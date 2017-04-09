БТРы против дальнобойщиков [2017]
БТРы против дальнобойщиков. Пресс-конференция от 5 апреля 17г. Дальнобойщики ОПР продолжают забастовку, требуя не только отмены «Платона», но и отставки правительства. Говорят Андрей Бажутин и Рустам Малламагомедов. Источник: http://roytv.ru
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
«Ищите олигарха». [Коммерческий проект «Платон»]
Интересно, есть ли хоть один наивный человек, верящий в то, что система «Платон» вводится ради того, чтобы появились средства на ремонт и строительство дорог? Это — не социальный проект, а коммерческий! Большая часть собираемых средств пойдет в карман так называемому оператору системы. Предполагается, что выручка оператора составит от 10,6 млрд. руб. в год. Оператором, как известно, является компания «РТ-Инвест транспортные системы», 50% которой принадлежит Игорю Ротенбергу, а 50% — госкорпорации «Ростех».
Слово «госкорпорация» никого не должно вводить в заблуждение, это не государственная структура, а частная компания, которой власть почему-то дала право «управлять» государственными активами и извлекать из них прибыль. Проще говоря — торговать тем, что еще принадлежит государству, собирая выручку в свои карманы. И вроде как бы все по закону.
Руководит «Ростехом» Сергей Чемезов, знакомый с Путиным еще со времен работы в КГБ в Дрездене. Игорь Ротенберг — сын миллиардера Аркадия Ротенберга, знакомого с Путиным еще с детских тренировок по дзюдо. Получается, вот эти люди будут получать от работы «Платона» 10 с лишним миллиардов в год, по самым скромным подсчетам?
После этого надо ли объяснять, почему в самый пик протестных акций дальнобойщиков Путин не только не отреагировал на их ультиматум и не пришел на переговоры, но и в своем послании Федеральному Собранию даже вскользь не упомянул об этой проблеме?
Давайте все же попытаемся объяснить в терминах политэкономии — предмета, который в советские времена был обязательным в старших классах средней школы. А теперь система власти явно не заинтересована в том, чтобы народ массово был образован в этой сфере, ведь тогда многие аферы станут очевидными.
Итак, если очень коротко и схематично, по Марксу — Энгельсу — Ленину население всякого государства делится на классы. Разделение проходит по отношению к средствам производства. Те, кто владеет средствами производства, - это класс собственников, буржуазии. Те, кто отчужден от средств производства, - работают на собственников, это класс рабочих, пролетариата. У этих классов — угнетателей и угнетаемых - принципиально разные, противоположные интересы, у них нет ничего общего, как у волка и ягненка. Поэтому они постоянно находятся в непримиримых противоречиях. Это – принцип капитализма.
Но в истории нашей страны был и социализм – общенародная собственность на средства производства. Ленин создавал такое государство, в котором средства производства были у государства, каждый имел доступ к прибыли от этих средств производства в виде социальных благ по принципу: «От каждого — по способностям, каждому — по труду». А значит, не возникало никаких классовых противоречий. Классов-антагонистов просто не было.
Но с началом 90-х это социалистическое государство было уничтожено «цветной революцией» по плану западных спецслужб. Вся государственная — общенародная — собственность стремительно разошлась по частникам, причем более крупные «акулы» капитализма с того времени постоянно пожирают более мелкую «рыбешку». Это – тоже закон капитализма, вернее – жадности. Называется он монополизацией рынка. Малый и средний бизнес разоряется и поглощается монополиями, что видно на магазинах: все переходит к монстрам-супермаркетам, магазинчики практически исчезли.
И если в «лихие 90-е» овладение собственностью происходило зачастую с помощью грубой силы и оружия, то постепенно, как мы видим, самая крупная и прожорливая «рыба» стала проникать во власть. Либо проталкивать во власть «своих» людей, которые издавали бы нужные законы и принимали нужные решения. Так возник новый класс — олигархат — бизнес, сросшийся с властью. То, что творит этот новый класс собственников, буржуазии времен Карла Маркса и не снилось...
