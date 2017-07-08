Политическая азбука или Рабы в демос не входят

По оценкам ООН, 6 млрд. долларов в год хватило бы для того, чтобы дать всем детям мира начальное образование.

Вот выдержка из Доклада ООН о человеческом развитии за 1998 год. Некоторые цифры потрясают. Три самых богатых человека в мире имеют совокупное состояние более чем в 1 трлн. долларов, а 3/5 из 4,4 млрд. жителей развивающихся стран лишены канализации, 1/ 3 – чистой воды и 1/5 – медицинского обслуживания.

Устремления людей различаются – одни сходят с ума от невозможности достичь власти, другие – от невозможности стать более одухотворенным. Но каждому человеку хочется прожить свою жизнь достойно, обеспечить своей семье нормальное питание, крышу над головой, дать возможность своим детям получить хорошее образование. Далеко не у всех людей в современном мире есть такая возможность.

Цель написания данного текста – показать необходимость политической активности КАЖДОГО человека. Нельзя верить тем, кто твердит нам о том, что маленькие группы людей не в состоянии изменить общество. На самом деле история показывает нам, что только так и двигается прогресс.

Нет покоя у вождей Долгими ночами: Очень трудно всех людей Сделать сволочами!

Европейцы съедают мороженого на 11 млрд. долларов в год, в то время как 9 млрд. вполне хватило бы на то, чтобы обеспечить этих детей чистой водой и надежной канализацией.

Американцы и европейцы ежегодно расходуют только на корм для домашних любимцев 17 млрд. долларов, а лишь 13 млрд. хватило бы, чтобы обеспечить элементарной медицинской помощью и накормить всех нуждающихся по всему миру.

Какая же форма власти пришла на смену партократии?

Нас уверяют, что мы живём при демократии. К сожалению, большинство словарей дают весьма размытую и противоречивую дефиницию этого термина.

В разных культурах слово «демократия» воспринималось по-разному.

У латинян слово «демократия» означает исчезновение воли и инициативы индивида перед волей и инициативой государства. У англосаксов в Америке то же самое слово «демократия» означает, наоборот, самое широкое развитие воли и индивида и насколько возможно большее устранение государства.

Есть два неявных различий в понимании демократии.

Первое: демократия – общественное устройство, при котором управляющая система в наиболее полной степени учитывает мнения и интересы управляемых.

Второе: демократия – это совокупность формальных институтов, таких как разделение властей, независимого суда, парламента, выборов, свободы слова и ряда других.

Искусственное внедрение демократических институтов в относительно неразвитые общества, как правило, ведет не к «построению демократии», но к ее разнообразным и разрушительным извращениям. (Классическим примером служат исламские страны, «демократизация» которых Западом вела к приходу к власти либо религиозных фундаменталистов, либо жестоких тиранов; весьма убедительной иллюстрацией разрушительности «экспорта демократии» является Россия 90-х годов).

Нобелевская премия 1972 года была вручена американскому математику Кеннету Эрроу за докторскую диссертацию 1951 г. «Социальный выбор и индивидуальные ценности», где он сформулировал так называемую «теорему невозможности», которая доказывает, что принятие с помощью «свободных выборов» демократического решения невозможно в принципе. Один из выводов – многопартийность приводит к власти негодяев. Это и понятно – так надежнее пользоваться технологией обмана. Ведь в демократическом обществе правда и ложь имеют одинаковые права.

Вот и толкуют сегодня демократию как свободу от честного труда.

Очень впечатляют слова Франклина: «Демократия – это когда два волка и ягненок голосуют, что у них будет на ужин».

Уверяют, что у нас – свобода.

Правда, не ясно, от чего. От получения зарплаты, социальной защиты, образования, медицины?

Тем же словом «свобода» называется ситуация, когда сильный свободен пинать ногой слабого, а слабый свободен умереть с голода.

Вот что писал Платон в своём труде «Государство»:

«…Устанавливает же законы всякая власть в свою пользу: демократия – демократические законы, тирания – тиранические, так же и в остальных случаях. Установив законы, объявляют их справедливыми для подвластных – это и есть как раз то, что полезно властям, а преступающего их карают, как нарушителя законов и справедливости…»

Вот она – мощь разума античных гигантов!

В этом контексте интересно проанализировать нацистские «Нюрнбергские законы». Тоже – сама справедливость. Как её понимают власти.

