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Академические фальсификаторы скрывают от нас тайны происхождения человечества

10:27. 14 апреля 2017 Просмотров - 493 Один комментарий Опубликовал:
Сколько же горести порой слышишь в словах африканиста Н. Непомнящего! Британцы никого не подпускают к исследованию такого-то региона, американцв затыкают рты любым учёным, оспаривающих теории первых.

И поразительная схожесть в повествованиях двух совершенно различных и по возрасту, и по взглядам, и по воспитанию путешественников Сундакова и Непомнящего! „Белые люди с Севера” – это, пожалуй, лейтмотив в рассказах обоих, хотя изучали они разные регионы планеты. Другой основной мотив их рассказов – жуткое искажение истории официальными академическими структурами. Любых стран, не исключая РФ.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Америка, археология, Африка, великобритания англия, история, Китай, тайна, фальсификация, человек, этнос
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Один комментарий»

  • 2495 2031
    Ирбис 14 апреля 2017 в 13:30 Ссылка Пометить
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    Негр Богу молится: -Господи! Ну почему у меня такая черная кожа?? – А потому, сын мой, что в Африке очень жаркое солнце, и, что бы вы не сгорели, я дал вам такую черную кожу! -Господи! Ну почему у меня такие жесткие, густые и курчавые волосы?? – А потому сын мой, что в Африке, когда вы лазаете по пальмам, вы бы не разбивались об землю, если упадете, а зацепившись волосами, спасались. Поэтому я дал вам такие густые волосы. -Господи!!! Ну почему же я родился в Саратове ?!?!?!?!! Темная кожа появилась у предков человека в Африке из-за угрозы развития рака кожи под действием больших доз ультрафиолетового излучения, пишет РИА новости со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Proceedings of the Royal Society B. Вот только вопрос этим учёным! А по чему индейцы Америки жившие там на экваторе не негры?

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