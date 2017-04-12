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Выношу на суд людской Совести действия тех, кто растоптал свою честь …

09:44. 12 апреля 2017 Просмотров - 318 6 коммент. Опубликовал:

Люди должны знать об этом, иначе такое будет повторяться…

в Электронную приёмную Президента Российской Федерации

Фамилию, имя, отчество адресата: Путину Владимиру Владимировичу

Фамилия, имя, отчество: Сироткин Валерий Альбертович

Адрес электронной почты: [email protected]

Телефон: +79115983824

Социальное положение: рабочий

Тип: жалоба

Тематика обращения: Гражданское право

Текст

Я, Сироткин Валерий Альбертович, 18.08.1967 г.р., проживающий по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Арктическая, дом 5, кв.33, тел.+79115983824 и +79969203818, вынужден обратиться с жалобой по факту оказанного на меня физического и психологического воздействия, превосходящих по численности и возможностям работников полиции, с целью принуждения меня к написанию под диктовку “явки с повинной”.

В свободное время я внимательно изучаю прошлое нашей Родины, умалчиваемые исторические факты, события и документы, размещённые в русском сегменте интернета.

Я свободное время, согласно пунктам 1,3,4,5, статьи 29 Конституции РФ о гарантии каждому свободы мысли и слова,   вёл блоги под псевдонимом Григорий Теплов по адресам < ![CDATA[]]>https://vk.com/id271584181< ![CDATA[]]> и < ![CDATA[]]>https:[email protected]< ![CDATA[]]>  куда, находясь под впечатлением от содержания прочитанных книг и статей, копировал выдержки из этих книг и статьи таких авторов, как Владимир Шемшук, Всероссийское Народное Вече, Антон Благин, Сергей Очкивский, Георгий Сидоров, Марва Вагаршаковна Оганян, Иван Павлович Неумывакин, Виктор Ефимов, Сергей Альбертович Салль  и многих других.

28 февраля 2017 года около 10-ти часов утра я собирался выходить из дома на почту и услышал звонок в дверь. На вопрос “кто?”, я услышал ответ “участковый” и как только я открыл входную дверь, то мгновенно ощутил на себе применённый приём захвата двумя ОМОНовцами и удар лбом и носом об стену с криками ворвавшихся в квартиру людей о том, что против меня возбуждено уголовное дело, причём само постановление было написано позже, уже у следователя в Архангельске и  датировано 28 февраля 15 час.30 мин. 2017г.

Никогда в своей жизни у меня не было проблем с законом и каких либо нарушений оного. С чистой совестью, вытирая платком кровь с ран на лбу и переносице, я задал вопрос восьмерым вторгшимся людям: “Почему нельзя было меня вызвать повесткой или по телефону, по которым я бы пришёл в указанное время куда следует?”, но судя по озлобленности и напору этих людей было видно, что они методично делали всё необходимое, чтобы ввести меня в шоковое состояние с целью принудить меня к покорности.

Мне было заявлено в устной жёсткой форме, без предъявления ордера на обыск, что размещённые на моей странице “Вконтакте” статьи, являются “призывом к экстремизму и организацией экстемистской группы”, но по факту я не я являюсь автором скопированных мной и продублированных на моей странице “Вконтакте” < ![CDATA[]]>https://vk.com/id271584181< ![CDATA[]]> статей и прилагающихся к ним картинок других авторов с указанием ссылок на источники.

На мои доводы о том, что я не имел никакого “умысла”, а вел блог в свободное время, изучая исторические факты и документы, размещённые в интернете в свободном доступе и не являюсь автором ни одного текста и фотографий, которые копировал в готовом виде с указанием источников в виде ссылок, на что мне было сказано, что : “Всё происходящее мне нужно принять как свершившийся факт и лучшим исходом для меня будет написание явки с повинной, так как была “проведена экспертиза”, с которой меня не ознакомили.

Мне была выложена на кухонный стол пачка примерно в пять сантиметров, распечатанных листов с текстами, как мне было сказано, с блога на КОНТе и фотографий со страницы “вконтакте”, которые являются, со слов этих людей,  “экстремистскими”, Причем содержанию и смыслу, изложенному в текстах статей и описываемых исторических фактах, претензий мне высказано не было, ограничившись акцентированием внимания на слова “жиды” и “евреи”, содержащиеся в некоторых текстах статей и документов.

Когда я упомянул о том, что этимология слова “жиды” – жизнь дающий, а слова “евреи” – верхняя рея корабля, т.е. “над всеми”. И что я не могу быть равнодушным к той жестокости, которую чинили пришлые большевики и революционеры в 1917 году в отношении русского народа. На что мне было заявлено, что: “Я уже занимаюсь экстремизмом” .. И это не смотря на то, что об этом факте жестокости первого советского правительства, состоящего на 85% из прибывших из за границы евреев сказал < ![CDATA[]]>Владимир Владимирович Путин  < ![CDATA[]]>

На мои вопросы о том, почему за всё время отслеживания и сбора , как мне было сказали в течении полутора лет “экстремистских материалов”, я ни разу не получал даже намёка от модераторов или от кого бы то ни было о том, что скопированными статьями и текстами из книг, написанных другими авторами, я  нарушаю  правила или  законы?, я получил клешированный ответ: “Не знание законов не освобождает от ответственности”,  “фотографии  внесены в список “экстремистских” на сайте ФСБ”.

