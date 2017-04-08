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Однажды пёс-поводырь ослеп… Только посмотри, что сделал с ним хозяин!

11:15. 8 апреля 2017 Просмотров - 181 Нет комментариев Опубликовал:



Грехем Вейсп уже не помнит, когда последний раз видел мир так, как видим его мы с тобой! Мужчина потерял зрение, и вынужден был завести собаку-поводыря. 

Глазами Грехема стал замечательный пёс Эдвард. Умный и послушный питомец исправно служил любимому хозяину, но… Однажды пёс ослеп! 

Надо же было такому случиться, что у Эдварда развилась катаракта, и пёсик стал стремительно слепнуть. В один далеко не прекрасный день, питомец полностью потерял зрение.
Однажды пёс-поводырь ослеп… Только посмотри, что сделал с ним хозяин!

Как ты думаешь, что сделал его хозяин? 

Нет, он не отдал Друга в приют, не выгнал его на улицу, и даже не помышлял об усыплении. Грехем всей душой любил пса, поэтому… Он завел еще одну собаку-поводыря! 

Грехем во что бы то ни стало решил обеспечить своему слепому псу безбедную старость. Так в их доме появился еще один пёс-поводырь по кличке Опал!
Однажды пёс-поводырь ослеп… Только посмотри, что сделал с ним хозяин!

Новый член семьи помогал не только хозяину, но и ослепшему Эдварду. Со стороны эта троица выглядит очень трогательно…
Однажды пёс-поводырь ослеп… Только посмотри, что сделал с ним хозяин!

Но больше всего в этой истории восхищает поступок хозяина! Пожалуй, именно так должен поступать Человек со своим питомцем, когда малыш серьезно болен. А может, мужчина не бросил больное животное именно потому, что знает каково это — потерять здоровье и быть не таким, как все?
Однажды пёс-поводырь ослеп… Только посмотри, что сделал с ним хозяин!



Источник: nashaplaneta.su

Метки: животные и растения
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