Как русские стали называться „русскими”

Прежде чем строить догадки, откуда появилось само название “русский”, и откуда появились в Европе эти самые русские, необходимо вспомнить одну деталь: территория, где в течение длительного времени расселялись славянские племена, несмотря на то, что каждое племя имело свое имя, носила и общее название — Русская земля. О земле руссов говорят ранние средневековые хроники и предания всех без исключения славянских народов. Мало этого, руссами считали себя до 9 века и древние скандинавы! “Руссы-нордвены” и “руссы-даны” зафиксированы в арабских и византийских хрониках.

Имеются неоспоримые сведения, что ранние германцы — жители современной Баварии и Саксонии — тоже считали свою землю русской и называли себя “руссами” вплоть до 13 века н.э. Об этом говорят работы таких известных немецких исследователей, как Герман Вирт, Отто Ран, Рене Генон и др.



Есть сведения, что древние кельты до завоевания их легионами Цезаря тоже именовали себя руссами. А их соседи в Северной Италии до исторического времени донесли два своих самоназвания: тиррены и наиболее древнее- этруски (налицо корень “рус”).

Историческая наука объясняет самоназвание народов, особенно кочевых, но имени вождя; оседлых народов — по местности; иногда самоназвание этноса возникало в силу каких-то культурных традиций, которых придерживался данный этнос.



Например, древние хетты и хатты, придя на территорию Малой Азии из более суровых северных областей, строили свои жилища по старинке: там, где был лес- рубленые, а где его не было в достатке — целиком глинобитные.



И в первом, и во втором случае, избегая технологии сырцового кирпича, принятой у ближайших соседей — жителей Сирии и Аккада. За это они и получили прозвище “хатники” или “хатты”, “хетты”. Самоназвания племен возникали и в силу других причин.



Серьезным фактором являлась вера в какого-либо бога, имя которого, в конце концов, становилось самоназванием всего народа; или продолжительная изолированность, когда люди начинали верить, что на земле существуют только они. Взять, к примеру, самоназвание американских эскимосов: при переводе на европейские языки оно звучит как “настоящие люди”. Примерно так же называют себя и северо-восточные чукчи.

А теперь вернемся к непонятному ныне, почти мистическому слову “Русс”. Почему славянские племена Восточной и Западной Европы, несмотря на свои самоназвания (Поляне, Древляне, Радимичи, Кривичи, Вятичи или же Хорваты, Сербы, Ободриты и т. д.), считали, что все они живут на Русской земле, и что все они, в конечном счете, Руссы?



Руссы — это основное и священное, связанное с памятью какого-то первопредка или с силами самого Космоса самоназвание. Что же означает самоназвание “русс”, и какой смысл оно несет, пыталось разгадать немало исследователей и ученых.



Описывая красоту и ширь русской земли, автор “Повести временных лет” летописец Нестор отказывается дать вразумительное объяснение самоназванию “Русская земля” и слову “Руссы”. По всей вероятности, смысл этого слова был утерян задолго до его времени.



Неизвестный автор “Слова о полку Игореве” тоже не знал смысла слова “русс”. Кроме того, Русская земля в его эпоху значительно сузилась: с горечью и болью он повествует в “Слове…”, что русская земля позади, а впереди дикая степь- земля половецкая. И в последующие времена, вплоть до царствования Ивана Четвертого, степи Дона, Кубани, Волги именовались на Руси Диким Полем.



И, наверное, единицы, — в основном, потомки русских ведических жрецов, которым передавались знания из поколения в поколение, знали, что просторы лесов и полей, лежащие до реки Яика-Урала и дальше на восток, были некогда тоже русской землей, где в незапамятные времена жили племена восточных руссов-скитов кочевников, озерных руссов рыбаков и пахарей.

Норманисты, приверженцы западной исторической концепции, еще во времена Ломоносова пытались доказать, что самоназвание “русс” происходит от скандинавского корня, ведь “руссами” называли себя и племена древних викингов.



