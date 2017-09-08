Новости Украины и Новороссии 08 сентября 2017

Пушков предложил Порошенко «изучить опыт одного грузина»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вчерашний призыв украинского президента сделать Крым «непосильной ношей» для России. Напомним, об оторванных от реальности воззваниях Порошенко, сделанных им в ходе ежегодного послания с трибуны Верховной рады, вчера писала «Русская Весна». Читайте также: Порошенко признал, что Украина не сможет «отбить Крым у России силой» «Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма „запекло”. Не за то взялся. Был один такой в Грузии. Пусть изучит его опыт», — дал совет Пушков на своей странице в соцсети. Читайте также: Порошенко рассказал о главной угрозе со стороны РФ и возможной потере Украиной государственности (ВИДЕО)

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Украина рискует остаться островом между Западом и Востоком, — Financial Tmes

Инфраструктурные проекты России, такие как Керченский мост, «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», могут превратить Украину, которая была мостом между Востоком и Западом, в остров. Как пишет Financial Times, чтобы минимизировать потери, Украине необходимо налаживать связи с Западом, однако Киев слишком медленно проводит реформы, направленные на борьбу с коррупцией и стимулирование притока иностранных инвестиций, что может закрыть для страны «западное окно». В августе Россия завершила строительство железной дороги, которая огибает территорию Украины. Как пишет Financial Times, эта железная дорога является одним из нескольких российских инфраструктурных проектов, которые в сочетании с ущербом, нанесённым конфликтом в Донбассе, могут превратить Украину, прежде представлявшую собой своеобразный мост между Востоком и Западом, в остров. Как продолжает издание, пока Киев пытался изолировать Крым в экономическом смысле, Москва занялась созданием новой инфраструктуры, призванной обеспечить бесперебойное сообщение с полуостровом. Главным проектом стал 4-миллиардный мост, ведущий в Крым, который Россия строит через Керченский пролив, а также 2-миллиардная автомагистраль. И хотя экономическая рентабельность моста тоже остаётся под вопросом, главной целью данного проекта является демонстрация мощи России. Помимо моста в Крым Москва продолжает строить инфраструктуру, позволяющую ей огибать территорию Украины. Завершённая недавно железная дорога позволяет обогнуть территорию Украины и беспрепятственно доставлять российские грузы в Белоруссию, Прибалтику и другие страны. Читайте также: «Лучше б я не смотрел!»: как Крымский мост огорчает украинцев (ВИДЕО) Транспортный поток на этом маршруте может существенно вырасти после того, как будет открыт долгожданный международный транспортный коридор «Север-Юг», который простирается от Москвы до Мумбаи. И если Украина останется отрезанной от него, она не сможет извлечь выгоду из этого роста. Россия также строит трубопроводы, которые позволят ей снизить зависимость от Украины, через которую в настоящее время проходит примерно половина российского газа, поставляемого в Европу. «Северный поток — 2» позволит удвоить мощность существующей линии, соединяющей Россию и Германию, а «Турецкий поток» свяжет Россию и Турцию. Завершение строительства этих газопроводов позволит России продолжить обслуживание европейских клиентов и существенно сократит объёмы поставок газа и нефти через территорию Украины. Как считает автор статьи, Киев не только потеряет доход от транзита нефти и газа, но и столкнётся с перспективой того, что в случае кризиса Москва может прекратить поставки газа на Украину. «Попытки России изолировать Украину в экономическом смысле обязывают Киев заняться укреплением его торговых и транзитных связей с Западом. Но, хотя объем украинского экспорта в Евросоюз вырос, его стоимость снизилась», — пишет Financial Times. Как заключает издание, чтобы справиться с последствиями сокращения количества связей с Востоком, Украине необходимо налаживать связи с Западом. Однако это требует инвестиций, но Киев слишком медленно проводит реформы, направленные на борьбу с коррупцией, стимулирование притока иностранных денежных вливаний и приватизацию государственных предприятий. «Мир не стоит на месте, о чём наглядно свидетельствуют российские инфраструктурные проекты. „Западное окно” Украины не может оставаться открытым вечно», — подводит итог автор статьи.

