Новости Украины и Новороссии 13 апреля 2017

Киевский метрополитен может остановиться из-за долгов

Глава дептранса Киева Сергей Майзель заявил об угрозе остановки работы метро через месяц. По словам чиновника, это может произойти из-за долгов метрополитена, передает РенТВ.

Как пояснил Майзель, на данный момент подземка функционирует за счет накопленных ресурсов, однако они могут быстро закончиться.

«В таких условиях подземка может проработать не больше месяца, поскольку 6 числа каждого месяца работникам предприятия нужно выплачивать заработную плату, а подвижной состав не может выехать на линию без планового осмотра, который также требует затрат», — пояснил глава киевского дептранса.

При этом он добавил, что подконтрольное ему ведомство и мэр Киева Виталий Кличко прикладывают «максимальные усилия, для того чтобы не допустить реализацию пессимистических вариантов развития ситуации».

К оглавлению | Источник: news-front.info

Ростислав Ищенко: Украинской энергетике коллапс не грозит, потому что он уже наступил

В последние дни новости с Украины становятся все более трагическими. Так, у президента Украины Петра Порошенко появилась новая безумная идея — тупо конфисковывать в пользу государства поставляемый из России уголь. Он уверен, что на Украину идет топливо, на самом деле добытое в ДНР и ЛНР, но оформленное как «российское»

Как известно, дефицит угля — и так одна из самых болезненных для Украины проблем, а из-за введенной радикалами блокады Донбасса она резко обострилась. Зависимость украинского энергокомплекса от донбасского угля очень высока — до начала «блокады» с предприятий ДНР и ЛНР на Украину ежедневно приходило более 350 вагонов антрацита.

Введенная сначала националистами, а потом расширенная Киевом блокада республик крепко ударила по экономике Незалежной. Оттуда ежедневно поступают известия о резком сокращении запасов угля на украинских ТЭС и ТЭЦ, четыре из них в последние недели и вовсе прекратили свою работу. А из-за прекращения поставок кокса с Донбасса остановился один из главных металлургических заводов страны — Днепровский меткомбинат.

По мнению Ростислав Ищенко, политолога, президента «Центра системного анализа и прогнозирования», нынешняя политическая ситуация в Киеве такова, что энергоколлапс на Украине в ближайшее время будет только прогрессировать. И в самом скором времени свет в домах может стать для простых украинцев недоступной роскошью.

По идее, уже можно было бы говорить о катастрофе, наступившей в украинской энергетике. Но сейчас ситуация в стране несколько сглаживается тем, что у крупных предприятий и рядовых украинцев потребности в электроэнергии меньше, чем, допустим, зимой. Тем не менее сама ситуация, когда государственные электростанции, обеспечивающие энергией целые регионы, одна за другой закрываются из-за нехватки угля — чудовищна. При том же «коррупционере Януковиче» ничего подобного на Украине и представить себе было невозможно.

Ситуация, когда государственные электростанции, обеспечивающие энергией целые регионы, одна за другой закрываются из-за нехватки угля — чудовищна. При том же «коррупционере Януковиче» ничего подобного на Украине и представить себе было невозможно

Стоит напомнить — еще недавно Украина вырабатывала столько энергии, что могла позволить себе поставлять ее избыток за рубеж. И получала от этого немалые деньги, причем — в твердой валюте. Сейчас Незалежная стала, по сути, энергодефицитной страной. Ей необходимо уже искать возможности для закупки электроэнергии, причем непонятно, на какие деньги. Думаю, в дальнейшем эта ситуация будет только ухудшаться, потому что «угольную блокаду» Донбасса Киев намерен усиливать.

Буквально вчера Петр Порошенко заявил — мол, «надо конфисковывать уголь, если возникнет подозрение, что он пришел из Донбасса». Понятно, что в таких условиях поставки угля в страну вскоре сократятся еще больше. Как следствие, сократятся и возможности тепловой генерации (она является на Украине основной). А также резко увеличится нагрузка на атомные энергоблоки, которые и так пребывают не в самом хорошем состоянии. К этому, кстати, привели эксперименты с поставкой топливных сборок от американской компании «Вестингауз» — украинские АЭС не приспособлены на них работать.

При этом та же «Вестингауз» теряет возможность поставлять свои топливные сборки для АЭС Украины, поскольку у нее сейчас достаточно сложная ситуация с банкротством. С российской компанией ТВЭЛ у Украины сейчас тоже непростые отношения — ведь после победы «евромайдана» Киев демонстративно отказался от покупки российских топливных сборок. Так что атомная генерация энергии в стране в целом находится в удручающем состоянии. Энергоблоки постоянно останавливаются — в силу мелких и крупных поломок. И не случайно на Украине постоянно говорят о возможности «второго Чернобыля».

