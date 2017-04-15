Блокада Ленинграда, анализ цифр по эвакуации.

Попалась мне книжка С.А. Уродкова «Эвакуация населения Ленинграда в 1941-1942 гг.» Издания 1958 года. < ![CDATA[ ]]> http://liberea.gerodot.ru/a_hist/urodkov.htm#21< ![CDATA[]]>

Начал читать, заинтересовало. Интересные цифры приводятся. Причем цифры из отчетов фонда городской эвакуационной комиссии Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, в то время хранящихся в Государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства. Доступ мне, как и прочим простым смертным, в архивы понятное дело заказан, в публичном доступе, понятное дело, так же этих цифр не найти. А по сему материал представляется чрезвычайно интересным, исключительно как источник цифр. Про идеологическую шелуху в книге забудем.



Начнем с официального на сегодняшний день. Нам говорят что в блокадном Ленинграде от голода умерло огромное количество народу. Цифры называются разные и разнятся в разы. Например группа Кривошеева, сделавшая монументальный труд по безвозвратным потерям, озвучивает цифру в 641 тыс. чел. < ![CDATA[ ]]> http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/KRIWOSHEEW/poteri.txt#w05.htm-45< ![CDATA[]]> . Именно умерших мирных жителей. Сайт Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге пишет о 420 тыс чел. < ![CDATA[ ]]> http://pmemorial.ru/blockade/history< ![CDATA[]]>. Так же уточняя что это цифра исключительно по мирным жителям. Не считая остальных кладбищ и не считая кремированных. Википедия пишет об 1052 тыс чел (более миллиона), при этом уточняя что общее число жертв блокады среди мирного населения 1413 тыс чел. (почти полтора миллиона). < ![CDATA[ ]]> https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#.D0.9C.D1.83.D0.B7.D0.B5.D0.B9_.D0.B1.D0.BB.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D0.B4.D1.8B< ![CDATA[]]>

Там же в википедии есть интересная цитата американского политического философа < ![CDATA[ ]]> Майкла Уолцер< ![CDATA[]]>а, утверждающего что «в осаде Ленинграда погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых».



Для полноты картинки отмечу что в Нюрнберге озвучивалась цифра общих жертв блокады в 632 тыс чел., при том что из них именно от голода умерло 97% от этого числа.



Тут уместно заметить, откуда вообще взялась впервые цифра о неких условных 600 с гаком тыс чел, вокруг которой в основном всё и крутится. Оказывается её озвучил уполномоченный ГКО по продовольствию в Ленинграде Дмитрий Павлов. В своей мемуарной книге он её уточняет как 641 803 чел. < ![CDATA[ ]]> http://militera.lib.ru/memo/russian/pavlov_db/index.html< ![CDATA[]]> На чем она основана не известно и непонятно, но тем не менее многие десятилетия являлась некой базисной цифрой. Как минимум так было при СССР. Демократам этой цифры понятное дело оказалось мало и она перманентно скачет до миллиона и даже до полутора миллионов. У демократов миллионы в почёте, миллионы в ГУЛАГе, миллионы в голодоморе, миллионы в блокаду и т.д..



А теперь давайте вместе будем разбираться и отделять мух от плевел.

Начнем со стартовой цифры, то есть сколько человек в Ленинграде проживало изначально. Перепись населения 1939 года говорит о 3 191 304 человека, включая население Колпино, Кронштадта, Пушкина и Петергофа, с учетом остальных пригородов – 3401 тыс. человек.



Однако в связи с введением карточной системы на продовольственные товары в июле 1941 года в Ленинграде был произведен фактический учет реально проживающего в городе и пригородах населения. И это понятно, ибо с началом войны огромная часть людей была отмобилизована в Красную армию, откомандирована по другим нуждам, плюс очень много людей, преимущественно детей с мамами, разъехалась в глубинку к бабушкам. Как никак лето, у школьников каникулы, а в то время у очень многих были деревенские корни. Так вот этот учет выявил, что по состоянию на начало войны (июль 1941 г) в Ленинграде фактически проживало 2 652 461 человек, в том числе: рабочих и ИТР 921 658, служащих 515 934, иждивенцев 747 885, детей 466 984. Тут нужно отметить что число иждивенцев в основной массе приходилось на стариков.



Итак, сразу быка за рога. Данные по эвакуации.



С началом войны в Ленинград прибыли беженцы с окрестностей. Кто-то о них забывает, а кто-то при этом еще увеличивает число умерших, типа их прибыло много и все умерли. Но данные эвакуации дают точные цифры.



