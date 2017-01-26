Политический тандем Медведев-Володин в действии

Основной надеждой избирательного цикла в Государственную Думу 2016 для подавляющего большинства избирателей было появление в Государственной Думе новых патриотических сил, способных уравнять либеральную политику правительства. По факту эти выборы были проведены так, чтобы увеличить вес и представительство партии «Единая Россия», для чего с электорального поля были максимально зачищены патриотические партии и, наоборот, туда были максимально «загружены» партии либерального толка. Те силы, на фоне которых ЕР смотрелась бы либеральной партией были к выборам в Думу не допущены, а те на фоне, которых единороссы выглядели патриотами, заполонили собой эфир и медийное пространство. Вдобавок к этому, проведенная избирательная компания Едра максимально эксплуатировала образ и популярность президента В.В. Путина при минимальном использовании образа главы партии Д.А. Медведева.

Миллионы избирателей проголосовали «за обновленную «Единую Россию», которая должна проводить назревшие реформы в экономике, отказаться от либерального курса правительства и сделать внутриэкономическую политику столь же суверенной, каковой является внешняя политика нашего государства. Вместо уравновешивания либералов в правительстве, Конституционное большинство их усилило. Начавшаяся после этого работа Правительства и Верхней палаты парламента позволяет говорить о не случайности подобного развития событий и формировании нового политического тандема Медведев-Володин.

Прошедшие месяцы с момента начала работы «обновленной Думы» показывают нам, что об «обновлении» в ней можно говорить разве в том смысле, что либералам из правительства Д.А.Медведева стало ещё легче и быстрее проводить свои предложения и законопроекты, используя для этого Конституционное большинство «Единой России», которым руководит спикер парламента В.В.Володин.

Пожалуй, самым резонансным действием Госдумы «Единой России» и правительства «Единой России» стало принятие федерального бюджета на 2017 год (и плановый период 2018-2019 годов). Стоит отметить хотя бы тот факт, что он был принят только благодаря наличию Конституционного большинства у ЕР в российском парламенте. ПРОТИВ принятия бюджета проголосовали 99 депутатов из всех остальных трех фракций, ЗА — 315, 313 из которых — члены фракции «Единая Россия». (Результаты голосования)

Внесенный Правительством и поддержанный «Единой Россией» бюджет на ближайшие три года выполнен в лучших традициях либеральной оптимизации расходов, согласно которому бедные будут продолжать беднеть, а богатые — богатеть. Правительственно-думский тандем делает всё возможное, чтобы сделать бесплатную медицину и обучение — платными, бесплатные дороги — платными и даже намереваются брать плату за въезд в центр российских городов. Для большей убедительности «оптимизации» снижен прожиточный минимум, заморожены заработные платы бюджетникам и социальные пособия. Одновременно подняты тарифы на всё, что можно и акцизы на всё, что можно. Взяты платежи за всё, что можно, но казалось, что нельзя.

«Новая» володинская Госдума, которой прочили «повышенное влияние», даже не стала делать вид, что в чём-то не согласна с Правительством и послушно голосовала за все антинародные идеи, заложенные в минфиновском варианте бюджета. Так, в 2017 году финансирование стационарной медицинской помощи с учётом инфляции сократится в 2,5 раза по сравнению с 2012-ым. Расходы федерального бюджета на дошкольное образование сократятся в 2017 году на 47,7% по сравнению с 2016-м. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство упадёт с 2,6% в 2011 году до 0,4% в 2017-м. Только представьте себе: расходы на чиновников оказались в бюджете-2017 больше трат на образование и медицину вместе взятых! В консолидированном бюджете ассигнования раздела «Общегосударственные вопросы» заложены в объеме 1,1 триллиона рублей против 902 миллиардов, предназначенного на нужды образования и здравоохранения (на здравоохранение было выделено 360 млрд. руб.; на образование 542 млрд. руб.).

Но этого единороссам показалось мало. В конце года в ГД РФ было внесено предложение томских единоросов переложить бремя покупки рабочих тетрадей для школьников на плечи родителей, исключив их из перечня учебных пособий. Эту инициативу активно поддержали депутаты Новосибирского законодательного собрания. Редкое единство «Единой России» в решении экономических проблем.

