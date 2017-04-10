Фонды Навального: откуда у Алексея деньги на штабы, манифестации и выплаты школьникам по 10 000 евро

Феликс приветствует вас.

Сегодня, главный «узник совести», а по совместительству звезда youtube, Алексей Навальный, вышел на волю отбарабанив от звонка до звонка заслуженные 15 суток. Его встречают восторженные сторонники с требованием вернуть им деньги. И эти деньги у Алексея есть, будьте уверены.

В своём материале «Французские мотивы Навального» команда хакеров Феликс подняла вопрос наличия у клана Навальных бизнеса и недвижимости во Франции, которые наш зеленоликий друг отчего-то тщательно скрывает. Казалось бы, зачем Навальному такая конспирация, ведь он не чиновник и ни ему, ни, уж тем более, его жене не зазорно располагать активам в зарубежных бизнес структурах. Этим же вопросом задалась и часть наших читателей. Ну что же – пришла пора сорвать покровы и рассказать уважаемой публике о финансовых потоках, которые из солнечного зарубежья поступают в загребущие руки Алексея Навального.

На почтовом ящике Юлии Борисовны Навальной (взлом её почты мы подробно описали в материале «Французские Мотивы Навального»), помимо прочих документов имелся любопытный скриншот. Запечатлён там личный кабинет некоего фон Нейпперга в Citi Bank. Да, в том самом, в котором на прошлой неделе ты взял потребительский кредит мой юный падаван и в том самом, где ты платишь ипотеку. Да вот только помимо кредитования частных лиц в России, Citigroup - это ещё и огромный банковский конгломерат, имеющий свои представительства в 10-ках стран мира. От Нью-Йорка до Сингапура. Но вернёмся к Фон Нейппергу.

Судя по данному документу Фон Нейпперг в 2015 году получая деньги из «AAM Europe», без остатка переводил их в фонды «Добровольческое Движение» и «Образ Будущего». К чему констатация подобных переводов на почтовом ящике жены главного видеоблогера от оппозиции? Давайте разберёмся.

Стефан фон Нейпперг – представитель древнего рода, ведущего свою линию от знати Римской Империи. Его предки занимали почетные должности, будучи известными полководцами и дипломатами. Кроме этого, многие представители этого рода занимались и виноделием. В XII веке они основали винодельческое хозяйство Le Comtes von Neipperg в Вюртемберге. Из Германии перебазировались во Францию. Непосредственно Стефан возглавил бизнес семьи в 1983 году и с тех самых пор, шатко ли валко ли занимается виноделием в Бордо. Как и большинство старых европейских аристократических кланов, род Нейпперг в 21-ом веке начал испытывать трудности (в т.ч. и финансовые) и был вынужден продать часть активов сторонним инвесторам. Как мы продемонстрировали в материале «Французские мотивы Навального» держателями крупных пакетов акций виннодельческой компании «Vignobles Comtes von Neipperg» стали Владимир Ашурков и Юлия Навальная. Если сложить их активы – получается контрольный пакет акций и, соответственно, рычаг давления на Стефана фон Нейпперга. Неизвестно по доброй ли воле или под угрозой того что в случае отказа на «Vignobles Comtes von Neipperg» станут производить напитки вроде Блейзера и Виноградного Дня, но граф фон Нейпперг стал узлом финансового трафика рейдеров из клана Навального.

Откуда идут деньги? А проще говоря, что за зверь такой такое «AAM Europe»?

Тут нам помогает Гугл, который привод нас на сайт Альфа-Групп. Там AAM Europe числится в качестве одной из дочерних компаний Альфа-Групп в Люксембурге

Если вернуться на несколько лет назад, то можно вспомнить скандал связанный с Навальным и Альфа-Групп. Тогда в СКР доказали что Навальный через этот финансовый холдинг получает дотации из США на лоббирование американских интересов в России.

В ходе этих дрязг Ашурков, спасаясь от правосудия бежал в Европу, где скрывается и по сей день. Чем он занят в Европе уже выяснили.

Идём Дальше.

Получив капиталы от AAM Europe Стефан фон Нейпперг рассылал их двум адресатам: «Добровольческое Движение» и «Образ Будущего». Как нам удалось выяснить, обе организации – это фонды принадлежащие людям из ближнего круга Алексея Навального.

«Добровольческое движение» - организация, учредителем которой значится Леонид Волков. Правая рука Навального, уже знакомая нам по чрезмерной любви к алкоголю и лицам непонятной половой принадлежности.

Данная структура функционирует и по сей день. С чем мы свежеоткинувшегося Леонида и поздравляем.

Чего не скажешь о фонде «Образ Будущего» - по данным СБИС принадлежавший Николаю Ляскину и ликвидированный в 2016 году

Закрыли «Образ Будущего». По причине того, что организация оказалась настолько «Иностранным Агентом», что там аж пробы было негде ставить. Вот фрагмент отчёта в Минюст:

А вот комментарий от представителя партии Парнас того времени:

«USAID часть полученных от Госдепа США средств переводит в качестве грантов американским неправительственным организациям рангом пониже, таким как “Международный республиканский институт” (IRI) и “Национальный демократический институт” (NDI). А те уже по собственным программам с благозвучными названиями выделяют деньги в виде “пожертвований” российским фондам, таким как “Образ будущего”. Итак, схема такова: Госдеп — USAID – IRI – “Образ будущего”. Получатель – неправительственная организация, и жертвователь тоже неправительственная, но первоисточник денег – федеральный бюджет Соединенных Штатов Америки. Такой вот нехитрый фокус».

И если вспомнить совет, который Ашурков некогда давал Навальному, всё окончательно встаёт на свои места: «Сделай фонд - накидают бабла. Я тебе двадцать в год от себя обещаю».

А в итоге что?

Навальный по-прежнему получает дотации из «солнечного зарубежья». Пусть не напрямую, а слегка окольными путями. Не оттого ли у Алексея прямо мания на разного рода фонды? Вот вам одна из таких схем. А на что идут все эти деньги, мы с вами могли наблюдать 26-марта.