Беженцы из Прибалтики и окрестных городов и деревень: До блокады Ленинграда через городской эвакопункт было эвакуировано транспортными средствами в глубь страны 147 500 человек. Кроме того, переправлено пешим порядком 9500 человек. Последние сопровождали в тыл скот и имущество.

То есть в городе старались никого не держать и не оставлять, а переправляли в тыл транзитом. Что логично и вполне обоснованно. Если кто и остался, то это относительно небольшая часть измеряемая единицами или долями единиц процентов. В общем на численность населения города практически никак не сказавшаяся.



Исполком Ленсовета 2 июля 1941 г. наметил конкретные меры о вывозке 400 тыс. детей дошкольного и школьного возраста.

Обратите внимание, война идет всего 10 дней, но примерное количество детей уже известно и принимаются меры по их эвакуации.



К 7 августа из Ленинграда эвакуировалось 311 387 детей в Удмуртскую, Башкирскую и Казахскую республики, в Ярославскую, Кировскую, Вологодскую, Свердловскую, Омскую, Пермскую и Актюбинскую области.

За месяц с начала принятия решения об эвакуации, и за месяц до начала блокады, уже из города эвакуировано 80% от числа запланированных к эвакуации детей дошкольного и школьного возраста. Или 67% от общего количества.



Через семь дней после начала войны была организована плановая эвакуация не только детей, но и взрослого населения. Эвакуация проходила при помощи администрации заводов, эвакопунктов и городской железнодорожной станции.

Эвакуация осуществлялась по железным, шоссейным и проселочным дорогам. Эвакуируемое население Карельского перешейка направлялось по Пескаревской дороге и правому берегу Невы, в обход Ленинграда. Для него, по решению Ленсовета, вблизи больницы им. Мечникова в конце августа 1941 г. был организован пункт питания. На месте стоянок обозов налаживалось медицинское обслуживание и ветеринарный надзор за скотом.

Для более успешного и планового вывоза населения по дорогам Ленинградского железнодорожного узла Исполком Ленгорсовета в начале сентября 1941 г. вынес решение о создании центрального эвакопункта, которому были подчинены районные пункты при Исполкомах районных Советов.

Таким образом, плановая эвакуация населения началась с 29 июня и продолжалась до 6 сентября 1941 г. включительно. За это время эвакуировалось 706 283 человека

Кто не понял. До начала блокады в ходе ПЛАНОВОЙ эвакуации из города было эвакуировано боле 700 тыс чел. или 28% от общего количества зарегистрированных жителей. Тут вот что важно. Это те люди которые были именно эвакуированы. Но были еще и те кто самостоятельно покинул город. К сожалению цифр по такой категории людей нет и быть не может, но понятно что это тоже тысячи, а скорее всего даже десятки тысяч человек. Тут еще важно понять то, что по всей видимости все 400 тыс детей запланированных к эвакуации были эвакуированы и в городе оставалось по всей видимости не более 70 тыс детей. К сожалению точных данных нет. В любом случае эти 700 тысяч это преимущественно дети и женщины, точнее женщины с детьми.

В октябре и ноябре 1941 г. эвакуация населения Ленинграда происходила водным путем – через Ладожское озеро. За это время было переправлено в тыл 33 479 человек. В конце ноября 1941 г. началась эвакуация населения воздушным путем. К исходу декабря того же года самолетами переброшено 35 114 человек.



Общее количество эвакуированных за первый период составляло 774 876 человек. Во второй период эвакуация населения из блокированного Ленинграда осуществлялась по автотрассе — через Ладожское озеро.



Декабрь 1941 года – самое тяжелое время. Минимальный паёк, голод, холод, интенсивные обстрелы и бомбёжки. Получается что в городе к декабрю 1941 года могло оставаться до 1875 тыс человек. Это те кто встретил самые ужасные дни блокады.



К Финляндскому вокзалу потянулись из Ленинграда люди с семьями и в одиночку. Члены семей, сохранившие способность передвигаться, везли самодельные санки с корзинами и узлами. По железной дороге ленинградцев перевозили к западному берегу Ладожского озера. Затем эвакуируемым предстояло преодолеть исключительный по трудности путь по ледовой трассе до поселка Кабон.

В боях с 18 по 25 декабря советские войска разгромили вражеские группировки в районах станции Волхов и Войбокало и освободили железную дорогу Тихвин-Волхов. После освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков заозерный участок дороги значительно сократился. Сокращение пути ускорило доставку грузов и значительно облегчило условия эвакуации населения.