Олигархи подбирают в свою собственность не только чей-то еще бизнес. Они прибирают к рукам то, чем испокон веков владело население государств и на что ни у кого не поднималась рука, — все богатства страны, ее леса, водоемы, недра, получаемое сырье... И они создают такую систему, по которым каждый житель страны обязательно самим фактом своего существования и своей деятельностью пополняет их карманы.
Поэтому когда выходит какой-то новый закон, указ, вводится в действие какая-то новая «прогрессивная» система, - ищите олигарха, которому это новшество выгодно, который получит от этого прибыль.
Взять к примеру чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Зачем он нам сейчас — в кризис деньги тратить некуда, кроме как на строительство новых стадионов? Но стадионы — это прикрытие. Как и олимпийская стройка в Сочи была прикрытием. Олимпийские объекты построены наспех и некачественно, для соблюдения «легенды». Зато каждый местный житель знает, что на Красной Поляне теперь огромная резиденция Путина — вероятно, с бункером. Где он, как сообщают различные источники, фактически живет, наведываясь в Кремль только для отдельных съемок. И еще вопрос: он ли бывает в Кремле, уж слишком разного Путина видим мы на экранах в разное время, и каждый из них очень отдаленно похож на того Путина, что был до 2004 года.
Как бы ни было, именно этот правительственный комплекс, по всей видимости, и «съел» такие безумные суммы, измеряющиеся триллионами рублей, под видом олимпийской стройки. А также сооружены подъездные пути к нему, мощные эстакады, развязки - «инфраструктура».
И в городах, которые назначены принимать матчи футбольного чемпионата мира, основные средства расходуются не на сами стадионы, а на «инфраструктуру». Есть информация, под нужды якобы чемпионата изымаются земли — и федеральные, и частные, дачники лишаются своих участков, сносятся частные владения. И на этих землях строятся новые шоссе с развязками, коттеджные поселки, развлекательные комплексы. А подряды на строительные работы такого размаха получают структуры, близкие к тем, кто сейчас у власти.
Так, многие удивлялись, когда при выборе городов-участников чемпионата в список включили Самару и Саранск, где не было на тот момент ничего, отвечающего требованиям ФИФА (международной футбольной федерации). В этот же момент из Саранска в Самару губернатором перевели Николая Меркушкина. И массу строительных заказов получила при этом группа компаний «Ренова», начиная от аэропорта «Курумоч» до контроля над ЖКХ. Руководит «Реновой» олигарх Виктор Вексельберг, которого в СМИ называют «серым кардиналом Путина».
По всей видимости, Сочи уже фактически сделали второй столицей явочным порядком, поскольку у Путина (или кто его изображает) там основной рабочий кабинет, как говорят – точная копия кремлевского, во избежание лишних вопросов. И всю инфраструктуру подтянули под столичный уровень. Получается, теперь там мчатся кортежи чиновников, а не в Москве.
В городах-участниках чемпионата мира, похоже, строят такие же мини-столицы — видимо, под будущий раздел страны на удельные княжества, править которыми будут такие вот князьки меркушкины-вексельберги? Или эти княжества благодаря закону о ТОРах заменят государственную власть и даже местное самоуправление? Вотчины управляющих кампаний уже предусмотрены в моногородах, а значит, их жители будут практически крепостными у этих олигархов, которые получат право игнорировать законы РФ и принимать свои?! В новоделанных ТОРах уже обещают иностранцам в обмен на «инвестиции» создать привычную им «культурную среду»...
И если вернуться к теме «Платона», без которого якобы не будет у нас хороших дорог, - строительство дорог прописано в завершающем пункте Гарвардского проекта уничтожения России. Финальная задача авторов проекта — заселить наши территории англосаксами раньше, чем это сделают расы Востока. Но похоже, что англосаксы и «расы Востока» наши территории уже поделили и договорились.Осталось дело за малым —поставить. Считаем, что система «Платон» - широкий шаг в этом направлении, ведь малый и средний бизнес от этого разорится, а цены в магазинах вырастут непомерно. Олигархи же, напротив, непомерно обогатятся.