Если доля тепловых и атомных электростанций будет неуклонно сокращаться, то нагрузка на них тоже резко увеличится, хотя мощности украинских водных ресурсов и так находятся на пределе

Но, даже если не рассматривать самый трагический вариант, легко предположить, что украинские энергоблоки будут постепенно выводиться из эксплуатации. А значит, сократится общая выработка энергии на атомных электростанциях, то есть увеличение дефицита электроэнергии неизбежно. Порядка 10-12 процентов от общей выработки дают стране гидроэлектростанции. Но, если доля тепловых и атомных электростанций будет неуклонно сокращаться, то нагрузка на них тоже резко увеличится, хотя мощности украинских водных ресурсов и так находятся на пределе.

Откуда Украине брать «выпадающие» объемы электроэнергии? Ведь это — не только лампочки в жилом фонде, но и работа транспорта, работа оставшихся промышленных предприятий и т. д. Электроэнергия нужна даже для производства продуктов питания — значит, и с этим у Незалежной могут вскоре возникнуть трудности. Поэтому прогнозы по ситуации в украинской энергетике — не просто плохие, а очень плохие.

Есть ли у Порошенко какой-то «хороший» выход из ситуации? Теоретически возможно все. Но, как показал предыдущий опыт, у Порошенко нет реальных политических, силовых или административных ресурсов для того, чтобы противостоять своим оппонентам из числа национал-радикалов. Они используют уже откровенно бандитские методы для того, чтобы еще больше изолировать Донбасс и «выдавить» из страны любые российские структуры.

С точки зрения нормальной социальной ситуации в государстве, украинская энергетика уже ввергнута в тяжелый коллапс, выхода из которого пока не видно

Раз у него не было «рычага давления» на радикалов три месяца назад, то сейчас горизонт возможностей для Порошенко еще более сократился. В марте президент публично показал свою слабость, заявив о том, что «блокада Донбасса наносит огромный ущерб экономике страны», он, тем не менее, возглавил и расширил эту блокаду. Получается, что сейчас Порошенко фактически «плывет по течению» и не способен переломить ситуацию.

Говоря об «энергоколлапсе Украины», стоит помнить, что на любую ситуацию можно смотреть с двух точек зрения. С одной стороны, можно сказать, что «полный коллапс украинской энергетики уже наступил». Сегодня, если бы Незалежной вдруг потребовалось запустить все производства, которые работали в стране еще в 2012-2013-м годах, то у нее уже не хватило бы для этого энергомощностей.

С другой стороны, нынешние украинские социологи говорят: «Ну а что — люди же все равно как-то выживают, чем-то питаются, не умирают пачками, как в Африке». Точно так же можно сказать — «Посмотрите, в целом по стране лампочки-то все равно горят! Ну, пусть даже каждая десятая, но в целом-то электричество пока есть, не при свечах же люди живут! Значит, полный коллапс еще не наступил». Думаю, что все лампочки на Украине погаснут еще не скоро. Но, с точки зрения нормальной социальной ситуации в государстве, украинская энергетика уже ввергнута в тяжелый коллапс, выхода из которого пока не видно.

Василий Иваненко, ОК-информ

К оглавлению | Источник: news-front.info

Пожар в Балаклее разорил Украину на $ 1 млрд

В результате пожара на арсенале в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.

Об этом в эфире «5 канала» рассказал председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

«В чем трагедия Балаклее? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на 1 млрд долларов боеприпасов. Это недопустимо, потому что мы не такая богатая страна, которая может себе допустить», — заявил он.

Как известно, 23 марта около 3:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы; окончательно пожар потушили утром 26 марта.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украина ищет своего Гагарина и альтернативный День космонавтики