Я детально изучил Федеральный < ![CDATA[]]>список экстремистских материалов < ![CDATA[]]>, но не обнаружил в нём описание тех фотографий, которые стали поводом для проведения этого акта устрашения.

На мой логичный вопрос: “Судя по вашему рассказу, я понял, что на момент копирования мной статей других авторов с комментариями в виде фотографий, эти фотографии не были в списке  “экстремистских” на сайте < ![CDATA[]]>ФСБ< ![CDATA[]]>, а были внесены в него по мере размещения мной каждой вновь прочитанной копией статей с иллюстрациями к ним и указанием ссылок на источники?” Т.е. прослеживается явный признак целенаправленной фабрикации дела с созданием, не существовавшего, на момент размещения мной копий статей и текстов книг в своих блогах, “экстремистского списка фотографий”.  Тому, кому я задал этот вопрос не удалось скрыть своей растерянности.

Никто не утруждал себя собрать сведения обо мне, чтобы сделать элементарный вывод, что я ни какой не “экстремист и организатор преступных сообществ” и достаточно меня вызвать по телефону или повесткой, а не устраивать акт запугивания с применением группы захвата в масках и биением меня лбом об стену, в следствии чего у меня остался шрам на лбу и деформация переносицы. Честно говоря, мерзко мне на душе, осознавая свою беззащитность от существенно превышающих по своим возможностям и власти людей, которые меня ввели в шоковое состояние, в котором я прибываю по сегодняшний день.

Осознавая всю безысходность своего положения и находясь под усиленным психологическим давлением превосходящих по числу и возможностям людей, с кровоподтёками на лбу и носу, прибывая в шоковом состоянии от неожиданности произошедшего и оказываемого на меня и вызванную с работы жену психологического давления со стороны нескольких человек, я вынужден был смириться и стал содействовать обыску и изъятию нашего с женой имущества . А по приезду в полицию был вынужден написать своей рукой своей рукой под диктовку полицейского “явку с повинной”. Текст, которой сейчас я не помню дословно, но помню точно, что категорически отказался писать под диктовку, что “я имел экстремистский умысел и цель создать группу сообщников”, и написал дословно: “Не имел умысла и никаких целей, а был под впечатлением от прочитанных статей, копируя их в своих блогах”.

< ![CDATA[]]>Фотография была сделана спустя 23 дня после произошедшего< ![CDATA[]]> 

< ![CDATA[]]>Постановление о возбуждении У/Д  < ![CDATA[]]>

У меня и моей жены изъяли компьютеры и мой смартфон, причём поводом изъятия 6-ти  годовалого моноблока жены, что было полнейшей неожиданностью, стало то, что на рабочем столе находилась папка “Валера” с файлом со ссылкой на аудио-статью Николая Левашова “Зримый и не зримый геноцид”, начитанной Дмитрием Байдой и размещённым по сегодняшний день на сайте < ![CDATA[]]>http://molvica.org/< ![CDATA[]]> .

Жена попыталась возразить в мою защиту и задала вопрос: “Откуда  он мог знать, что копирование чужих статей и размещение их у себя на странице “вконтакте” оказывается является противозаконным деянием?” , На что получила в резкой форме ответ от одного из людей: “Мочите лучше, студентка Маслова тоже говорила, что не знала, что едет в “игил””, после чего жена заплакала от подобного сравнения.

Ниже я приведу краткую характеристику о себе:

Мой дед,  Каруна Семён Петрович 1916 г.р., был ветераном ВОВ 1941-1945 г.г. и имел боевые награды.

Мой отец, Сироткин Альберт Александрович 1934 г.р., 39 лет был служащим в/ч 36979, дислоцированной на аэродроме в пос. Вазиани Грузинской ССР, по специальности наладчик радиолокационной аппаратуры на боевых военных самолётах Су-25 ВВС СССР.

Мой отец был специалистом высшей категории в своей области и часто направлялся в командировку по всей стране и имел награды и грамоты.

Моя мать, Сироткина Алла Семёновна ( в девичестве Каруна)  1939г.р., более 20-ти лет проработала в штабе ВВС Закавказского округа на ответственной должности.

С малолетства меня воспитывали в духе патриотизма, преданности Родине, всегда поступать по Совести и справедливости, чем я руководствуюсь всю свою жизнь.

С 1973 года занимался спортом. Являюсь Мастером спорта СССР по “Современному пятиборью” ( удостоверение №216339, выдано 27.11.1985 и знак “МС СССР” № 216339.

Я не являюсь автором перечисленных в сфабрикованном против меня после вынужденного  написания  мной под диктовку “явки с повинной””уголовном деле” фотографий и текстов, которые и по сей день размещены на тех ресурсах, ссылки на которые указаны в текстах, авторами которых  в том числе являются член Союза писателей РФ Антон Павлович Благин и Эксперт Комитета по эконом. политике, инвест. развитию и предпринимательству Гос. Думы РФ Сергей Очкивский.

