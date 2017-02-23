Технология обезвоживания, процеживания и мегалиты

... ведь это не такая простая технология (соха, жернова, мельница, серпы, ... земледелия с соблюдением всех научнообоснованных технологий (сельхозтехника, удобрение, ядохимикаты, селекция и... своей нормы и страдает от обезвоживания. А быстрее всего высыхают мозги...