Курение: привычка или токсикомания?



А эта «привычка», между прочим, только в 2010 году нанесла экономический ущерб России 619,3 млрд. руб. [4], «доходы» же от табачных акцизов, поступившие в бюджет составили всего лишь 108 млрд. руб. [5].

И, самое главное, по данным академика РАМН Н.Ф. Герасименко: «От причин, связанных с курением, в России каждый год умирает до полумиллиона человек» [6]. Эта же цифра – 500тысяч граждан, «погибающих ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака» – фигурирует и в Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы. 500 тысяч человек ежегодно, в том числе таких наших сограждан, как актёр А. Абдулов, актриса А. Самохина, режиссёр О. Ефремов, композитор Д. Шостакович, певец М. Магомаев, писатель-сатирик Г. Горин, вратарь Л. Яшин, хоккеист И. Трегубов…

Они, безусловно, пожили бы ещё, и, реализуясь в творчестве, радовали нас и прославляли Отечество , но… Шкурным интересам табачного бизнеса чужды духовные ценности.

Уже во времена Ивана IV иноземный табачный бизнес начал настырно проламывать дорогу на рынки сбыта России, вербуя для того благородное московское отродье, охочее до подражания одуревшим от праздности европейским аристократам. Выкобениваясь, эпатируя своё окружение, на дармовую потеху глазеющее, купцы да дворяне изрыгали «богомерзкое зелье» – вонючий дым. И пошла-побежала дурацкая мода, как лихая зараза, по городам и весям.

Особо хорошо дело пошло на лад, когда впал в никотиновую зависимость эксцентричный Пётр I , будучи в Голландии, где он занимался, как сейчас сказали бы, промышленным шпионажем. Мало того, что он сам приобщился к курению, так ведь ещё ж в 1698 году царь заключил договор со своим собутыльником, «лордом Кэрмартеном, получившим за 12 тысяч фунтов стерлингов право ввезти в Россию нескольких тысяч ящиков табаку…» [7].

Табак же Петр I легализовал ещё до своей заграничной поездки, приняв 1 февраля 1697 года указ «О свободном провозе табаку, об отводе в Москве палат, а в городах постоялых дворов для торга табаком, о взимании с оного пошлины и об отдаче торга сего на откуп» [8].

При Петре же в России началось и табаководство… При нём – в 1718 году – появилась и первая табачная мануфактура. В Ахтырке (ныне Сумская область на северо-востоке Украины). И всё это несмотря на многочисленные протесты служилых людей – стрельцов, и священников, да и многих иных…

Современный табачный бизнес, силой берущий спрос, как мы видим, окончательно установил свою гегемонию и дошёл до аморализма, цинизма и беззастенчивости: он заселяет курящими персонажами детскую литературу и мультфильмы; выпускает для малышей «сладкие палочки», оформленные под сигареты и, соответственно, разложенные в яркие пачки – «Том и Джерри», «Супермэн», «Pocky», имитирующие сигаретные; в соответствии со своей маркетинговой политикой , для школьниц-старшеклассниц выпускает ароматизированные сигареты «Sweet dreams», «Play» и «Kiss»; претендует на получение заказа от Минобороны для снабжения военнослужащих своей ядовитой продукцией; и, наконец, он ангажировал многих деятелей культуры, и они, являясь, фактически, агентами табачного бизнеса, обслуживая его интересы, пропагандируя личным примером нездоровый, противоестественный образ жизни, эстетизируя образ курильщика, пропагандируя курение, – сами же заболевают и, в конце концов, сами же преждевременно погибают. И нередко в страшных мучениях.