Тут очень важно понять – какую долю своей личной свободы человек готов делегировать машине государства для того, чтобы власть защитила его семью и его имущество от врагов и разного рода преступников. И уметь отстаивать свои права.

Есть люди, которые умеют просить.

Во-первых, – профессиональные нищие, во-вторых, – прирожденные любители ехать на чужой шее – все мы знаем таких, а порой и дружим с ними. Они списывают уроки в школе, просят прикрыть их при опоздании на работу, зовущих на дачу («огород вскопаем – и шашлычок с пивком, ага?»). Мы брезгливо морщимся, ругаемся, но помогаем. В конце концов, есть возможность отвернуться от нищего или отказать слишком надоедливому приятелю.

Но есть самая страшная – третья категория профессионалов.

Это политики.

«Пенсионеры должны потуже затянуть пояса!»

«Народ должен поддержать нашу партию!»

«Партнеры должны учитывать наши интересы!»

«Предприниматели должны заплатить налоги!»

И от этих просьб уклониться не удается. Народ поддерживает, пенсионеры затягивают, партнеры учитывают, предприниматели платят.

Потому что эти просьбы на самом деле имеют силу приказа. Это просьба ленивого нищего с пистолетом в руке.

Проще всего отнимать что-либо – деньги или свободу, – обещая прибыль.

Дайте нам ваши деньги (вашу свободу), а потом мы вернем вам с процентами.

А потом случается некий финансовый (или иной) кризис. С денежками становится туговато (или со свободой). Остается только говорить, что, мол, всё вернем. С процентами! Но не сейчас, конечно… Попозже. В светлом будущем.

Ну а пока потерпите.

Знаете, что такое прожиточный минимум?

Это – научно обоснованный расчет того, что нужно народу, чтобы хорошо жить власти.

Помимо войны и стихийных бедствий не существует ничего такого, чего люди боялись бы больше, чем безработицы. Свобода предполагает чувство уверенности. Страх перед будущим превращает свободу в бессмысленную абстракцию. Наиболее важным фактором уверенности является работа.

В США рост безработицы на один процент ведет к увеличению числа убийств на 5,7%, самоубийств на 4,1%, заключенных на 4%, пациентов психиатрических больниц на 3,5%. Кроме того – рост безработицы на один процент увеличивает дефицит госбюджета США на 25 млрд. долларов.

Есть ли возможность исправить положение?

Один из вариантов – элите надо давать возможность жить ровно настолько хорошо, насколько она приносит пользу обществу. Когда нет обратной связи с обществом, то содержание себе элита назначает по собственному усмотрению, а это и есть грабёж населения.

Страна беднеет, а чиновники богатеют.

За счёт чего? За счёт обнищания большинства.

Не зря Диоген Синопский говорил: «Любовь к деньгам есть мерило всякого порока».

Каждый, чьи потребности скромны, представляет угрозу для богачей – он может ускользнуть из-под их власти.

Любая деятельность, направленная на созидание, творчество, выпуск продукции, а не на разрушение, растление и расхищение, объективно противостоит «курсу реформ». Независимо от того, осознается это как сопротивление или нет.

Самая большая ошибка людей Запада – изменяют они только окружающую среду, но не самих себя!

В древнем Китае мудрецы учили, что хороша только та политическая система, которая рассчитана на плохих людей.

Есть такое конфуцианское понятие «чжэнмин» (буквально – «исправление имен»). Настоящее противоядие! Сразу проявляется весь идиотизм «политкорректности». Многое ли меняется, если называть тюрьму – «исправительно-трудовым заведением», харчевню – «предприятием общественного питания», а сумасшедший дом – «лечебницей для нервнобольных»? Почему нельзя называть черное черным, если дело касается негров? Ой, простите! Афроамериканцев!

Вместо «кретина» – «альтернативно одарённый».

А почему называть европейца «белым» – дело неподсудное?

А феменистки требуют переименовать семинары в «овуляры»…

Учитель не может сказать ученику, что он просто глуп и неспособен! Неуспех обучения объясняется недостатком прилежания или буйным характером ученика, но чаще всего это результат его неспособности или глупости. Но именно этого учитель сказать не может. Отчего так?

Из-за того, что ошибочно считают всех людей равными.

На этой основе вообще отрицается наличие у людей неравных способностей. Человека нельзя назвать (по крайней мере – вслух) бедняком, глупцом, калекой, уродом, даже если это правда. Боятся ущемить его права. Выходит, просто боятся взглянуть в лицо действительности?

