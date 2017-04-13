Сталин в современном информационном пространстве
12:27. 13 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Небольшое объявление для товарищей из Санкт-Петербурга.
13 апреля в 19-00 часов в городе пройдет встреча-дискуссия посвященная проблематике Сталина в современном информационном пространстве и общественном сознании.
Тема дискуссии:
Почему политик первой половины ХХ века стал самым популярным героем современных СМИ? Речь пойдет не о Сталине, как об исторической фигуре, а именно об образе, который складывается в нашем общественном сознании.
В дискуссии участвуют:
• Писатель Вячеслав Рыбаков
Вячеслав Михайлович Рыбаков, известный писатель, историк и востоковед. На наш взгляд, один из самых интересных российских прозаиков нашего времени.
По его сценариям сняты фильмы «Письма мертвого человека» и «Гадкие лебеди». В соавторстве с Игорем Алимовым Рыбаков написал семь книг под псевдонимом Хольм ван Зайчик.
Мы настоятельно рекомендуем прочитать последний роман Рыбакова – «На мохнатой спине», в нем писатель создает уникальный образ сталинской эпохи, ставит перед читателем неразрешимые этические вопросы о природе власти и человечности.
Еще Сталин появляется в рассказе «Давние потери» – зарисовке из жизни стенографистки верховного главнокомандующего.
• Кандидат философских наук, преподаватель СПбГУ Мария Могилевич
Кто станет героем эпохи. "При всей недоверчивости к средствам массовой информации, мы, потребители их продукции, сохраняем веру в их особое могущество. Мы верим, что массмедиа способны создавать популярных персонажей из воздуха, превращать благородных героев в кровавых тиранов и наоборот. Но есть ли границы у этой иллюзорной власти? И верно ли, что кто угодно способен стать "героем" эпохи массмедиа?"
Так определяет тему своего выступления на нашей встрече кандидат философских наук, преподаватель СПбГУ Мария Могилевич.
• Научный сотрудник Центра этнорелигиозных исследований Владимир Носов
• Координатор акции "Автобус Победы" Андрей Блинский
http://historical.pro/ – цинк
Общество "Знание", Набережная канала Грибоедова 92/1, Санкт-Петербург
сегодня в 19:00
https://vk.com/event144181658 – цинк
Организаторы приглашают всех желающих.
Источник: colonelcassad.livejournal.com