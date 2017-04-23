Об ИГПР «ЗОВ», Навальном и стачке дальнобоев [2017, РОЙ ТВ]
Репортаж Максима Калашникова о том, как развивается позорный процесс над сторонниками организации референдума по законопроекту «Об ответственности власти перед народом» (Мухин, Барабаш, Соколов и Парфенов). Алексей Навальный выступает свидетелем защиты. Юрий Мухин: что творит «судья» А.Криворучко?
Как бастуют дальнобои в Москве (2-й км МКАД, Реутов). В стане стачечников – член «Комитета 25 января» Алексей Сороковой, тоже дальнобойщик. Говорит глава организации ОПР РФ в Москве и Подмосковье Сергей Рудометкин. Сайт ОПР и новости стачки - http://opr.com.ru , Источник: http://roytv.ru
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Вся ЛОЖЬ о стачке и дальнобойщиках в ролике Ротенберга! [2017, Система казнокрадов]
Интересно, есть ли хоть один наивный человек, верящий в то, что система «Платон» вводится ради того, чтобы появились средства на ремонт и строительство дорог? Это - не социальный проект, а коммерческий! Большая часть собираемых средств пойдет в карман так называемому оператору системы.
Главное оружие против дальнобоев — это информационное подавление и дезориентация. Возглавить протест пытаются подставные «казачки», а тех, кто действительно может помочь дальнобойщикам отстоять себя, — профессионально дискредитируют в среде работяг. Надо отдать должное, в сфере информационной войны власть имущим пока удается достигать серьезных успехов. Ведь им принадлежат все СМИ. И конечно, по телевизору про дальнобойщиков говорят только то, что разрешено. А настоящих лидеров за километр не подпускают к телеэкрану.
Источник: http://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos
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Дальнобои дагеста (регион исламбандитов писать только с маленькой буквы!) должны быть вне закона. Это провокаторы.
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Чьи интересы отстаивает Навальный? Судя по интервью Ивановскому ТВ интересы буржуазии. Хорошо ли то?
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Для буржуинов хорошо.Народ же знает цену таким “героям”,что ходят в посольство США за ЦУ.
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Бензин в США стал в среднем дешевле, чем в России. Таковы результаты исследования агентства Bloomberg.
По состоянию на 19 марта средняя стоимость галлона за три месяца в США составила 2,57 доллара, а в России — 2,58 доллара, что эквивалентно 145,6 рубля. В литрах цена будет одинаковой — 0,68 доллара, или 38 рублей.