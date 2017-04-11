Неизвестные мегалиты Горной Шории
09:30. 11 апреля 2017 Просмотров - 334 Нет комментариев Опубликовал: brahman
После того, как об этом месте рассказал Г.Сидоров, показав фотографии гигантских стен из огромных по величине гранитных масс прямоугольной формы – Горная Шория у любителей подобного практически стала названием нарицательным. Но гор и мест с причудливыми стенами и останцами в этих краях – превеликое множество.
Вот пара примеров из этих мест: Куйлюмские мегалиты, Мегалиты горы Изыгаш
Один из читателей прислал ряд фотографий еще одного места Горной Шории с завораживающими видами:
Горная Шория, п.Шерегеш. Совсем недалеко, на склоне г.Курган, находятся причудливые останцы:
Вид издали на эту гору
Молодой курумник на склоне. Еще не успел обрасти мхом. Разрушение произошло совсем недавно даже по историческому времени.
Обратите внимание на свисающие прямоугольные блоки с останца. Это всегда ставит вопрос: как? Даже с геологической точки зрения.
Матрацкой структуры останцы
Не верху стены “голова дракона”.
Стены и свежие развалы вокруг них
Аналогичные примеры с грядами стен я приводил с поездки на Койское белогорье (Красноярский край)
Стена с “головой дракона” с обратной стороны
Совсем рядом с горнолыжным курортом п.Шерегеш. Фотография другого сезона
Рядом с г.Таштаголом есть поселок Спаск. Если перейти в этом месте р.Кондому и км 8 подняться в горы, будет группа останцев так называемые Спаские дворцы:
Подобные места редко являются местами туристических толп. Единицы едут за необычными видами за тысячи километров. В Сибири для жителей многих регионов – все под боком, буквально в паре сотне километров. Но к ним нет такого доступа как к Красноярским столбам, стенам Каменного города в парке Ергаки. Хотя, кто любитель таких походов – всегда находят и места и маршруты…
Вот пара примеров из этих мест: Куйлюмские мегалиты, Мегалиты горы Изыгаш
Один из читателей прислал ряд фотографий еще одного места Горной Шории с завораживающими видами:
Горная Шория, п.Шерегеш. Совсем недалеко, на склоне г.Курган, находятся причудливые останцы:
Вид издали на эту гору
Молодой курумник на склоне. Еще не успел обрасти мхом. Разрушение произошло совсем недавно даже по историческому времени.
Обратите внимание на свисающие прямоугольные блоки с останца. Это всегда ставит вопрос: как? Даже с геологической точки зрения.
Матрацкой структуры останцы
Не верху стены “голова дракона”.
Стены и свежие развалы вокруг них
Аналогичные примеры с грядами стен я приводил с поездки на Койское белогорье (Красноярский край)
Стена с “головой дракона” с обратной стороны
Совсем рядом с горнолыжным курортом п.Шерегеш. Фотография другого сезона
Рядом с г.Таштаголом есть поселок Спаск. Если перейти в этом месте р.Кондому и км 8 подняться в горы, будет группа останцев так называемые Спаские дворцы:
Подобные места редко являются местами туристических толп. Единицы едут за необычными видами за тысячи километров. В Сибири для жителей многих регионов – все под боком, буквально в паре сотне километров. Но к ним нет такого доступа как к Красноярским столбам, стенам Каменного города в парке Ергаки. Хотя, кто любитель таких походов – всегда находят и места и маршруты…
Источник: sibved.livejournal.com