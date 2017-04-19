Боевики ИГ применили в Мосуле иприт: ну, что, янки, Асад и тут наследил?

Контртеррористическая операция в городе Мосуле еще продолжается. Зачистка городских районов от боевиков «Исламского государства» длится уже шестой месяц. Террористы против иракских войск и сил западной коалиции используют не только смертников, но и химическое оружие.

Отравляющее вещество иприт боевики ИГ использовали при атаке на военную часть в Ираке, где находились американские и австралийские военные советники. После атаки шесть солдат были госпитализированы из-за проблем с дыханием, еще 25 военнослужащим потребовалась медицинская помощь. Никто из советников не пострадал.

Для справки: иприт поражает организм при любых путях проникновения. Глаза, носоглотка и легкие поражаются при незначительных концентрациях иприта. При более высоких концентрациях наряду с местными поражениями происходит общее отравление организма. Использование ОЗК и противогаза гарантирует защиту кожи лишь на короткое время.

Примечательна сама подача информации о произошедшем нападении. В Пентагоне сообщили, что осведомлены о «незначительной» химической атаке на военную часть в Ираке. Иракские вооруженные силы обвинили ИГ в применении химического оружия в ходе боев за Мосул. Со стороны руководства ИГ ответа на выдвинутые обвинения пока не последовало.

Сама формулировка относительно химической атаки в свете последних событий звучит довольно странно. В Сирии американцы нанесли ракетный удар по военной авиабазе Шайрат на основании лишь бездоказательных обвинений в адрес Башара Асада о применении химического оружия в провинции Идлиб. Зато в Мосуле ситуация ясна, но удар оказался «незначительным», хотя важен сам факт применения иприта.

Кроме того, США с союзниками не так давно нанесли авиаудар по складу химического оружия на территории ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Все эти данные опять же подтверждают факт наличия боевых отравляющих веществ у террористов в Сирии и в Ираке, но в Вашингтоне закрывают глаза на факты, исходя из своих корыстных интересов.

Ракетный удар по Шайрату уже дал результаты, правда, не те, что ожидали на Западе. Башара Асада не сдали на расправу, потребовав предоставления доказательств. То, что их нет, итак, понятно. Чем же занималось ОЗХО, как не уничтожением всего химического орудия в Сирии в прошлые годы?

Другое дело, что воспряли духом террористы, у которых открылось «второе дыхание». Химическое оружие в Мосуле могло оказаться лишь «пробным шаром», проверкой на прочность и на реакцию. Реакции не было…

К результатам ракетной атаки США в Шайрате можно отнести не только наступление боевиков на позиции правительственной армии, но и трагедию в Алеппо, когда смертник подорвался в конвое с беженцами. Российский МИД уже выступил с осуждением, отметив «заслуги» США в этом деле. Теракт произошел по вине тех, кто применяет в Сирии «двойные стандарты».

Манипуляции общественным сознанием на Западе не помогут американским властям и их союзникам в Европе устранить Асада, изменив политическую конфигурацию сил на Ближнем Востоке в своих интересах. С террористами шутки плохи, тем более, когда у них имеется химическое оружие. Кто гарантирует, что следующие атаки не окажутся более эффективными? Дело –то принимает неприятный оборот: химическое оружие террористы начинают использовать системно, а не разовыми акциями.

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