В этот раз состоится не совсем обычный эфир о здоровье. Был рассмотрен способ оздоровления не требующий непосредственного контакта с человеком. Мы привыкли править здоровье, контактируя с телом, а в этом эфире поговорим и расскажем о том, как можно поправить здоровье человека, не имея с ним физического контакта.

Хотелось бы предупредить, что речь шла о практических психотехнологиях работы с сознанием, с энергоинформационной структурой человека посредством себя. Речь шла не о магии, экстрасенсорных способностях и тому подобном, по крайней мере, всё представленное не является чем-то мистическим, а представляет собой обыденную практику ежедневного существования. Хотя, для тех, кто не имеет представления об энергетической структуре человека и Вселенной, всё о чем пойдёт речь, может показаться странным и не имеющим места в реальном мире. Ну что ж, каждый сам устанавливает меру своего развития.



Так же рассказали о том, как лечить на расстоянии. Расстояние не имеет значения и по сути не важно, знаком вам этот человек или нет. Рассказали об энергоинформационной защите себя и других людей, родичей или же друзей. О том, как можно дистанционно, без слов, вразумлять заплутавшего в мире человека, будь то родственник или нет. Рассказали так же о том, что окружает нас: почему возможно лечить на расстоянии и за счёт каких сил это возможно. Вам поведали , как можно обходится с недоброжелателями, как обезвредить или наказать лиходеев.

4 апреля 2017 года в 22 часа по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Приёмы удалённого оздоровительного воздействия». Автор–сказитель Захар Белинский (Арирадъ)