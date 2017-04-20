«Декоммунизация» украинской энергетики. Александр Роджерс
Вместо эпиграфа приведу слова заместителя директора украинского научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева:
По большому счету, у нас сокращается потребление газа не потому, что растет энергоэффективность или кто-то экономит, а вследствие того, что промышленное производство ложится. У нас закрываются предприятия большой химии, металлургические предприятия, предприятия по производству металлопродукции. То же касается и угля.
Если мы ничего не будем предпринимать со своей энергетикой до 2020 года, то после 2020 года у нас может развалиться объединенная энергосистема на отдельные «энергоострова», и на границах этих «энергоостровов» будут серые зоны, не обеспеченные ни теплом, ни энергией…
Как говорил Иешуа: «ты сказал».
Не видел расчётов пана Рябцева, почему он называет переломным срок «после 2020», на мой взгляд, распад может наступить и раньше. Точную дату вам никто не скажет ввиду слишком большого количества переменных и наличия человеческого (если «бандерлогов» можно так назвать) фактора.
Поэтому не буду строить из себя «Предсказамуса», а просто постараюсь изложить как можно больше фактов относительно украинской энергетики. Поехали.
Общую картину деградации украинской энергетики можно видеть уже из этой таблицы:
|
Год
|Выработка ЭЭ
|Потребление ЭЭ
|Добыча газа
|Потребление газа
|Добыча угля
|2015
|157
|118
|20
|33
|39
|2014
|181
|134
|20
|42
|64
|2013
|193
|147
|20
|50
|83
|2012
|198
|150
|20
|54
|
85
Как видим, все показатели (кроме добычи газа внутри Украины) стабильно падают последние три года.
В структуре энергогенерации есть несколько составляющих:
– тепловая (уголь и газ);
– атомная;
– гидро;
– альтернативная (ветряки и солнечные батареи).
Альтернативная занимает в украинской энергетике менее одного процента от общего числа, поэтому рассматривать её отдельно не имеет смысла. Поэтому начнём с тепловой.
Уголь и газ
В свете того, что Украина третий год «воюет» с Россией, узурпаторское правительство Порошенко, чтобы не покупать «агрессивный» газ у «ворогив» (ведь газ по реверсу всё равно остаётся российским, даже если он «чешский» или «польский»), всячески старается сократить потребление газа.
Не говоря уже о том, что газ по реверсу значительно дороже, чем напрямую. Для сравнения: если «Газпром» газом торговал в прошедшем сезоне в среднем по цене 155 долларов за тысячу кубометров, то реверсный газ обходился «Нафтогазу» уже свыше 200 долларов за тысячу кубометров. А такой существенный разрыв в цене значительно повышал себестоимость любой украинской промышленной продукции, делая её заведомо неконкурентоспособной.
В том числе в рамках борьбы за снижение потребления газа заявляется намерение перевести часть ТЭС с газа на использование угля. Однако проблема этой «гениальной» стратегии заключается в том, что с углём на Украине тоже проблемы.
Если до госпереворота в феврале 2014 года в Украине ежегодно добывалось свыше 85 миллионов тонн угля, то после начала гражданской войны добыча снизилась вдвое, и теперь ежегодно добывается всего около 39 миллионов тонн.
Что, кстати, отображает и реальное падение ВВП, который за три года также упал в два раза. Вообще падение производства и падение потребления энергии тесно связаны, ведь без энергии ничего произвести невозможно (даже программистского кода, ведь компьютеры тоже питаются от электросети).
В общем, от энергетического коллапса «спасает» только почти полная остановка металлургической, химической и машиностроительной промышленности. Но это крайне сомнительная «перемога».
По состоянию на 10 апреля (более свежих данных пока попросту нет) запасы угля на Украине составляют 1,8 миллиона тонн. И если общая цифра запасов почти не падает, то запасы антрацита за неделю упали на 10,4%. Запасы антрацита составляют 400 тысяч тонн, запасы углей газовой группы – 1,4 миллиона тонн. При этом больше половины наличного антрацита находится на Луганской ТЭС.
