Новости Украины и Новороссии 17 апреля 2017

Украина: почему гибнут «Азоты». Арина Цуканова

За проблемами украинской энергетики, связанными с острым дефицитом антрацитов, правительству удалось скрыть другую хозяйственную проблему, которая показывает истинную цену всех воплей о «государстве-агрессоре». Короче, война войной, но когда на Украине изобретают схему обогащения определённого круга известных лиц, то «государство-агрессор» сразу приобретает статус коммерческого партнёра. Разумеется, тайно от народа и западных «друзей Украины».

Как-то так произошло, что на дворе – посевная кампания, а химические заводы, производящие удобрения, остановились. Зато рынок переполнен удобрениями «страны-агрессора». Экономика тут простейшая. Около 80% себестоимости минеральных удобрений составляет цена газа, которая на Украине существенно выше, чем в России. Украинские удобрения не могут конкурировать с российскими на внутреннем рынке без заградительных пошлин. И тут мы имеем чистую «химию» в правительстве: вдруг оказывается, что межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины ещё в феврале эти самые пошлины взяла да и отменила, ссылаясь на соображения продовольственной безопасности. Поставки удобрений из России покрывают 80-90% всего импорта удобрений на Украину, хотя МКМТ постоянно рассказывает о неустанном поиске возможностей снижать зависимость от российской химии с помощью Китая, США и других стран мира. Только рассказы рассказами, а украинские земли продолжают успешно удобряться продукцией из России.

Свои «Азоты» при этом остановлены. В общем, созданы все условия для того, чтобы российские удобрения покупались по дешёвой цене и продавались на внутреннем украинском рынке по ценам, вполне приятным для определённого круга лиц, имеющих навар с торговых сделок и последующих продаж продовольствия. А производство удобрений на Украине в этой схеме лишнее. Из 6 химических предприятий, производивших до 2014 года удобрения, 5 расположены на территории, подконтрольной правительству, но работает только «Днипроазот» Коломойского; в начале марта худо-бедно возобновил работу государственный Одесский припортовый завод по давальческой схеме (поставщик природного газа забирает произведённые карбамид и аммиак).

Все предприятия группы Ostchem олигарха Дмитрия Фирташа – Черкасский, Ровенский и Северодонецкий «Азоты» – в подвешенном состоянии из-за давнего конфликта с «Нафтогазом» и правительством тогда ещё Яценюка. То есть больше стоят, чем работают, хотя правительство уже год как сменилось. Премьер Владимир Гройсман утверждает, что он не понимает причин остановки химических заводов Ostchem, говорит, что для него это «загадочный вопрос». По словам Гройсмана, он заинтересован в работе украинских производителей удобрений, но все они принадлежат частным владельцам и правительство тут бессильно.

Интересно, что вопрос о продовольственной безопасности при этом не поднимается: дескать, желает собственник свернуть свои химические заводы и выбросить на улицу десяток-другой тысяч людей, правительство ему не указ, Украина – свободная страна. Правда, пан премьер всё же не оставляет надежд, что пан Фирташ таки одумается и возобновит работу своих «Азотов». Потом, когда закончится весенняя посевная и урожаи вырастут без украинских удобрений.

Письма северодонецких химиков с «просьбой поддержки химической отрасли и с целью недопущения её полного разрушения», видимо, Гройсман пока не прочёл. И Порошенко с Парубием не прочли – есть дела поважнее, чем драма 5000-го трудового коллектива, получившего в апреле около 30% зарплаты за январь и распущенного по домам с 10 апреля из-за отсутствия сырья и природного газа. Северодончане требуют от правительства введения заградительных пошлин на импортные удобрения, снижения цены на природный газ предприятиям химической отрасли на выпуск минеральных удобрений для потребностей внутреннего рынка Украины, а также немедленного решения проблемы долгов по зарплате. Однако Гройсман к этим требованиям глух.

«Гибель «Азота» – гибель города!» – сокрушаются северодончане. Руководство цехов предлагает людям уволиться с предприятия за три оклада, сообщает местное телевидение. В марте «Азот» «пошёл на рекорд» – с предприятия ежедневно увольняли по 200 человек. Не выплачивая зарплату, Ostchem не перечисляет и обязательные платежи работников за коммунальные услуги, в результате семьи лишаются субсидий. В начале апреля остановлена подача газа на черкасский «Азот», тысячи работников предприятия вышли на акцию протеста.