С этой теорией в корне не согласен был сам М. Ломоносов, справедливо считавший, что от сельского полудикого населения Скандинавии не могло произойти название густонаселенной, обильной городами страны, которую сами викинги звали “Гардарикой”, т. е. страной городов.



Гардарика во времена викингов насчитывала сотни больших и малых городов, тогда как на всем Скандинавском полуострове тогда было только семь населенных пунктов, не все из которых походили на города. Выходит, что жила-была Страна городов без названия, без самоназвания, жил-был и народ, с незапамятных времен ее населявший, и вдруг пришли викинги и дали имя народу — руссы, и с этого времени страна стала называться Русью. Дико? Конечно!



Понимая несостоятельность заключения норманистов, многие поколения не только русских, но и передовых европейских исследователей пытались нащупать корень самоназвания “русс”. Однако, решение этой задачи оказалось весьма сложным. Чем глубже копали ученые, тем загадочнее становилась проблема.

Варяги?

По самой популярной на сегодня теории, слово «русский» имеет скандинавские корни. Основано это предположение на «Повести временных лет». Вот что Нестор писал о рождении государства под названием Русь:

«Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву “.



И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: „Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами “.



И избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля».



Из этого можно сделать вывод, что русские — это заимствованное у скандинавов название народа, который призвал к себе на правление представителей племени русь.

Но что же всё-таки значит это слово — «русь»? С давних времён и до сих пор финны называют своих соседей-шведов Ruotsi, что значит «гребцы, мореходы» (от древнескандинавского глагола «плыть, грести»). Вполне возможно, что викинги-варяги, пришедшие на Русь из Скандинавии, взяли своё название из того же источника.

Светлые волосы?

Ещё одна версия иноязычного происхождения слова «русский» — иранская. Её автор — учёный, мыслитель и общественный деятель Владимир Иванович Вернадский — считал, что корни этого слова восходят к иранскому «рухс» (или «рохс»), что значит «свет, светлый, белый».

Что весьма вероятно, ведь протославяне очень долго соседствовали с иранскими племенами (скифами, сарматами, аланами) на юге современной России — в Приазовье и Причерноморье. Тёмноволосые и смуглые иранцы вполне могли прозвать своих соседей по главному отличительному признаку — светлым волосам, глазам и коже.

Красные лица?

Также по внешнему признаку нас могли прозвать и византийцы. Арабский путешественник IX-X веков Аль-Масуди в своих заметках упоминает о племени, которое византийцы именуют «русийа», что значит «красные, рыжие».

Его коллега Ибн Фадлан, лично повидавший этих «русийа», отмечает их небывалую красноту. Что конкретно имеется в виду: румянец, сгоревшая от солнца кожа или даже красные носы — непонятно до сих пор.

Поля, деревни?

Искали корни и в латинском языке. В частности в словах rus («деревня, село, поле, пашня») и rusticus («деревенский, сельский, крестьянский»). А почему, собственно, нет? Значение вполне соответствует образу жизни тогдашних русичей.

Правда, у второго слова есть и ещё несколько значений: «простой, незайтейливый, бесхитростный, неловкий, грубый, неуклюжий», что не очень радует.

Топонимика?

Были теории и об исконно русском происхождении «русских». Так австрийский барон, а заодно писатель и историк, Сигизмунд фон Герберштейн, живший в XV-XVI веках, считал, что Русь получила своё название по имени одного очень древнего города рядом с Великим Новгородом — Русс.



Этой же версии придерживался историк Василий Никитич Татищев, нашедший исток российского государства в Старой Русе.

Река?

Но на Старой Русе дело не остановилось. Пошли копать дальше. Словацкий лингвист и этнограф Павел Шафарик открыл, что в праславянском языке река называлась словом *rusa. Отсюда в нашем языке родились русло (углубление в почве, по которому течёт река) и русалка (сказочная обитательница реки).

«Речных» версий на самом деле две. По второй, русские получили своё имя по названию правого притока Днепра, расположенного южнее Киева, — Рось.

Медведи?

Ну и какой же русский без водки, балалайки и медведя! Самые отчаянные исследователи находят истоки слова «русский» в западноевропейском корне urs («медведь»). Перестановку букв объясняют теми же причинами, что превратили греческий μάρμαρος в «мрамор».

