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Германия ввела ответственность для соцсетей за публикацию фейковых новостей

23:18. 11 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
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Правительство Германии одобрило законопроект, вводящий ответственность владельцев социальных сетей за размещение в них комментариев, разжигающих ненависть, а также фейковых новостей, сообщает Associated Press.

Отмечается, что закон подразумевает штрафы до €50 млн в отношении владельцев социальных сетей, которые не удаляют подобный контент.

«Как и на улицах, в соцсетях не должно быть места преступному подстрекательству», — заявил министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Хайко Маас.


Как объявил министр юстиции Германии Хайко Маас, за разжигающие рознь сообщения либо неверную информацию ответственность должны нести администраторы социальных сетей. Об этом информирует ryb.ru. При всем этом наказать могут и топ-менеджеров социальных сетей, для них предусмотрены штрафы до 5-ти млн. евро.

Согласно документу, похожая информация должна быть удалена либо заблокирована на протяжении суток после получения предупреждения.

К началу зимы 2015 г. компании подписали с германскими властями договор о распространении ксенофобии и фейковых новостей. На протяжении суток соцсеть обязана удалить сообщение после того, как пользователь подал на него жалобу. Однако, по данным Минюста ФРГ, никакого прогресса в этом вопросе ни фейсбук, ни социальная сеть Twitter добиться не удалось.

Кроме самих компаний, штрафы могут распространяться и на топ-менеджеров социальных сетей, но для них верхняя планка ниже — 5 млн евро.

Руководство Германии одобрило законодательный проект, по которому социальные сети будут удалять все сообщения, публикующие неправду либо разжигающие рознь между пользователями.

«Законопроект конкретизирует существующие требования по удалению информации, которая способствует разжиганию розни либо является заведомо ложной», — объявил министр юстиции ФРГ Хайко Маас, слова которого приводит агентство DPA. На принятие решений по бесспорным жалобам соцсетям отводится 24 часа, на решение неоднозначных вопросов — 7 дней.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Германия, Интернет, Новости, правительство, соцсети, фейк
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