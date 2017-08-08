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Россия запустила железную дорогу в обход Украины

09:21. 8 августа 2017 Просмотров - 574 Один комментарий Опубликовал:

Россия запустила железную дорогу в обход Украины

Железную дорогу, которая построена на территории Ростовской и Воронежской областей в обход территории Украины, ввели в строй. Об этом «Интерфаксу» в понедельник, 7 августа, сообщил информированный источник.

«Рабочее движение на участке Журавка — Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги», — сказал собеседник агентства.

Россия запустила железную дорогу в обход Украины

По его словам, «интенсификация движения на ветке будет нарастать, соответствующие планы реализуются министерством транспорта, Российскими железными дорогами, другими профильными структурами».

Ранее в понедельник министр транспорта Максим Соколов заявил, что участок Журавка — Миллерово позволит в кратчайшие сроки «обеспечить независимость от прохождения границы рядом расположенной Украины» (некоторым поездам приходилось дважды пересекать границу — прим. «Ленты.ру»).

Россия запустила железную дорогу в обход Украины

Выступая на церемонии вручения ордена Жукова 39-й отдельной железнодорожной бригаде Минобороны, Соколов также сообщил, что общая длина путей на участке составляет более 270 километров. Здесь расположены восемь станций, 15 платформ, порядка 100 различных сооружений: надземные переходы, путепроводы, водопропускные трубы.

Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что участок Журавка — Миллерово, в строительстве которого были задействованы военнослужащие, «имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южных направлениях».

О планах построить новую железнодорожную ветку, ведущую на юг России в обход украинской территории, было объявлено в 2014 году после ухудшения отношений между Москвой и Киевом. Работы начались в 2015-м.

Шойгу наградил строителей железной дороги в обход Украины
Россия запустила железную дорогу в обход Украины

СТАНЦИЯ ЗАЙЦЕВКА (Воронежская обл.), 7 августа — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил орден Жукова командованию 39-й отдельной железнодорожной бригады, которая принимала участие в строительстве железной дороги в обход Украины.

"Несомненно, в славную летопись бригады войдет строительство в кратчайшие сроки железнодорожного участка Журавка — Миллерово. Он имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южных направлениях страны", — сказал Шойгу на церемонии вручения ордена.

Шойгу напомнил, что бригада, сформированная вскоре после Великой Отечественной войны, активно участвовала в восстановлении транспортных артерий Советского Союза, возводила крупнейшие железнодорожные магистрали — БАМ, подъездные пути к портам Новороссийска и Темрюка, восстанавливала железные дороги в Чечне и Абхазии, участвовала в ликвидации последствий наводнения в Крымске и обустройстве инфраструктуры в Крыму.

"Военнослужащие соединения всегда демонстрировали высокий профессионализм и ответственное отношение к порученному делу. Успешно решали задачи государственной важности", — подчеркнул министр.

Он поздравил личный состав бригады с вручением ордена Жукова и профессиональным праздником — Днем железнодорожных войск, который отмечается 6 августа. В этом году железнодорожным войскам исполнилось 166 лет.

Россия запустила железную дорогу в обход Украины

Железную дорогу на участке Журавка — Миллерово начали строить в 2014 году после ухудшения отношений с Украиной. Как сообщало Минобороны, рабочее движение на этой линии должно начаться в августе 2017-го.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, общая протяженность построенных путей составила 277 километров. К работам привлекали пять бригад из Западного, Южного и Центрального военных округов — в общей сложности свыше 1700 военнослужащих и более 700 единиц спецтехники.

Сейчас, добавил Конашенков, на этом участке идет строительство семи станций и ведутся пусконаладочные работы.

"Министерство обороны все поставленные перед ним задачи на этом участке выполнило полностью", — заключил представитель оборонного ведомства.

https://ria.ru/society/2017…

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 4027 2903
    марина 8 августа 2017 в 12:15 Ссылка Пометить
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    строительство этой ж/д ветки потверждает факт того,что в ближайшее десятилетие мира между Украиной и Россией не предусмотрено и не придвидется.Планировщик ,который все планирует-это исключил,касается и крымского моста.

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