Еще вариант: Руссы – медвежий народ?



Как считает большинство ученых, ответ на этот вопрос, несомненно, был, и не только в России, но и на Западе. Беда в том, что письменные источники, которые могли бы пролить свет на этот счет, в период всеобщей христианизации Европы были безвозвратно утеряны.



Ряд ученых, в основном из Белоруссии, считают, что словом “русс” когда-то назывался особо почитаемый на Руси медведь. Медведь — мед ведающий — второе иносказательное название священного зверя, которое осталось в обиходе, а древнее “русс” забылось. Теперь есть только “народ медведей” — русский. От древнего сакрального слова “медведь” якобы произошло и название реки Руссы.



По мнению некоторых ученых, на ее берегах обитало в те давние времена множество медведей. Такой ответ, безусловно, прост и даже логичен, если учесть, что слово “русс” обозначало когда-то того зверя, которого мы знаем как медведя. Но, к сожалению, здесь мы встречаемся лишь с гипотезой. Прямого доказательства, что “русс” и “медведь” — названия одного и того же зверя, у нас нет.



Есть другое: и в русском, и в немецком языках медведь называется словом “Бер”. В немецком это название живо до сих нор, в русском же — сохранилось в слове “берлога”, т. е. “логовище бера”. Следовательно, слово “русс” никак не могло означать медведя.



Медведь назывался и на русском, и на немецком, и на иранском языках “бером”, и это не требует каких-то особых доказательств. Значит, теория “русс — медведь” и “русский парод — медвежий народ” утопична.

Руссы – народ из племени леопарда?

Существует и другая теория происхождения слова “русс”. Ее выдвинул известный русский исследователь Владимир Щербаков. Он считает, что слово “русс” произошло от слова “расе”, т.е. леопард.



По его мнению, русские — это потомки гипотетического народа “сынов леопарда”, жившего в 7-8 тысячелетии до н. э. на территории современной Передней и Малой Азии. Этот парод, как считает В. Щербаков, некогда создал могущественную хатто-лувийскую державу, соперничавшую с Вавилонией и Египтом.



Позднее хатто-лувийцы создали на территории Малой Азии государство Арцаву, где наиболее ярко был выражен культ расса-леопарда. По мнению Щербакова, часть хаттов в конце 1 тысячелетия до н.э. переселились из Малой Азии в Европу и на территории Фракии создали мощную гетскую державу, разрушенную впоследствии Траяном.



Но за несколько веков войны с Римом часть готов расселилась па север и заселила Карпаты; другое крупное племенное объединение готов перебралось на Восток и заселило лесостепи Восточноевропейской равнины. Здесь, на новой родине, словом расс-леопард стали называть рысь, а сам народ якобы назвался руссами.

В. Щербаков считает хаттов, хаттов-лувийцев, хеттов, готов, а значит и руссов потомками восточных атлантов. По мнению не только Щербакова, но и ряда других ученых, война атлантов с так называемыми праафинянами в Средиземноморье была войной метрополии с союзом своих же колоний.



Если верить Платону, — в этой войне победили колонии, а если Щербакову, — Восточная Атлантида. Как считает исследователь, после этой победы восточные атланты расселились на огромные пространства Европы, Азии и Северной Африки.



Это, по его мнению, произошло примерно в 8-7 тыс. до н.э. Позднее на эти земли пришли с Аравийского полуострова семиты и вытеснили первопоселенцев на север. Так потомки некогда могущественного народа оказались в Малой Азии, а из Малой Азии переселились во Фракию.

Теория, которую выдвигает В. Щербаков, вполне реальна и не противоречит ни археологическим раскопкам ни антропологическим исследованиям. Действительно, на территории Передней и малой Азии в 8 тыс. до н. э. процветала древняя самобытная культура земледельцев и скотоводов.



И границы этой культуры довольно обширны. Древние земледельцы жили в укрепленных городах (Чатал-Хююк), владели всеми основными ремеслами, разводили домашних животных, кроме лошади, и, по всей вероятности, почитали либо леопарда, либо какой-то вид вымершей ныне кошки.