«Чтобы подготовить аппаратчика производства аммиака или карбамида, нужно не менее одного года при условии наличия высшего специального образования. А чтобы стать технологом производства понадобится десять лет практической работы. Если в ближайшее время ситуация на предприятии не изменится, отток кадров станет необратимым и через несколько месяцев просто некому будет пускать оборудование и управлять сложным производственным процессом. В случае закрытия предприятия тысячи наших работников пополнят армию безработных, государственный бюджет недополучит миллионы гривен налогов и сборов, город останется без помощи, которую «Азот» оказывал на протяжении многих лет», – пытается достучаться до правительства Виталий Скляров, председатель правления ПАО «Азот» (Черкассы). Однако Гройсман не слышит.

«Это – не экономика! – возмущается мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. – К сожалению, мне непонятны действия руководства страны по этому поводу. Из-за остановки ПАО «Азот» в Черкассах и предприятий этой корпорации по Украине около 20 тысяч человек останутся без работы, среди которых 4,5 тысячи – жители Черкасс».

Конечно, это не экономика. Это химия.

Черкасские депутаты тоже настойчиво требуют от пана Гройсмана возвращения заградительных пошлин и намекают на коррупцию в высших эшелонах власти – она-то, мол, и позволила заполнить рынок российскими удобрениями, обеспечившими всю посевную.

Самое удивительное во всей этой истории то, что украинские СМИ тоже «химичат», раздувая вокруг остановки химических предприятий Украины, работавших на внутренний рынок минеральных удобрений, новый скандал на антироссийской подкладке. Проблема, от которой за версту веет химией коррупции, в украинских медиа определяется как этап «гибридной войны». Оказывается, это Россия виновата в том, что производит дешёвые удобрения, которые «гибридно» захватывают украинский рынок! «С 2014 года Украина заплатила $550 млн за азотные удобрения из России, как же так???» – вопят СМИ, заявляя о «желанном подарке врагам Украины». Мол, дело не в сговоре правительства с украинским аграрным лобби, а в желании России подсунуть свободолюбивым украинцам троянского коня в виде карбамида и аммиачной селитры.

Впрочем, вот-вот украинские земли перейдут в частные руки. И тогда пану Гройсману будет уже полностью наплевать, у кого покупает азотные удобрения собственник сельскохозяйственных угодий. Тем более что «страна-агрессор» продаёт их недорого. А то, что заводы Ostchem идут на дно и тянут за собой туда же предприятия смежников, так разве майдан скакал не за «Украину без олигархов»? Вот олигарх Фирташ и сворачивает свои химические комбинаты, оставляя без работы десятки тысяч людей с черкасского, ровенского, северодонецкого «Азотов».

В прежние времена, вспоминать о которых на Украине считается по закону о декоммунизации преступлением, только на северодонецком «Азоте» работали 25000 человек, при химическом гиганте возник город, который сейчас имеет статус «временной столицы» Луганской области – Северодонецк. И пока «революционеры гидности» ломают копья в споре по поводу названия – Сиверськодонецьк или Пивничнодонецьк, город бывшей большой химии постепенно скукоживается до поселения в степи, обречённого на умирание.

«Азоты» – совершенно лишнее звено в коррупционной цепочке, соединяющей интересы украинских чиновников, аграрных корпораций и торговых сетей. И интересам этим нисколько не мешают «война с Россией» и торговля с «государством-агрессором».

Одним словом, химия.

Арина Цуканова, ФСК

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Ростислав Ищенко: От чего зависит существование украинского государства?

