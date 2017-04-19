Российские технологии, которые могут обрушить рынок золота

Благодаря новой технологии добычи золота, стоимость его будет дешевле на 30-40%. Это может уничтожить зарубежных конкурентов и позволить России стать главным поставщиком золота в мире.

Российские ученые научились получать золото дешевле и быстрее. По самым скромным подсчетам, стоимость российского золота будет дешевле на 30-40 процентов, что просто-напросто уничтожит зарубежных конкурентов и позволит России стать главным поставщиком золота на мировой арене.

Сейчас на бирже стоимость одной унции (31,1 грамма) почти 1300 долларов. Российское золото, подсчитали специалисты, будет стоить 480 долларов.

Технологию разработали наши ученые из национального исследовательского технологического университета МИСиС и эксперты горнодобывающей компанией Zijin Mining Group (Китай) (занимается разведкой и добычей золота, меди и цинка). Метод касается переработки золото-медистых руд.

Сегодня золотодобытчики используют прямое цианирование, чтобы извлечь из окисленных медьсодержащих руд золото. Это занимает от 100 до 120 часов, к тому же медь мешает извлечению золота. В итоге конечного сырья получается мало, а его себестоимость остается очень высокой – до 800 долларов за унцию. Новый метод заключается в том, что золото извлекают за счет аммиачно-цианидного выщелачивания, что ускоряет процесс в 4-8 раз, меньше вредит драгоценному сырью и снижает расход реагентов.

Есть и другие, более эффективные методы, применение которых позволяет извлекать из руды до 99 процентов золота, но это чересчур затратно и нецелесообразно даже при нынешних высоких ценах на драгметалл. За счет аммиачного цианирования коэффициент извлечения тоже высок – 85-90 процентов. Это почти сопоставимо с результатами, которые показывают российские золотодобывающие компании – чуть выше 86 процентов. За последние три года коэффициент вырос на 0,8-1 процент, а средняя себестоимость производства унции по параметру all-in sustaining cash cost (AISC, себестоимость с учетом капитальных вложений в действующие активы) составила около 560 долларов.

Новый метод протестировали на золоторудном месторождении Тарор в Таджикистане, где в недрах вместе с золотом залегает много меди. Металлы пытались разъединить в лабораториях Малайзии, Великобритании и Австралии, но экономически эффективной оказалась только российская разработка.

Применять аммиачное цианирование можно на всех месторождениях РФ, а сама технология подойдет для получения золота из электронного лома и компьютерной техники.

Золото продолжает дорожать, несмотря ни на что. Но скорее всего российское ноу-хау обрушит рынок, и цены упадут.

Андрей Егоров