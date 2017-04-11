Неизвестные мегалиты Горной Шории

... уже непорядок. Чем занимались «неизвестные» на открытых нами руинах, ...джипах прорвались в самое сердце Горной Шории. Нашими проводниками были те... за столько лет эти мегалиты так и не посетили наши... горы Сибири в частности Горной Шории и Кузнецкого Алатау. С...