В Донбассе ожидаемо не состоялось пасхальное перемирие. Двух недель (с первого апреля) так и не хватило Киеву, чтобы убедить свои вооружённые силы выполнять договорённости. Впрочем, это уже не в первый раз. Так что вряд ли хоть кто-то ожидал другого результата. Правда, в этот раз не совсем стандартной была реакция ДНР. 14 апреля Александр Захарченко заявил, что готов встретиться с Порошенко для прямых переговоров с целью предотвращения нового обострения в Донбассе и в целом ради прекращения войны. Пару раз заявления о целесообразности прямых переговоров с Киевом звучали от лидеров ДНР/ЛНР и раньше. Но тогда речь шла о выработке механизмов выполнения Минска. В данном случае Захарченко предлагает Порошенко поговорить о заключении мира. Следует понимать, что такие переговоры означали бы признание Киевом de facto ДНР/ЛНР субъектами международного права. Даже, если бы в ходе дискуссии была поднята тема создания общего для Киева, Донецка и Луганска федеративного/конфедеративного государства, это не отменило бы фактического признания Киевом их независимости и суверенных прав. Причём независимость была бы признана самим фактом переговоров на высшем уровне. А возможность сохранения общей государственности с Киевом являлось бы вопросом, в ходе таких переговоров обсуждающимся, то есть не предрешённым. В конечном итоге, прямые переговоры Захарченко и Порошенко означали бы отказ от положений Минска и давали бы старт международно-правовому оформлению независимости Донбасса от Киева. Понятно, что выйти с таким предложением глава ДНР мог только понимая критичную слабость внутриполитических позиций Порошенко, оказавшегося лишним в раскладах киевского режима. В Киеве сложилась забавная ситуация, при которой сохранение правительства Гройсмана и отставка правительства Гройсмана, создание в Раде новой коалиции и фиксация факта невозможности создания устойчивого большинства в нынешнем составе парламента, проведение досрочных парламентских выборов и отказ от них — любой вариант развития событий только ослабляет позицию Порошенко и приближает момент его свержения. Главная причина его ненужности заключается в том, что Порошенко перестал выполнять главную внешнеполитическую функцию — обеспечение режиму политической, дипломатической и финансовой поддержки. Игнорирование Украины европейскими лидерами, вопрос, заданный госсекретарём США Рексом Тиллерсоном коллегам по Группе Семи: «Почему американские налогоплательщики должны волноваться за Украину?», выпадение украинской темы из повестки западных СМИ — более чем убедительная демонстрация того, что Киеву предоставляется почётное право выживать самостоятельно. В такой ситуации положение Порошенко напоминает положение в доисторическом племени шамана, утратившего способность вызывать дождь. Соплеменников не волнует утратил ли шаман квалификацию по старости или прогневал чем-то богов. Его следует убить, во-первых, просто на всякий случай, а, во-вторых, чтобы освободить место для нового шамана, по просьбам которого дождь будет исправно орошать землю в нужные дни. Помощь с Запада не придёт. И Захарченко делает Порошенко своё предложение. Если Пётр Алексеевич готов рискнуть и честно сыграть с Донбассом, то в обмен на прекращение войны и фактическое признание независимости он может получить поддержку с Востока. В конце концов, сегодня украинские нацисты — общие враги и Донбасса, и Порошенко. Украинское общество в принципе готово отказаться от Донбасса — война надоела и в Киеве, и во Львове. В продолжении войны заинтересованы только нацисты, бандиты и олигархи, контролирующие силовой ресурс и верхушку политического класса. По странному стечению обстоятельств, они же заинтересованы в свержении Порошенко. Старт переговоров в новом формате послужил бы, кроме прочего, сигналом для ЕС, что из украинского тупика появился достойный выход. И выход этот обеспечивает Порошенко, который вновь обрёл способность «вызывать дождь». Риск, конечно был бы огромен, а надежда на успех слабая, но во всех остальных случаях Порошенко проигрывает однозначно, а здесь был бы хоть маленький, но шанс на победу. Думаю о дивидендах, получаемых при таком развитии событий ДНР/ЛНР говорить не приходится. Как бы ни изменилась позднее ситуация в Киеве, но начало переговоров в предложенном Захарченко формате дало бы страт процессу полноценного международного признания независимости ДНР/ЛНР. При неблагоприятном стечении обстоятельств этот процесс мог бы быть заторможен, но не остановлен. Да и очередной раскол в киевской власти, никому бы не помешал. Читайте также: Бег Порошенко: босиком по горячим углям Обо всём этом мы говорим в сослагательном наклонении, поскольку понятно, что на предложение Захарченко о прямых переговорах Порошенко не согласится. Он слишком боится своих собственных подельников и, как и весь украинский политический класс, слишком верит в то, что Запад не может окончательно бросить Украину, разменять её в большой геополитической игре, договорится с Россией через голову Киева. Украинские власти исходят из того, что просто временно сложились неблагоприятные обстоятельства, которые обязательно будут преодолены Западом, после чего поддержка Украины вновь усилится. Надо только дождаться. Признаки приближающегося возрождения интереса Запада к главному украинскому экспортному товару — русофобии в Киеве видят и в ракетном ударе по Сирии, и в пикировке Трампа с Ким Чен Ыном по вопросу о ракетных и ядерных испытаниях. В Киеве ждут, когда же наконец Запад повернётся к Украине лицом и чётко даст понять, кто теперь будет «ответственным за дождь», кто будет осуществлять главную коммуникацию между Украиной и Западом, кто будет назначен обращённым в Европу «человеческим лицом» нацистского режима? Но долго ждать нельзя. Шатаются не только позиции Порошенко. Остальные олигархи и топ-политики также несут финансовые, экономические и политические потери. Слишком долгая мобилизация ресурсов, в том числе боевиков, которые вместо быстрого решения проблем, месяцами находятся в режиме ожидания, делает их содержание накладным. Читайте также: Признание «Кровавого пастора»: Турчинов рассказал, как развязал войну в Донбассе Необходимость поддерживать в обществе состояние мобилизационной напряжённости приводит к тому, что рассчитанные как разовые акции (после которых всё возвращается на круги своя, но с другими бенефициарами) разные формы блокады, начинают добивать остатки украинской экономики, в том числе и предприятия тех самых олигархов, чей антипорошенковский консенсус во многом способствовал созданию нынешней ситуации. По мере обесценивания их активов, олигархи ускоренно беднеют и теряют способность содержать боевиков. Они всё острее нуждаются в новых источниках доходов, которые компенсируют понесённые потери и обеспечат постоянный приток средств