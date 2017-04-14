Сталин не тот человек, которого можно сдать в архив
21:49. 14 апреля 2017 Просмотров - 214 Один комментарий Опубликовал: brahman
Для тех, кто вчера не попал на дискуссию по поводу роли Сталина в современном информационном пространстве http://colonelcassad.livejournal.com/335
Небольшая выжимка о прошедшем мероприятии.
Сталин в современном информационном пространстве
Просветительский проект «ВСЕГДА». Дискуссия в петербургском отделении общества «Знание»
Мы тоже хотим автобус!
Имя Сталина у нас ассоциируется со справедливостью, – начал разговор координатор акции «Автобус Победы» Андрей Блинский.
Он напомнил, что движение возникло в годы правления Медведева, когда шла очередная волна десоветизации. В ответ инициативная группа в Петербурге решила поздравить ветеранов с 9 мая.
- Нанять монтажников, оклеить автобус изображениями генералиссимуса и пусть по маршруту, по Невскому проспекту, – вспоминает Блинский. На второй день автобус сняли с маршрута по личному распоряжением Валентины Матвиенко, тогда губернатора Петербурга.
- Это вызвало бурю негодования, акция разлетелась по всей стране. К нам стали обращаться ребята из других городов, предлагать: «Давайте мы тоже на следующее 9 мая примем участие».
Через год мы запустили автобусы в пяти городах, потом в одиннадцати, в 2012 году автобусов было 26, в 2013 – больше трех десятков, – рассказывает Андрей. – И всегда на местах – в Иркутске или Южно-Сахалинске появлялись люди, которые связывались с нами и говорили, мы тоже хотим автобус со Сталиным.
- Сейчас это замялось временем, но тогда было представление, что сталинисты это бабки с плакатами, орущие: «Вернем все взад! – напомнил другой организатор «Автобуса» культуролог Алексей Карабанов. – Мы должны были показать, что сталинисты, люди, выступающие за ценности СССP, не маргиналы, а нормальные, состоявшиеся, умные люди. Маргиналы – те, кто Сталина запрещает. И это нам удалось.
- Все эти события сформировали новую сознательную прослойку людей, – уверен Андрей Блинский.
Он перечислил участников акции, которые сегодня воюют, пишут статьи, занимаются общественной работой, представляют интересы нашей страны за ее пределами и звершает словами:
- Имя Сталина и сегодня объединяет людей, побуждает работать во имя справедливости, исторической достоверности, на благо общества.
Речь не о прошлом
Самый известный участник встречи писатель Вячеслав Рыбаков признался, что чувствует себя среди молодых сталинистов, как старый большевик, заставший репрессии:
- Речь идет не о Сталине, не о прошлом. Просто мы определяем свое отношение к разным версиям своего будущего посредством определенных, всем понятных символов. И Сталину (при всех издержках его как человека, всех издержках его времени) повезло стать символом тенденции, которая не изжита нами. И не может быть изжита, потому что обеспечивает целостность, дееспособность и перспективность нашей страны.
Получилось так, что ни один руководитель на протяжении двух с лишним веков не мог похвастаться успехами такого уровня.
Мы ищем в прошлом средства сопротивляться современным угрозам. Сейчас не наши танки в Праге – война подошла к нашим границам, НАТОвские танки стоят в двух часах хода от Питера. И тот, кто продолжает вещать нам про Пражскую весну, про нашу преступность, естественно вызывает сопротивление у всякого нормального человека, который просто хочет жить дальше.
Коба, который появляется в последней книге Рыбакова «На мохнатой спине» – не вполне Сталин.
- Я не ставил задачу воссоздать реальные исторические фигуры. Мне это не по уровню дарования и информированности – я не могу себе позволить переписывать книгу как Лев Толстой семь раз. Книга пишется за два месяца, потом надо гнать плановую тему в институте, – объяснил писатель.
70% хорошего
Я вас спровоцирую, пообещал собравшимся конфликтолог Владимир Носов.
- Вот был такой Мао Цзедун – человек исключительно неоднозначный, жертвы его правления гигантские, разрушения сопоставимы со средних размеров войной. И что произошло потом? – поинтересовался Владимир. – Все наследие Мао Цзедуна было сдано на склад – оно никому в современном Китае не нужно. При этом было сказано: «Он сделал 70% хорошего, 30% плохого. Памятник Мао мы оставляем на прежнем месте, потрет в Запретном городе как висел, так и висит». Во время волнений в 89-м году на площади Тяньаньмэнь, людей, которые кидали в этот портрет банками с краской, поймали сами протестующие и выдали полиции.
Если бы у нас сказали: «Время Сталина было великое и чудовищное, забудем об этом», нужно ли было бы делать «Сталинобус»? Не вымерла бы идея о прекрасной сталинской эпохе сама собой?