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Как Украине избавиться от долгов

Хронометраж:

00:00:00 – Цели очередного визита Николая Старикова на Донбасс



00:01:24 – Какой опыт приобретается в ходе поездок на Донбасс?

00:02:09 – О возможном вводе миротворцев на Донбасс

00:07:05 – Почему Николай Стариков поддержал идею «Малороссии»?

00:10:42 – Почему идея «Малороссии» выгодна и Украине и Донбассу

00:14:33 – Об отношении Европы и США к «Малороссии»

00:15:35 – В ближайшее время возможна дестабилизация Средней Азии

00:16:25 – О разница между Русским миром и миром англосаксонским

00:16:52 – Может ли Россия использовать методы Запада?

00:17:18 – Читают ли книги Николая Старикова в Правительстве РФ?

00:18:12 – Когда ждать новую книгу Николая Старикова

00:18:57 – Про теплый прием Донбасса

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У Порошенко есть шанс вступить в НАТО

Фото: Михаил Маркив/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко 7 сентября заявил о возможности проведения референдума относительно членства в Евросоюзе и НАТО.

— Большинство украинцев поддерживают вступление и в ЕС, и в НАТО. Я не исключаю, что в положенное время я инициирую соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа всем — и нашим друзьям, и агрессивной соседке, и, кстати, всем украинским политикам, — заявил он, выступая с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны в Верховной Раде.

Значительную часть своего выступления президент посвятил «агрессивной соседке» — обвинениям России, которая, по его мнению, угрожает не только безопасности Украины, но и всей Европы. В качестве доказательства своих слов он сослался на предстоящие российско-белорусские стратегические учения вооруженных сил. По его мнению, они носят такие беспрецедентные масштабы, что их можно рассматривать как «подготовку к большой войне с Западом».

В этой ситуации, по словам Порошенко, внеблоковый статус более не является гарантией безопасности Украины, и страна должна быть членом НАТО. Он отметил, что украинская армия уже постепенно переходит на стандарты альянса и выразил надежду, что переговоры с «западными партнерами о поставках летального оружия завершатся успешно».

Это не первое заявление украинского президента о намерении провести референдум о вступлении в Североатлантической альянс и Евросоюз. Впервые Порошенко заявил о такой необходимости в ноябре 2014 года. Тогда он отмечал, что плебисцит состоится тогда, когда Украина будет соответствовать требованиям альянса.

В декабре 2015 года Порошенко назвал вступление в Евросоюз и НАТО главной целью Киева. А 2 февраля 2017 года в интервью газете Berliner Morgenpost украинский президент даже привел некую статистику. По его словам, если четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения, то сейчас (в феврале) — 54%. «Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют „за“, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в альянсе», — обещал тогда Порошенко, предусмотрительно не называя конкретных сроков. Также он заявил, что более 70% украинцев поддерживают вступление страны в Европейский союз.

Интересно, что будучи кандидатом в президенты, Порошенко высказывался против проведения плебисцита по данному вопросу. «Такой референдум на этом этапе единства не обеспечит, а это означает, что проводить его нецелесообразно», — говорил Порошенко в мае 2014 года.

Каковы шансы нынешнего украинского руководства провести референдум по вопросу вступления в НАТО и ЕС? Признает ли Запад курс Киева на закрепление своих евроатлантических устремлений?

Политолог Александр Дудчак напоминает, что Украине было неоднократно заявлено с высоких трибун НАТО и Евросоюза о том, что в среднесрочной перспективе страна не может быть членом ни одной из этих интеграционных группировок.