Но об этом мало кому известно. Про убитого табаком обычно говорят: «Он так близко всё принимал к сердцу!..» И не говорят, что он своим собственным примером вовлекал в токсикоманию, и создавал моральный комфорт для уже страдающих от токсикомании. «Идущий в ад ищет себе попутчика», – это ведь и об этом тоже. И сейчас в этой массе «близко принимающих к сердцу», «ищущих себе попутчика», настырно приближающихся к своим палатам кардио- и онкоцентров – И. Ургант, Н. Расторгуев, М. Боярский, А. Пугачёва, Г. Лепс, А. Домогаров, М. Башаров, Л. Кудрявцева, А. Цекало, Л. Милявская, Ф. Киркоров, А. Чумаков, И. Дубцова, В. Пельш, Д. Дибров, А. Григорьев-Аполлонов, В. Лисовец, В. Пресняков, И. Матвиенко, Я. Чурикова, Слава (А. Сланевская), С. Говорухин… Смердят показушно дымком сигарным, сигаретным, трубочным…

На содержании табачного бизнеса состоит ещё и целая свора лоббистов, находящаяся на постоянной основе в Государственной Думе и в Правительстве. Именно они блокируют антитабачные законопроекты, предложения, программы, именно они навязывают обществу наибессовестнейшее представление о том, будто бы табачные компании ставят интересы госбюджета и укрепления здоровья молодёжи гораздо выше своих собственных финансовых интересов.

И вполне можно констатировать, что председатель Государственной Думы В.В. Володин, и председатели, якобы, оппозиционных партий – Г.А. Зюганов (КПРФ), С.М. Миронов (« Справедливая Россия »), В.В. Жириновский (ЛДПР), – фактически, вошли в сговор с хозяевами табачного бизнеса, а президент В.В Путин и председатель Правительства Д.А. Медведев демонстрируют более чем благосклонное отношение к происходящему.

В частности, президент РФ В.В. Путин, будучи достаточно осведомлённым о том, что курение ежегодно уносит сотни тысяч наших соотечественников, тем не менее, отметил заслуги гражданина Бельгии Г. Гуфферса, представителя Philip Morris International, руководившего строительством с «нуля» и запуском в 2000 году в Ленинградской области крупнейшего табачного производства. 27 ноября 2000 года президент подписал указ № 1942 «О награждении орденом Дружбы Гуфферса Г.»: «За заслуги в развитии международного взаимовыгодногоэкономического сотрудничества наградить орденом Дружбы Гуфферса Г. – директора проекта акционерного общества «Филип Моррис Ижора», Королевство Бельгия».

Г. Гуфферс – представитель акционерного общества Philip Morris International, которое наносило и продолжает наносить России экономический ущерб, в среднем пятикратно превышающий то, что получает бюджет от его деятельности. Коль так, то выходит, что агента, наносящего ущерб, Путин «отблагодарил» за некую деятельность, нам неведомую? При этом, он имел в виду некую взаимовыгодность, но не для России? Если же высшее должностное лицо поступает в ущерб интересам своей страны, не является ли данное деяние банальным государственным преступлением?

Не отстаёт от В.В. Путина и Д.А. Медведев. В частности, 11 июня 2011 года он, будучи на тот момент президентом РФ, подмахнул указ № 778 «О награждении орденом Дружбы Де Лабушера П.»: «За большой вклад в развитие российско-французского культурного сотрудничества и реализацию социальных благотворительных проектов в России наградить орденом Дружбы Де Лабушера Пьера – президента и главного исполнительного директора компании «Джапэн Табакко Интернэшнл», гражданина Французской Республики».

?!..

Очевидно, господин Медведев табачную токсикоманию отнёс к культурному сотрудничеству или же производство табака, экономически невыгодное для России, которым и занимался Лабушер, посчитал благотворительным проектом.

Ну, что ж, подобные оригинальные информушечные выкрутасы, которые не дано постичь уму простому, Дмитрию Анатольевичу свойственны. Заявил же он 22 августа 2011 г., беседуя с губернатором Краснодарского края А.Н. Ткачёвым, что винная отрасль – «это одна из серьёзных отраслей, которая должна развиваться, и которая в конечном счёте способствует искоренению алкоголизма» [9]?! Подобные «перлы» из той же серии, что и «ударим пьянством по алкоголизму»… И это – глава Правительства!

