтобы поддерживать в них необходимый уровень воды в современных условиях, нужно постоянно поддерживать уровень стока малых рек с помощью комплекса гидротехнических средств, углублять основное русло, чистить его от заиливания и так далее.

После госпереворота этим никто не занимается. У «укропейцев» нет для этого ни знаний, ни понимания, ни средств. Более того, Минэкологии получило от правительства Гройсмана тотальный запрет на проведение каких-либо экологических проверок, что ещё больше связало им руки. Теперь, даже если бы и знали и хотели, всё равно ничего не смогут изменить.

Всё это приводит, кроме падения уровня воды в реках, ещё и к существенному загрязнению воды. Но это, впрочем, тема уже совершенно отдельного исследования.

А базовый результат падения уровня воды в реках на 20% – это падение генерации электроэнергии на ГЭС.

При этом «премьер-министр» Украины Владимир Гройсман поставил задачу украинским энергетикам удвоить удельный вес производства гидроэнергетики в общей структуре энергогенерации. Как? Где они собираются строить новые ГЭС? Похоже, он вообще не понимает, о чём говорит.

Атомная энергетика

С атомной энергетикой также всё плохо. И я уже неоднократно писал об этом. Но давайте поподробнее.

Доля атомной энергетики в общем объёме украинской энергогенерации выросла с 2013 по 2016 год с 30% до 62%. Но не за счёт роста количества АЭС, а за счёт общего снижения объёма генерируемой энергии по другим направлениям.

Длительное время всё топливо для АЭС поставлялось на Украину из Российской Федерации. Но в 2011 году в целях «диверсификации поставок» пошли эксперименты по использованию топлива производства «Westighouse». Эксперимент был неудачен, американские ТВС оказались поломанными/бракованными, это привело к убыткам украинского «Энергоатома» на 175 миллионов долларов.

Несмотря на это, после госпереворота попытки совать в реакторы сборки от «Westighouse» продолжились. В 2014 году на него перешли на третьем блоке Южно-Украинской АЭС, а в 2015 их попытались впихивать ещё в два энергоблока. «Странное совпадение», но после этого все эти энергоблоки были вынуждены уйти на длительный внеплановый ремонт.

И несмотря уже и на это, в октябре 2016 года «министр» Насалик заявил, что «Мы запустили пятый запорожский блок полностью на топливе Westinghouse. На сегодняшний день рассматривается программа, чтобы 40% атомных блоков Украины работали на ядерном топливе Westinghouse».

Дальше больше: весной нынешнего года корпорация «Toshiba», владеющая «Westighouse», объявляет последнюю банкротом. Но украинские чиновники заявляют, что и дальше намерены закупать у банкрота ТВС. Поломанные, некачественные, дороже, у банкротов – лишь бы «назло москалям».

«Росатом», кстати, не только поставляет более дешёвые и надёжные ТВЭЛы, но и забирает отработанное топливо на хранение и утилизацию.

Для утилизации нынешнее руководство Украины собирается строить отдельное хранилище отходов в Чернобыльской зоне. Причём подрядчиком выступает малоизвестная компания «Holtec International», которая до этого никогда ничего подобного не строила. Более того, по плану хранилище должно быть НАЗЕМНЫМ (то есть располагаться на поверхности), а это вообще нонсенс.

А ведь «Westighouse» должна ещё и строить завод по производству ядерного топлива на Украине. И это при том, что банкротом она стала именно из-за того, что не вписалась в сроки и сметы при строительстве двух АЭС в США.

Вы можете объяснить, зачем нанимать для такой работы подрядчика, который систематически демонстрирует неспособность осуществлять подобную работу? Тем более в такой сложной и опасной отрасли, как атомная энергетика? Не понимаю. Даже если не хотите работать с «Росатомом», есть ещё и китайские, корейские и прочие компании. Другого объяснения, кроме коррупционного сговора, у меня нет.

Кстати, возвращаясь к собственно работе АЭС, в связи с остановкой четырёх ТЭС из-за отсутствия угля количество энергоблоков ТЭС, работающих в «горячем резерве» атомной энергетики (для их мгновенного подключения к энергосети в случае отключения энергоблоков АЭС), сокращено «в целях экономии» с 1000 МВт до 500 МВт. А это попросту опасно.

Ну и для завершения картины добавим, что большинство украинских энергоблоков элементарно исчерпали свой ресурс или близки к этому. И для продления их жизнедеятельности нужны капитальные ремонты. Для которых, в свою очередь, нужны запчасти, которые производятся только в одной стране – в России. Потому что запчасти других производителей к этой технике не подойдут, и нужно будет полностью менять всю начинку, а это стоит почти столько же, как и постройка новых АЭС.

При этом денег нет даже на текущий ремонт, из-за чего сроки планового ремонта постоянно затягиваются, а риск внештатных ситуаций многократно растёт.

Но на это всем плевать. Как заявил недавно «вице-премьер» Геннадий Зубко, правительство планирует в ближайшие 3–5 лет дополнительно снизить энергопотребление Украины в два раза.

То есть, переводя на русский, падение ВВП продолжится, украинцев ждут веерные отключения электричества, да и численность населения и дальше будут сокращать ударными темпами. Никакими другими способами подобного снижения энергопотребления достичь невозможно.

P.S. Тему можно и дальше развивать, например, рассказывая о многомиллиардных долгах предприятий и населения перед энергетическими компаниями, об изношенности электросетей и магистральных теплотрасс, об огромных долгах «Нафтогаза» перед «Газпромом» и так далее. Но на один раз достаточно.

Александр Роджерс, «Альтернатива»

Источник: news-front.info