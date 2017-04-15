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Русская классическая литература, как способ познания кредитов МВФ

09:57. 15 апреля 2017 Просмотров - 256 Нет комментариев Опубликовал:

Интересное письмо прислал Владимир Владимирович Жабский из города Нарьян-Мар. Как понять, что взрослый человек лепит откровенную чушь? Можно об этом догадаться, понять. А  можно хорошо знать русскую классику, тогда многие вещи станут очевидными.

В одном из эфиров программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым (от 05.04.2017)  украинский гость Вячеслав Ковтун долго и громко рассказывал, что кредиты для Украины это хорошо. Что отдавать их не придется, что придумается какая-то «казацкая хитрость». Одним словом всеми силами пытался показать, что в кредитования от МВФ нет ничего плохого и наоборот это даже настоящее счастье. У внимательного зрителя, В,В. Жабского, знающего русскую классическую литературу, возникла ассоциация схожести  мировоззрения господина Ковтуна с мировоззрением  героя произведения  М.Е. Салтыкова – Щедрина.

Вот, что он написал в совеем письме:
«Процесс «заражения кредитованием» описал М.Е. Салтыков – Щедрина в книге очерков «Господа ташкентцы»:
«— Кредит, — толковал он (Порфирий Велентьев) Коле Персианову, — это когда у тебя нет денег… понимаешь? Нет денег, и вдруг — клац! — они есть!
— Однако, mon cher, если потребуют уплаты? — картавил Коля.
— Чудак! Ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить — ну, и опять кредит! Еще платить — ещё кредит! Нынче все государства так живут!

Коля удовлетворялся этим объяснением, во-первых, потому, что оно согласовалось с практикой, которой следовали его предки, а во-вторых, и потому, что оно отвечало его собственным видам и пожеланиям. Что предстояло Коле в будущем? — ему предстояла жизнь праздная, легкая и удобная. На «производство богатств» он не рассчитывал, на «накопление» их — и того менее. Из всех экономических законов, о которых гласила школа, на нем отражался только закон «распределения богатств» — в виде оброков, присылаемых из деревень, да ещё закон «потребления» — в форме приобретения рысаков и производства всевозможных кутежей. Но, увы! действие закона потребления давало себя знать всегда как-то сильнее, нежели действие закона распределения, и потому он очень был рад, когда в форме «кредита» ему явился совершенно готовый исход из этого затруднения»

На, что ещё стоит обратить внимание: книга Салтыкова-Щедрина «Господа ташкентцы» появилась на свет «около» даты рождения вождя мирового пролетариата — 1870 года. И уже тогда герой книги говорит про жизнь в кредит: «нынче все государства так живут». Прошло полтора века – и многие государства, включая Украину, таки живут.

Забывая, что расплатой за кредиты являлась Первая и Вторая мировые войны.

Кровью платят такие кредиты, кровью …

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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