День авиации и космонавтики 2017 – история праздника
В России День космонавтики в 2017 году отмечается 12 апреля. Это памятная дата Российской Федерации. Праздник знаменует первый в мире полет советского человека в космос. В торжествах участвуют космонавты, инженеры и разработчики пилотируемой техники, вспомогательный персонал, научные сотрудники, военные, занятые в оборонных и разведывательных космических программах, работники авиационных и ракетостроительных предприятий, студенты и преподаватели ВУЗов, связанных с аэрокосмической техникой и космосом. В 2017 году День космонавтики проходит в России 56-й раз.
История праздника
12 апреля 1961 г. гражданин СССР майор Ю.А. Гагарин (позывной первого космонавта Земли – «Кедр») на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов.
Долгое время в СССР всякая информация о ракетах, спутниках и людях, причастных к этой технике, была секретной. Но теперь известно, что первый искусственный спутник Земли был разработан в подмосковном посёлке Болшеве (сейчас это город Королёв), а собственно космическая эра в истории человечества была открыта запуском первого в мире спутника Земли 4 октября 1957 г. А вот дорогу в космос Юрию Гагарину прокладывали… собаки. 3 ноября 1957 г. Телеграфное агентство Советского Союза официально сообщило, что произведён запуск второго искусственного спутника Земли. В сообщении между делом было сказано, что кроме всего прочего спутник несёт «герметичный контейнер с подопытным животным (собакой)…». В конструкции корабля была допущена ошибка, и собака Лайка погибла. Но учёные понимали, что без экспериментов не обойтись и собаки по-прежнему будут играть в них важную роль. Чтобы отдать должное Лайке, перед Парижским обществом защиты собак воздвигли гранитную колонну в честь всех животных, отдавших жизнь во имя науки. Её вершину венчал устремлённый ввысь спутник, из которого выглядывала Лайка.
Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза и навсегда вписал и свое имя, и этот полет в мировую историю.
День космонавтики учредил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Его инициатором выступил второй советский космонавт Герман Титов. Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» закрепил этот праздник и отнес его к памятным датам РФ.
В 1968 году на конференции Международной авиационной федерации День космонавтики получил международный статус и стал именоваться Всемирным днем авиации и космонавтики. 7 апреля 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.
Интересные и малоизвестные факты о полете Гагарина
- Первый полет в космос готовили в спешке, поскольку от разведки поступило сообщение, что американцы планируют запуск космического корабля на конец апреля. Руководство СССР не могло этого допустить и дало команду опередить американцев любым способом.
- Интересно, что предварительно было подготовлено три сообщения о полёте Гагарина в космос. Первое — «Успешное», второе с просьбой помощи в поиске, если он упадёт на территории другой страны или в мировом океане, и третье — «Трагическое», если Гагарин погибнет.
- До полёта не знали, как человеческая психика будет вести себя в космосе, поэтому была предусмотрена специальная защита от управления Востоком в порыве буйства. Чтобы включить ручное управление, Гагарину надо было вскрыть запечатанный конверт, внутри которого лежал листок с кодом, набрав который на панели управления можно было бы её разблокировать
- Выполнив один оборот вокруг Земли, в 10:55:34 на 108 минуте корабль завершил полёт. Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной области в 110 км от Волгограда, а в Саратовской области, в районе села Смеловка.
- Во время заключительной стадии полёта Юрий Гагарин бросил фразу, о которой долгое время предпочитали ничего не писать: “Я горю, прощайте, товарищи!”.
Источник: www.kramola.info