Минздрав России, то есть Правительство «Единой России», предложил отменить медосмотры при поступлении детей в детский сад, школу, вузы. Таким образом, ведомство сократит нагрузку на врачей и расход денежных средств. Проект приказа Минздрава опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство предлагает убрать медосмотры в возрасте 1 год 9 месяцев, 2 года 6 месяцев. Лишними Минздрав считает медосмотры детей в возрасте одного месяца (прохождение нейросонографии), 3 месяцев (ортопед), 6 месяцев (хирург), 9 месяцев (анализы крови и мочи), одного года (хирург, отоларинголог, детский психиатр, и другие специалисты). Сократится количество медосмотров и для школьников. В рамках ОМС 10-летние дети лишатся медосмотра у хирурга, стоматолога, ортопеда, эндокринолога, отоларинголога. В возрасте 11 и 12 лет больше не потребуется проходить медосмотры у каких-либо специалистов, кроме врача-педиатра.

В строку: ежегодно в России умирает почти 2 миллиона человек, и причины двух третей смертей — болезни кровообращения, то есть сосудистые заболевания, и онкология. Подробнее здесь («Естественное движение населения/Число умерших по основным классам причин смерти»). Логично предположить, что государство должно стремиться уменьшить смертность своих граждан от самых опасных для жизни россиян болезней. Что мы видим на деле? Депутаты, среди которых заслуженные врачи РФ, урезают и без того скудные программы совершенствования систем оказания помощи онкобольным и больным сосудистыми заболеваниями в разы. На реализацию программы совершенствования системы оказания медпомощи онкологическим больным в 2017 году заложено 801 млн. руб. против 909 млн. руб. в 2016-м. Что это значит? Значит, что граждан России вынуждают обращаться за платной медицинской помощью.

По предложению Правительства РФ, возглавляемого Медведевым Д.А., и с согласия Госдумы, возглавляемой Володиным В.В., в законе «О бюджете» приписано:

уменьшение размер прожиточного минимума: на 265 рублей или на 3% . В этой связи хочется вновь напомнить, что порог инфляции в этом же законе «О бюджете» закреплен на уровне 4%;

В этой связи хочется вновь напомнить, что порог инфляции в этом же законе «О бюджете» закреплен на уровне 4%; законом «О бюджете» предусмотрена нулевая индексация у материнского капитала (спасибо, что вовсе не отменили выплат). Впрочем, её не было и в 2016-м. Об этом от имени правительства заявил Минтруд.

Буквально на днях, 20 января, премьер-министр Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвитию рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления в 2017 году права использования части средств материнского капитала на единовременную денежную выплату. Тем самым он покушается на законодательно закрепленное право семьи получить в случае необходимости социальную поддержку в размере 25 000 руб. из общей суммы федерального пособия при рождении второго ребенка.

Глядя на действия политического тандема «Медведев — Володин» на федеральном уровне, региональные законодатели продолжили развивать тему постепенного отказа от широко разрекламированной государственной программы по стимулированию рождаемости. Решением воронежских народных избранников, большинство которых также представляют ЕР, отменена региональная единовременная выплата при рождении ребенка. Выплата эта была введена в 2008 году, её размер – 20 тыс. рублей.

И это только краткий обзор антисоциальных статей, заложенных в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

А сколько ещё «сюрпризов» преподнесла ЕР за время работы седьмого созыва?

Правительство Медведева повышает тарифы на ЖКХ. Распоряжением кабмина от 19 ноября 2016 года утверждены новые индексы изменения размера вносимой гражданами палаты за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2017 год. Согласно документу, рост составит 4-6%. Но уже региональные депутаты ЕР пошли ещё дальше. Воспользовавшись своим правом законодательной инициативы, представители партии власти на местах подняли тарифы до максимально допустимых значений. К примеру, в Новосибирске рост тарифа ЖКХ составит 15%.