Можно согласиться с Щербаковым, что свой тотем эти люди называли “рассом”. Но В. Щербаков не прав в том, что это слово дало название народу “руссов” и, тем более, огромной территории Евразии, заселенной еще с древности пускай родственными, но все-таки разными племенами и даже народами.

Этот исследователь, развивая свою теорию происхождения русского народа, обошел вниманием культуру древних ариев. Если бы он сравнил санскрит (язык праиндийцев — ариев) и древнерусский язык, то несомненно пришел бы к выводу, что по сути, это разновидности одного и того же языка, и в этом языке слово “руса” означает понятие “светлый, ясный, лучистый”.



Русское же слово “русс” — более архаичное и уходит своими корнями, как считают многие ученые, в доарийскую лексику. До сих пор определенный цвет волос на Руси называется русым, он никак не темный и не черный. Поэтому Щербаковский “раса” мог зваться так и по цвету шерсти.



Собственно, почти у всех диких кошек Европы и Азии, в том числе у леопарда и рыси, преобладает как раз этот окрас. На санскрите — то же качество: светлый, лучистый. Но тут кроется некоторая неувязка: дело в том, что на Руси словом “светлый” обозначали еще и качество души.



“Светлый” — значило излучающий особый духовный свет, несущий в себе высшее, божественное значение. Неспроста древние руссы называли своих князей Ваша Светлость. Отсюда становится понятным и другое значение санскритского слова “руса” — лучистый…

Вот что пишет один блогер на этот счет:

Прежде всего, вряд ли серьёзными выглядят версии какого-то иноязычного (иноплеменного) происхождения.

Вообще разного рода “варяжские теории” не выдерживают никакой критики, во всяком случае те их разновидности, где роль варягов и.т.п. преувеличена вплоть до названия русского государства.

Глупой выглядит теория сугубо географическая. Вообще древние не ведали такого подхода и никогда не путали топонимы с этнонимами, территории и государства с народами.

Странным выглядит и умолчание письменных источников того времени о происхождении слова “Русь”, чьи авторы просто не могли этого не знать, поскольку жили как раз в эпоху её возникновения. Это либо свидетельство того, что слово было всем понятно, либо, напротив, желание на чём-то особо не акцентировать, а то и просто скрыть.

Скорее всего, речь идёт о славянском слове, которое как раз в связи с употреблением исключительно в качестве этнонима исчезло. Поскольку данная книга посвящена латыни, то приведём следующую версию, которую как раз при помощи латыни и докажем.

Версия такая.

Слово “Русь” является в русском языке семантически и лексически близким к словам растение, росток, роща и.т.п.

Проанализируем немного и постараемся доказать. В латинском языке слово planta (растение) является семантически близким к plаnum (поле, равнина). Латинское слово planum уже является древне-европейским лексическим аналогом русскому слову поле.



Самое интересное, что в латыни есть такие слова как rus (поле, деревня, сельская местность) и самое главное: rusticus (полевой). Что мешает нам сделать вывод, что и в славянском языке это общеевропейское слово явно присутствовало? Разумеется в другом виде, но с тем же или близким значением. Например: рустье, рустейный, русть, рустий, рустяне, рустичи.

Итак, с истоками мы более-менее разобрались. Теперь осталось понять, почему англичане, французы, немцы и другие национальности в русском языке обозначаются существительными, а сами русские — прилагательным.

Некоторые объясняют это тем, что русские — совершенно особенный, ни на кого не похожий народ и заслуживает «особенного» названия. Но здесь стоит вспомнить, что подобная ситуация сложилась и в других языка: в европейских, например, почти все национальности выражаются прилагательными (German, français).

Другие ратуют за то, что русские — это не национальность, так как изначально на территории России проживало множество разных племён (поляне, древляне, чудь, мордва, коми и др.), которые объединились под этим общим названием. Вполне может быть.



Вот только не стоит забывать такой простой факт, что в русском языке прилагательные имеют свойства превращаться в существительные: учёный, мороженое, столовая и т. д.



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