Из современных взглядов на мир выделяются два направления.

Западное учение гласит, что счастье создается богатством. Поэтому важнейшей заслугой человека Западное учение считает получение прибыли.

Восточное учение считает, что весь ход истории подчиняется нескольким совершенно незыблемым закономерностям (величайшая глупость, ибо роль всех закономерностей значительно уступает роли случая).

Неважно, верующий ли вы человек – две тысячи лет ожидания не прошли даром. Человек жаждет гарантий и стабильности, страховки и чаевых. Люди хотят видеть свет в конце тоннеля. Поэтому часть общества и сегодня живет в традиционной антиисторической перспективе, веря, что каждый новый герой повторяет изначальное, веря, что каждая война возобновляет борьбу добра со злом.

Именно поэтому большинство политических учений, в том числе и марксизм, ведут к определенной цели – к окончательному устранению «ужасов истории», к спасению.

Современный человек, уходя от исторической ответственности, стремится либо к прошлому «золотому веку» или к будущей «райской» жизни, избегая настоящего, с его проблемами и ответственностью за свои поступки. Кстати, способов ухода обратно в круговой цикл достаточно много. Это алкоголь, наркотики, зрелища, ритуалы, празднества и интимная близость.

Почему человек бежит от бессмысленности собственного существования? Почему боится проснуться и не обнаружить привычных смыслов на привычных местах?

Если изъять из нашего сознания сказки, мифы, идеологию, утопию и стереотипы, то человек просто рассыплется, как карточный домик. Возраст такой. Значительная часть населения нашей страны, невзирая на данные паспорта, по психологическому возрасту – дети и подростки.

Бороться со стремлением человека или группы сделать всё по Платону, т.е. найти всему подходящую идею, так же бесполезно, как плыть против течения или плевать против ветра.

Еще во времена Советского Союза появились профессиональные оппозиционеры-диссиденты. Есть в психиатрии такое понятие: «паранойя борьбы». Так обозначают «повышенную активность и фанатизм, направленные на защиту мнимо попираемых прав».

Яркий пример подобной личности – Валерия Ильинишна Новодворская.

И уже в те давние времена разделились диссиденты на белых людей и чернорабочих.

За одними приходила машина, и он раскатывал то на приём в посольство, то на интервью к западным журналистам. И был такой диссидент неплохо одетым, с сытой ряшкой, «голоса» о нём каждую неделю вещали – какой он герой и прочее… А другой – нищий, без завтрака и обеда мотался пешком по городу, всего боялся и осматривался. И никто о нём в газетах не писал, никто его не знал по имени-фамилии, но когда начинали сажать – его первого и «вязали».

За что же он боролся?

Против чего – понятно против ненавистной советской власти. А вот за что? Чтобы свои же дармоеды ему на шею сели?

Помню такой диалог, когда профессиональный сепаратист, ратующий за восстановление немецкой автономии в Поволжье, уговаривал одного бедолагу примкнуть к этому движению:

«- Давай вместе добиваться немецкой республики!

- Добиваться, говоришь? А кем ты там будешь?

- Кем-нибудь в правительстве. У меня большие заслуги перед народом, я могу стать и премьер-министром…

- А я всё равно буду водопроводчиком. Так зачем мне твоя борьба?»

И всё тут правильно – необходимо осознанное понимание того, что получишь ты и твоя семья от любого изменения политического ландшафта. Ведь так много политиканов, которые готовы выполнять любое распоряжение «денежных мешков», лишь бы эти богатенькие дали денег на предвыборную кампанию, помогли пробиться к государственной кормушке, присоседится у бюджетного пирога.

А задача обыкновенного человека – суметь разобраться в словесных кружевах предвыборных программ, не позволить обмануть себя несбыточными обещаниями, не поддаваться политическим манипуляторам.

Мораль и нравственность подвергаются деградации там, где они не защищены правосудием. Где отсутствует правосудие, там процветает, богатеет и приходит к власти только тот, кто менее всего обременен моралью и нравственностью.

У нас нет нормального государства, так как реально в стране не один, а два народа – «новые богатые» и «новые бедные». Основной народ, «новые бедные», не в состоянии понять: всё, что говорит и делает власть и поддерживающие её СМИ, касается только её, власти, собственных проблем.