Отказ от индексации МРОТ

Так называемая оптимизация расходов, реализуемая в тандеме Медведев-Володин, предполагает заморозку бюджетных ассигнований на оплату труда работников бюджетной сферы. Установленный законом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на треть отстает от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Вместо того, чтобы принимать активные меры по стимулированию создания высоко-производительных рабочих мест, повышать доступность кредитных ресурсов для предприятий, увеличивать доходы бюджетов всех уровней путем легализации доходов бизнеса и пресекать отток капитала, «Единая Россия» пытается решить финансовые проблемы, прежде всего, за счет экономии на зарплате работников и снижения гарантий в сфере труда. Впервые правительство отказалось от увеличения МРОТ с 1 января нового года. Его рост возможен не ранее 1 июля 2017 г.

Сегодня минимальный размер оплаты труда составляет 7,5 тыс рублей. Между тем, МРОТ – это основа для выстраивания тарифных сеток на предприятиях. Чем она будет выше, тем больше смогут получать работники. Но, видимо, рост зарплаты не выгоден государству, поэтому МРОТ не увеличивают. МРОТ важен, не только потому, что определяет минимальную месячную заработную плату в стране, но размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Видимо в «Единой России» считают эти пособия исчерпывающе большими.

Отказ от увеличения стипендий студентам вузов и учащимся колледжей и техникумов

«Увеличивать стипендии всем бессмысленно», — прокомментировал законодательную инициативу КПРФ единоросовский глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Напомню, учащимся средних специальных заведений предлагалось увеличить стипендию до 1000 рублей, а студентам вузов — до 2000 рублей. Сегодня она составляет 487 и 1340 рублей соответственно. Как говорят сами студенты, этих денег едва хватает на проезд к месту учебы.

Чтобы понять ход мысли либералов из правительства достаточно прочитать список поручений премьер-министра РФ Медведева Д.А., адресованный Правительству от 19 января 2017 года?! Что ни вопрос — желание сэкономить на благополучии собственных граждан. Где рассмотрение целесообразности предоставления в 2017 году права использования части средств материнского капитала на единовременную денежную выплату семьям — это цветочки.

Итак, о чём попросил своё ведомство Медведев:

Дополнительно проработать вопрос о необходимости реализации мероприятий по поддержке отдельных проектов в сфере занятости населения, читай — отказаться от этих самых мероприятий; Дополнительно проработать вопрос финансирования выполнения государственного задания образовательными организациями, подведомственными Минкультуры России. Опять же, не ошибемся, что речь идет об очередной мере экономии; О целесообразности софинансирования в 2017 году организации летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А, вдруг, обойдутся?

Правительство не оставляет попыток протащить свои инициативы и по другим вопросам. Самые резонансные:

Наиболее резонансным законом, принятым тандемом Медведев-Володин стал закон «о «Контингенте». Надо ли говорить, что предложен этот законопроект был правительством. Любопытно, что постановление об организации рабочей группы по созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся было выпущено Правительством РФ ещё 24 октября 2014 г. Кабмин поручил этот вопрос Минкомсвязи совместно с Минобрнауки. Предметно этим вопросом занимался совет при Министерстве образования по развитию социального партнерства в сфере образования, молодежной политики и защиты детства. Оказалось, что в этот самый совет входит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Именно благодаря этому Фонду вошли в нашу жизнь плотно вошла ювенальная терминология, а вслед за ней реальные механизмы разрушения традиционной российской семьи: «правосудие, дружественное детям», «ответственное» и «эффективное» родительство», «ресурсные семьи», «биологические родители», «родительская компетентность», «ненадлежащее воспитание», «жестокое обращение с ребенком», «пренебрежение потребностями ребенка», «территория, дружественная детям», «детский телефон доверия», словом — всех не перечислишь.

По информации родительской общественности, «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» тесно связан с НКО «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения», ранее существовавшим на деньги USAID. Сегодня обе организации ведут антисемейную политику на государственные деньги.

