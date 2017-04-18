Google: исследование привычек и поведения российской молодежи онлайн
19:09. 18 апреля 2017 Просмотров - 51 Один комментарий Опубликовал: brahman
По данным совместного исследования Google и Ipsos, 65% россиян используют интернет ежедневно, но если речь идет о молодом поколении, то эта цифра вырастает до 98%
Компания Google опубликовала исследование привычек и поведения российской молодежи онлайн. Пользователи от 13 до 24 лет — первое цифровое поколение, чье взросление происходит неразрывно от технологий. В своих привычках, ценностях и поведении онлайн они принципиально отличаются от миллениалов. А главное — они проводят в сети значительно больше времени, чем пользователи 25-34 лет. В частности в социальных сетях, за просмотром видео и онлайн-играми.
Пользователи нового поколения привыкли к неограниченному доступу к информации с любого устройства и в любой ситуации. Поэтому их постоянным спутником является смартфон.
Молодые пользователи всегда на связи. Основным каналом коммуникации для них являются социальные сети, среди которых самые популярные — ВКонтакте и YouTube. 27% россиян 13-24 лет проводят в социальных сетях более 5 часов в день, а четверть из них проверяют обновления каждые 30 минут. Интересно, что пользователи от 18 до 24 лет в среднем проводят в социальных сетях больше времени, но именно подростки (69%) чувствуют необходимость немедленно реагировать на все обновления и новые сообщения. Им важно не упустить момент и находиться в постоянном социальном взаимодействии. А для выражения чувств и эмоций 61% из них используют особый язык — стикеры, видео, gif и emoji.
В целом молодое поколение не ограничивается проверкой обновлений ленты, а активно участвует во всем происходящем. К примеру, подростки активнее других лайкают и комментируют посты своих друзей, размещают собственные видео, а также комментируют публикации лидеров мнений и блогеров.
Еще одна важная характеристика пользователей нового поколения: они — визуалы. Онлайн-видео становятся для них главным источником не только развлечений, но и быстрых ответов на вопросы. Так, четверть пользователей в возрасте от 13 до 24 лет используют YouTube для поиска релевантных ответов, которые возникают в различных ситуациях. Учитывая этот факт в своих кампаниях, рекламодатели могут приходить на помощь в ключевые моменты там, где ищет информацию их аудитория.
Что касается интересов представителей нового поколения на YouTube, то они варьируются в зависимости от возраста. Если подростки отдают предпочтение развлекательному контенту, то по мере взросления пользователи начинают больше смотреть практические видео, например, посвященные получению новых навыков или обзору товаров и брендов.
Большое влияние на молодое поколение пользователей оказывают интернет-«звезды». По данным опроса, наряду с киноактерами и музыкантами, новое поколение пользователей предпочитает подписываться в социальных сетях на геймеров, звезд киберспорта и видеоблогеров.
В отличие от обычных знаменитостей, видеоблогеры находятся в постоянном диалоге со своей аудиторией и стараются выстроить с ней доверительные отношения. В среднем 30% молодых пользователей доверяют мнению и рекомендациям любимых блогеров, в том числе при выборе товаров. Сотрудничество с популярными лидерами мнений на YouTube может открыть рекламодателям путь к сердцам этой аудитории.
И, наконец, новое поколение пользователей ценит бренды. Для 40% подростков название бренда является индикатором качества. В то время как пользователи в возрасте от 18 до 21 года охотно подписываются на бренды в социальных сетях. Но в то же время представители этого поколения не готовы слепо доверять имени, 56% из них отдают предпочтение только тем брендам, которые отвечают их собственным ценностям и взглядам. И хотя молодые пользователи часто сами не являются покупателями, их мнение влияет на тот выбор, который делают их родители при совершении финальной покупки.