Это только интересы власти и «второй» части народа – богатых, элиты. Они заняты собственным выживанием, и не более того. Сначала они растащили всё, что даёт хоть какой-то доход. Потом доказали, что брать с них налогов больше, чем с простого работяги, несправедливо.

Как это так – нам, и вдруг – с народом делиться доходами? Это – грабёж!

Представители этих двух «народов» не понимают друг друга, а из этого следует, что для выхода из нынешней ситуации нет общего решения, которое удовлетворяло бы и народ, и властные структуры.

Чем-то придется жертвовать…

А народ продолжает верить, что государство заботится о нём.

Надо исходить из интересов страны, как целого, считая, что если найдется нормальное решение для неё, то будут и нормальные условия жизни для всех граждан.

Проблема в том, что пока общественное сознание, сознание тех, кого называют «молчащим большинством», не готово к тем или иным переменам, ничего вообще сделать нельзя. Становятся понятней слова профессора Преображенского, что разруха происходит прежде всего в головах.

В этих условиях наиболее вероятным сценарием развития будет тот, для достижения которого большинство сочтет возможным принести допустимые жертвы.

Пропаганда – это одна из форм политической манипуляции. Существуют и такие проверенные временем средства, как агент-провокатор, а также приемы, которые сегодня называются «грязными трюками». Как и пропаганда, эти средства известны с древних времен, однако новый импульс для своего развития они получили в Европе девятнадцатого века в эпоху Меттерниха, после Венского конгресса 1815 г.

В России, к примеру, еще за семьдесят пять лет до революции 1917 г. фигура агента-провокатора была настолько распространенной, что превратилась почти в комедийный персонаж. Царская тайная полиция, или «охранка», с одной стороны, и подпольные революционные или террористические организации, с другой, проникали друг в друга, совершая различные зверства и акты саботажа от имени противника.

Полицейские агенты обычно организовывали события, призванные дискредитировать участников революционного движения – нападения на мелких чиновников, взрывы бомб и убийство случайных свидетелей.



Террористы поступали точно так же, жертвуя не представлявшими ценности членами своей организации, чтобы действия тайной полиции выглядели еще более жестокими. Обычной практикой считалось существование двойных и даже тройных агентов, работавших одновременно на полицию и революционные организации, причем во вред и той и другой стороне.

Будьте бдительны!

Если слишком часто до вашего сведения доводят одну и ту же информацию, то вспомните дедушку Ленина, он правильно спрашивал: «А кому это выгодно?».

Вот два похожих случая. В 1981 г. южнокорейский самолет рейса KAL-007 вошел в воздушное пространство СССР, углубился на 500 км и пересек его с севера на юг, активизировав всю систему ПВО. В конце концов, после многих предупреждений он был сбит. В СССР это вызвало тяжелое чувство – независимо от оценки действий военных.



Трагедия есть трагедия. На Западе это было поводом длительной (десять лет) антисоветской компании. Но главное в другом – в 1988 г. военный корабль США «Винсенс», находившийся в Персидском заливе, среди бела дня сбил ракетой самолет с 290 пассажирами на борту. Самолет только что поднялся в воздух и находился даже еще не в международном пространстве, а над иранскими территориальными водами.

Когда корабль «Винсенс» вернулся на базу в Калифорнии, огромная ликующая толпа встречала его со знаменами и воздушными шарами, духовой оркестр ВМФ играл на набережной марши, а с самого корабля из динамиков, включенных на полную мощность, неслась бравурная музыка. Стоявшие на рейде корабли салютовали героям артиллерийскими залпами.

Н. Хомски, проводя структурный анализ обоих случаев, приводит выдержки из центральных американских газет, которые буквально внушали американцам объяснение, начисто снимающее у них чувство ответственности за жизнь 290 пассажиров. Читаешь эти статьи, и голова идет кругом. Самолет, оказывается, сбили из благих побуждений, и пассажиры «погибли не зря», ибо Иран, возможно, чуть-чуть одумается…

Еще в 1996 году президент США Б. Клинтон заявил: «Теперь только Америка может делать различия между войной и миром, между свободой и репрессиями, между надеждой и страхом».

Оч-ч-чень демократичное заявление.

В мире двойных стандартов так легко потерять правильные ориентиры!

Бывший президент Франции Миттеран был прокурором Алжира (1954-1962 гг.). В отличие от депортации эстонцев полвека назад, в Алжире провели геноцид – более 1 миллиона убитых алжирцев на 8 миллионов населения. Алжирскую войну вели молодые герои Сопротивления, а прокурор Миттеран толпами отправлял алжирцев на гильотину.