Ситуация совершенно марксовско-ленинская, абсолютно революционная — классовый антагонизм накаляется до предела. Но чтобы не было, как в свое время, революции, как мы видим, те же олигархи руками чиновников дали массу полномочий силовикам, чтобы протесты подавлялись в зачатке. И законы запретили уже практически все демократические принципы – массы лишены права на свое волеизъявление и протесты драконовскими разорительными штрафами, от которых дух замирает, какое обнищание они несут. Логика проста: недоволен нищетой - так станешь совсем изгоем без средств к существованию… Вывод: так незаметно демократическое государство стало авторитарно-тоталитарным?
Что делать? Искать путь к спасению страны от олигархов, видимо? А это может сделать только объединенный и грамотный народ, а не разрозненная пугливая и ленивая толпа. То есть надо начинать с себя, как обычно. Стать героем и общественным деятелем. Кто был никем, тот станет всем! Историю надо повторить. Это еще возможно, но времени осталось совсем чуть-чуть. Источник: http://lada-rus.ru
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Эти “великие дальнобойщики дагестана” всех достали. И на дорогах, и в жизни, и как представители своего региона в гостях. А сотрудник Министерства печати и информации Дагестана Руслана Акаева , пусть и резко сказал, НО ОН ПРАВ! Не хотят объединяться в саморегулирующие организации, не хотят жить по законам России – ну тогда и не работайте. Вам и так найдут замену.Гейропа наглядно показывает, что одна какая то кучка агрессивных маргиналов , требующая для себя особых экономических и политических привилегий, может разрушить кучу государств. Римский принцип “Пусть падёт мир, но восторжествует закон!” тут не прокатит. ПУСТЬ ЛУЧШЕ КАКАЯ ТО МАААААЛЕНЬКАЯ КУЧКА ВКАЛЫВАЕТ И СОБЛЮДАЕТ ЗАКОНЫ И ,ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО “НАФИГ С ПЛЯЖА!”. А общество спокойно вздохнёт и будет дальше себе спокойно жить.
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Тоесть по вашей казнокрадской логике, нищим дальнобойщикам нельзя устраивать мирные митинги, они должны платить бешенные налоги, дружкам Путина – это нарушение законов Ротенбергов?
15 ноября 2016 года в России заработал «Платон» — система сбора налога с 12-тонных грузовиков за проезд по федеральным трассам. По всей стране дальнобойщики начали акции протеста: водителей раздражает, что система работает со сбоями, тарифы высокие, а неуплата грозит огромными штрафами.
Собрание дальнобойщиков. Чётко о Ротенберге и Путине [2017, Система казнокрадов]
http://www.youtube.com/watch?v=TB6EOUGnPLc
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Когда и в какой стране нищие после геволюций что-то получали?Они получают,когда вот так стоят,ведь кушать-то надо и им и их семьям,не бесплатно стоят.Нам врали и врут,что на майдане бесплатно стояли,ездили из нашего и соседних городков Донбасса к майдановцам,знаем как бесплатно,для прессы только.
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В Орле вышли 20 непонятных дальнобоев,не состоящих на учёте в налоговых органах,они не хотят платить ни налог,ни “платон”.
На Орловскую область за 2016-2017 гг.было выделено более 500млн.рублей на ремонт дорог от системы “Платон”.
Мои знакомые , занимающиеся перевозками ,как работали , так и работают особо не обращая внимания на “Платон”. Любые платежи ложатся на конечного покупателя , а не на промежуточные звенья – я ,как пользователь грузоперевозок,роста цен не заметил.
Кто протестует?Протестуют те , кто возил с перегрузом , кто не платил налоги с дохода , кто возил “левые” грузы,почему я должен им сочувствовать?
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Задиранием налогов еще никто и никогда не добился повышения благосостояния государства. Эшафот да был, революции вообще за правило, госперевороты, бунты. А что бы в государстве от этого жизнь наладилась такого не было. Жадность и глупость по сути одно и тоже. До этих долбоносов ни как не дойдёт, что чем больше они будут стараться нас ободрать тем меньше будут от нас получать. Мы такой наРОД ,не любим хитропротраханных. Как только кто то возомнит себя царём горы, так тут же получит по наглой хитрой морде и начнёт осваивать профессию официанта или таксиста.
Нет бы экономикой по взрослому заняться! Они нашли на чём нажиться. Ну долбоносы одно слово!!!