на текущие нужды. Для решения этой проблемы необходимо перераспределение власти и собственности, то есть смещение Порошенко. Круг замкнулся. Кроме того, жестокая внутренняя борьба, ведущаяся с привлечением остатков ресурсов и без оглядки на возможные последствия, приводит к дальнейшему подрыву устоев украинской государственности. Претенденты на центральную власть вынуждены идти на всё большие уступки и так уже вполне самостоятельным региональным баронам, чтобы заручиться их номинальной поддержкой. Киев теряет остатки авторитета и власти над страной. В общем, давая страт антипорошенковской кампании зимой 2016–2017 годов, его оппоненты рассчитывали на блицкриг, а получили затяжную войну. Порошенко не может ждать, потому что его власть на глазах тает и может в ближайшее время раствориться в воздухе как мираж, даже без активных действий его противников. Оппоненты же его не могут ждать потому, что несмотря на быстрое сокращение реальных властных возможностей Порошенко, контроль Киева над Украиной сокращается ещё быстрее. То есть, к моменту свержения Порошенко победители рискуют выяснить, что трофеев для дележа не осталось. Как было сказано выше, ориентироваться на Восток (Россию, ДНР/ЛНР) украинские элиты не могут (даже когда им предлагают), как по причине опасения реакции украинских нацистов, так и потому, что сохраняют веру в неизбежность окончательной победы Запада над Россией и желают оказаться на стороне победителя. Следовательно они будут стараться (уже стараются) стимулировать процесс восстановления интереса Запада к Украине. Инструментарий для решения этой задачи у украинских элит весьма ограничен. Они могут задействовать СБУ, Внешнюю разведку, ГУР Минобороны, нацистских боевиков и специалистов по организации майданов. Кроме того, они могут рассчитывать получить организационную поддержку и некоторое финансирование от американских и европейских глобалистов, всё ещё сохраняющих контроль над ключевыми постами в подразделениях дипведомств и спецслужб Запада, отвечающих за украинское направление. Это, конечно, не те бюджеты, которыми располагали майданы в 2004–05 и в 2013–14 гг. Но на безрыбье и рак — рыба. В данной ситуации наличный инструментарий определяет и направление действий. Таковым является подрыв стабильности в России. Как непосредственно, так и при помощи удара по Белоруссии. Первую попытку, мы уже видели. В России информационное обеспечение апрельских митингов в основном производилось с украинских ip-адресов. В Белоруссию (а через неё и в Россию) осуществлялась массовая заброска украинских боевиков с оружием. Большинство было отловлено на границе, но часть просочилась и их пришлось отлавливать уже на месте. Читайте также: Запад пока не может оторвать Белоруссию от России, но всё для этого делает, — посол РФ в Минске Последние теракты в России, с одной стороны слишком продуманы (готовились серии терактов, накрывающие несколько городов), чтобы оказаться результатом рефлексии оппозиционеров-одиночек. С другой стороны слишком непрофессионально подготовлены, чтобы быть результатом работы системных исламистов или западных спецслужб. И у тех, и у других иной почерк (с которым, кстати, мы уже неоднократно имели возможность познакомиться). Только украинские спецслужбы обладают достаточными организационными возможностями и, одновременно, слишком низким уровнем профессионализма, чтобы организовать подобное мероприятие. Кстати, их частичная готовность к взаимодействию с российскими коллегами в расследовании терактов тоже интересна. Это первый раз, когда вместо того, чтобы надувать щёки и намекать на свою причастность, в СБУ выразили готовность к взаимодействию. На них просто не похоже. Причём такое решение в украинских условиях должно было быть принято на высшем политическом уровне. Но данный факт легко объясняется, если мы учтём, что каждый из украинских топ-политиков имеет своих людей в руководстве спецслужб, которые, кроме всего прочего, ведут ожесточённую внутреннюю борьбу. В этой ситуации, правая рука могла готовить провокации, а левая (которой в данный момент провокации невыгодны или которая пыталась подставить оппонентов) правую ловить. Тем более, что ГУР МО и Внешняя разведка отмолчались, а главный пропагандист МВД Антон Геращенко подавал информацию в традиционном для стиле — борьбы со «страной-агрессором»). Читайте также: Путин не допустит «цветной революции» Раскачка ситуации в России и вывод её на цветную траекторию должны, по мысли киевских стратегов, во-первых, консолидировать Запад в поддержке «российской революции». Во-вторых, резко поднять роль Украины, как tête de pont на границе с Россией и обеспечить ей ресурсную поддержку. В-третьих, отвлечь внимание боевиков участием в «новой революции». В-четвёртых, в случае успеха цветного проекта в России позволить Украине поправить своё экономическое положение за счёт участия в разделе «трофеев». Таким образом, на восточном направлении, как в отношениях с ДНР/ЛНР, так и с Россией, Украина остаётся в состоянии самоблокады и будет и дальше стремиться к минимизации контактов на фоне обострения обстановки. Попытки развязать полномасштабную войну в Донбассе, со стороны Киева возможны, но контпродуктивны, поскольку не обеспечены достаточными ресурсами и не вызовут благоприятной реакции Запада. Максимум на что можно рассчитывать при самой высокой интенсификации, с тысячами жертв — выражение озабоченности. При этом Киев предупреждён, что Минска-3 не будет и знает, что неудача наступления приведёт к моментальному коллапсу остатков украинской государственности. Только серьёзная дестабилизация внутреннего положения в России по цветному сценарию может позволить Украине решить проблему привлечения внимания Запада и объяснить Тиллерсону «почему американские налогоплательщики должны волноваться об Украине». Читайте также: России нужно сказать СБУ «спасибо» за скандал с «Евровидением», — мнение Кстати, нервная истеричная реакция на это замечание госсекретаря не только и даже не столько официального Киева, сколько майданной «общественности» («гражданских активистов») более, чем убедительно свидетельствуют о том, насколько критична для Киева поддержка Запада и сколь трагично воспринимается любое свидетельство невнимания к украинским нуждам. Украина может существовать только за счёт постоянного притока внешних ресурсов. Её элита сама создала ситуацию, когда приток ресурсов возможен только с Запада. Теперь Украина критично зависит от Запада. Привлечение внимания и возвращение поддержки которого в этих условиях означают не решение судьбы отдельного политика или политической силы, даже не решение вопроса геополитического выбора Украины. От решения этой задачи на деле зависит само существование украинского государства. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования

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В Москве почтили память Олеся Бузины обещанием свергнуть бандеровскую власть (ВИДЕО)

В Москве у стен Кремля возле стелы города-героя Киева сегодня почтили память Олеся Бузина, который был убит ровно два года назад возле своего дома в столице Украины. Собравшиеся возложили цветы к портрету погибшего писателя. Мероприятие привлекло внимание полиции, которая сначала приняла собрание за несанкционированный митинг. Однако, разобравшись, правоохранители не препятствовали выступающим. Инициатор акции журналист Александр Чаленко, вынужденный покинуть Киев после победы Евромайдана, выразил надежду, что убийцы Бузины, «а также те, кто стояли за их спиной», будут найдены и понесут наказание. «Думаю, что настанут такие времена, когда произведения Олеся Бузины будут обязательно изучаться в школах нынешней Украины», — сказала Лариса Шеслер, глава Союза политэмигрантов Украины. Православный общественник Кирилл Фролов подчеркнул, что книги Бузины должны выпускаться миллионными тиражами, поскольку в них разоблачается идеология бандеровцев и украинских сепаратистов, отторгших исторические земли России. «Надеюсь, не только убийцы будут наказаны, но ему поставят памятник в Киеве, его именем будут названы улицы, учебные и научные заведения. Бузина погиб в результате террора, развязанного незаконными украинскими властями. То, что мы отдаем память Олесю сегодня, — мы продолжаем дело освобождения Украины от фашистской бандеровской нечисти», — заявил политолог Сергей Марков. Читайте также: «Тайну Асада» выдал беглый генерал САА — тысяча тонн химоружия выдумана за сотню фунтов «ПолитНавигатор»

