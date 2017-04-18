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Строительство российской железной дороги в обход Украины вышло на финишную прямую

19:13. 18 апреля 2017 Просмотров - 77 Один комментарий Опубликовал:


В 2014 году Россия начала масштабное строительство железнодорожной ветки на участке Журавка-Миллерово в обход Украины. Сегодня стало известно, что линия в настоящее время готова на 60%. Если говорить конкретнее, то проложено уже более 80 километров рельсошпальной решетки.


Стройка сейчас идет полным ходом: только за первые три месяца 2017 года рабочие выполнили порядка 770 тысяч кубометров земляных работ. Благодаря слаженным действиям бригады, каждый день ветка становится длиннее на 1,2 километра. Кроме того, ведется строительство путепроводов, мостов и эстакад, тяговых подстанций и прочей инфраструктуры.

Укладка железной дороги идет не просто в соответствии с намеченным графиком, а даже с опережением. Изначально планировалось, что путь Журавка-Миллерово будет запущен в работу в 2018 году, однако сейчас все говорит о том, что новая железная дорога откроется уже осенью нынешнего года.

Развернутая протяженность железнодорожного участка составит 294 километра, а эксплуатационная длина участка – 137,5 километра. В сутки она сможет попускать в обе стороны 240 грузовых и пассажирских составов.

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Появление новой ветки Журавка-Миллерово должно увеличить пропускную способность железных дорог на юге России. Более того, она должна обеспечить безопасность грузовых и пассажирских перевозок в этом регионе.

Как известно, после смены власти в Киеве отношения России и Украины сильно ухудшились. Новое правительство Незалежной делает все, чтобы навредить РФ, поэтому строительство новой железнодорожной ветки, которая бы шла в обход Украины, стало насущной необходимостью. Со стороны Киева на территории Незалежной можно ожидать любых провокаций, а вот на территории России укропатриоты никак не смогут повлиять стабильному железнодорожному сообщению в РФ.

Кирилл Туманов

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: железные дороги, Россия, Украина
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Один комментарий»

  • 2669 1963
    Ajbolit444 18 апреля 2017 в 19:38 Ссылка Пометить
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    Слышь ты, 3,14дрила гнойная… с погонялом БРАХМАН…
    или кто там, вместе с тобой РЕШАЕТ…!!! что и кому можно писать и читать. Поутали ТВАРИ… Мысли Человека, скрывать от Людей. Будет вам и вашим хозяевам ГЛИСТАМ… по делам вашим. Не скулите опосля. Обещаю.

    Короче, дрищ ***********… удали мой аккаунт. И дам Совет… молись падла… день и ночь, до сканчания своих поганых дней. Кстати, ВСЕХ… кто в этом участвует, сие касается. Возомнили себя всемогущими…? Хе хе… “сюююрприз будет…” – как говаривал тов. Винокур.

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