Кстати, дело не только в финансах. Конечный продукт деятельности гражданина Франции Лабушера и JTI – трупы. Причём, их количество вполне определяемо. Расчёт прост. От курения табака в России ежегодно погибает 500 тысяч курильщиков. JTI занимает 37% российского рынка. Следовательно, компания Japan Tobacco International, директором которой является Лабушер, убивает 185 тысяч наших сограждан. 185 тысяч ежегодно!

Вот так у нас себя ведут должностные лица, на которых возложена обязанность обеспечивать конституционное право людей на жизнь (Ст. 20), на охрану здоровья (Ст. 7, 41), право на то, чтобы товар был безопасен для жизни и здоровья потребителя (Закон РФ «О защите прав потребителей», Ст. 7).

Являются ли сигареты безопасными? Если да, то почему их не разрешено продавать несовершеннолетним? Если нет, то почему их вообще продают? И если сигареты не безопасны, и даже, как написано на самих сигаретных пачках «Курение убивает», то почему табак выведен из сферы действия Статьи 238 Уголовного кодекса РФ? Статьи, которая совершенно ясно квалифицирует табачный «бизнес», как преступление: производство, хранение или перевозка в целях сбыта, либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершённых группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть двух или более лиц, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет…

Скромно молчит на эту тему самое слепое « око государево» – генеральный прокурор Ю.Я. Чайка, немы правозащитники и журналисты. А тем временем, за годы пребывания Путина и его команды во властных структурах Россия понесла от этого «бизнеса» экономические, финансовые и демографические потери, сопоставимые, по оценке некоторых исследователей, с потерями, которые имеют место быть в период вторжения на территорию страны иноземного врага.

Канадский юрист Роб Каннингхэм в своей книге «Дымовая завеса» происходящее в его стране, так и обозначил – война: «Термин « война » применительно к табачным битвам является вполне адекватным. Табачная отрасль – агрессор, контролируемый иностранцами, – каждый год сознательно убивает десятки тысяч канадских граждан. Каждый год в результате деятельности отрасли у десятков тысяч наших детей возникает наркотическая зависимость [от никотина], причём, табачным компаниям прекрасно об этом известно. В результате табачные компании лишают детей свободы – может быть, на всю оставшуюся жизнь. Чтобы сохранить и расширить свою империю, табачная индустрия пользуется прекрасно отлаженной пропагандистской машиной. Человеческие жертвы, лишение свободы, пропаганда – характерны именно для военных действий…» [10].

Вне всякого сомнения, слова Р. Каннингхэма были бы совершенно верны, если бы не резонное замечание, сделанное авторами фундаментального труда «Россия: дело табак»: «…чтобы охарактеризовать табачную эпидемию в России «войной», фактически, в наших условиях, мы пока не видим сопротивления государства и общества , приоритета жизни и здоровья людей при принятии решений…» [11].

И ведь, действительно, война предусматривает наличие, как минимум, двух враждующих сторон. К сожалению, этих двух сторон в России мы и не обнаруживаем. Есть только одна сторона – альянс бизнеса и власти – соучаствующая в истреблении покорного населения. И против этого альянса – отдельные, разрозненные энтузиасты, выдающиеся, но всё же одинокие наши современники, посмевшие возвысить свой голос против хищной, транснациональной табачной мафии: академик РАМН Н.Ф. Герасименко, академик РАМН Г.Г. Онищенко, член-корреспондент РАН Д.Г. Заридзе, член-корреспондент РАМН В.И. Скворцова, кандидат медицинских наук А.К. Дёмин, кандидат исторических наук Д.А. Халтурина…

Ну, война – не война, а всё же… По данным Росстата в 2015 году преступники убили11 679 человек, а производители и торговцы табаком – 500 000 человек. Следовательно, табаком было убито в 43 раза больше, чем всеми иными орудиями преступлений, вместе взятыми! Производителями и торговцами табака, находящимися под защитой государства, убито в 43 раза больше людей, чем всеми преступниками России!

Многие из числа преступников, ныне за решёткой, но почему не там же те, кто табак продавал, рекламировал, производил и осуществлял его правовое прикрытие?!