Закон «о контингенте» предполагал, что Правительство и региональные органы власти будут самостоятельно решать, какие данные о наших детях и семьях собирать в базу «Контингент», и кому давать к ней доступ. Фактически это означает полную отмену неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, которая гарантирована Конституцией. ЗА законопроект проголосовало 327 депутатов от «ЕР», остальные — против. К счастью, Президент РФ В.В. Путин отклонил очередной антисемейный антиконституционный закон «О Контингенте обучающихся». Но осадочек от очередного «результата» деятельности тандема Медведев — Володин остался. Такое тесное взаимодействие ЕРовского большинства на уровне правительства и парламента наводит на размышление. Инициатором внесения ювенального законопроекта о сборе данных на детей стал именно кабинет министров. Он был внесен в ГД ещё в апреле, когда работал старый – «доволодинский созыв», который успел рассмотреть законодательную инициативу в первом чтении, и постановил доработать документ. «Обновленная Дума» приняла ювенальный закон во Втором и Третьем чтении значительно быстрее чем «не обновленный» прежний состав Госдумы.

Схема устойчивой системы власти выглядит так: есть правительство, есть Дума, которая её уравновешивает и является неким цензором, «заворачивающим» вредные и будоражащие общественность инициативы. В свою очередь правительство, обосновывая свои заключения, не дает возможность депутатам напринимать законов, которые не могут быть профинансированы. Президент находится над схваткой и выступает в роли арбитра.

В нашей стране после выборов 2016 года ситуация принципиально иная. Вместо того, чтобы критически воспринимать либеральные инициативы правительства, быть уравновешивающим органом, Госдума при новом спикере становится придатком правительства. В итоге президент вынужден вмешиваться и блокировать уже принятые законы, как это было с системой «Контингент».

Вот ещё несколько принятых законов, где мнение правительства удивительным образом совпала с мнением Думского большинства.

1. Закон об увеличении финансирования политических партий, а именно «О внесении изменения в статью 33 Федерального закона «О политических партиях» (в части изменения государственного финансирования политических партий). Внесенный в середине ноября представителями всех думских фракций, проект получил положительный отзыв правительства и сразу был принят в первом и окончательном чтениях. В результате финансирование ЕР и коллег по парламенту увеличилось со 110 до 152 рублей за один полученный на выборах голос избирателя. В итоге содержание парламентских партий обойдется бюджету в 7 000 000 000 рублей. Семь миллиардов рублей в год. Это без учета зарплат депутатов всех уровней – это только на партийную деятельность 4 думских партий. В случае непринятия этого закона, в бюджете вышла бы экономия. На выборы пришло в 2016 году на 10 млн. избирателей меньше, и было бы справедливо и правильно, если бы партии, поработавшие так плохо, что граждане не идут на выборы, получили бы от государства меньше средств. Но затягивание поясов – это для простых граждан. Правительство одобряет закон, согласно которому за каждого пришедшего на выборы заплатят больше, оставаясь в рамках общей выделенной суммы в 7 млрд рублей. При непринятии закона бюджет сэкономил бы около 2 млрд рублей, которые могли бы быть потрачены на покрытие дефицита бюджета. Отказываясь от индексации стипендий и откладывая индексацию пенсий, индексацию получаемых от государства средств, Конституционное большинство «Единой России» сделать не забывает.

2. Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики)». (Внесен Правительством). Речь о росте акцизов на бензин и дизельное топливо. Что касается топлива, то рост ставки акциза затронул автомобильный бензин 5-го класса — с нынешних 10 130 рублей за тонну до 10 535 рублей за тонну в 2018 году и до 10 957 рублей в 2019 году. На дизельное топливо депутаты установили ставку 6 800 рублей в 2017 году, 7 072 рубля в 2018 году и 7 335 рублей в 2019 году. Это существенный рост — сейчас ставка составляет 5 293 рубля за тонну. В Минфине ранее сказали, что и дизель, и 5-ый бензин подорожают несущественно — на 1-2 рубля. Согласно планам правительства, прибавка акциза в 2017 году составит 1,3 рубля на литр бензина и 2,3 рубля на дизтопливо. Сейчас 95-й бензин в среднем по стране стоит около 38,3 рубля за литр, а после повышения акциза его цена должна вырасти до примерно 40 руб./л. Однако сами нефтяники заявляют, что в течение 2017 года розничные цены на топливо вырастут ещё на 8−12% относительно нынешнего уровня. И это в условиях дешевеющей нефти.