- Не все возможно поместить в архив, – возразила кандидат философских наук, преподаватель СПбГУ Мария Могилевич.
- Мне удивительно, что у нас так и не выработан критический подход к действительности, – пояснил свою мысль Носов, – принято либо мазаться грязью, либо кричать «ура-ура, этот человек во всех отношениях прекрасен!»
Это распространяется на все области знания – от Сталина до Гуса Хиддинка, который за три месяца отборочного тура три раза побывал злодеем, три раза героем, причем без всякого перехода.
Тот, кто ходил в темный лес
Мария Могилевич попыталась ответить на вопрос, почему Сталин стал настолько важной медийной фигурой и можно ли вообще создать героя средствами масс-медиа.
С точки зрения культурологи герой – тот, кто выходит за пределы обыденности, автоматических действий, из которых состоит повседневность, в сферу сакрального, скрытого, непроговариваемого.
Скорость обмена информацией увеличивается, у людей возникает опасение, что сакральное исчезнет вовсе. Но персонажи, которые выдаются медийными средствами за героев всегда остаются в сфере обсуждаемого, то есть в обыденности.
- Когда мы говорим совместно, мы всегда выговариваем повседневность. В сферу за ее пределами может путешествовать только одиночка. Это и есть герой.
Совершать выход за пределы социума больно. Но у остальных появляется новая тропинка, а герой оказывается сакральной фигурой, «тем, кто ходил в темный лес», поэтому никакой однозначной оценки действий героя общество вынести уже не в состоянии. В границы нашего социального добра и зла такой человек уже никогда не вернется.
Для того чтобы почувствовать свою человечность, пишет Мишель Фуко, необходимо соотнестись с человеком. Через того, кто реализовывал свою человеческую свободу, мы и себя ощущаем такими же. И у нас не так много героев, с которыми мы можем себя соотнести
- Я себя под Ленина чищу, – поясняют из зала.
Сложный экскурс в область культурологи Мария завершает понятной всем мыслью:
Сталин однозначно такой человек, поэтому мы и не можем запихнуть его в архив.
Полную аудиозапись встречи можно послушать по ссылке:
https://www.dropbox.com/home/Public?prev
Насчет "Мао сдали в архив" это известное заблуждение, современная КПК вполне себе прагматично использует то, что считает нужным из наследия Мао в том числе и в идеологической сфере. Недавно это даже вылилось в принятие суровых кадровых мер направленных на защиту Мао от "неверных высказываний" http://colonelcassad.livejournal.com/318
Касательно "Автобуса Победы", то на том историческом этапе он сыграл большую роль в деле доведения реабилитации Сталина в общественном сознании до логичного конца, позволив вывести дискуссию о Сталине из тупика "Сталин хорошо – Сталин плохо – к Сталин это нормально". Сталин стал нормой, основная масса населения страны с ним примирилась. Большинству он вполне исторически симпатичен (что не означает, что все кто тепло отзывается от Сталине являются сталинистами), определенной прослойке он до сих пор спать спокойно не дает. Но для большинства, он уже прочно стал нормальной фигурой отечественной истории, несмотря на то, что предпринимались, да и до сих пор предпринимаются безуспешные попытки облить его грязью и показать сталинскую эпоху как безпросветную черную дыру. Для многих, вопрос о Сталине стал понятен не потому, что их убедили в историческом дискурсе – люди просто увидели, что "борцы со сталинизмом", как правило используют эту тему для борьбы за разрушение РФ в существующих границах. И со временем это поставило власти в достаточно затруднительное положение, так как дальнейшая десталинизация по сути вела к подрыву правовых и исторических оснований на отдельные части РФ. Поэтому, хотелось того властям или нет, но Сталина они оказались вынуждены терпеть, потому что сталинское наследие со всеми его достоинствами и недостатками до сих пор окружает нас. И просто в архив его положить не получается. Где "декоммунизацию" и "десталинизацию" попытались довести до конца, результаты долго себя ждать не заставили. Украина стала более чем наглядным примером.
PS. На заглавной фотографии недавно изготовленный бюст Сталина для установки в Новособирске.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Сталин первым объявил войну мусульманскому терроризму и был во всём прав. Уже только за это его имя стоит увековечить. Он прекрасно понимал психологию крымских татар и чеченцев. Понимал, что эти “представители самой мирной религии” по жизни предатели. Не надо было выселять не в Казахстан, а на Чукотку и Камчатку. Пусть рыли бы туннель на Аляску, отрабатывали бы свой вековой террор мирных людей.Опыт укрогабонии показывает , что недобитый фашизм (как украинский , так и мусульманский), если его не искоренить до основания без всякой жалости и оглядки на толерантность (гейропа нам это показывает во всей свой “красе”), всегда стремится к возрождению.