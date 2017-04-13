В Госдуме отклонили проект депутата от КПРФ о запрете детям чиновников учиться за границей

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам отклонить законопроект депутата от КПРФ Валерия Рашкина, запрещающий детям чиновников и депутатов получать образование за рубежом. Против законопроекта выступили члены «Единой России».

Инициатива Рашкина является «грубейшим нарушением прав человека», а коммунистам вначале надо на партийном уровне запретить детям членов КПРФ обучаться за рубежом, заявил член комитета по безопасности Николай Ковалев (фракция «Единой России).

Ранее отклонить законопроект рекомендовало правительство, сочтя его противоречащим Конституции и нарушающим право несовершеннолетних детей на образование.

Законопроект, внесенный Рашкиным в Госдуму в ноябре прошлого года, запрещает несовершеннолетним детям государственных и муниципальных служащих, а также топ-менеджеров госкорпораций учиться в иностранных школах и вузах. Сам автор говорил, что его инициатива направлена «на прекращение распространенной практики направления родителями — чиновниками, топ-менеджерами госкомпаний и госкорпораций — своих детей для обучения за границу».

До Рашкина с подобной идеей выступал президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Соотвествующие предложения он направлял Сергею Нарышкину, занимавшему тогда пост спикера Госдумы, и лидерам четырех думских фракций. Инициатива Янсукова освещалась в СМИ. Тогда против запрета публично высказывались в Совете Федерации.

Отметим, что если бы такой закон уже был разработан и принят, учиться на родине пришлось бы отпрыскам многих российских высокопоставленных деятелей. Например, во Франции учится Елизавета Пескова — дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова от первого брака. Дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова — Екатерина Винокурова окончила Колумбийский университет в Нью-Йорке, где изучала политологию, а также магистратуру по экономике — в Лондоне. Сейчас она живет в Москве. У вице-спикера Госдумы Сергея Железняка старшая дочь Анастасия училась в Лондоне, а средняя — Екатерина — обучалась в швейцарской школе.

Топ-10 российских чиновников, чьи дети учились за границей

1. Заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк, дочери Екатерина, Анастасия

Екатерина учится в элитной школе в Швейцарии. По слухам, обучение там стоит 2,4 млн руб. в год – с 6-го по 12-й класс. Анастасия поступила в Queen Mary, University of London. Младшая дочь Лиза пока учится в Москве, сообщал сам Железняк, однако в Сети есть информация, что она тоже перебралась в Лондон.

Железняк комментировал эту информацию и отметил, что дочки сами выбрали, где им учиться. «Получат образование, приедут домой и будут полезны стране в том качестве, в котором захотят», – заявил он.

При этом сам Железняк известен пропагандой патриотизма. Так, он участвовал в создании поправки о запрещении усыновления российских детей-сирот американцами.

2. Первый зампред Госдумы Александр Жуков, сын Петр

Петр Жуков работал и, по некоторым данным, учился в Лондоне и даже успел получить там тюремный срок. В 2007 году его приговорили к 14 месяцам заключения штрафу в 7500 фунтов за жестокое избиение британского банкира Бена Рэмси. У пострадавшего была сломана скула, порезан затылок, сломаны два ребра, многочисленные синяки и ссадины. Медики наложили пять швов на щеку и двадцать на нижнюю губу.

В избиении также участвовал Артем Дашко, владелец квартиры, в которой жил вместе с потерпевшим. Он признал себя виновным до суда и получил 18 месяцев заключения.

Строгость приговора Жукову объяснялась тем, что за месяц до этого инцидента он получил официальное предупреждение от полиции за пьяное нападение на водителя такси, который пытался вытащить его из машины.

В аппарате Александра Жукова причастность Петра к этим происшествия отрицали, однако, как выяснила пресса, герой публикаций оказался не только полным тезкой сына зампреда ГД, но и родился с ним в один день.

3. Заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин, дочь Любовь

Любовь, дочь Александра Хлопонина, окончив школу, поступила в Лондонскую школу экономики, на специальность «Экономика и политика». Однако после первого курса вернулась в Россию и поступила в Финансовую академию при правительстве РФ, где учились ее родители.

4. Министр иностранных дел Сергей Лавров, дочь Екатерина

Дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Екатерина окончила Лондонскую школу экономики. Об этом впервые сообщила британская газета The Guardian. Кроме того, известно, что, в то время как ее отец работал в Нью-Йорке российским представителем в ООН, Екатерина училась в школе на Манхэттене и в Колумбийском университете.

В 2014 году депутат Государственной Думы РФ Евгений Федоров рассказал о Лаврове: «Он перевез дочку из Нью-Йорка. Она там жила и даже подзабыла русский язык. Она давно не была в России, и он решил ее перевезти, чтобы не было уязвимости. Он молодец».

5. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, сын Юрий

Старший сын бывшего губернатора Кировской области Юрий Белых учился в школе-пансионе в Англии. Перед тем, как отправить сына на учебу за границу, Никита Белых написал о своих мотивах в блоге. Он пояснил, что не может уделять ребенку достаточно времени, так как загружен работой.

