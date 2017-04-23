Главная » Видео, История, Образование, Политика, Экономика

Об ИГПР «ЗОВ», Навальном и стачке дальнобоев [2017, РОЙ ТВ]

14:14. 23 апреля 2017 Просмотров - 167 4 коммент. Опубликовал:

tr

Репортаж Максима Калашникова о том, как развивается позорный процесс над сторонниками организации референдума по законопроекту «Об ответственности власти перед народом» (Мухин, Барабаш, Соколов и Парфенов). Алексей Навальный выступает свидетелем защиты. Юрий Мухин: что творит «судья» А.Криворучко?

Как бастуют дальнобои в Москве (2-й км МКАД, Реутов). В стане стачечников – член «Комитета 25 января» Алексей Сороковой, тоже дальнобойщик. Говорит глава организации ОПР РФ в Москве и Подмосковье Сергей Рудометкин. Сайт ОПР и новости стачки - http://opr.com.ru , Источник: http://roytv.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Вся ЛОЖЬ о стачке и дальнобойщиках в ролике Ротенберга! [2017, Система казнокрадов]

Интересно, есть ли хоть один наивный человек, верящий в то, что система «Платон» вводится ради того, чтобы появились средства на ремонт и строительство дорог? Это - не социальный проект, а коммерческий! Большая часть собираемых средств пойдет в карман так называемому оператору системы.

dddd

Главное оружие против дальнобоев — это информационное подавление и дезориентация. Возглавить протест пытаются подставные «казачки», а тех, кто действительно может помочь дальнобойщикам отстоять себя, — профессионально дискредитируют в среде работяг. Надо отдать должное, в сфере информационной войны власть имущим пока удается достигать серьезных успехов. Ведь им принадлежат все СМИ. И конечно, по телевизору про дальнобойщиков говорят только то, что разрешено. А настоящих лидеров за километр не подпускают к телеэкрану.

Источник: http://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos

 

Метки: Америка, банки, Болдырев, веды, власть, воспитание, ВТО, Дёмушкин, Евразия, Жизнь, Жуковский, знания, империя, Калашников, Катасонов, Китай, конституция, контроль, коррупция, Кремль, Культура, Курск, Левашов, Мальцев, медведев, медицина, Мельниченко, Меркушкин, наука, новиков, обама, образование, община, оккупация, патриотизм, Пеунова, пирамиды, политика, православие, прокуратура, Путин, развитие, рейтинг, ресурсы, реформы, Россия, Русы, Русь, Север, сибирь, славяне, ссср, сталин, Столыпин, суды, Сулакшин, Тартария, Тор, Усманов, Фёдоров, хозяйство, Царёва, эволюция, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О сексотах и сексвидах: «дело» ИГПР «ЗОВ» [2017, Фарсовое судилище]
... принятии закона «Об ответственности власти» (ИГПР «ЗОВ») – Ю.Мухиным, К.Барабашем, В... других гражданских активистов, против активистов ИГПР «ЗОВ», лишение правозащитников и правозащитных организаций...
Дело Барабаша, Парфёнова и Соколова в Хамовническом суде: преследование по ст. 282 - за критику власти!
...Барабаш... Просим Вас сделать для ИГПР «ЗОВ» посильный перевод на сберкарту ...референдума «За ответственную власть» (ИГПР "ЗОВ"). Координатор ИГПР «За ответственную власть!» Кирилл ...писателя Юрия Мухина и активистов ИГПР «ЗОВ» Валерия Парфенова и Александра ...
Об ИГПР «ЗОВ», Навальном и стачке дальнобоев [2017, РОЙ ТВ]
Репортаж Максима Калашникова о том, как развивается позорный процесс над сторонниками организации референдума по законопроекту «Об ответственности власти перед народом» (Мухин, Барабаш, Соколов и Парфенов). Алексей Навальный выступает свидетелем защиты. ...
Операция «Сакральная жертва»: «Не получилось с Немцовым, сделаем с Мухиным!»
...ответственную власть» (ИГРП «ЗОВ»), целью которой стало включение ...об общественных объединениях, а ИГПР «ЗОВ» – по закону о... начала нужно доказать, что ИГПР «ЗОВ» – является «экстремистской». А... сентября. Озвученная ИГРП «ЗОВ» о проведении реформы Конституции...
Квачков, Мухин, следующий – ты?
... референдума «За ответственную власть» (ИГПР "ЗОВ"). Координатор ИГПР «За ответственную власть!» Кирилл Барабаш... писателя Юрия Мухина и активистов ИГПР «ЗОВ» Валерия Парфенова и Александра Соколова...
Откуда растут ноги украинской трагедии
... бы действовал закон, который предлагает ИГПР ЗОВ (http://igpr.ru/aim), по... думать бы побоялись. При законе ЗОВ, Янукович и депутаты, кем бы... не было закона, который предлагает ИГПР ЗОВ. Ну, а по теме посмотрите...

4 коммент.»

  • 66 46
    Карабас 23 апреля 2017 в 15:13 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Дальнобои дагеста (регион исламбандитов писать только с маленькой буквы!) должны быть вне закона. Это провокаторы.

    Ответить
  • 1049 510
    Всеволод 23 апреля 2017 в 15:41 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Чьи интересы отстаивает Навальный? Судя по интервью Ивановскому ТВ интересы буржуазии. Хорошо ли то?

    Ответить
  • 13535 5713
    Ursus 23 апреля 2017 в 16:57 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Бензин в США стал в среднем дешевле, чем в России. Таковы результаты исследования агентства Bloomberg.

    По состоянию на 19 марта средняя стоимость галлона за три месяца в США составила 2,57 доллара, а в России — 2,58 доллара, что эквивалентно 145,6 рубля. В литрах цена будет одинаковой — 0,68 доллара, или 38 рублей.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>