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Кровавый Пастор: Как я развязал войну

Глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов «в честь» третьей годовщины начала войны с Донбассом решил дать обширное интервью ВВС.

Говорят, преступника тянет на место преступления. Вот и Турчинов не только не может забыть о своей роли в развязывании вооружённого конфликта на Украине, но и с видимым удовлетворением вспоминает подробности, которые, по идее, должны привести ООН, ОБСЕ и судей Международного уголовного суда в чувство глубокого замешательства. Всё-таки не каждый день военные преступники признаются в СМИ в совершённых преступлениях. Видимо, Турчинову остро не хватает мирской славы, вот он и решился поведать журналистам ВВС о том, как всё было в далёком уже 2014 году.

Если кто-то наивно думает, что историческая миссия бывшего исполняющего обязанности президента (при легитимном Януковиче) была в том, чтобы поставить свой автограф под указом о начале так называемой антитеррористической операции 14 апреля 2014 года, то это совершенно не так. Указ был только звеном в длинной цепи.

Во-первых, Турчинов признаётся, что мобилизацию он объявил гораздо раньше – 17 марта. Боялся, что действующий президент Янукович попросит Россию помочь с наведением порядка в стране. «Мы понимали формулу, которую Кремль отработал еще в 2013 году на военных учениях, – по обращению законного руководителя соседней страны российские войска помогают восстановить конституционный строй после захвата власти мятежниками». То есть путчисты отлично осознавали как свой статус, так и незаконность своих действий. Все разговоры про «ценности майдана» были просто дымовой завесой.

Во-вторых, в марте же Турчинов приступил к формированию незаконных вооружённых формирований для ведения последующих военных действий. Именно они первыми отправились на восток, в «зону АТО». «Именно так мы перекрывали ситуацию, пока армия училась воевать», – говорит секретарь СНБО Украины.

В-третьих, в состав «батальонов», по словам Турчинова, входили и преступники, осуждённые за убийства и разбои. «Действительно, мы тогда никого не проверяли. Любой, – судимый или несудимый, – кто говорил, что готов защищать страну, записывался, получал оружие и шел на восток». То есть убийцам, насильникам, грабителям выдавалось оружие и обещание амнистии в обмен на их согласие воевать в Донбассе. «У меня не было выбора, и я бы снова пошел по этому пути – мне нужно было защитить страну», – говорит «полководец» Турчинов, отвечая на вопрос ВВС о бывших бойцах батальона «Торнадо», которые получили от 8 до 11 лет по обвинениям в похищениях людей и жестоких пытках.