Я с равной степенью уважения отношусь ко всем народам нашей многонациональной Родины и уверен, что Совесть есть у людей любой национальности. К сожалению подлецов тоже достаточно в нашем обществе, с чем невольно приходится сталкиваться.

Я не имел никаких целей, кроме познавательных, руководствуясь статьёй 29 Конституции РФ, копируя тексты статей чужих авторов, размещённых в русскоязычном сегменте интернета и допущенных к публикации Роспотребнадзором на интернет ресурсах :

< ![CDATA[]]>http://вечевсенародное.рф/< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>http://ru-an.info/< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>https:[email protected]< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>http://x-true.info/47750-obraschenie-russkih-uchenyh-k-evreyam-rossii.html< ![CDATA[]]>http://kramola.info/< ![CDATA[]]>http://allpravda.info/content/1391.html< ![CDATA[]]> , < ![CDATA[]]>https:[email protected]< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>almediko.ru< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>https://vk.com/alfamed< ![CDATA[]]> и многих других.

Перечисленный в “Постановлении о возбуждении уголовного дела” фразы, являются иллюстрациями с цитатами из Полного собрания законов Российской империи. Собрание первое Том 7.1723-1727.СПб., 1830.С.728 , размещённого по адресу < ![CDATA[]]>https:[email protected]/560557< ![CDATA[]]>.    А так же цитаты из “Дневника писателя” Фёдора Михайловича Достоевского за 1877 год и < ![CDATA[]]>“Письма к русской нации”< ![CDATA[]]>, написанного русским писателем Михаилом Осиповичем Меньшиковым и изданном в 1911 г. ссылка на источник < ![CDATA[]]>http://liv. piramidin.com/politica/menshikov_pisma/menshikov_pisma.htm< ![CDATA[]]>  (некоторые ссылки уже заблокированы)

Совесть моя чиста, никаких целей и умысла, как написано в постановлении о возбуждении уголовного дела ( в приложенном файле ) я не имел и не имею.

В этой ситуации мне не остаётся ничего, кроме как надеяться на широкую огласку произошедшему. Прошу защиты и справедливой оценки вышеописанного факта.

Не скрою, что опасаюсь аналогичного вторжения в мою квартиру после этой жалобы, так как абсолютно беззащитен от возможностей и количества осуществивших вышеописанное .

02.04.2017г.  Сироткин Валерий Альбертович, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 5, кв. 33  тел.+79115983824

Отправлено: 2 апреля 2017 года, 15:09

ОТВЕТ : 

Источник: www.kramola.info

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6 коммент.»

  • 310 264
    Сергей Витальевич 12 апреля 2017 в 10:03 Ссылка Пометить
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    Не будет вожак стаи разбираться со своими волками из-за жалобы ягненка.Ввязался в драку-так дерись.

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  • 14351 5041
    Люся 12 апреля 2017 в 10:19 Ссылка Пометить
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    Вот так сопротивляются все либеральные чиновники изменениям во внутренней политике РФ,распоряжениям Путина,по всей стране.Концепция Общественной Безопасности тоже определена как экстремистский материал,но так как автор отсутствует,то и садить было некого.Сейчас она выпущена в новой редакции с изменениями и указаниями что именно изменено,легальна.Понимая,в какое время мы живём,надо и действовать соответственно.Думаю в данном случае человека оставят в покое.Тоже самое сегодня творится и в Америке,”ломают” Трампа как могут страновики,посаженные кланом Клинтонов во всех странах мира и международных организациях,наиболее оголтелого крыла глобалистов,которые сегодня пытаются вывести планету с пути к ядерному столкновению двух держав с помощью одного соображающего в глобальной игре президента,президента России.Просвещайтесь,люди!
    https://www.youtube.com/watch?v=4thDLgGtgF8
    https://www.youtube.com/watch?v=gY3hZRKFeUQ
    https://www.youtube.com/watch?v=v8qOKJc1kpE

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  • 1347 970
    любопытный 12 апреля 2017 в 10:21 Ссылка Пометить
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    А на сайте рпц эти книги экстремисткие? Рпц заказчик, а не фсб

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  • 2298 1480
    рысь 12 апреля 2017 в 10:24 Ссылка Пометить
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    По нашей жизни это норма, знаменитая 282 статья работает только ПРОТИВ РУССКИХ, так как идет тихий геноцид славянского населения.

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  • 13136 5618
    Ursus 12 апреля 2017 в 10:33 Ссылка Пометить
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    Беда в том, что люди думают что противник будет бороться с ними открыто и честно. С этим заблуждением пора завязывать.

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  • 2 2
    Антон 12 апреля 2017 в 11:04 Ссылка Пометить
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    Сыкотно. Причём здесь дед?
    Диссертация доктора Гебельса начиналась с цитаты “Бесов”, Достоевского.
    На тебе можно закончить “Бесов”
    И ебнули его не из-за того, что он цитировал Фёдора Михайловича
    Осталось только вспомнить нах, ты это перепечатывал? Укреплял дружбу народов?
    Тебе бы Адвоката Дьявола найти
    Или почитать “Идиет”

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