3. О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию. (внесен Правительством) Правительство решило выплатить пенсионерам единовременно 5000 рублей. С одной стороны, указанная компенсация относится к мерам социальной поддержки граждан. Но вместе с тем сумма пенсионного обеспечения не увеличится, а значит, не увеличится база для повышений пенсионных начислений в 2017 году.

Однако деятельность политического тандема Медведев-Володин выражается не только в принятии полезных лично партиям (депутатам) и правительству законов. Нужно отметить, что на любой законопроект, предусматривающий расходы, покрываемые из федерального бюджета, правительство обязано давать свой отзыв. В ситуации работы политического тандема Медведев-Володин Госдума принимает только те законопроекты, голосует только за те инициативы, которые одобрены либералами из правительства.

Давайте рассмотрим несколько законопроектов, которые Конституционное большинство «Единой России» «завалило»:

Госдума отклонила законопроект о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом. Почему отклонила? Потому, что правительство дало такой отзыв: «Госслужащие и так обязаны декларировать имущество за рубежом, поэтому на законодательном уровне уже предусмотрены необходимые антикоррупционные механизмы обеспечения прозрачности владения недвижимым имуществом, находящимся за границей».

Почему отклонила? Потому, что правительство дало такой отзыв: «Госслужащие и так обязаны декларировать имущество за рубежом, поэтому на законодательном уровне уже предусмотрены необходимые антикоррупционные механизмы обеспечения прозрачности владения недвижимым имуществом, находящимся за границей». Госдума отклонила законопроект об отмене ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в вузы .

. Госдума отклонила законопроект об отмене роуминга внутри России. Отзыв Правительства (от 2013 года) звучит чисто «либерально» и очень «рыночно»: это коммерческие фирмы, а они и так снижают и будут снижать стоимость своих услуг, следовательно закон не нужен.

Помимо этого отклонен законопроект об усложнении процедуры расторжения брака, снижении ставок на тариф для электроэнергии для сельхозпредприятий и т.д. и т.п.

Что интересно, большая часть законодательных инициатив социальной направленности переносится на самый конец рабочего заседания депутатов. Обычно, после 16 часов. И тут выясняется, что большая часть депутатов на рабочем месте … уже отсутствует! Парламентарии не говорят законопроектам ни ДА, ни НЕТ, и даже не ВОЗДЕРЖИВАЮТСЯ от голосования. То есть не голосуют никак. Они саботируют рассмотрение, как это было в случае с рассмотрением законопроекта ПВО о национализации ЦБ прежним составом Думы.

Такие «прогулы» случаются даже в разгар заседаний.

Обратите внимание: с разницей в 33 секунды законопроекты принимаются или отклоняются по причине отсутствия кворума!

И все это на фоне разговоров Председателя Госдумы В.В. Володина об ответственности депутатов и взаимосвязи оплаты их труда и посещения пленарных заседаний. На словах всё красиво: «Когда депутат посещает пленарные заседания — это исполнение им депутатских обязанностей, если отсутствует, то в этом случае делаются вычеты из оплаты труда». Трудно с эти не согласиться — депутата для того и выбирают, чтобы он голосовал. Во внутренний регламент работы парламента изменения внесли, как и было обещано. Подробно все расписано в ст. 44 Регламента.

Да, вот только прогулы продолжаются. Депутаты прогуливают заседания и голосования … находясь в здании Госдумы, и даже находясь в зале заседаний!

Поскольку Конституционное большинство у ЕР, то именно от наличия-отсутствия единоросов возникает или отсутствует возможность прохождения –отклонения закона.

Если кворум есть, а потом через 33 секунды его нет, то этому может быть только два объяснения:

Либо депутаты убегают с заседаний, как нерадивые школьники;

Либо они сознательно не участвуют в голосовании, делая вид, что отсутствуют, на самом деле проваливая тем самым неудобные для правительства «Единой России» законы.

В любом случае у тех, кто голосовал за ЕР на прошедших выборах, вопросов к Конституционному большинству «Единой России» становится всё больше. К правительству «Единой России» вопросов уже давно нет.

Источник: nstarikov.ru