В 2014 году Россия начала масштабное строительство железнодорожной ветки на участке Журавка-Миллерово в обход Украины. Сегодня стало известно, что линия в настоящее время готова на 60%. Если говорить конкретнее, то проложено уже более 80 километров рельсошпальной решетки.Стройка сейчас идет полным ходом: только за первые три месяца 2017 года рабочие выполнили порядка 770 тысяч кубометров земляных работ. Благодаря слаженным действиям бригады, каждый день ветка становится длиннее на 1,2 километра. Кроме того, ведется строительство путепроводов, мостов и эстакад, тяговых подстанций и прочей инфраструктуры.Укладка железной дороги идет не просто в соответствии с намеченным графиком, а даже с опережением. Изначально планировалось, что путь Журавка-Миллерово будет запущен в работу в 2018 году, однако сейчас все говорит о том, что новая железная дорога откроется уже осенью нынешнего года.Развернутая протяженность железнодорожного участка составит 294 километра, а эксплуатационная длина участка – 137,5 километра. В сутки она сможет попускать в обе стороны 240 грузовых и пассажирских составов.Появление новой ветки Журавка-Миллерово должно увеличить пропускную способность железных дорог на юге России. Более того, она должна обеспечить безопасность грузовых и пассажирских перевозок в этом регионе.Как известно, после смены власти в Киеве отношения России и Украины сильно ухудшились. Новое правительство Незалежной делает все, чтобы навредить РФ, поэтому строительство новой железнодорожной ветки, которая бы шла в обход Украины, стало насущной необходимостью. Со стороны Киева на территории Незалежной можно ожидать любых провокаций, а вот на территории России укропатриоты никак не смогут повлиять стабильному железнодорожному сообщению в РФ.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com