в период постройки ледовой трассы, до начала массовой эвакуации населения (22 января 1942 г.), походным порядком и неорганизованным транспортом через Ладожское озеро эвакуировалось 36 118 человек

Начиная с третьего декабря 1941 г., в Борисову Гриву стали поступать эвакопоезда с ленинградцами. Ежедневно прибывало по два эшелона. Иногда в Борисову Гриву поступало по 6 эшелонов в сутки. Со 2 декабря 1941 г. по 15 апреля 1942 г. в Борисову Гриву прибыло 502 800человек

Помимо транспорта военно-автомобильной дороги, эвакуированные ленинградцы перевозились автобусами Московской и Ленинградской колонн. Они имели в своем распоряжении до 80 машин, при помощи которых перевозили до 2500 человек в день, несмотря на то, что большое количество машин ежедневно выходило из строя. Ценой огромного напряжения моральных и физических сил шоферов и командного состава воинских частей автотранспорт выполнил поставленную перед ним задачу. В марте 1942 г. перевозки достигли около 15 000 человек в сутки.

с 22 января 1942 г. по 15 апреля 1942 г. эвакуировано в глубь страны 554 463 человека

То есть к середине апреля 1942 года из города было эвакуировано еще 36118 + 554463 = 590581 чел. Таким образом, если предположить что в городе никто не умирал, не попадал под бомбёжки, не призывался в армию и не уходил в ополчение то максимум могло оставаться до 1200 тыс чел. То есть реально людей должно было быть меньше. Апрель 1942 года - это некая точка, после которой самая тяжелая фаза блокады была пройдена. Фактически с апреля 1942 года Ленинград мало отличался от любого другого города страны. Налажено питание, открываются столовые (первая открыта в марте 1942 г), работают предприятия, дворники убирают улицы, ходит городской транспорт (в том числе электротранспорт). Более того, не просто работают предприятия, а выпускаются даже танки. Что говорит о том, что в городе налажена не только поставка продовольствия, но и комплектующих для производственных нужд, в том числе пушек и танков (станки, двигатели, гусеницы, прицелы, металл, порох… ). За 1942 год в городе сделано и отправлено на фронт 713 танков, 480 бронемашин и 58 бронепоездов. Это не считая мелочи типа минометов, автоматов и прочих гранат и снарядов.

После очищения Ладожского озера от льда, с 27 мая 1942 г., начался третий период эвакуации.

в третий период эвакуации было перевезено 448 694 человека

С первого ноября 1942 г. была прекращена дальнейшая эвакуация населения. Выезд из Ленинграда разрешался лишь в исключительных случаях по особому указанию Городской эвакуационной комиссии.



С 1 ноября прекратили работу эвакопункт на Финляндском вокзале и пункт питания в Лаврово. На всех остальных эвакопунктах штат работников был сокращен до минимума. Однако эвакуация населения продолжалась и в 1943 г., вплоть до окончательного изгнания немецко-фашистских захватчиков из пределов Ленинградской области



Тут нужно понимать так, что фактически эвакуация происходила в летние месяцы и к осени просто некого уже было эвакуировать. С сентября 1942 года эвакуация носила больше номинальный характер, скорее некое броуновское движение туда-сюда, при том что с лета 1943 года в город уже начался приток населения, который с весны 1944 года принял массовый характер.



Таким образом, в период войны и блокады из Ленинграда эвакуировалось 1 814 151 человек, в том числе:

в первый период, включая плановую эвакуацию до блокады — 774876 чел.,

во второй — 590581 чел.,

в третий — 448694 чел.

И еще почти 150 тыс беженцев. За год!



Давайте считать сколько народу могло остаться в городе к осени 1942 года. 2652 – 1814 = 838 тыс чел. Это при условии что никто не умирал и никуда не убывал. Насколько верная эта цифра и насколько можно доверять данным по эвакуации? Оказалось, что есть некая реперная точка, вернее некий документ позволяющий это проверить. Этот документ относительно недавно рассекречен. Вот он.





Справка о численности населения

городов Ленинграда, Кронштадта и Колпино



Совершенно секретно

31 июля 1942г.



Управлением милиции г.Ленинграда перерегистрация паспортов начата 8 и закончена 30 июля 1942 г.{1}.