Эта ситуация привела к тому, что на сегодня полностью остановились 5 ТЭС (из 6) – Славянская, Приднепровская, Криворожская, Трипольская и Змиевская.
Опять же, остановка пяти ТЭС – это не просто сокращение энергогенерации. Это ещё и проблемы с зарплатами у работающего на них персонала – на время простоя их и без того нищенские зарплаты будут урезаны на треть.
«Правительство» Гройсмана, конечно же, заявляет, что всё это временно и через месяц они привезут уголь из ЮАР. Но южноамериканский уголь:
– в два раза дороже местного;
– хуже качеством;
– 500 тысяч тонн хватит только на две недели;
– закупается исключительно за дефицитную валюту.
Можно, конечно, топить и долларовыми банкнотами, но долго ли?
А поставки угля из Австралии или США, о которых бредят Порошенко и Гройсман, будут ещё дороже – за счёт дальнейшего увеличения транспортного плеча. Более того, уголь нужен на постоянной основе, нужны контракты на регулярные поставки, а это нереально по целому ряду причин.
Глава НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что пиковые нагрузки в ОЭС Украины пока покрываются за счет генерации блоков ТЭС, работающих на угле газовой группы, а также ГЭС и ГАЭС. При этом поставки антрацита на электростанции Украины должны начаться не позднее мая для обеспечения стабильной работы энергосистемы, иначе возможны ограничения потребителей. Или, попросту говоря, веерные отключения электричества (пока говорится о семи областях).
Как видим, проблемы с углём системны, их решение требует значительных финансовых трат, как разовых (для переоборудования ТЭС на другие виды угля), так и постоянных (на закупку дорогого иностранного угля).
Чтобы проиллюстрировать ситуацию с газом, процитирую украинских специалистов:
«Еще перед началом отопительного сезона эксперты предупреждали, что в подземных хранилищах накоплен рекордно низкий объем газа – 14,7 млрд куб. м газа. Однако эти риски удалось впоследствии нивелировать ранней весной и продолжающимся падением промышленности».
Ранняя весна – это просто повезло (и фраза «удалось нивелировать» к этому факту неприменима), а падение промпроизводства – это, мягко говоря, очень сомнительное достижение.
Даже не знаю, что ещё можно добавить к этому для полноты картины.
Гидроэнергетика
Казалось бы, реки текут, турбины крутятся – какие тут могут быть проблемы? Но нет, и тут не всё гладко.
Последние три года уровень наполнения украинских рек не дотягивает до стандартного уровня на 20% и более.
У этого явления много причин (в том числе и хозяйственная деятельность человека), но самая главная – это отсутствие должной заботы о реках. Чтобы поддерживать в них необходимый уровень воды в современных условиях, нужно постоянно поддерживать уровень стока малых рек с помощью комплекса гидротехнических средств, углублять основное русло, чистить его от заиливания и так далее.
После госпереворота этим никто не занимается. У «укропейцев» нет для этого ни знаний, ни понимания, ни средств. Более того, Минэкологии получило от правительства Гройсмана тотальный запрет на проведение каких-либо экологических проверок, что ещё больше связало им руки. Теперь, даже если бы и знали и хотели, всё равно ничего не смогут изменить.
Всё это приводит, кроме падения уровня воды в реках, ещё и к существенному загрязнению воды. Но это, впрочем, тема уже совершенно отдельного исследования.
А базовый результат падения уровня воды в реках на 20% – это падение генерации электроэнергии на ГЭС.
При этом «премьер-министр» Украины Владимир Гройсман поставил задачу украинским энергетикам удвоить удельный вес производства гидроэнергетики в общей структуре энергогенерации. Как? Где они собираются строить новые ГЭС? Похоже, он вообще не понимает, о чём говорит.
Атомная энергетика
С атомной энергетикой также всё плохо. И я уже неоднократно писал об этом. Но давайте поподробнее.
Доля атомной энергетики в общем объёме украинской энергогенерации выросла с 2013 по 2016 год с 30% до 62%. Но не за счёт роста количества АЭС, а за счёт общего снижения объёма генерируемой энергии по другим направлениям.