Я решительно не понимаю, и я не желаю понимать, почему убивать человека топором – это плохо, а вот убивать сигаретами «Пётр I», «Parliament», «Lucky Strike» – позволительно! Я не понимаю, и не желаю понимать, почему массовое убийство, осуществляемое с использованием табака, – всего лишь… «вредная привычка».

* * *

Итак, массовое истребление людей, осуществляемое с помощью табака, нам предлагается понимать, как процесс, происходящий по причине существования у самих курящих своей собственной «вредной привычки». А поскольку каждый человек – кузнец своих привычек, и никто не имеет права покушаться на его собственный выбор, то вроде, как и взятки гладки, и покойник – дело рук самого покойника. Он сам себе – причина и следствие. И никто не виноват, и так было, и так будет. И во веки веков.

Конечно, мнить будто бы у вас – всё под контролем, и вы – пуп Земли, приятно. И каждому оскорбительно слышать, что не он сам что-то делает, а, используя его, делают. Например, те же деньги.

Каждому приятно воображать, будто бы он сам творит свою собственную судьбу и всё в его руках, и главное – захотеть. Но… большое ли участие в сотворении собственной судьбы принимали, например, пассажиры и члены экипажа, возвращавшиеся 31 октября 2015 года из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург на самолёте Airbus A321, который, как мы помним, через 23 минуты после взлёта был взорван ? Хотелось ли погибшим именно такой судьбы, и была ли она, их собственная судьба, в их собственных руках?

Каждому убитому табаком, ставшему инвалидом, тоже мнилось, что он сам творит свою собственную судьбу, сам управляет ходом событий. Сам… Сам ли?

В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» есть строки: «…тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает ещё хуже: только что человек соберётся съездить в Кисловодск – тут иностранец прищурился на Берлиоза, – пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмёт – поскользнётся и попадёт под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил, так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой?..» [12].

Кто же он, этот «совсем другой», под чьим влиянием человек берёт смертоносную сигарету и становится крепко-накрепко зависимым от никотина? Становится зависимым не только потому что, как утверждал бывший Главный врач США Эверетт Куп: «Никотин – это самый «затягивающий» наркотик в нашем обществе» [13]. Каждому курильщику известно, что первая сигарета и целая серия последующих вызывает отвратительные реакции: кашель, обильное слюнотечение, сопли, слёзы, головная боль, иногда – рвота… И, несмотря на это, протабачный неофит, насилуя свой организм, всё пытается и пытается впихнуть мерзкий сигаретный дым в свои лёгкие…

Если человек откусил от протухшего пирожка, и почувствовал плохой запах и вкус, будет он пытаться повторно сделать то, что сделал? Но почему же с сигаретой иначе? А потому, что не тело дыма возжелало, и не дыма вовсе, не никотина, но – ритуализированного действа, посредством которого курящему мнится, будто бы вот и он, наконец-то, приобщился к определённому собранию людей. Он стал, как они. Или почти, как они. Курить, чтобы быть как кто-то. Курить, чтобы отказаться от себя такого, каков есть, и ощутить себя таким, каким быть хочется.

Это ж какую силу воли нужно иметь, чтобы, несмотря на симптоматику острого отравления ядами дыма, заставлять себя этот дым вдыхать снова и снова?! Именно сила воли помогла человеку стать курильщиком! Именно она и мешает ему вновь стать человеком, ведущим здоровый образ жизни .

Несмотря на систематическое искушение и соблазн – стать нормальным человеком, обрести свободу от «раковой соски» и от скопища липких социальных паразитов, соучаствующих в производстве и сбыте сигарет, курильщик, решительно преодолевая соблазн и искушение, остаётся верен тому, чем восторгался в далёком детстве – образу взрослого, который всё может и которому можно всё. И теперь, уже сам став взрослым, он, то и дело впадающий в детство, в состояние беспомощности, нерешительности, вновь и вновь всё пытается и пытается опять войти в роль того, которому можно всё и который всё может.

