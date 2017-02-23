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Технология обезвоживания, процеживания и мегалиты

12:11. 23 февраля 2017 Просмотров - 202 Один комментарий Опубликовал:
Оригинал взят у sibved в Технология обезвоживания, процеживания и мегалиты
Друзья поделились еще одной современной технологией, которая набирает популярность из-за своей простоты и эффективности в обогатительном производстве, фильтрации шламовых отходов, водоочистке и т.д.


Технология обезвоживания, фильтрации грунта через мешки из определенного материала

Что бы сразу понять эту технологию, посмотрите эти видеоролики:







Но какая связь этой технологии и мегалитами – спросите вы? Разве только внешнее сходство. Я исхожу из того, что если на Земле и были высокоразвитые цивилизации или они посещали Землю, то все наше новое – это забытое старое. Либо нам это дарят (как металлургию, письменность), либо мы идем по этому пути. Предлагаю все же провести аналогию между видами мегалитов и этой современной технологией.


Горная Шория. Мегалиты лежат, как выразился Владислав Раткун (krasnoyarsk69) – "батонами"


Свисающий камень. Он опирался на нижестоящий, но его могли были получить как раз по этой технологии. Для большего понимания, я приведу свои прошлые статьи:

ПОДЗЕМНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ МЕТАЛЛОВ И МЕГАЛИТЫ КАК ОТХОДЫ ПАСТОВОГО СГУЩЕНИЯ ПОРОДЫ
и
ХИМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОД МЕГАЛИТОВ
Это похоже на алхимию, а не химию, но присмотреться стоит…

В них я высказал версию, что мегалитические якобы природные образования – это не интрузия масс, а отвалы, отходы при подземном выщелачивании металлов. А мысль в этой статье дополняет эту картину – отходы, шлам складировали в мягкую опалубку, мешки и фильтровали. Скорее всего, закачивали массу в мешки не всю. Но ряд примеров говорит именно об этом.


Использовали для прочности, чтобы мешки не порвались и ограждение, прочную опалубку. Получались ровные блоки.


Здесь, вероятно были мешки по-меньше и разного объема








«Батоны»










Свалили все в кучу?


Здесь форма камней очень близка к той, которая может получиться из складирования мешками


Жила из мелкодисперсного сиенита. Это может быть зоной фильтрации, границей, где скапливался иной состав смеси и в последствии закристаллизовался в такой сиенит с мелкими кристаллами.


Похожий на штукатурку мелкодисперсный сиенит. Он часто встречается между блоками.



Весь альбом

Где эти мешки, где следы от них – спросит читатель? За сотни, а то и тысячи лет – органика распалась. Остались лишь швы. Там где мешки сразу удалили или быстро растворились под действием щелочи или кислоты (точно неизвестно чем выщелачивали) – блоки слиплись и остался еле заметный шов. Химию слили, процедили.
Еще смущает, что не было стандартов. Или масса потом растрескалась на более мелкие куски при кристаллизации?

Продолжим аналогию современной технологией обезвоживания:








Мешки-контейнеры вскрывают и отходы, сухой остаток утилизируют






Обратите внимание на сухой остаток. Он растрескался при усыхании. Так же и мегалитическая масса могла растрескиваться и получились более мелкие блоки и замысловатые камни.


Тоже растрескивание при усыхании. Думаю, при кристаллизации будут такие же процессы


Современный пример. Но чем не складированные отвалы, как мегалиты у затопленного карьера?



Более подробно про эту технологию вы можете узнать в конце статьи в Источниках.
***

Всем известны фотографии перуанских мегалитических полигональных кладок. До сих пор идут споры: выполнены они механическим способом или это литье? В особенности, масла в огонь подливают примеры, где на блоках видны так называемые «соски». Для чего они были нужны – нет однозначного ответа.



Вот еще несколько примеров:







Официальная версия этих «сосков» состоит в том, что предполагают, что это остатки перемычке, которые удерживали камень в породе, когда его отделяли от основной каменной массы. Логично, непонятно, почему эти перемычки не удалили в конце работы по созданию полигональной кладки. Это версия механической обработки и образования «сосков».

Если касаться бетонной версии образования перуанских мегалитических кладок, то есть версия, что соски – это вытекший раствор через опалубку, вслед за вынутым вибронаконечником. Как известно, по современным технологиям для придания бетону большей плотности и выходу из него всех пузырей воздуха – применяют погружные вибраторы:





Но остаются вопросы: почему именно снизу каждого блока? На блоках прослеживаются прямые плоские грани и почему сами блоки такие набухшие, а не с ровными гранями?



Предлагаю применить аналогию технологии обезвоживания, фильтрации к этому случаю. Что, если через эти соски стекала водная или иная жидкая лишняя масса? А сами мешки были герметичны? Версию об каучуковой опалубке я публиковал здесь: САКСАЙУАМАН. ТЕХНОЛОГИЯ КАУЧУКОВОЙ ОПАЛУБКИ?




Или то, что они были мягкими – сомнений не остается.


В Египте тоже могли так же делать, пари условии, что мы допускаем, что гранит получали как и сибирские мегалиты – из жидкой породы методом сгущения, фильтрации раствора и его дальнейшей кристаллизации.

Не настаиваю, что я прав в этой версии. И допускаю, что это лишь фантастические аналогии. Но предлагаю подумать, вдруг найдется информация, позволяющая продолжить развитие этой мысли…

Источники:
[Spoiler (click to open)]https://freeassociationdesign.wordpress.com/2012/01/24/21st-century-sand-bags/
http://sapropex.ru/download/Obezvozhivanie_ila_i_sapropelja_v_kontejnerah_geotube.pdf
http://laiforum.ru/viewtopic.php?f=64&mobile=off&t=4083
http://laiforum.ru/viewtopic.php?f=44&mobile=off&start=40&t=52

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: искажение, история, литьё из камня, мегалиты, технологии
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