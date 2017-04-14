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Ловушки на Светлом Пути Духовного Роста

10:22. 14 апреля 2017 Просмотров - 215 Нет комментариев Опубликовал:

В первой части передачи было поведано о том, что поджидает человека, решившего встать на «Светлый Путь Духовного Роста» и как «Демоническая система» может воздействовать на человека, чиня ему препятствия и возводя препоны.

Но пройти свой путь словами и намерениями не возможно. Рассуждать о «Светлом пути» не идя по нему – беЗполезное, вредное занятие.

Во второй части были даны ответы на вопросы и реплики, заданные в чате «Народного Славянского радио».

В конце передачи было ещё одно повествование важной темы, связанной с современной жизненной обстановкой.

Запись эфира 4 апреля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио «Ловушки на Светлом пути Духовного Роста». Автор–сказитель Алексей Орлов

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Источник: www.kramola.info

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