Поданным переучета (перерегистрации паспортов) в г.Ленинграде, Кронштадте, Колпино количество населения составляет 807288

а) взрослых 662361

б) детей 144927



Из них:



По г.Ленинграду

– взрослых 640750

Детей до 16 лет 134614

Всего 775364



По г.Кронштадту – взрослых 7653

Детей до 16 лет 1913

Всего 9566



По г.Колпино – взрослых 4145

Детей до 16 лет 272

Всего 4417



В том числе учтено населения, прошедшего учет, но не получившего паспортов:

а) Больные на излечении в больницах 4107

б) Инвалиды в инвалидных домах 782

в) Больные на квартирах 553

г) Психически больные в больницах 1632

д) Бойцы МПВО 1744

е) Прибывшие по мобилизации из других областей 249

ж) Лица, проживающие по временным удостоверениям 388

з) Лица, имеющие спецудостоверения для эвакуированных 358

Всего 9813



Дети, находящиеся на гособеспечении:

а) в детских домах 2867

б) в больницах 2262

в) в приемниках 475

г) в домах малютки 1080

д) ремесленников 1444

Всего 8128



Примечание: Из общего количества перерегистрированного населения за этот период выбыло по эвакуации взрослого населения (без учета детей) 23822.



В г.Ленинграде, кроме указанного населения, состоит на снабжении:

1) Рабочие и служащие пригородных районов области, работающие в городе – 26000

2) Военнослужащие воинских частей и учреждений, состоящие на снабжении в Ленинграде – 3500



На 30/VII-1942г. состоит на снабжении в Ленинграде 836788



Председатель Исполкома Ленгорсовета Депутатов трудящихся Попков



Начальник Управления НКВДЛО комиссар государственной безопасности 3 ранга Кубаткин





Как это не удивительно, но цифры очень близки.



Так сколько же всего могло умереть от голода? Как выясняется не много. Мы можем допустить, что данные по эвакуации могут быть несколько завышенными. Может такое быть? Вполне. Мы можем допустить что в течении этого года в Ленинград прибыло какое-то число людей с окрестностей. Наверняка так и было. Мы можем предположить что в Ленинград свозили раненых с фронта, и по какой-то причине здесь и оставшихся. Наверняка такое тоже было, даже не наверняка, а точно, ибо такой пункт имеется в справке. Мы можем предположить что возвращение из эвакуации части населения началось ранее осени 1942 года. Могло такое быть? Вполне, особенно если кто-то уехал относительно недалеко и партизанскими тропами вынужден был выбираться из оккупации, в том числе с детьми. Возможно не учтены иные пригороды Ленинграда, например Ораниенбаум и Всеволожск.

Однако точных цифр при этом мы не получим. Их нет. В данном случае важен лишь факт того, что официально принятые цифры по умершим от голода в блокаду не соответствуют действительности. По всей видимости правильным будет говорить о том что реально от голода в блокаду умерли не сотни и тем более миллионы, а десятки тысяч человек. Суммарно, с теми кто умер естественным путем, от бомбежек, от болезней и прочих причин – вероятно не более ста тысяч.



Какие выводы мы можем из всего сделать. Прежде всего то, что данная тема требует дополнительного исследования у историков. Причем честного объективного исследования. Без мифов. Нужно убрать из архивов всё что сфальсифицировано, особенно последние 25 лет. Вот например одна из самых грубых фальшивок за подписью непонятного старшего лейтенанта, в которой цифры вообще никак не сходятся, но тем не менее её предъявляют все историки каждый раз когда кто-то начинает сомневаться в миллионах умерших от голода.



Справка

Ленинградского городского отдела актов гражданского состояния

о количестве смертей в Ленинграде в 1942 г.

Секретно

4 февраля 1943 г.



Январь_ _ _ _Количество населения в г.Ленинграде – 2383853; Общее число умерших – 101825; Число умерших на 1000 населения – 512,5.

Февраль _ _ _Количество населения в г.Ленинграде – 2322640; Общее число умерших – 108029; Число умерших на 1000 населения – 558,1.

Март_ _ _ _ _Количество населения в г.Ленинграде – 2199234; Общее число умерших – 98112; Число умерших на 1000 населения 535,3.

Апрель_ _ _ _Количество населения в г.Ленинграде – 2058257; Общее число умерших – 85541; Число умерших на 1000 населения 475,4.

Май _ _ _ _ _Количество населения в г.Ленинграде – 1919115; Общее число умерших – 53256; Число умерших на 1000 населения – 333,0.

Июнь_ _ _ _ _Количество населения в г.Ленинграде – 1717774; Общее число умерших – 33785; Число умерших на 1000 населения – 236.0.

Июль_ _ _ _ _Количество населения в г.Ленинграде – 1302922; Общее число умерших – 17743; Число умерших на 1000 населения – 162.1.

