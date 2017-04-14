Академические фальсификаторы скрывают от нас тайны происхождения человечества

Сколько же горести порой слышишь в словах африканиста Н. Непомнящего! Британцы никого не подпускают к исследованию такого-то региона, американцв затыкают рты любым учёным, оспаривающих теории первых.И поразительная схожесть в повествованиях двух совершенно различных и по возрасту, и по взглядам, и по воспитанию путешественников Сундакова и Непомнящего! „Белые люди с Севера” – это, пожалуй, лейтмотив в рассказах обоих, хотя изучали они разные регионы планеты. Другой основной мотив их рассказов – жуткое искажение истории официальными академическими структурами. Любых стран, не исключая РФ.

Источник: ss69100.livejournal.com