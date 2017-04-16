Чиновники богатеют, Россия беднеет

пятницу, 14 февраля, чиновники администрации президента (АП), правительства, депутаты Госдумы и члены Совета федерации (СФ) обнародовали декларации о доходах за 2016 год. Заработки президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, как сообщают СМИ, незначительно снизились — до 8,85 млн. рублей (8,9 млн в 2015 году) и 8,6 млн рублей (было 8,8 млн) соответственно. Но в большинстве отчетов зафиксирован рост доходов. Иногда — немалый.

Больше всех среди членов правительства в 2016 году заработал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Согласно декларации его доход составил 582,146 млн рублей. В 2015 году его заработок был значительно ниже — 47,9 млн рублей. Доходы министра за год увеличились более чем в 12 раз. В день Кузнецов зарабатывал в среднем около 1,6 млн рублей.

Годом ранее лидером рейтинга по доходам среди членов правительства был министр по работе с открытым правительством Михаил Абызов. Его доход в 2015 году составил более 455 млн рублей. По итогам 2016 года Абызов на втором месте в списке самых богатых министров с доходом в размере 520,9 млн рублей.

На третьем месте рейтинга вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Его доход вырос вдвое, и достиг 356,9 млн рублей.

В целом, декларации впечатляют цифрами.

В администрации президента самый высокий заработок в 2016-м у первого замглавы АП Сергея Кириенко — он задекларировал 85,487 млн рублей годового дохода. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заработал в 2016 году 33, 55 млн рублей, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина — 26,94 миллионов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заработал в прошлом году больше Путина — 12,813 млн рублей, а его супруга Татьяна Навка — 120,815 млн.

Спикер СФ Валентина Матвиенко получила в 2016 году 22,9 млн рублей (в прошлом году — 21 млн) А самым богатым сенатором остается Валерий Пономарев (заксобрание Камчатки), причем его доход вырос больше чем в два раза (в 2015 году — 1 млрд. рублей). Член СФ Александр Бабаков (заксобрание Тамбовской области) заработал 318 млн рублей, хотя год назад указывал всего 4,7 млн.

Самым богатым депутатом в Госдуме стал Андрей Палкин («Единая Россия») с доходом 678 млн рублей, второй — еще один единоросс (604,7 млн) Николай Борцов.

Наконец, заметно разбогател лидер ЛДПР Владимир Жириновский: он заработал в прошлом году 79 млн рублей (годом ранее — 5,3 млн).

Что симптоматично, за тот же период — за 2016-й год — реальные доходы россиян, по данным Росстата, снизились на 5,9%. Даже номинальные денежные доходы на душу населения увеличились в годовом выражении всего на 1% - до 30 775 рублей. А среднемесячная российская зарплата по итогам 2016 года выросла всего на 0,6% - до 36 073 рублей.

Почему чиновники, члены правительства и депутаты богатеют в то время, как население России едва сводит концы с концами? К чему ведет желание элиты демонстративно жить на широкую ногу?

— Российская элита ведет себя так от безнаказанности — от понимания, что никто с нее не спросит и отвечать не заставит, — считает заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин. — Элитарии считают себя хозяевами жизни, которым море по колено.

Они исходят из того, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков, несмотря на все претензии к нему, находится на свободе. А экс-руководитель департамента Минобороны России Евгения Васильева, хотя и была приговорена к 5 годам колонии за многочисленные хищения, отбывала наказание только с 23 июля 2015 года по 25 августа 2015 года — Судогодский суд вынес решение о ее УДО. Мало того: недавно Васильевой вернули арестованное ранее имущество — ювелирные украшения стоимостью почти 120 млн рублей, 26 млн рублей на банковской карте экс-руководителя, 322 млн рублей на счетах подконтрольных Васильевой фирм, две квартиры в Санкт-Петербурге и квартиру в Молочном переулке в Москве площадью 192 кв. м.

С точки зрения чиновников и членов правительства, они закона не нарушают. И по закону выписывают себе колоссальные премии и надбавки за выслугу лет и внеурочную работу. Я же считаю такую систему скрытой коррупцией.

Да, эти люди прекрасно понимают, что основная часть населения России беднеет. Но им до этого, по большому счету, нет дела. Миллионеры на госслужбе сознательно идут на то, чтобы не просто сохранить свои богатства, но и приумножить их.

«СП»: — С этим стремлением можно как-то бороться?

— Фракция КПРФ дважды выносила на рассмотрение Госдумы проект закона, который привязывал доходы чиновников и депутатов к текущим показателям доходов населения по стране. Разумеется, эти законопроекты не получили поддержки «Единой России».

Мы предлагали ввести для чиновников декларации расходов и доходов, а также обязательную конфискацию имущества за коррупционные преступления; ввести запрет на госслужбу, если человек привлекался к ответственности за взятку; ужесточить ответственность силовиков, «крышующих» коррупционеров. Все эти законопроекты неизменно «заворачивались» единороссами.

Чиновники и депутаты от партии власти свято верят, что «Путин своих не сдает» — начиная с уровня Кремля и ниже. И, что называется, себя не обижают — никого не боятся и не стесняются.

«СП»: — Почему в СССР партийная номенклатура не утопала в показной роскоши?

— Этого, во-первых, не позволяло законодательство. Во-вторых, советская номенклатура все-таки старалась ориентироваться на нужды рядового гражданина, и защищать интересы основной массы населения.

А нынешняя власть защищает, в первую очередь, интересы олигархов. И не считает зазорным ради этого обирать наиболее бедные слои населения.

«СП»: — Власть может установить для себя какие-то рамки, в том числе в сфере доходов, чтобы не раздражать общественность?

— Я считаю, наша власть на это неспособна. Беда в том, что коррупционные схемы — основа управления в нынешней России. Эти традиции зародились еще в «лихие 1990-е», и сейчас являются основой для олигархического класса. Думаю, если в России не сменится власть, элита будет и дальше обогащаться, а народ — беднеть.

— Я не исключаю, что мы живем в последние времена — в библейском понимании этих слов, — отмечает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. — В такие времена люди становятся настоящими безумцами. Именно это мы наблюдаем в истории с декларациями — полную неадекватность нашей власти.

И это не первый случай неадекватности. В начале февраля Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование​​ о резиденциях Медведева и связанных с ним благотворительных фондах, которые якобы получили 70 млрд. рублей в виде пожертвований. Глава правительства, утверждает ФБК, владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом . Фильм ФБК «Он вам не Димон», который только на YouTube посмотрело более 18 млн человек.

Премьер отмалчивался месяц, прежде чем лично прокомментировал обвинения ФБК. Во время встречи с рабочими завода «Тамбовский бекон» он заявил, что расследование сделано по «принципу компота».

Я не берусь судить о достоверности расследования. Но одна из сторон в этой истории оказалась неправа, и с ней должен разбираться суд. Однако сам факт, что премьер молчал месяц, вместо того, чтобы подать исковое заявление о защите чести и достоинства, о чем-то говорит.

После этого десятки миллионов в декларациях чиновников и депутатов меня не удивляют.