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Компания Google опубликовала исследование привычек и поведения российской молодежи онлайн. Пользователи от 13 до 24 лет — первое цифровое поколение, чье взросление происходит неразрывно от технологий. В своих привычках, ценностях и поведении онлайн они принципиально отличаются от миллениалов. А главное — они проводят в сети значительно больше времени, чем пользователи 25-34 лет. В частности в социальных сетях, за просмотром видео и онлайн-играми.
Пользователи нового поколения привыкли к неограниченному доступу к информации с любого устройства и в любой ситуации. Поэтому их постоянным спутником является смартфон.
Молодые пользователи всегда на связи. Основным каналом коммуникации для них являются социальные сети, среди которых самые популярные — ВКонтакте и YouTube. 27% россиян 13-24 лет проводят в социальных сетях более 5 часов в день, а четверть из них проверяют обновления каждые 30 минут. Интересно, что пользователи от 18 до 24 лет в среднем проводят в социальных сетях больше времени, но именно подростки (69%) чувствуют необходимость немедленно реагировать на все обновления и новые сообщения. Им важно не упустить момент и находиться в постоянном социальном взаимодействии. А для выражения чувств и эмоций 61% из них используют особый язык — стикеры, видео, gif и emoji.
В целом молодое поколение не ограничивается проверкой обновлений ленты, а активно участвует во всем происходящем. К примеру, подростки активнее других лайкают и комментируют посты своих друзей, размещают собственные видео, а также комментируют публикации лидеров мнений и блогеров.
Еще одна важная характеристика пользователей нового поколения: они — визуалы. Онлайн-видео становятся для них главным источником не только развлечений, но и быстрых ответов на вопросы. Так, четверть пользователей в возрасте от 13 до 24 лет используют YouTube для поиска релевантных ответов, которые возникают в различных ситуациях. Учитывая этот факт в своих кампаниях, рекламодатели могут приходить на помощь в ключевые моменты там, где ищет информацию их аудитория.
Что касается интересов представителей нового поколения на YouTube, то они варьируются в зависимости от возраста. Если подростки отдают предпочтение развлекательному контенту, то по мере взросления пользователи начинают больше смотреть практические видео, например, посвященные получению новых навыков или обзору товаров и брендов.
Большое влияние на молодое поколение пользователей оказывают интернет-«звезды». По данным опроса, наряду с киноактерами и музыкантами, новое поколение пользователей предпочитает подписываться в социальных сетях на геймеров, звезд киберспорта и видеоблогеров.
В отличие от обычных знаменитостей, видеоблогеры находятся в постоянном диалоге со своей аудиторией и стараются выстроить с ней доверительные отношения. В среднем 30% молодых пользователей доверяют мнению и рекомендациям любимых блогеров, в том числе при выборе товаров. Сотрудничество с популярными лидерами мнений на YouTube может открыть рекламодателям путь к сердцам этой аудитории.
И, наконец, новое поколение пользователей ценит бренды. Для 40% подростков название бренда является индикатором качества. В то время как пользователи в возрасте от 18 до 21 года охотно подписываются на бренды в социальных сетях. Но в то же время представители этого поколения не готовы слепо доверять имени, 56% из них отдают предпочтение только тем брендам, которые отвечают их собственным ценностям и взглядам. И хотя молодые пользователи часто сами не являются покупателями, их мнение влияет на тот выбор, который делают их родители при совершении финальной покупки.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Слышь ты, 3,14дрила гнойная… с погонялом БРАХМАН…
или кто там, вместе с тобой РЕШАЕТ…!!! что и кому можно писать и читать. Поутали ТВАРИ… Мысли Человека, скрывать от Людей. Будет вам и вашим хозяевам ГЛИСТАМ… по делам вашим. Не скулите опосля. Обещаю.
Короче, дрищ ***********… удали мой аккаунт. И дам Совет… молись падла… день и ночь, до сканчания своих поганых дней. Кстати, ВСЕХ… кто в этом участвует, сие касается. Возомнили себя всемогущими…? Хе хе… “сюююрприз будет…” – как говаривал тов. Винокур.