«Как многие знают, мой старший сын Юра учебный год 2008-2009 жил со мной в Кирове и ходил в приготовительный класс Вятской гуманитарной гимназии. Думал, что 1 сентября в этом году он пойдет уже в первый класс ВГГ. Но, как показал прошедший год, у меня просто физически не хватает времени, чтобы заниматься воспитанием сына», – написал он.

Кроме того, Белых пояснил, что хочет, чтобы его сын рос нормальным ребенком, без статуса губернаторского сына.

«В России, к сожалению, нет полноценных школ-интернатов (кроме учреждений для социально незащищенных детей) которые обеспечивали комплексное развитие и воспитание ребенка, где бы он круглосуточно находился в центре внимания. Поэтому я решил отправить сына в школу-пансион в Англию», – резюмировал Никита Белых.

6. Сенатор Елена Мизулина, сын Николай

Елена Мизулина известна как ярая защитница традиционных семейных ценностей и патриотических настроений. При этом ее сын Николай окончил Бернский и Оксфордский университеты, после чего взял в жены испанку и поселился в лояльной к гомосексуалистам Бельгии. Более того, в 2013 году блогеры нашли Николая Мизулина в числе партнеров крупной международной юридической фирмы Mayer Brown, которая официально является спонсором ЛГБТ-сети.

Справедливости ради стоит отметить, что первое образование он получил в МГИМО – вузе маминой мечты.

7. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко, сын Александр

Бывший министр образования России, активно продвигавший внедрение ЕГЭ, отпустил своего сына Александра учиться в США, выяснили блогеры. Степень бакалавра он получил в 2001 году в New York University – одном из лучших частных университетов США. Второе высшее образование Александр Фурсенко получил на юридическом факультете в Stanford University. Этот вуз он окончил в 2005 году. После окончания Stanford University Александр Фурсенко получил лицензии на адвокатскую практику.

8. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, дочери Елена (Алена) и Ольга

В 2011 году, в год своего 75-летия, Юрий Лужков дал интервью, в котором рассказал, почему его дочери учатся за границей. Экс-мэр пояснил, что он и его супруга Елена Батурина всегда хотели, чтобы их дочери «учились здесь, получили высшее образование и прошли период становления личности в России».

Однако ситуация, которая сложилась после отставки Лужкова, не позволила им этого сделать. Алену сняли с третьего курса МГУ, Ольгу – с первого и отправили в Англию. Ольга выбрала экономику, а Алена – экологию.

9. Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, сын Антон

Старший сын Астахова Антон учился в Оксфордском колледже и Нью-Йоркской экономической школе.

«Наши сыновья никогда не получали каких-то чрезмерных благ. Единственное, на что не жалеем средств, – это образование. Антон окончил школу с медалью и втайне от нас отослал документы в оксфордский колледж. Поставил уже перед фактом, когда пришло сообщение, что он принят. Естественно, мы дали зеленый свет – пожалуйста, дерзай», – рассказывал Астахов.

«И он, 17-летний мальчишка, уехал учиться в Англию. Не бездельничать, просаживая папины денежки, а получать хорошее образование», – подчеркнул уполномоченный.

К тому моменту, когда Антон уехал в учиться США, он уже сам зарабатывал, удачно играя на бирже.

10. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дочь Лиза

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Лиза учится во французском институте маркетинга и бизнеса. Весной 2016 года она подвергла жесткой критике российскую систему образования, опубликовав внушительный пост в Instagram. Публикация Лизы вызвала широкий общественный резонанс.

«Готовилась сейчас к экзамену по маркетингу и вспомнила, как приехала 3 года назад в Россию (не СССР), чтобы за год пройти два и сдать ЕГЭ. Честное слово это был ад какой-то», ‒ написала Елизавета Пескова.

В частности, девушке не нравится, что в России приходится пытаться «запихнуть в себя всю информацию, существующую в этом мире».

Пескова также раскритиковала практику проведения Единого государственного экзамена: «Зачем делать ЕГЭ таким сложным, все равно зная, что ответы на него можно найти любым способом, или что многие «сдают» его деньгами?».

Дочь Дмитрия Пескова призналась, что за год учебы во французском университете узнала больше, чем «за год в школе и в МГУ в России». В заключение она написала: «Мне кажется, система образования убита, но воскресить ее можно».

Недавно мать Лизы Екатерина сообщила в интервью, что ей обидно, когда ее дочь принимают за «тупую блондинку»: «Помимо заложенных врожденных способностей, успех моей дочери во многом зависит от ее усердия и усидчивости: она никогда не пойдет развлекаться, пока у нее не будут выполнены все задания и не выучено то, что должно быть выучено. Поэтому мне смешны обвинения, которые время от времени появляются в интернете от недалеких личностей, в том, что она «тупая блондинка»! Уж кем-кем, а тупой ее точно не назовешь».

Материал подготовлен на основе данных из открытых источников

Источник: nnm.me