Сталин в современном информационном пространстве

В современном информационном пространстве очень мало правды ...освещение острых и жизненных современных проблем Русичи обязаны взять ...отсюда, лучше всего ненавидеть Сталина и Гитлера, ибо кого... от автора: ведизм - современное занятие ведьмачеством, я так думаю...