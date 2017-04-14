Главная » Здоровье, Здрава, Мировоззрение

Приёмы удалённого оздоровительного воздействия

10:23. 14 апреля 2017 Просмотров - 147 Нет комментариев Опубликовал:

В этот раз состоится не совсем обычный эфир о здоровье. Был рассмотрен способ оздоровления не требующий непосредственного контакта с человеком. Мы привыкли править здоровье, контактируя с телом, а в этом эфире поговорим и расскажем о том, как можно поправить здоровье человека, не имея с ним физического контакта.

Хотелось бы предупредить, что речь шла о практических психотехнологиях работы с сознанием, с энергоинформационной структурой человека посредством себя. Речь шла не о магии, экстрасенсорных способностях и тому подобном, по крайней мере, всё представленное не является чем-то мистическим, а представляет собой обыденную практику ежедневного существования. Хотя, для тех, кто не имеет представления об энергетической структуре человека и Вселенной, всё о чем пойдёт речь, может показаться странным и не имеющим места в реальном мире. Ну что ж, каждый сам устанавливает меру своего развития.

Так же рассказали о том, как лечить на расстоянии. Расстояние не имеет значения и по сути не важно, знаком вам этот человек или нет. Рассказали об энергоинформационной защите себя и других людей, родичей или же друзей. О том, как можно дистанционно, без слов, вразумлять заплутавшего в мире человека, будь то родственник или нет. Рассказали так же о том, что окружает нас: почему возможно лечить на расстоянии и за счёт каких сил это возможно. Вам поведали , как можно обходится с недоброжелателями, как обезвредить или наказать лиходеев.

4 апреля 2017 года в 22 часа по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Приёмы удалённого оздоровительного воздействия». Автор–сказитель Захар Белинский (Арирадъ)

Наш официальный сайт
< ![CDATA[]]>http://slavmir.org/< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ГЛАВА 16. ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОНИМАНИЯ…
...с Мозгом. Если рассмотреть клетку, удалённую от места повреждения, она непосредственно...) Николая Шевченко – основанный на приёме регулярно строго вручную приготавливаемой суспензии...лучше всего просто забыть. Те приёмы, которые используются в ортодоксальной ...
МЕХАНИЗМ ОПЬЯНЕНИЯ
...Состояние возбуждения — эйфорию, возникающую при приёме спиртных изделий, многие исследователи приписывают...ритмично, в соответствии с ритуалом приёма пищи, строго индивидуально, в ...между нервными клетками мозга и удалёнными от него периферическими объектами ...
Кавказская оккупация России и самоорганизация русского общества. Андрей Кочетов.
...Против лома, как известно, нет приёма. Самоорганизация русского общества – путь ...коего у нас пока «нет приёма». Но – вспомним и ...сторон, а также выработки приёмов и методов борьбы с ...первой, а также из удалённости и изолированности ареала обитания кавказских...
Кавказская оккупация России и самоорганизация русского общества
...Против лома, как известно, нет приёма. Самоорганизация русского общества – путь ...коего у нас пока «нет приёма». Но – вспомним и ...сторон, а также выработки приёмов и методов борьбы с ...первой, а также из удалённости и изолированности ареала обитания кавказских...
Об истинных истоках мировой цивилизации и возвращении подлинной истории человечества
... качественно иных технологий и приёмов (что, впрочем, ясно...северных её областей. Сириус удалён на 8,6 св...сельскохозяйственные культуры и обучили приёмам земледелия. Весьма примечательным ... знают: когда уменьшается приём Жизненной Энергии из окружающего...
Новости Украины и Новороссии 21 августа 2016
...и были точки наводки ‒ любые удалённые (не ближе 200 м) ... изучения матчасти, приготовления и приёма пищи, уходило в основном на... довоенной жизни.Помимо прозаического приёма пищи была и парочка ... нас ждал очень тёплый приём.http://navy-korabel.livejournal.com...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>