Сколько раз Миттеран избирался на пост президента Франции?

Помню, он поучал Горбачева по поводу прав человека, и никто ему слова упрека за старое не мог сказать. В голову бы не пришло.

Для французов алжирский геноцид – далекое прошлое…

Националисты любых народов разыгрывают почти беспроигрышную карту превосходства своего народа над любыми другими. Тут уместно вспомнить слова Эрика Хоффера:

«Чем меньше у человека оснований говорить о своем собственном превосходстве, тем больше он готов утверждать, что превосходством обладает его страна, его религия, его раса или его «священное дело».

Так как же нам найти правильный ответ?

Для этого есть опробованный алгоритм:

1. Изучить всю доступную информацию.

2. Выслушать все противоположные точки зрения.

3. Проконсультироваться с теми, кто занимался изучением вопроса серьезно и долго.

4. Составить рабочую гипотезу.

5. Провести проверку рабочей гипотезы.

Абсолютному большинству людей лень заниматься всем этим.

Есть состояние, которое протратить невозможно, – это человеческая глупость. Бернард Шоу говорил, что только «два процента людей — думает, три процента — думает, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать».

Сергей Аверинцев в своих лекциях говорит: дьявол нам предлагает две руки, в одной якобы зло, в другой – добро. На выбор. Это и называется: бес попутал. Любая правда с любой из рук дьявола – бесовская правда. А как устоять, если Бога не чуешь?

Нас всех ждут трудные времена, именно из-за этого так актуальны сегодня слова Шопенгауэра (он, в книге «Афоризмы житейской мудрости», свел главные советы мудрых людей всех эпох):

«Первой заповедью житейской мудрости я считаю мимоходом высказанное Аристотелем в «Никомаховой этике» (XII, 12) положение, которое в переводе можно формулировать следующим образом: «Мудрец должен искать не наслаждений, а отсутствия страданий»…

Нет худшего безумия, как желать превратить мир – эту юдоль горя – в увеселительное заведение и вместо свободы от страданий ставить себе целью наслаждения и радости; а многие именно так и поступают».



P.S. Для того, чтобы читатели ясней поняли важность СОБСТВЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ я позволю себе процитировать резкий и внятный текст Беркема аль Атоми:

«Как известно всякому нынешнему школьнику, лох – это человек, живущий в непонятном. То есть не понимающий ни того, кто он сам, ни того, что вокруг. И как следствие, неспособный владеть самим собой, и наклонять это самое “все вокруг” таким образом, чтобы с наклоненного в карман сыпались всякие ништяки.

Ясен пень, ключевая фраза здесь – “владеть собой”. Именно с владения собой начинается все.

Вообще все.

Потому что если ты сам не владеешь собой, не имеешь своего и не стоишь на своем, то тобой владеет кто-нибудь другой. И наклоняет все вокруг тебя в свою сторону, и имеет предназначенные тебе ништяки. В особо запущенных случаях бывает даже так, что наклоняют и тебя самого, и даже продают за наличку места в очереди к твоей некогда личной попе.

Современные школьники четко знают эти простые вещи, и осознают, что первый шаг к чужому … в собственной ж… всегда начинается с прогибалова под чужие хотелки.

У меня есть подозрение, что среди читающих эту заметку есть и совсем уже безнадежные долбоклюи, двое-то уж точно. Поэтому специально для этих двоих поясню, что означает словосочетание “чужие хотелки”: так говорят про то, что нужно не тебе, а кому-то совершенно левому. А тебе ну просто в лоб не уперлось. То есть настолько ненужное, что стоило бы прикинуть: а брать ли это ненужное, даже если приплатят».



P.P.S. В чем суть того обмана, который совершили идеологи перестройки и реформы в России?

В том, что они представили нам тип отношений на Западе между цивильными гражданами (между своими) за якобы всеобщий, фундаментальный тип отношения ко всем людям. Никаких поводов рассчитывать, что к русским тоже будут относиться как к «своим» Запад не давал.

Гуманизм на Западе – понятие условное, как, скажем, демократия в Древней Греции.

Да, демократия, но ведь рабы в демос не входят.

Так и русские демократы – рвутся стать рабами у Запада, а потом обижаются, что за ними не признаются их демократические права.





Мальхан





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