— Неприлично напрашиваться туда, куда тебя не только не приглашают, но и открыто говорят — в ближайшие 10 лет нет никаких перспектив. А что будет через 20 — неизвестно, может быть, в Евросоюзе кроме Польши и Прибалтики никого не будет…

Слова о референдуме — необоснованная болтовня, причем назвать ее популистской довольно сложно. Одно дело, если бы эта идея была популярна, а то ведь население тоже устало от этих пустых обещаний. Тем более что желающих вступать в НАТО не так много, как об этом говорит Порошенко. Что касается Евросоюза, то после введения безвизового режима смысл дальнейшей интеграции страны далеко не очевиден. Обычно членство в Евросоюзе для среднестатистического украинца ассоциировалось с беспрепятственным пересечением границы, но вовсе не с нюансами функционирования зоны свободной торговли Украины с ЕС и т. д. На мой взгляд, Порошенко надо что-то обещать и имитировать движение страны в какую-либо сторону, вот он на этом раскрученном маховике продолжает агитацию и зовет туда, где не ждут. Синдром навязчивых обещаний — иначе это не назовешь.

— Интеграция Украина в НАТО и ЕС — одна из базовых точек в информационной пропагандистской стратегии нынешней украинской власти и ответ на вопрос, почему страна идет от России в сторону Запада, — говорит директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — Это фундаментальная основа идеологической обработки населения, на протяжении трех лет мы наблюдаем одну и ту же риторику, которая началась, конечно, гораздо раньше.

Можно сказать, что тезис об евроинтеграции является необоснованным, исходя из того, что руководящие чиновники Запада не видят перспективу присоединения Украины к альянсу и ЕС. Поэтому эта риторика для внутреннего пользователя.

«СП»: — Насколько реальны цифры, которые озвучивает Порошенко, говоря о потенциальном голосовании на референдуме?

— По целому ряду социологических исследований, которые проводили в этом году Киевский международный институт социологии, группа «Рейтинг» и др., в случае, если бы проводился референдум, за присоединение к Евросоюзу проголосовало большинство населения. Это логично, ведь люди хотят жить лучше и надеются, что евроинтеграция — это не только въезд в страны Евросоюза, но и повышение уровня заработных плат, социальных гарантий, сокращение трудовых дней и т. д. Проблема только в том, что ЕС не готов и не собирается принимать Украину в свои ряды.

С членством в НАТО немного другая ситуация. С 90-х годов мы видели, что украинцы не горели желанием вступать в альянс, но последние три года, война в Донбассе и соответствующее ее информационное сопровождение сделали свое дело — по некоторым опросам 41−42% теперь выступают за вступление. Исходя из того, что власть за счет административного ресурса вполне может накрутить еще 10%, то при проведении голосования за членство в НАТО проголосует большинство.

«СП»: — Порошенко может решиться на проведение референдума? Хотя бы для того, чтобы провести некий социологический срез и потом использовать его результаты в политических целях?

— А почему нет? Я думаю, может. Ему же необходимо раскручивать какие-то темы в информпространстве и делать вид, что он вроде как выполняет свои обещания. Не исключаю, что проведение референдума состоится. Хотя это негативно будет расценено в Евросоюзе, но для Порошенко как политика это необходимо. На теме евромечты выстраивается его риторика, в качестве президента он застолбил за собой эту тему. Порошенко любит выполнять функции министра иностранных дел, то есть презентовать страну на внешней арене, и эту тему никому не отдаст. В этом смысле реализация консультативного референдума будет использоваться им для продолжения заявлений о безальтернативности евроатлантических устремлений.

Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко считает, что для Порошенко все-таки нет никакого практического смысла проводить референдум, однако определенная возможность для членства Украины в ЕС и НАТО есть.

— Сейчас у Украины нет никаких шансов вступить в какую-либо из этих интеграционных групп. В НАТО не возьмут страну с двумя территориальными конфликтами: Киев не признает Крым частью России и не может решить в свою пользу конфликт в Донбассе. То же самое касается и Евросоюза, тем более в условиях Brexit и выхода Великобритании, ЕС точно не до расширения.