В-четвёртых, Турчинов лично подписывал приказы о выдаче оружия кому угодно. «Я помню, когда я открывал склады с оружием, чтобы раздать его батальонам, офицеры отказывались это делать. Меня спрашивали: «Александр Валентинович, а кто будет за это отвечать?» Я говорил: я буду отвечать, и лично подписывал приказы о выдаче оружия», – гордится собой секретарь СНБО. Излишне говорить, что это признание означает, что кровь каждого убитого в Донбассе мирного жителя – взрослого или ребёнка – на его руках.

В-пятых, Турчинов заставил армию стрелять в сограждан. Он называет это «перейти психологический барьер». И приводит пример: «Под Краматорском была ситуация, когда толпа гражданских просто голыми руками отобрала несколько БТР у десантной бригады. Это был шок. Люди не были готовы воевать. Им нужно было перешагнуть психологический барьер».

В-шестых, Турчинов провёл на карте линию имени себя – «линию Т», говорит он, от Станицы Луганской до Мариуполя и приказал провести «зачистку». «Выстроив вдоль неё оборону, мы зачистили всех сепаратистов, оставшихся в нашем тылу, а после этого – начали сжимать кольцо», – хвастливо сообщает он прессе. «Зачистили» – значит похитили, запытали, бессудно расправились или бросили в тюрьмы. Подробнее можно почитать в отчётах миссии ОБСЕ.

В-седьмых, Турчинов отдал приказ нанести авиационный удар по донецкому аэропорту в мае 2014 года. «Это моя личная ответственность. Еще раз подтверждаю команду, – хоть письменно, хоть запишите мои слова на диктофон, – нанести удар по аэропорту!» – рассказал глава СНБО, утверждая, что к 26 мая 2014 года донецкий аэропорт «захватили чеченцы». На самом деле это было не так: в ночь на 26-е ополчение разрабатывало операцию по аэропорту, где уже находился Кировоградский спецназ, включая снайперов и корректировщиков. Однако Турчинов решил подстраховаться на тот случай, если военные не смогут и в этот раз преодолеть «психологию», – он приказал ударить по аэропорту с воздуха, когда там займут позиции ополченцы (по предварительной договорённости будто бы с охраной аэропорта, на самом же деле их заманили в ловушку). Он и сам это подтверждает: «И вот когда военные самолеты начали бить по аэропорту, когда сожгли там тех чеченцев, тогда, я считаю, произошел психологический перелом, и все поняли, что назад хода не будет. Все поняли: на войне надо воевать».

В-восьмых, Турчинов без обиняков называет войну в Донбассе войной, он с самого начала знал, что «придётся привлекать войска». Прикрытие в виде «антитеррористической операции» понадобилась только потому, что требовалось срочно легитимизировать путчистов, незаконно захвативших власть. 25 февраля срочно были объявлены президентские выборы, поскольку статус Турчинова и его действия в нарушение украинской конституции вызывали вопросы даже у западных партнёров, поддерживавших майдан. «До завершения избирательного процесса нельзя было вводить военное положение», – признался секретарь СНБО.

В-девятых, Турчинов не скрывает и того, что украинская сторона осознанно не выполняет минские договорённости. «Прошлый год (2016-й. – Ред.) был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот – приобрели десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача – метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное – не проскочить границу», – отчитывается он ВВС.

Прозвище Кровавый Пастор Турчинова нисколько не беспокоит. Кровавый так кровавый. Особый повод для гордости собой он находит в том, что решение начать войну он принял лично.

Заявление Турчинова о «продвижении на восток» уже прокомментировали в ДНР и РФ. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин считает, что официальное лицо – секретарь СНБО Украины – «открыто заявляет, что силовики нарушают минские договоренности и продвигаются вглубь серой зоны».

Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в адекватности Турчинова. «Устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков возникло уже давно. Это далеко не первое высказывание подобного рода… Это означает, что украинская сторона не хочет выполнять минские договоренности даже в той части, которая касается решения проблем безопасности», – заявил он.

ФСК

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Порошенко и стрижка барашков

Бее. Меее. Беее.



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