Длительное время всё топливо для АЭС поставлялось на Украину из Российской Федерации. Но в 2011 году в целях «диверсификации поставок» пошли эксперименты по использованию топлива производства «Westighouse». Эксперимент был неудачен, американские ТВС оказались поломанными/бракованными, это привело к убыткам украинского «Энергоатома» на 175 миллионов долларов.
Несмотря на это, после госпереворота попытки совать в реакторы сборки от «Westighouse» продолжились. В 2014 году на него перешли на третьем блоке Южно-Украинской АЭС, а в 2015 их попытались впихивать ещё в два энергоблока. «Странное совпадение», но после этого все эти энергоблоки были вынуждены уйти на длительный внеплановый ремонт.
И несмотря уже и на это, в октябре 2016 года «министр» Насалик заявил, что «Мы запустили пятый запорожский блок полностью на топливе Westinghouse. На сегодняшний день рассматривается программа, чтобы 40% атомных блоков Украины работали на ядерном топливе Westinghouse».
Дальше больше: весной нынешнего года корпорация «Toshiba», владеющая «Westighouse», объявляет последнюю банкротом. Но украинские чиновники заявляют, что и дальше намерены закупать у банкрота ТВС. Поломанные, некачественные, дороже, у банкротов – лишь бы «назло москалям».
«Росатом», кстати, не только поставляет более дешёвые и надёжные ТВЭЛы, но и забирает отработанное топливо на хранение и утилизацию.
Для утилизации нынешнее руководство Украины собирается строить отдельное хранилище отходов в Чернобыльской зоне. Причём подрядчиком выступает малоизвестная компания «Holtec International», которая до этого никогда ничего подобного не строила. Более того, по плану хранилище должно быть НАЗЕМНЫМ (то есть располагаться на поверхности), а это вообще нонсенс.
А ведь «Westighouse» должна ещё и строить завод по производству ядерного топлива на Украине. И это при том, что банкротом она стала именно из-за того, что не вписалась в сроки и сметы при строительстве двух АЭС в США.
Вы можете объяснить, зачем нанимать для такой работы подрядчика, который систематически демонстрирует неспособность осуществлять подобную работу? Тем более в такой сложной и опасной отрасли, как атомная энергетика? Не понимаю. Даже если не хотите работать с «Росатомом», есть ещё и китайские, корейские и прочие компании. Другого объяснения, кроме коррупционного сговора, у меня нет.
Кстати, возвращаясь к собственно работе АЭС, в связи с остановкой четырёх ТЭС из-за отсутствия угля количество энергоблоков ТЭС, работающих в «горячем резерве» атомной энергетики (для их мгновенного подключения к энергосети в случае отключения энергоблоков АЭС), сокращено «в целях экономии» с 1000 МВт до 500 МВт. А это попросту опасно.
Ну и для завершения картины добавим, что большинство украинских энергоблоков элементарно исчерпали свой ресурс или близки к этому. И для продления их жизнедеятельности нужны капитальные ремонты. Для которых, в свою очередь, нужны запчасти, которые производятся только в одной стране – в России. Потому что запчасти других производителей к этой технике не подойдут, и нужно будет полностью менять всю начинку, а это стоит почти столько же, как и постройка новых АЭС.
При этом денег нет даже на текущий ремонт, из-за чего сроки планового ремонта постоянно затягиваются, а риск внештатных ситуаций многократно растёт.
Но на это всем плевать. Как заявил недавно «вице-премьер» Геннадий Зубко, правительство планирует в ближайшие 3–5 лет дополнительно снизить энергопотребление Украины в два раза.
То есть, переводя на русский, падение ВВП продолжится, украинцев ждут веерные отключения электричества, да и численность населения и дальше будут сокращать ударными темпами. Никакими другими способами подобного снижения энергопотребления достичь невозможно.
P.S. Тему можно и дальше развивать, например, рассказывая о многомиллиардных долгах предприятий и населения перед энергетическими компаниями, об изношенности электросетей и магистральных теплотрасс, об огромных долгах «Нафтогаза» перед «Газпромом» и так далее. Но на один раз достаточно.
Александр Роджерс, «Альтернатива»
Источник: news-front.info