Для России опасность заключается в другом — Запад может предоставить Украине статус партнера НАТО. У США есть такое понятие как «ключевой союзник вне НАТО» (Major Non-NATO Ally, MNNA), как, например, Пакистан или Филиппины. Пока такого статуса у Украины нет, хотя начиная с 1995 года, американцы последовательно превращают страну в одну из опор своего присутствия в Восточной Европе.

«СП»: — Что в таком случае изменит статус MNNA?

— Во-первых, даст возможность относительно свободно поставлять оружие. Во-вторых, иностранные военные советники смогут напрямую участвовать в боевых действиях. Но, повторю, не надо быть специалистом, чтобы понимать бесперспективность потуг войти в НАТО и ЕС с существующими территориальными проблемами. Киев, конечно, может провести референдум, но он не будет иметь какого-либо практического смысла.

Единственный вариант, при котором Украина могла бы вступить в НАТО, — это официально отказаться от Крыма и Донбасса по принципу «умерла так умерла», а потом объявить, что государство подверглось агрессии. При таком сценарии на Западе сразу бы начали говорить — государство подверглось агрессии, поэтому мы не можем его не защитить.

Антон Мардасов

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Миротворческая химера: Порошенко нашел замену воинственному милитаризму

Вчерашнее выступление Петра Порошенко в раде продемонстрировало, что политика верховной власти на Украине — это что-то вроде сериала, по ходу которого герои могут безболезненно и немотивированно менять амплуа на прямо противоположные, превращаясь из картонных злодеев в столь же картонных миротворцев Легкость, с которой происходит трансформация, говорит о том, что за меняемыми вывесками нет сколько-нибудь основательного, устойчивого, выверенного содержания: политическая линия, обслуживавшаяся в течение долгого времени, с ходу ломается об колено, а обломки летят в мусорную корзину — как будто всей предшествовавшей логики событий просто никогда не существовало, она просто приснилась, чтобы бесследно растаять в предрассветном тумане. Президент, создавший целую традицию благословлять на ратные подвиги героев АТО, вручавший им ордена и медали, едва ли не собственноручно освящавший отправлявшуюся на фронт боевую технику, принимавший недавно военный парад, вдруг предстал перед депутатами в образе голубя, единственное стремление которого — вырастить мир на многострадальной земле Донбасса. Имидж удачливого и яростного главнокомандующего, бросающего войска в мясорубку боя, защитника Отечества, корпящего над картами боевых действий, денно и нощно думающего о том, как грамотно организовать сопротивление коварному и могущественному агрессору, вдруг оказался не нужен — его смяли, как фантик, и щелчком отправили в угол. «Почему именно политико-дипломатический путь является для нас приоритетным? Во-первых, враг укрепился на урбанизированной территории с мегаполисами с большим городским населением. Там живут граждане Украины. Мы не можем, и не будем уничтожать своих граждан, как Россия сделала в Чечне», — заявил Порошенко. Человека, который даже поверхностно следит за ходом событий на Украине, такой невероятный даже по меркам самой сложной акробатики кульбит способен привести в полнейшее изумление. А чем занималась украинская армия в течение трех с лишним лет, как не пыталась военной силой, обстрелами, измором, блокадой поставок всего необходимого, сооружением пограничных и таможенных