И курильщика даже не страшат страдания, к которым он настырно прокладывает себе дорогу, но пугает неудовлетворённость, которая образуется всякий раз, когда он выходит из машины, из здания, из себя, из состояния умственного и психического равновесия…

Курильщик научился с помощью страха не думать о страхе. Он научился с помощью страха перед ощущением собственной, иногда сиюминутной несостоятельностью, парализовать страх тех, грядущих невыносимых страданий, к которым он становится всё ближе и ближе с каждой выкуренной сигаретой. И ни в чём его не убеждают слова Александра Гавриловича Абдулова, которые народный артист России произнёс, умирая от рака лёгких: «Четыре месяца боли. Я просто устал…»

Почему же не убеждают слова и страдания умирающего?

Потому что это его страдания, наши же – они ещё где-то и когда-то, а вот удовольствие от устранения неудовлетворённости, – оно уже здесь и сейчас. Да и, как нам настойчиво внушается, – слабая воля опять же. Силу ж воли в аптеке не купишь, и к пачке сигарет в нагрузку она не прилагается.

Вот у президента Путина воля сильная, так он и не курит, а у министра обороны С.К. Шойгу – слабая, – ну, так он именно поэтому и курит. Столь же безвольны, и, к тому же, лишённые способности мыслить стратегически – заглядывать в завтрашний день и принимать в расчёт неотвратимое, страдающие от токсикомании: министр МИД С.В. Лавров, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванов, первый заместитель председателя Государственной Думы, президент Олимпийского комитета России, член МОК А.Д. Жуков, заместитель председателя Правительства РФ Д.Н. Козак, заместитель председателя Правительства РФ А.Г. Хлопонин, смердящий трубочным табаком, но невзатяг – понта ради – 80-летний С.С. Говорухин…

Сплошь одни бесхребетники! Голимая персонификация тряпичности! И такого «добра» в России аж 41%! Слаб человек. Курит. Сам. В рот сигарету ему ж никто насильно не запихивает.

Так оно и есть. Вроде бы. Правда, мы не исследовали, сомнению не подвергали. Приняли, как аксиому. Но… как отмахнуться от очевидного, от того, что установил ещё 150 лет тому назад великий немецкий экономист К. Маркс: табачное «производство идёт впереди спроса, предложение силой берёт спрос» [14], «производство… создаёт потребителя… производство… создаёт потребление» [15]?

К тому же, если человек сам делает выбор, то каков прок от пропаганды курения , как нормы поведения, и от рекламы, т.е. распространения специальной информации, привлекающей внимание, формирующей и поддерживающей интерес к сигаретам? Зачем тратиться да изощряться, если человек и так – сам?

Или же не сам? Ведь, чтоб человек сподобился на противоестественное – начал глотать вонючий дым, скопище ядовитых, чужеродных для организма веществ, его ж не только совратить нужно, но ещё и совершенно ложными когнициями изуродовать ценностную систему, и замастырить стойкое пролонгированное умственное повреждение, да такое, чтоб в самом акте и факте курения курящему мнилось нечто повышающее его самооценку, позволяющее обрести состояние умиротворяющей безопасности и господства над ситуацией…

Именно этим – совращением, искажением ценностной системы и прочим, и занимаются сначала самые родные люди – домашние, не таясь, при ребёнке сосущие «раковую соску», а затем, делающие то же самое, персонажи мультяшных и художественных фильмов, артисты эстрады и театра, герои литературы и… А человек – существо подражающее. Как устоять перед гигантской машиной пропаганды, как не попасть в «волчьи ямы», расставленные там и сям лукавыми специалистами по рекламе?

Но ведь и это ещё не всё.

Табачная империя не только пропаганду и рекламу поставила себе на службу, но и, будучи сектором экономики , находящим своё концентрированное выражение в реальной политике, она воздействует на субъекты политики – депутатский корпус, Правительство и Президента. Вспомним откровения олигарха Б.А. Березовского: «Власть – это наёмный менеджер капитала» [16]. Наёмный менеджер капитала, в том числе, и табачного.

