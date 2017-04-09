Вся ЛОЖЬ о стачке и дальнобойщиках в ролике Ротенберга! [2017, Система казнокрадов]

Интересно, есть ли хоть один наивный человек, верящий в то, что система «Платон» вводится ради того, чтобы появились средства на ремонт и строительство дорог? Это - не социальный проект, а коммерческий! Большая часть собираемых средств пойдет в карман так называемому оператору системы.

Главное оружие против дальнобоев — это информационное подавление и дезориентация. Возглавить протест пытаются подставные «казачки», а тех, кто действительно может помочь дальнобойщикам отстоять себя, — профессионально дискредитируют в среде работяг. Надо отдать должное, в сфере информационной войны власть имущим пока удается достигать серьезных успехов. Ведь им принадлежат все СМИ. И конечно, по телевизору про дальнобойщиков говорят только то, что разрешено. А настоящих лидеров за километр не подпускают к телеэкрану. Источник: http://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php