кордонов принудить Донбасс капитулировать? Ради чего погибли порядка 10 тысяч человек, а то и больше, военных и гражданских? Все было зря? Теперь, видите ли, надо действовать политико-дипломатическими средствами! Они и раньше вполне могли быть задействованы, разве не так? Кто мешал господину президенту приложить усилия для выполнения политических пунктов Минских соглашений, которые всего-навсего гарантировали жителям Донбасса безопасность — участники боевых действий должны были быть амнистированы, населению региона следовало предоставить возможность выбрать своих представителей во власть и иметь собственные полицейские структуры, чтобы представители радикальных группировок не нагрянули неожиданно с инспекцией и не вырезали всех неблагонадежных. А дальше сепаратисты со своей стороны готовы были выполнить пункты о возвращении региона в состав Украины, а контролируемого ими участка границы с Россией под контроль украинской погранслужбы. Это и называется «политико-дипломатический путь», когда стороны, чтобы избежать войны, чтобы остановить счет смертям, идут на уступки, которые им совсем не нравятся. Киев не желает федерализации, но и сепаратисты не хотят поступаться правами своих сограждан в Донбассе. Последние готовы выполнять пункты Минских соглашений, Порошенко — при всей его риторике — не готов и не будет. Петр Алексеевич предпочитает стрелять из танков и пушек, свозя их к линии фронта в огромных количествах. Он посылает в атаку подразделения, военнослужащие которых в бессмысленных попытках «отжать» лишние сотни метров в серой зоне, убивают сепаратистов, и бесславно гибнут сами. Неужели все это кончилось и наступает время мира? Наверно, многие обратили внимание на то, что Порошенко сегодня дословно процитировал Владимира Путина, заявив, что Минским соглашениям нет альтернативы. Увы, похоже, что рассчитывать на мир пока нет ни особых, ни вообще каких-то оснований. Теперь глава Украины говорит о том, что функция мирных соглашений — снижение интенсивности боевых действий. Раньше он считал, что они исключительно о передаче контроля над границей. Но снова ни полслова о политических пунктах договоренностей — понятно, что в этой части позиция украинских властей не претерпела никаких изменений. Конфигурация действий по размещению в Донбассе миротворческой миссии ООН, предложенная Порошенко, мало увязана с реальностью. Каким-то образом миротворческий контингент должен расположиться на сепаратистских территориях по всей зоне, не испрашивая на то согласия у самих сепаратистов. О таком порядке направления «голубых касок» в зону конфликта в ООН точно ничего не знают, поскольку по утвержденной процедуре разрешение на присутствие миротворцев должна в обязательном порядке дать каждая сторона. Чтобы миссия могла иметь гарантии безопасности. Без соблюдения этого условия вопрос даже не будет рассматриваться. Похоже, Петр Порошенко рассчитывает на какую-то другую организацию, для которой вламываться в зону военных действий с боями, теряя своих людей, уничтожая сопротивляющихся — в порядке вещей. Это может быть ООН, но и параллельной реальности — призрак неисполнимых желаний и напрасных, бесплодных забот. Андрей Бабицкий Украина.ру Читайте также: В Сети высмеяли угрозы украинской разведки в адрес русских (ВИДЕО)

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Ввод миротворцев на Донбасс: Украина в тревоге, боевики «АТО» угрожают начать беспощадную партизанскую войну