И нет у нас оснований думать, будто бы Борис Абрамович со своими экстравагантными утверждениями – это век прошлый, другая эпоха, а на дворе – иные времена. Суть буржуазии, экономики и власти – неизменна. Потому-то, к сожалению, и правы аналитики Центра исследований Восточной Европы: «Российская власть – это конгломерат кланов и групп, которые конкурируют друг с другом за ресурсы. Роль Владимира Путина в этой системе не меняется – это роль арбитра и модератора…» [17].

Но модератор – это всего лишь пользователь, имеющий более широкие права, чем другие пользователи, и отвечающий за соблюдение правил сайта, но… не он – хозяин «сайта». Модератора наняли. Точно также олигархи в 1996 году наняли Ельцина , а затем и Путина на должность топ-менеджера.

И вот все эти наймиты – Президент, Правительство и депутаты Государственной Думы, находящиеся на службе у олигархического капитала, несмотря на уже существующую в стране мощную табачную индустрию смерти, санкционировали вторжение в Россию иностранной погани – Japan Tobacco International, Philip Morris International, British American Tobacco, ImperialTobacco Group.

Сегодня в особом тренде – терроризм. И, конечно же, высшая его фаза – международный терроризм. Он преподносится как главная угроза современности и он же – полноценный жупел, используемый для запугивания обывателя и низведения его до животного состояния, до состояния молчаливого согласия, в котором принимается всё, что вытворяют силовые структуры, ибо их произвол – исключительно для блага, для достижения в стране порядка.



Терроризм удобен и выгоден. Он хорошо убеждает, и побуждает сплотиться ещё теснее вокруг партии и вождя, склоняет поступиться частью своих свобод и притязаний ради личной и всеобщей безопасности.

И власть легко, и в соответствии с безмолвными чаяниями сограждан, энергично мобилизуется на бескомпромиссную борьбу с родным, но младшим братаном террора – экстремизмом.

И в Уголовном кодексе РФ появляется Статья 282, скромная калька со Ст. 58 УК РСФСР – контрреволюционная деятельность, в соответствии с которой сталинские опричники проводили репрессии. И вот уже путинские опричники – Тверской районный суд Москвы 10 августа 2017 г. признаёт виновными в совершении преступления, предусмотренного статьёй 282.2 УК РФ – организация деятельности экстремистской организации, А.А. Соколова, Ю.И. Мухина, В.Н. Парфёнова и К.В. Барабаша [18]. Экстремистская организация – это в данном случае группа людей, которая выступала всего лишь за принятие законодательных актов, устанавливающих прямую ответственность Президента и Федерального Собрания России за их деятельность.

А чего стесняться? «Лес рубят – щепки летят».

Более того, благодаря путинским «лесорубам» в России даже появился «Федеральный список экстремистских материалов» [19], имеющий на 18 августа 2017 года аж 4028 позиции!?.. Позор, не укладывающийся в голове! Ведь «Список» – не просто нарушение Ст. 19 Всеобщей декларации прав человека, «Список» – это обыкновенный фашизм, возведённый в статус государственной политики!

А государственная политика, между тем, весьма своеобразна. Власть, её проводящая, усердно раздувая в воображении своих подданных призрак пожара мирового терроризма, весьма успешно смещает внимание внимающих ей с явлений действительных и чудовищных, но протекающие тишком, на явления чудовищные, но не столь масштабные, и не столь социально опасные.

В исследовании международного Института экономики и мира под названием «Международный индекс терроризма» утверждается, что во всём мире в 2014 году от рук террористов погибли 32 658 человек [20], от рук же производителей табака, продавцов и тех, кто обеспечивает прикрытие этого преступного промысла, отнесённого к сфере пищевой промышленности, только в России погибло 500 тысяч!



То есть, индустрией табака истреблено в 15 раз больше, чем всеми террористами мира, вместе взятыми?!!

В 2015 году в России от рук террористов погибло 62 человека [21], т.е. в 8 тысяч разменьше, чем от табака?!

Почему же убийство людей с помощью гексогена – террор, а с помощью табака – бизнес?

Не только ли потому, господин Президент, что табак – это бизнес ваших друзей, а террор – бизнес друзей, но не Ваших?





Евгений Батраков,

21 июля – 19 августа 2017 г.