День авиации и космонавтики 2017 – история праздника

В России День космонавтики в 2017 году отмечается 12 апреля. Это памятная дата Российской Федерации. Праздник знаменует первый в мире полет советского человека в космос. В торжествах участвуют космонавты, инженеры и разработчики пилотируемой техники, вспомогательный персонал, научные сотрудники, военные, занятые в оборонных и разведывательных космических программах, работники авиационных и ракетостроительных предприятий, студенты и преподаватели ВУЗов, связанных с аэрокосмической техникой и космосом. В 2017 году День космонавтики проходит в России 56-й раз.

История праздника

12 апреля 1961 г. гражданин СССР майор Ю.А. Гагарин (позывной первого космонавта Земли – «Кедр») на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов.

Долгое время в СССР всякая информация о ракетах, спутниках и людях, причастных к этой технике, была секретной. Но теперь известно, что первый искусственный спутник Земли был разработан в подмосковном посёлке Болшеве (сейчас это город Королёв), а собственно космическая эра в истории человечества была открыта запуском первого в мире спутника Земли 4 октября 1957 г. А вот дорогу в космос Юрию Гагарину прокладывали… собаки. 3 ноября 1957 г. Телеграфное агентство Советского Союза официально сообщило, что произведён запуск второго искусственного спутника Земли. В сообщении между делом было сказано, что кроме всего прочего спутник несёт «герметичный контейнер с подопытным животным (собакой)…». В конструкции корабля была допущена ошибка, и собака Лайка погибла. Но учёные понимали, что без экспериментов не обойтись и собаки по-прежнему будут играть в них важную роль. Чтобы отдать должное Лайке, перед Парижским обществом защиты собак воздвигли гранитную колонну в честь всех животных, отдавших жизнь во имя науки. Её вершину венчал устремлённый ввысь спутник, из которого выглядывала Лайка.

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза и навсегда вписал и свое имя, и этот полет в мировую историю.

День космонавтики учредил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Его инициатором выступил второй советский космонавт Герман Титов. Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» закрепил этот праздник и отнес его к памятным датам РФ.

В 1968 году на конференции Международной авиационной федерации День космонавтики получил международный статус и стал именоваться Всемирным днем авиации и космонавтики. 7 апреля 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

Интересные и малоизвестные факты о полете Гагарина