Тема ввода миротворцев ООН на Донбасс становится новым камнем преткновения для Украины, неонацисты в погонах угрожают начать беспощадную партизанскую войну. Как сообщала «Русская Весна», 5 сентября на пресс-конференции саммита БРИКС в Китае Владимир Путин высказался в поддержку идеи об отправке миротворческого контингента ООН для обеспечения безопасности в зоне военных действий на Донбассе и отдал соответствующее распоряжении министру иностранных дел Сергею Лаврову о подготовке соответствующей резолюции в Совет Безопасности ООН. Однако этот миротворческий шаг, который мог бы привести к значительной деэскалациии ситуации на Донбассе и облегчению судеб сотен тысяч жителей Народных республик Донбасса, страдающих от перманентных обстрелов ВСУ и киевских нацбатов, нарушающих одно перемирие за другим, был встречен Украиной с яростным негодованием. Киев понимает, что при реализации идеи о вводе миротворцев на Донбасс у него не останется никаких шансов на силовое решение конфликта. Поэтому укросми дружно начали масштабную компанию по дискредитации предложения российского президента, забыв о том, что еще совсем недавно президент Украины Петр Порошенко сам выступал за соответствующие меры. Неспособное или скорее нежелающее выполнять и практикующее двойную трактовку условий Минских договоренностей правительство Киева маниакально в своем желании перекрыть границу ДНР и ЛНР с Россией, чтобы развязать себе руки и получить карт-бланш на завершение геноцида народа Донбасса. 7 сентября в ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины Порошенко уже заявил, что «о согласовании с российскими боевиками параметров будущей миссии ООН не может идти речи», и добавил, что миссия ООН должна быть размещена на всей «временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы». Читайте подробнее: Что на самом деле стоит за подготовкой к вводу миротворцев ООН на Донбасс? Даже не зная сути резолюции России в ООН, истерика украинских СМИ посвящена тому, что Путин предложил разместить на Украине российских миротворцев, чтобы якобы законсервировать свое вторжение на Украины. Наиболее рьяные из «украинские диванных экспертов» вообще предложили посадить миротворцев на Керченский мост и расставить вдоль границы на территории России. Другие, предвкушая возможные варианты развития ситуации в ООН, уже заявили, что Совет Безопасности «коррумпирован насквозь» и не может принимать объективных решений, так как Российская Федерация обладает правом вето. На фоне этой темы активизировались и украинские неонацистские силы. Порошенко должно быть интересно (особенно в контексте того, что накануне он амнистировал 1700 военных преступников из числа украинских боевиков «АТО»), что любую идею о размещении миротворцев они воспринимают как личное оскорбление. Лидер партии «Нацiональный Корпус» и бывший командир,а ныне идейный лидер нацистского полка нацгвардии «Азов» Андрей Билецкий уже пригрозил Порошенко серьезными последствиями вплоть до вооруженного препятствования работе миротворческого контингента ООН: «Петр Алексеевич, своими действиями вы подтверждаете оккупацию части нашего Государств. Вы унижаете страну. Безразлично, какие шлемы будут на так называемых „миротворцах”. Это — чужие солдаты. На нашей земле. Единственный солдат, который может находиться на территории Украины ,— это наш солдат. Ваши действия развяжут беспощадную партизанскую войну тысяч патриотов за восстановление украинских границ. И наименьшее значение здесь будет иметь цвет шлема». Читайте также: В Сети высмеяли угрозы украинской разведки в адрес русских (ВИДЕО)

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Украина будет терять государственность в случае продолжения реформ, — эксперт

Украина будет терять государственность, если власти продолжат проводимые реформы, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к парламенту в четверг заявил, что страна без дальнейшей реализации реформ может потерять государственность. «Ключевой риск в том, что если продолжать такие реформы, то Украина неизбежно будет терять свою государственность, также мы будем терять украинцев, их будет становиться меньше. Украинцы будут ехать из этой страны, и мы будем повторять судьбу других десуверенизированных, разграбленных, полуразрушенных стран», — сказал Бортник РИА Новости. По словам политолога, Порошенко сказал о потере суверенитета в случае отсутствия реформ с целью манипуляции. В частности, он пытается навязать обществу мысль, что если не поддерживать курс президента и его реформы, то будет еще хуже, вплоть до потери государственности Вместе с тем Бортник считает, что украинскому суверенитету, помимо отсутствия реформ, угрожает эскалация конфликта в Донбассе, внутренний конфликт между политическими элитами, а также конфликт между политической элитой и обществом. «Если говорить честно, у нас сегодня государственности осталось 30–50%. Мы сейчас в значительной мере десуверенизированная страна. Наше выживание зависит от внешних кредитов, внешней военной помощи», — подчеркнул Бортник. Читайте также: «Лучше б я не смотрел!»: как Крымский мост огорчает украинцев (ВИДЕО)

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