Август_ _ _ _Количество населения в г.Ленинграде – 870154; Общее число умерших – 8988; Число умерших на 1000 населения – 123,9.

Сентябрь _ _Количество населения в г.Ленинграде – 701204; Общее число умерших – 4697; Число умерших на 1000 населения – 80,3.

Октябрь _ _ _Количество населения в г.Ленинграде – 675447; Общее число умерших – 3705; Число умерших на 1000 населения – 65,8.

Ноябрь_ _ _ _Количество населения в г.Ленинграде – 652872; Общее число умерших – 3239; Число умерших на 1000 населения – 59,5.

Декабрь _ _ _Количество населения в г.Ленинграде – 641254; Общее число умерших – 3496; Число умерших на 1000 населения – 65,4.



Итого: Общее число умерших – 518416; Число умерших на 1000 населения 337,2.

Начальник ОАГС УНКВД ЛО

старший лейтенант госбезопасности (Абабин)



К таким же фальшивкам по всей видимости нужно отнести данные с кладбищ и кирпичных заводов переделанных под крематории. Там естественно никакого учета не было и быть не могло. Но почему-то публичные цифры есть. И конечно же сотни тысяч. Прямо соревнование какое-то, кто больше.



Вы спросите, а как же кино- и фото- хроники? Как же воспоминания блокадников? Давайте подумаем. Пусть от бомбежек, голода и холода умерло 100 тысяч человек. Такую цифру в принципе допустить можно. Основная доля смертей пришлась на декабрь-февраль. Пусть половина от общего числа, то есть 50 тысяч. 50 тысяч за три месяца – это почти тысяча человек в день. Это огромная цифра. Вы только вдумайтесь, тысяча в день. В какие-то дни, когда было очень холодно, эта цифра была еще выше. При том что в это время соответствующие службы работали с ограничениями, а в какие-то дни могли вообще не работать, в том числе кладбища и крематорий. И городской транспорт в декабре-январе работал с ограничениями и в какие-то моменты вообще не работал. Это привело к тому что на улицах скапливались трупы. Картина безусловно жуткая, и не могла не остаться в памяти у людей. Да видели, да много, но сколько не знаю и не помню.



Теперь давайте разберемся с продуктовым набором в блокадном Ленинграде. Большинство думает что всю блокаду люди ели по 125 грамм хлеба, причем на половину сделанного из опилок и соломы, поэтому и умирали. Однако это не так.



Вот нормы по хлебу.







Действительно с 20 ноября до 25 декабря (5 недель) дети, иждивенцы и служащие получали по 125 грамм хлеба в сутки, причем далеко не высшего качества, с примесью солода (запасы с пивных заводов остановленных в октябре 1941 года) и иных наполнителей (жмых, отруби и пр.). Никаких опилок и прочей соломы в хлебе не было, это миф.







Это по хлебу.



И нас уверяют что кроме хлеба другие продукты не выдавались в виду отсутствия. В частности это утверждает официальный сайт Пискаревского кладбища. < ![CDATA[ ]]> http://www.pmemorial.ru/blockade/history< ![CDATA[]]> Однако, поднимая архивные материалы мы узнаем в частности, что с февраля 1942 года нормы по мясу заменены с консервированных на свежемороженные. Я сейчас не буду углубляться в качество мяса, его распределение и прочие нюансы, мне важен прежде всего факт. Факт наличия не просто мясных консервов, а именно мяса. Если по карточкам выдавали мясо, логично предположить что и другие продукты согласно норм довольствия так же выдавались. И специи, и махорка, и соль и крупы и т.д. В частности карточка на сливочное масло на декабрь 1941 года подразумевала 10-15 грамм в сутки на человека.





А карточка на январь 1942 года подразумевала уже в двое больше: 20-25 грамм в день на человека. Это как сейчас в армии у солдат, а в СССР было у офицеров.







Карточка на сахар на декабрь 1941 года подразумевала 40 грамм на человека в сутки









на февраль 1942г – 30 грамм.







Это в самые голодные месяцы, понятно что позже нормы довольствия только увеличивались, или как минимум не уменьшались.

Более того, с марта 1942 года в городе открываются столовые, где любой желающий за деньги мог поесть. Понятное дело не ресторан, но сам факт наличия столовых подразумевает некий ассортимент блюд. Кроме того, работали заводские столовые, где питание выдавалось бесплатно по карточкам.





Не надо думать что я хочу что-то приукрасить. Нет. Я лишь хочу объективной оценки. Прежде всего правды. А выводы и оценки из этой правды каждый волен делать сам.