В среду в Киеве на заседании кабинета министров два вице-премьера Украины, Вячеслав Кириленко (культура) и Геннадий Зубко (строительство и ЖКХ), соревновались в любви к родине и знании истории. Закончилось это предложением изменить дату Всемирного дня космонавтики, а заодно заменить первого космонавта Юрия Гагарина своим, украинским героем. После этого вице-премьеры перешли к более прозаическим вопросам — разваливающейся экономике и почти уничтоженной культуре. Особенности национальной «свидомости» В начале заседания украинского правительства, проходившего 12 апреля, вице-премьер по культуре Вячеслав Кириленко на заседании правительства предложил установить на Украине свою дату Дня космонавтики: 19 ноября. Тут в разговор вступил Геннадий Зубко, вице-премьер по строительству и ЖКХ (по оценкам экспертов, долги населения за ЖКХ на Украине выросли до 40 миллиардов гривен). Вот, говорит Зубко, как бы поддерживая Кириленко, если посмотреть в интернете на фотографии Сергея Павловича Королёва, то сразу видно: наш природный украинец. Родился в Житомире, закончил Киевский политех, а пострадал, конечно, от России. Там его посадили коммунисты. «Это знаковая история, что многое происходило вопреки, а не благодаря», — зачем-то добавил Зубко. Кого надо за Королёва благодарить, а кого попрекать — не объяснил. Все свои. И без слов понимают. Тут, конечно, возразить трудно. Королёв точно родился на Украине и начинал учиться в Киевском политехническом институте, это верно. Только закончил МВТУ, то есть Московское высшее техническое училище имени Баумана, откуда и началась его карьера строителя космической отрасли в бывшем СССР. Правда и то, что его посадили в 1938 году, сидел он некоторое время на Колыме, а потом трудился в закрытом тюремном КБ в Москве, где и начал создавать первые реактивные установки. И, в общем, вся его последующая жизнь, после досрочного освобождения в 1944 году, была связана с космонавтикой и ракетостроением. Которое осуществлял он в столице Советского Союза — Москве. Не последнюю роль сыграл Королёв и в строительстве крупнейшего предприятия советского ракетостроения (и даже одного из самых больших в мире) — завода и конструкторского бюро «Южмаш», расположенного в Днепропетровске (ныне Днепр). Только вот беда: после 1991 года «Южмаш» постепенно стал проседать, а нынешние руководители, заседающие в кабинете министров Украины после 2014 года, окончательно загубили флагман советского ракетостроения — завод «Южмаш». Сейчас некогда прославленное предприятие, разработавшее и построившее знаменитую ракету СС-20 («Сатана»), работает четыре часа в неделю, ракет не строит и ничего не конструирует. Особенности национального выяснения истины Вице-премьеры тем временем продолжили беседу. Кириленко начал объяснять, чем ему приглянулся день 19 ноября. «Если у нас сегодня все еще День космонавтики — советской, по сути, мы должны обратиться к президенту Петру Порошенко, чтобы он выдал указ о другой дате — так, как он это сделал с Днем защитника отчизны, какой-то воображаемой и условной, перенеся его с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины», — заявил Кириленко. Тут вступил Зубко. «Дело в том, — перехватил он нить разговора, — что есть указ президента от 1997 года, который как раз определяет День всемирной авиации и космонавтики, который уже подписан в независимой Украине». «Вот я и говорю, — солидно продолжил Кириленко, — что мы должны обратиться, чтобы президент определил Днем космонавтики ту дату, которая касается украинской новейшей истории — например, день полета первого украинского космонавта Леонида Каденюка, Героя Украины и нашего современника! Мы должны наших современников чтить и себя уважать», — сказал Кириленко. Зубко, которому ближе был не Каденюк, а Королёв, еще пытался на своем настоять: «Сергей Павлович Королёв — это наш, практически гражданин Украины», — заверял собравшихся Зубко. На что вице-премьер Кириленко находчиво ответил: «Я об этом и сказал». И дальше развил свою мысль в том направлении, что вот есть у независимой Украины космонавт Каденюк, который 19 ноября 1997 года побывал в космосе. Вот и нужно, мол, назначить свой Всемирный день украинской космонавтики — 19 ноября. И с этим предложением, мол, надо обратиться всему кабинету министров к президенту. А дальше министры с вице-премьерами начали обсуждать совсем скучные вопросы: где взять денег, чтобы протянуть до следующего транша МВФ. Необходимые уточнения Здесь надо сделать уточнение относительно судьбы Леонида Каденюка. Вообще-то, когда Украина стала независимой, то есть в 1991 году, он принял российское гражданство, в котором пребывал до 1995 года. Был членом команды космонавтов, жил в Звездном городке. Потом, как утверждают осведомленные источники, ему сообщили: если вернется на родину, то, получив гражданство, вылетит в космос, поскольку конкурентов на Украине, в отличие от России, у него не будет. И точно, с 19 ноября по 5 декабря 1997 года он совершил краткосрочный (15 суток и 16 часов) космический полет в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле «Колумбия» (STS-87). Ну, а коль скоро украинский космонавт был в космосе на американской ракете — логичнее было бы предложить президенту установить 19 ноября День американской космонавтики с участием украинского специалиста по полезной нагрузке. И честнее будет, и по смыслу ближе к реалиям. Читайте также: Тиллерсон: уход Асада должен пройти организованно Захар Виноградов

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

А для кого-то это жизнь

От нормальных людей 518

Исключительно (!) по желанию: Яндекс: 410011924394697, PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Наш первый космонавт

Постыдный день 9 мая.



Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij

VK – https://vk.com/id26867380

Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii

Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij

Sharij.net – http://sharij.net/

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

СБУ завела дело против Парасюка

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в связи с заявлением внефракционного депутата Верховной Рады Владимира Парасюка, в котором он призывал к «физическому устранению» лидера общественного движения «Украинский выбор», представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука, сообщил в среду сайт Korrespondent.net.

«С целью выполнения постановления Шевченковского суда главным следственным управлением СБУ были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления статьи 129 части второй Уголовного кодекса Украины «угроза убийства, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, совершенное членом организованной группы», — цитирует издание ответ пресс-службы СБУ на редакционный запрос.

По информации СМИ, в феврале Парасюк на заседании общественного совета при Донецкой военно-гражданской администрации в присутствии множества свидетелей выступил за «физическое устранение» Медведчука. По его мнению, этим должны заняться спецслужбы. Позже Шевченковский районный суд Киева по предоставлению «Украинского выбора» обязал СБУ возбудить уголовное дело по заявлению депутата.

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info