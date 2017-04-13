У Назарбаева наблюдаются симптомы дедушки Сильвио…

Назарбаев объявил об ускорении перехода с кириллицы на латиницу для облегчения коммуникации с внешним миром.

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201704121231-pkxh.htm …По мнению президента Казахстана, новый алфавит позволит облегчить коммуникацию с внешним миром, поможет быстрее учить английский язык детям и эффективнее модернизировать общество. В настоящее время в республике используется казахский кириллический алфавит.

Кому лично новый алфавит облегчит «коммуникацию с внешним миром», он не сказал. Поскромничал.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Назарбаев,_Нурсултан_Абишевич Согласно опальному казахстанскому политику Рахату Алиеву, который долгое время был зятем Назарбаева, у президента Казахстана есть по крайней мере три жены, а Сара Назарбаева живёт вдали от мужа, в Алма-Ате. Одной из жён является бывшая стюардесса на борту президентского самолёта, второй — победительница конкурса Мисс Казахстан. Имена этих женщин известны многим казахстанцам, но ничего о них из-за боязни преследования не публикуется в казахстанской прессе

Как минимум, две любовницы Нурсултана Абишевича и четверо его внебрачных детей постоянно проживают в г. Лондоне. Образование там, сами понимаете, на латинице. Младшенький внебрачный сынок, самый любимый, видимо, совсем тупой растет, раз папаша решил, что два алфавита ему нипочем не одолеть, хоть до ста лет учись. Проще будет всему Казахстану перейти на латиницу, чем одному тупому «наследнику престола» выучить кириллический алфавит? К 2025 году? Как раз немного подрастет, в Лондоне отучится…

https://ru.wikipedia.org/wiki/Президент_Республики_Казахстан Требования к кандидатам в Президенты Президент Республики Казахстан избирается в соответствии с конституционным законом совершеннолетними гражданами Республики на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Президентом Казахстана может быть избран гражданин по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком и проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет.

А зачем переходить на латиницу? Переводите образование уж сразу на английский. Бритам не привыкать демонстративно унижать население оккупированных территорий, меняя законы для удобства оккупационной администрации. Не ищите никаких дополнительных смыслов. Если до вчерашнего дня Казахстан находился под скрытой британской оккупацией, то вчера Назарбаев впервые объявил о британской оккупации открыто.

Представители британской короны, – Тони Блэр курирует казахское направление, предложили президенту Казахстана создать и возглавить тюркский султанат.

Он это предложение, видимо, принял.

Переход на латиницу заявлен Назарбаевым в целях «эффективной модернизации общества». Приятно, что о модернизации путем смены языка он вспомнил именно в День космонавтики.

Запамятовал елбасы, что космодром «Байконур» находится на территории Казахстана? Или это не от старости, а потому, что для своего возраста слишком много бегает за девушками, до потери ума и человеческого облика, как дедушка Сильвио?

https://www.vz.ru/opinions/2017/4/12/866006.html(12 апреля 2017)

Латиница будет покруче украинских бандеровцев Алексей Живов, общественный деятель Казахский вопрос – это не только межгосударственный или межнациональный вопрос. Казахи в большом количестве живут в России. Казахи в определенной степени стоят между Россией и Китаем. Наконец, казахи являются последним русским цивилизационным рубежом перед надвигающейся чумой радикальной средневековой религиозности. Оттого еще сложнее понять, каким образом проходит экономическая и геополитическая интеграция между РФ и Казахстаном, когда Казахстан переходит на латиницу. Латиница будет покруче украинских бандеровцев. Смена алфавита – это окончательный и бесповоротный культурный разрыв, за которым последуют и худшие события. Источник: Блог Алексея Живова

Если б он только бегал за девушками, но 16 и 17 апреля в едва не сгоревшем на прошлой неделе Храме всех религий в Астане состоится очередной сеанс черной магии с участием президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева…

Прошу читателей не переспрашивать меня, верю ли я в черную магию, это не имеет никакого значения в контексте статьи. Проблема в том, что в нее верит и принимает личное участие в ритуалах действующий президент Казахстана…

Изменения в поведении и состоянии здоровья президента Казахстана стали заметны невооруженным глазом около трех лет назад. Последствия это инфаркта или инсульта, пусть врачи разбираются.